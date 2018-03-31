Установка разминирования AAVP7A1 CATFAE (США)



Амфибийные транспортеры AAVP7A1 в базовой комплектации. Фото USMC



Транспортер имеет объемное десантное отделение, пригодное для установки различного оборудования. Фото USMC



Опытный образец установки разминирования CATFAE. Фото Librascopememories.com



Работа системы CATFAE в представлении художника. Рисунок Popular Mechanics



Опытный образец AAVP7A1 CATFAE на воде. Кадр из кинохроники



Момент выстрела, можно рассмотреть пламя ракетного двигателя. Кадр из кинохроники



Ракета спускается на парашюте. Кадр из кинохроники



Взрыв объемно-детонирующего заряда. Кадр из кинохроники

По материалам:

http://military-today.com/

https://globalsecurity.org/

https://fas.org/

https://army-technology.com/

http://militaryparitet.com/

http://russian-tanks.com/

Busting Beach Defenses // Popular Mechanics, 1988, №3

Одним из способов защиты побережья от морских десантов противника является организация минно-взрывных и инженерных заграждений. Соответственно, для преодоления таких препятствий наступающая морская пехота должна использовать специальные установки разминирования и иную инженерную технику. В прошлом оборонная промышленность США несколько раз пыталась решить эту проблему при помощи специальных систем залпового огня. Вторым представителем любопытного семейства стала самоходная установка AAVP7A1 CATFAE.Следует напомнить события, предшествовавшие старту проекта CATFAE и ставшие причиной его появления. К середине семидесятых годов командование американской армии пришло к выводу о необходимости создания новой инженерной машины, способной проделывать проходы в минных полях. Уничтожать вражеские боеприпасы предлагалось при помощи реактивных снарядов с объемно-детонирующей боевой частью. Проект такой установки разминирования получил общее название SLUFAE. Сама инженерная машина называлась M130.В 1976-78 годах опытный образец M130 работал на полигоне и показывал свои характеристики, параллельно проходя доводку. Неуправляемые ракеты с мощным зарядом справлялись со своими задачами и проделывали проходы в минных полях разного рода. Однако дальность стрельбы была ограниченной, а живучесть машины и защита экипажа оставляли желать лучшего. Как следствие, в существующем виде оригинальная установка разминирования не могла поступить на вооружение и от нее отказались.Тем не менее, военные не стали останавливать работы по всей тематике средств разминирования. Было предложено продолжить опытно-конструкторские работы и создать новые боеприпасы с достаточными характеристиками. После такой переработки перспективное оружие могло поступить на вооружение и найти свое место в армии, обеспечив безопасное прохождение людей и техники через опасные зоны.Впрочем, в приемлемые сроки завершить эту работу не удалось. Проект SLUFAE стартовал по инициативе сухопутных войск и военно-морских сил, к которым позже присоединился Корпус морской пехоты. Со временем армия и флот потеряли интерес к этой тематике, вследствие чего роль основного заказчика и куратора работ перешла к КМП. С определенного времени разработка перспективных установок разминирования с боеприпасами объемного взрыва осуществлялась только в интересах морской пехоты.Стоит отметить, что на тот момент на вооружении КМП уже имелись средства дистанционного разминирования взрывом. В эксплуатации находились комплексы M58 MICLIC с удлиненным зарядом. Пусковая установка для двух твердотопливных вытяжных двигателей и контейнер для заряда монтировались на разных платформах, в том числе на амфибийных транспортерах AAVP7A1. Вся эта аппаратура устанавливалась в десантном отделении корпуса.После ряда предварительных исследований, целью которых был поиск оптимальных путей развития имеющихся идей, была запущена новая программа. Ее обозначили как CATFAE – Catapult-Launched Fuel-Air Explosive («Боеприпас объемного взрыва с катапультным запуском»).Вскоре был определен технический облик будущей инженерной машины, которой предстояло прокладывать дорогу войскам на минных полях противника. В качестве основы для самоходной установки разминирования предложили использовать стандартный плавающий транспортер КМП – AAVP7A1. Он должен был лишиться ряда устройств, связанных с исходной транспортной ролью. На их место предлагалось поместить новую пусковую установку и средства управления огнем. Также был предложен совершенно новый боеприпас, имевший значительные преимущества перед изделием XM130 из предыдущей программы.Амфибия-носитель системы CATFAE должна была сохранять все основные черты и большую часть агрегатов, предусмотренных базовой комплектацией. В то же время, из кормового десантного отделения следовало удалять посадочные места для бойцов и другое оснащение, вместо которого предлагалось монтировать пусковую установку. В результате этого простой транспортер и установка разминирования не должны были иметь никаких внешних отличий.