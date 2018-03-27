Захарова - Лондону и Вашингтону: Так продемонстрируйте же вашу "доказательную базу"

Посол США в России Джон Хантсман дал интервью «Коммерсантъ». Вот какие аргументы он привёл на вопросы Елена Черненко о доказательной базе обвинений российской стороны по «делу Скрипалей»:



«Не только США, но и многие другие страны смогли ознакомиться с собранными Великобританией доказательствами».



«Картина была достаточно ясной, не только для США, но и для десятка других стран, которые приняли соответствующие решения».





«Вам стоит обратить внимание на информацию, которую обнародовала британская сторона. Они подготовили очень качественный и убедительный обзор этого инцидента, сравнив его с похожими случаями, имевшими место в прошлом. Это было в распечатке, которую раздавали в британском посольстве».



«Информация, которую представила британская сторона, весьма убедительна».



«Власти США, проведя межведомственный анализ и проконсультировавшись с десятками других стран, пришли к четким выводам, что доказательств вины России достаточно».



Зачем столько слов, когда можно было бы просто ответить на вопрос: на основании каких доказательств США приняли решение о «виновности» России? Если материалы были переданы странам ЕС и США, почему они не преданы гласности? А главное: почему решения приняты без какой-либо привязки к суду или следствию?



После этого интервью я обращаюсь к посольству США и Великобритании в Москве с просьбой направить в МИД информацию, которую они рассылают друг другу в качестве «доказательной базы», но не передают российской стороне и не предают гласности. Что это за «распечатка с обзором инцидента», которая доказывает вовлечённость государства в такое страшное преступление?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова от имени ведомства обратилась к представителям посольства США и Британии с просьбой предоставить материалы по делу об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль. О якобы наличии этих материалов «в открытом доступе» заявил некоторое время назад американский посол Джон Хантсман. На своей страничке в Фейсбуке Мария Захарова пишет:На деле речь идёт о типичной англо-американской фейковой карусели, когда доказательств нет, зато есть перекрёстные отсылки друг другу с заявлениями из серии «здесь и так всё ясно». О «доказательствах вины России» в Лондоне говорят неделями, но никто явно не собирается их предоставлять. Почему? Всё просто: их нет, и быть не может. Зато есть непреодолимое желание Вашингтона и Лондона оставаться в сонме иллюзий о сохранении однополярного мира, где они есть закон.