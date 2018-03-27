15:18 27 марта
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Захарова - Лондону и Вашингтону: Так продемонстрируйте же вашу "доказательную базу"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова от имени ведомства обратилась к представителям посольства США и Британии с просьбой предоставить материалы по делу об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль. О якобы наличии этих материалов «в открытом доступе» заявил некоторое время назад американский посол Джон Хантсман. На своей страничке в Фейсбуке Мария Захарова пишет:
Посол США в России Джон Хантсман дал интервью «Коммерсантъ». Вот какие аргументы он привёл на вопросы Елена Черненко о доказательной базе обвинений российской стороны по «делу Скрипалей»:

«Не только США, но и многие другие страны смогли ознакомиться с собранными Великобританией доказательствами».

«Картина была достаточно ясной, не только для США, но и для десятка других стран, которые приняли соответствующие решения».


«Вам стоит обратить внимание на информацию, которую обнародовала британская сторона. Они подготовили очень качественный и убедительный обзор этого инцидента, сравнив его с похожими случаями, имевшими место в прошлом. Это было в распечатке, которую раздавали в британском посольстве».

«Информация, которую представила британская сторона, весьма убедительна».

«Власти США, проведя межведомственный анализ и проконсультировавшись с десятками других стран, пришли к четким выводам, что доказательств вины России достаточно».

Зачем столько слов, когда можно было бы просто ответить на вопрос: на основании каких доказательств США приняли решение о «виновности» России? Если материалы были переданы странам ЕС и США, почему они не преданы гласности? А главное: почему решения приняты без какой-либо привязки к суду или следствию?

После этого интервью я обращаюсь к посольству США и Великобритании в Москве с просьбой направить в МИД информацию, которую они рассылают друг другу в качестве «доказательной базы», но не передают российской стороне и не предают гласности. Что это за «распечатка с обзором инцидента», которая доказывает вовлечённость государства в такое страшное преступление?


Захарова - Лондону и Вашингтону: Так продемонстрируйте же вашу "доказательную базу"


На деле речь идёт о типичной англо-американской фейковой карусели, когда доказательств нет, зато есть перекрёстные отсылки друг другу с заявлениями из серии «здесь и так всё ясно». О «доказательствах вины России» в Лондоне говорят неделями, но никто явно не собирается их предоставлять. Почему? Всё просто: их нет, и быть не может. Зато есть непреодолимое желание Вашингтона и Лондона оставаться в сонме иллюзий о сохранении однополярного мира, где они есть закон.

Использованы фотографии: /www.globallookpress.com
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Комментарии 41

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:04
    Джентельмены верят на слово
    Дормидонт
    1. Тралл Сегодня, 14:05
      А был ли вообще Скрипаль отравлен? Лежит сейчас где-нибудь с простреленной головой средь английских болот.
      Тралл
      1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 14:16
        обратилась к представителям посольства США и Британии с просьбой

        "Во всем виноваты евреи" под этим лозунгом Гитлер объединил немцев и развязал Вторую Мировую войну. Все повторяется, только с другими клоунами.
        dorz
        1. Тралл Сегодня, 14:25
          Цитата: dorz
          Все повторяется, только с другими клоунами.

          Тралл
        2. влад66 (Владимир) Сегодня, 14:26
          Захарова - Лондону и Вашингтону: Так продемонстрируйте же вашу "доказательную базу"

          Вот русские хакеры взломали fellow
          влад66
      2. Zubr Сегодня, 14:40
        Ага в Гримпенской Трясине.. smile
        Zubr
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 14:08
      О «доказательствах вины России» в Лондоне говорят неделями, но никто явно не собирается их предоставлять. Почему?

      Ответ очевиден : "они совершенно секретные и мы вам не можем их показать" . Старая песня наглосаксов ...
      bouncyhunter
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:12
        "Так продемонстрируйте же вашу "доказательную базу"".