Как в базовой конфигурации, так и в обновленном виде амфибия AAVP7A1 имела корпус с противопульным и легким противоснарядным бронированием. Водоизмещающий корпус узнаваемой формы сваривался из алюминиевых броневых листов толщиной не более 40-45 мм. В передней части корпуса, со сдвигом к правому борту, оставалось моторно-трансмиссионное отделение. Слева от него находилась пара мест для членов экипажа, еще одно – за ним. Крупный объем в центре и корме корпуса изначально отдавался под размещение десантников, но в проекте CATFAE его предназначение изменилось.В проекте AAVP7A1 использовалась силовая установка, построенная на основе дизельного двигателя General Motors 8V53T мощностью 400 л.с. При помощи трансмиссии FMC HS-400-3A1 крутящий момент передавался на ведущие колеса переднего расположения. Помимо последних ходовая часть получила по шесть опорных катков с торсионной подвеской на каждом борту. Направляющие колеса с механизмом натяжения, соответственно, помещались в корме. Выше направляющих колес на бортах располагались два водометных движителя.Амфибия имела собственное ствольное вооружение. В полноповоротной башенке располагалась установка с крупнокалиберным пулеметом M2HB и 40-мм автоматическим гранатометом Mk 19. Устанавливался набор дымовых гранатометов. Амбразуры для стрельбы из личного оружия экипажа и десанта отсутствовали.Новый проект CATFAE предусматривал высвобождение имеющегося десантного отделения с превращением его в боевое. Теперь в нем помещалась пусковая установка для новых ракет, не отличавшаяся сложной конструкцией. В пределах имеющегося объема предлагалось монтировать 21 направляющую небольшой длины. Эти устройства должны были помещаться в несколько рядов по три или четыре в каждом. По некоторым данным, использовалась шарнирная установка с возможностью некоторого изменения угла возвышения. При этом, в связи с ограниченными габаритами боевого отделения, стрельба могла вестись только «по-минометному» – с большими углами.В походном положении пусковая установка прикрывалась штатными створками верхнего люка десантного отделения. Открыв их, экипаж мог вести стрельбу и проделывать проход в минном поле. Кормовая распашная дверь десантного отделения оставалась на своем месте, но теперь ее нужно было использовать только для обслуживания пусковой установки.Контроль за стрельбой осуществлялся со специального прибора, установленного в отделении управления. Он отвечал за работу электрической системы воспламенения метательных зарядов. По известным данным, прибор управления позволял стрелять как одиночными, так и залпом. Режим огня следовало выбирать в соответствии с имеющимися задачами: неуправляемые ракеты можно было использовать как для обезвреживания мин, так и в качестве инженерных боеприпасов для подрыва различных сооружений. На полный залп из 21 ракет должно было уходить порядка 90 секунд.Все доработки проекта CATFAE буквально оставались внутри корпуса транспортера AAVP7A1. Как следствие, габариты и масса машины не поменялись. Длина по-прежнему не превышала 8 м, ширина – 3,3 м, высота (по башне, без учета открытых створок люка) – менее 3,3 м. Боевая масса осталась на уровне 29 т. Параметры подвижности остались на прежнем уровне. Максимальная скорость на шоссе превышала 70 км/ч, запас хода по суше – 480 км. Водометные движители позволяли разгоняться до 11-13 км/ч при дальности плавания порядка 20 морских миль.Неуправляемая ракета XM130, разработанная в рамках программы SLUFAE, показала неудовлетворительные характеристики, и потому для комплекса CATFAE создали новый боеприпас. Проектирование такого изделия поручили компании Honeywell. С учетом опыта предыдущего проекта был определен новый облик ракеты, позволявший получить требуемые боевые качества при приемлемых эксплуатационных параметрах.Новая ракета получила корпус цилиндрической формы длиной мерее 1,5 м. В хвостовой части такого корпуса устанавливались складные стабилизаторы, раскрываемые во время полета. Внутри корпуса такого изделия помещались боевая часть, твердотопливный двигатель и парашют. По некоторым данным, в новом проекте опять использовали боевую часть типа BLU-73/B FAE – емкость с горючей жидкостью, оснащенную дистанционным взрывателем и маломощным распыляющим зарядом взрывчатого вещества. Ракета CATFAE в сборе весила всего 63 кг, что, среди прочего, снижало требования к мощности двигателя.По задумке авторов нового проекта, боевая работа инженерной машины AAVP7A1 не отличалась большой сложностью. Приблизившись к минному полю противника на заданное расстояние, экипаж должен был открыть люк боевого отделения и выполнить стрельбу реактивными снарядами. При помощи собственного двигателя те разгонялись и выходили на расчетную баллистическую траекторию. На заданном участке траектории осуществлялся выброс парашюта. С его помощью боевая часть должна была опускаться к своей цели. Подрыв распыляющего заряда должен был происходить на небольшой высоте над землей. После образования аэрозоля из горючей жидкости должен был происходить взрыв.При первом подрыве боевой части горючая жидкость разбрасывалась на некоторое расстояние, что увеличивало зону поражения последующего взрыва. Кроме того, увеличивалась площадь грунта, на которую непосредственно воздействовала ударная волна. По расчетам, залп из 21 ракеты с зарядами типа BLU-73/B FAE позволял поразить мины в зоне шириной 20 ярдов (18 м) по фронту и 300 ярдов (274 м) по глубине. Ранее было показано, что боевая часть обеспечивает поражение противотанковых и противопехотных мин. Ударная волна объемного взрыва заставляла мины детонировать или разрушаться механически.В середине восьмидесятых годов программа CATFAE дошла до стадии строительства и испытаний опытной техники. В 1986-87 годах научно-исследовательские структуры Корпуса морской пехоты и компании-подрядчики переоборудовали серийную машину AAVP7A1 в носитель пусковой установки для специальных ракет. Очевидно, что перестройка амфибии не заняла много времени, и вскоре специалисты смогли начать проверку новых систем.Точные сведения о ходе испытаний официально не публиковались. Впрочем, КПМ несколько раз делился информацией о проекте с прессой и оглашал отдельные данные. Общественности рассказали о предназначении и расчетных характеристиках установки разминирования. При этом до определенного времени фотографии опытной техники не публиковались, а в прессе фигурировала только ее боевая работа в представлении художников. Позже появились и иные материалы.Из имеющихся сведений следует, что в рамках первых этапов испытаний авторам проекта AAVP7A1 CATFAE удалось получить желаемые результаты и приступить к новым работам. В 1990 году появился новый контракт на продолжение опытно-конструкторских работ, на этот раз с последующей подготовкой к будущему серийному производству. Также были определены необходимые объемы выпуска нового оснащения и методики боевого применения.Согласно планам 1989 года, Корпус морской пехоты должен был закупить значительное количество систем CATFAE и установить их на части существующей или вновь строящейся технике. По расчетам, в распоряжении каждого батальона морской пехоты должно было поступить по 12 установок разминирования AAVP7A1 CATFAE. Предполагалось, что эти машины во время высадки будут двигаться впереди основных сил и атаковать минные поля или укрепления противника. По проделанным ими проходами должна была двигаться другая техника и пехота.Таким образом, командование КМП осталось довольно новой разработкой и стало составлять планы по строительству и эксплуатации такой техники. Однако новые планы не были реализованы. Серийное производство CATFAE с последующим развертыванием в войсках должно было стартовать в начале девяностых годов, но этого не произошло. Есть основания полагать, что многообещающая программа стала очередной жертвой изменения геополитической обстановки. В связи с распадом Советского Союза и исчезновением потенциального противника США резко сократили военные расходы. Ряд перспективных программ пришлось закрыть или заморозить. Вероятно, среди таких «неудачников» оказался и проект CATFAE.Любопытно, что в начале девяностых годов работы по установке разминирования фактически остановились, но проект не был официально закрыт. Известен официальный документ министерства военно-морских сил от июля 2008 года, где проект CATFAE числится в списке активных программ, реализуемых в интересах Корпуса морской пехоты. Как следует трактовать эту информацию – неизвестно. Ясно только одно: даже если проект и не был официально закрыт, реальных его результаты не получены до сих пор. На вооружении армии США состоят разные средства разминирования, но системы на основе боеприпасов объемного взрыва так и не поступили на вооружение.С 2008 года проект Catapult-Launched Fuel-Air Explosive в открытых источниках не фигурирует. Самоходная установка разминирования на базе амфибии AAVP7A так и не вышла за пределы полигонов. Оригинальный способ избавления от минно-взрывных заграждений не удалось довести до практического применения. Несмотря на положительные оценки и далеко идущие планы, уже вторая программа разработки инженерной техники не привела к желаемым результатам. Насколько известно, в последние десятилетия Пентагон не предпринимал попыток «воскресить» старую идею и создать новый образец инженерной техники такого рода.С середины семидесятых годов разные структуры вооруженных сил США пытались создать принципиально новую инженерную машину со средствами дистанционного разминирования. Первый проект такого рода разрабатывался в интересах армии, флота и морской пехоты, но получившийся образец техники не в полной мере соответствовал предъявляемым требованиям. Вскоре армия и флот отказались от новых идей, но КМП продолжил работы. Впрочем, и его попытка получить самоходную машину с неуправляемыми ракетами для обезвреживания мин не дошла до этапов серийного выпуска и эксплуатации техники.