        Не предоставят, они понимают только в лоб или по́лбу hi
        Rusland
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 14:15
          Цитата: Rusland
          они понимают только в лоб или полбу

          О том же утром говорил , это как гопники из подворотни : понимают только язык силы . А нежелание её применять считают проявлением слабости .
          bouncyhunter
      2. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:16
        продемонстрируйте же вашу "доказательную базу"
        Дело не в секретности, просто "доказательства", ещё на стадии изготовления. laughing Ну а кому приказано, те конечно верят уже сейчас на слово.
        Orionvit
    3. victorsh (Виктор) Сегодня, 14:14
      Австрия,Словакия,Финляндия и Кипр в"очко"(если брать анекдот)не играют.
      victorsh
      1. ТТ1968 (Теодор Тодоров) Сегодня, 15:15
        А почему Болгарию забываете? Ещё после встречи на высшем уровне, где взяли решение о етих санкций, наш Бойко заявил, что он поставил вопрос о доказательств и припомнил коллегам о пробирке Поуеля и извинения Тони Блеара. Посмотрим сколько выдержит пресингу.
        ТТ1968
    4. Венд (Анатолий) Сегодня, 14:48
      Цитата: Дормидонт
      Джентельмены верят на слово

      Какие джентльмены в России, нас всю историю называли варварами. Мы на слово не верим, только факты.
      Венд
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:05
        Ка в фильме таком весёлом - А покаж ка ты карты! -
        А что в ответ услышим? ....
        Мож стоит поступить как в том же фильме? Типа -А у нас как карта попёрла? И все Дамы, Короли с Тузами, козырными!!!
        rocket757
  2. Bulrumeb (Евгений) Сегодня, 14:08
    Официальный представитель МИД России Мария Захарова от имени ведомства обратилась к представителям посольства США и Британии с просьбой предоставить материалы по делу об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.

    Как там в песне: Крикну, а в ответ тишина...
    Никто ничего не предоставит, в первый раз что-ли? Из недавнего, хотя-бы история со сбитым "боингом"
    Bulrumeb
    1. роман66 (роман) Сегодня, 14:40
      "боинг" был сбит газом "новичок?" надо подсказать "партнерам", получу бочку варенья и ящик печенья
      роман66
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:48
        У меня две ложки есть, hi прошу принять меня в компанию, для поедания laughing
        Rusland
        1. роман66 (роман) Сегодня, 14:50
          а ложка зачем? по технологии берешь печенье макаешь в варенье и в рот скорее, чтоб на штаны не капнуло. ну а так-то пожалуйста, бочка большая будет
          роман66
          1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:01
            Согласен, так вкуснее, как в былые времена, чинно и благородно, а пальцы можно облизать или вытереть о пиджак соседа smile Привет, Роман hi
            ul_vitalii
            1. роман66 (роман) Сегодня, 15:14
              конечно, облизать, а потом уж об соседа! Виталий. здорово hi
              роман66
      2. Bulrumeb (Евгений) Сегодня, 14:53
        если только вы его и пустили, наевшись варенья и печенья. речь шла о доказательствах
        Bulrumeb
      3. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:18
        Цитата: роман66
        получу бочку варенья и ящик печенья

        Думается мне, что там и без вас очередь большая. Достоите? laughing
        Orionvit
  3. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 14:10
    Да не будет никто и ничего давать. Распечатка слухов- нынче самая модная статья обвинения. Фейк на службе разведки- новая мировая практика, продвигаемая западным сообществом. Они оболванили свое население, тем, что применяли в свое время аналог ЕГЭ в школе. А теперь, что вы хотите, роботы безмозглые, которые повторяют, то, что им скажут, вышли в руководители. Результат на "лице" бореньки и тому подобных...
    Denis Obukhov
  4. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 14:17
    Сейчас главное не это...
    существует большая вероятность что англосаксы могут повторить этот фокус уже с другим перебежчиком ...ну например с Родченковым...
    этот артист-химик после очередной пластической операции выныривает с криками что Путин хочет его убить и снова ложится на дно на очередную операцию.
    Полагаю МИ-6 или ЦРУ могут от имени Путина осуществить его хе хе тайное садомазохисткое желание...дальше начнется тот же самый концерт с виноватой во всем Россией...механизм так сказать отработан по методу академика Павлова...Европе снова устроят научный эксперимент с косточкой и лампочкой Ильича...вот тупые.
    Тот же ЛЕХА
  5. Семен1972 (Семен) Сегодня, 14:18
    Странная картина получается..мы с каждого утюга с 2014 года кричим, как нас хотят уничтожить, что весь мир желает нам зла, что мы изо всех сил стараемся отбиться и строим оружие, что Европо продажная, гнилая и тд.. и когда они высылают наших послов, начинаем удивляться "а что такое? а где доказательства?". Разве..если следовать логики и заявлениям чновников, не мы должны это делать? Разве не пора разрывать дипотношения со странами агрессорами, не опускать железный зановес...А то получается СМИ требунят одно, а чиновники все больше скупают дома, открывают счета и покупают золотые слитки и врагов.. Так же бесит, что уже 4 года на каждое действие мы делаем круглые глаза "как они могли". Блин, они же ядерным оружием уничтожить хотят нас, что значит как могли??? Они мечтают пересилиться из Техаса и Швейцарии в нашу Сибирь, обосноваться в Урюпинске, как после этого вообще можно с ними говорить??? И тем более непонятно..ведь после послания Путина мир стал другой...мне это четко и внятно сказали с каждого ТВ ящика..ДРУГОЙ мир, Карл! Они что, не поняли это, только мы поняли?
    Семен1972
  6. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 14:19
    Пока мы не научимся, в ответ на этот маскарад, бить "партнеров" по самому больному и не скупясь, ничего не изменится и будет продолжаться очень и очень долго.
    Egorovich
    1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 14:43
      Цитата: Egorovich
      Пока мы не научимся, в ответ на этот маскарад, бить "партнеров" по самому больному и не скупясь, ничего не изменится и будет продолжаться очень и очень долго.

      Согласен - не хотят с нами говорить, высылают наших послов- нужно бомбить их к чертовой бабушке, мы заставим их Путина любить!!!!
      Семен1972
  7. japs (Юрий) Сегодня, 14:21
    Представляется, что в Москве, сейчас идут горячие обсуждения об ответном ходе.
    Боюсь что-либо говорить, что бы не сглазить. Но, по-моему сейчас 1 - 0 в пользу Запада.
    Золотой обоз олигархов и нуворишей, со своими чадами, яхтами, клубами и т. п. загоняет РФ в угол.
    Решение должно быть оригинальным и совсем не "зеркальным". Весьма тяжело...
    japs
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 14:24
      Золотой обоз олигархов и нуворишей, со своими чадами, яхтами, клубами и т. п. загоняет РФ в угол.

      Предлагаю поручить вести этот обоз Ивану Сусанину в сторону Магадана и Колымы.
      Тот же ЛЕХА
      1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 14:47
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Предлагаю поручить вести этот обоз Ивану Сусанину в сторону Магадана и Колымы.

        Довезли уже..Вон Харашавин с Камчат кидаже "унести" не смог. Во власти нужно ограничить з/п средней по России..30-60 тр, запретить пользоваться иномарками, запретить бизнесклассы...квартиры в спальных районах города. Вот тогда в стране порядок будет!!!!
        Семен1972
  8. Волька Сегодня, 14:25
    ну Маруся жжет... а ведь она права
    Волька
  9. ТТ1968 (Теодор Тодоров) Сегодня, 14:30
    По моему есть простенький ход : объявить "партнёрам" что каждый день будет екстрдироваться по одному дипломату, до тех пор пока они не представят ХОТЬ КАКИЕ НИБУДЬ улики связывающие Россию с этим инцидентом. А то все ещё о том что, Скрипали пострадали, вообще, каким то образом, известно только из тех източников, которые и трубят о вины России. А может они не только не отправленные, но и даже насморком не страдают. Ведь никто их не видел больше с тех пор, когда их нашли, якобы в безсознательном состоянии.
    ТТ1968
  10. KIBL (GENE) Сегодня, 14:37
    Даже если этот Иуда не сдох сразу,то теперь он просто обязан загнуться!Иначе получится как то не так........
    KIBL
  11. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 14:37
    Это было в распечатке, которую раздавали в британском посольстве

    С пробиркой казус вышел. Теперь решили потрясти бумажкой, а бумага, как известно, все стерпит
    pvv113
  12. Кент0001 (евгений) Сегодня, 14:38
    Своими оправданиями и попытками следовать некоему мифическому и уже не существующему "международному праву" мы проиграли все последние бои коллективному западу в лице англосаксов, которые вылились в проигрыш общей битвы на данном этапе. И их давление будет только нарастать и я не вижу достойной реакции в виде разрыва дипотношений с мелкобританией например. Так что полное разочарование толи ни в компетентности толи еще в чем наших властей по данному вопросу. Пропустили удар и сейчас нам еще натыкают. А это уже наша слабость-и весь мир это видит.
    Кент0001
  13. prior (Влад) Сегодня, 14:39
    Скрипаля в действительности укусила собака баскервилей по кличке Мей, испачканая белым фосфором. Вот причина отравления.
    prior
  14. askort154 (Александр) Сегодня, 14:41
    Хорошо помню, как в начале 2000-х шли дебаты полит-экономистов на верхнем уровне. Одни предлагали поворачиваться на Восток, а их оппоненты-либералы , с пеной у рта - нет, только "западная экономика" нас сделает сильными. Вот и пришло судное время . "Западная экономика" застряла в нашем горле. Сейчас в пожарном порядке, будем вынуждены поворачиваться на Восток. Только открытый вопрос- кто ответит за такой промах ?
    Когда начнём перетрахивать либеральный безпридел в стране ?!
    askort154
    1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 14:49
      Цитата: askort154
      Сейчас в пожарном порядке, будем вынуждены поворачиваться на Восток. Т

      Доброе утро! Про поворот на Восток Путин говорил в начале прошлого срока! Дружба с Китаем у нас неразлей вода! Да и политическая система стала Восточной- ОДИН правитель на всю жизнь. Это разве Запад? А когда все центральные СМИ одному хозяину принадлежат, где же тут Запад? Вы все проспали, товарищ, мы давно по "восточному живем"!!!
      Семен1972
  15. loginovich Сегодня, 14:44
    Цитата: Тралл
    А был ли вообще Скрипаль отравлен? Лежит сейчас где-нибудь с простреленной головой средь английских болот.


    Ни какой информации о смерти ни какой информации о состоянии здоровья героя .Но все уверенны ,что ВВП убить приказал.
    loginovich
  16. Zubr Сегодня, 14:45
    Никогда они не предоставят нам доказательства, это и так понятно. Их бесят результаты выборов и русское единодушие. Сколько наших дипломатов уже выслано ? А меня это уже не удивляет. Не хочу пророчить, но видать до военного столкновения с НАТО нам осталось ждать не долго.
    Zubr
  17. Natalia777 (Наталья) Сегодня, 15:18
    Лондон и США ведут против России гибридную войну, а западные сателлиты из ЕС их поддерживают. объединённый Запад провёл операции по отравлению Скрипалей, провёл операцию по уничтожению Боинга -МН17, в Сирии постоянно использует химическое оружие и обвиняет в этом Б.Асада и Россию. Запад сфабриковал дело о массовом допинге в России. Запад будет умышленно совершать новые и новые преступления, сами будут нагло использовать допинг, будут фабриковать бесконечные обвинения против России. Как Россия может успешнее бороться против этой оголтелой лжи и постоянных провокаций? Как предвидеть все возможные западные атаки? Ясно, что международное право давно втоптано Соединёнными Штатами и Великобританией в грязь. Единственная надежда построить справедливый Мир на земле на Россию.
    Natalia777
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