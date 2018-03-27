15:19 27 марта
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Польша отгородится от Украины и Белоруссии забором

Польша решила отгородиться от Украины и Белоруссии стеной. Уже в сентябре этого года власти Польши планируют начать строительство ограждения стоимостью примерно в 300 млн злотых (€71 млн).

Польша отгородится от Украины и Белоруссии забором


Строительство ограждений Варшава объясняет необходимостью защиты от миграций кабанов, якобы распространяющих вирус африканской чумы свиней


На заседании постоянного комитета Совета министров будет рассмотрен план сооружения такого заграждения. Мы полагаем, что строительство начнется уже в этом сентябре
- приводит "Польское радио" заявление министра сельского хозяйства Польши Кшиштофа Юргеля.

По словам главы сельскохозяйственного ведомства, заграждение будет сделано из металлической сетки. Высота забора составит около двух метров, при этом толстая сетка будет заглублена в землю еще на полметра. Строительство должно быть завершено в течение трех-четырех месяцев

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 28

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:27
    Строительство ограждений Варшава объясняет необходимостью защиты от миграций кабанов, якобы распространяющих вирус африканской чумы свиней
    Хороший троллинг....
    svp67
    1. ИНТЕР Сегодня, 14:30
      Цитата: svp67
      Хороший троллинг....

      Теперь из шумер сделали кабанов.
      ИНТЕР
    2. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 14:30
      Ага! И кабаны двуногие и чума не африканская, а ивано-франковская........ wassat
      Соломон Кейн
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:35
        Цитата: Соломон Кейн
        и чума не африканская, а ивано-франковская........

        Скорей уж львовско-киевская....
        svp67
        1. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 14:36
          Не столь важно! "Возбудитель" один и тот же...... belay
          Соломон Кейн
          1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 14:41
            Ну ладно бандеровцы, националисты и т.д. А мы то чего им сделали? request
            А вообще к лучшему, меньше к нам всякого дерьма нанесут... good
            Подрезчик
            1. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 14:43
              А вы - с русскими дружите drinks good , переиначивая поговорку "Друг моего врага, мой враг"......
              Боятся пшеки полесских партизан belay
              Соломон Кейн
            2. влад66 (Владимир) Сегодня, 14:43
              Цитата: Подрезчик
              А мы то чего им сделали?

              Александр hi сам же ответил на свой вопрос
              Цитата: Подрезчик
              вообще к лучшему, меньше к нам всякого дерьма нанесут...

              hi
              влад66
              1. роман66 (роман) Сегодня, 14:47
                чтоб кабан прод африканской чумой пару метров не одолел? да он и на четыре сиганет
                роман66
              2. Подрезчик (Александр) Сегодня, 15:11
                Владимир, Константин, приветствую! hi hi
                Боятся пшеки полесских партизан belay

                Пусть боятся, а дружить-мы и так дружим! soldier Костя! hi
                Александр hi сам же ответил на свой вопрос

                Володя hi , вот точно-написал, а потом понял-не надо нам их евроинтеграции, не хочу чтобы внуки смотрели на либерастные парады... stop Поэтому пусть будет забор...за их деньги!
                Подрезчик
            3. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:45
              Цитата: Подрезчик
              А мы то чего им сделали?

              Нет, что СПАСИБО сказать, за то что не дадут очумелым украинско-польским диким кабанам на Вашу территория ходить, как себе домой, так Вы еще и в претензии...
              svp67
          2. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 14:55
            Цитата: Соломон Кейн
            Не столь важно! "Возбудитель" один и тот же...... belay

            И переносчик. Кстати, а чего там в польше боятся? "Африканской чумой" (русофобией), они и так заражены по самые гланды, а "майдан головного мозга" прививается искусственно заокеанским хозяином. Путём промывания мозгов и финансовых инъекций. А вот Белоруссию обидели ни за что.
            Orionvit
        2. Комментарий был удален.
  2. Копчёный (Денис) Сегодня, 14:28
    Когда вижу такие новости всё время вспоминаю о миграции животных. Это всем пофиг?
    Копчёный
  3. ded100 (Сергей) Сегодня, 14:28
    Модно стало заборы строить скоро всю европу перегородят! wassat
    ded100
    1. Мавр (Андрей) Сегодня, 14:35
      Классный рисунок good
      Мавр
  4. Романенко (Сергей) Сегодня, 14:29
    Все поперепутали, кабаны дурноголовые, что решили что живут в ЦЭЭуропе тащат с собой не африканскую, а американскую чуму, но она передается не контактным способом, а через айфоны.
    Так что загородка от них не поможет, а амерканская чума уже и так прочно проросла в головах правительства пшекистана
    Романенко
  5. Borik (Борис) Сегодня, 14:29
    Забор надо строить не только вверх, но и метров на пять вниз, а то и на все десять. Голодные Укропы туннель прокопают.
    Borik
  6. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 14:31
    каклы строили стену от клятых мацкалей , а тут вона как , теперь иврапейтсы строят ров и забор от цивилизованных побратимов .
    все возвращается назад бумерангом , скоро и на майдане будут новые расстрелы , только теперь будут отстреливать хeроев.
    просто экспл
  7. Мавр (Андрей) Сегодня, 14:34
    Европа всё больше напоминает мне коммунальную квартиру со сварливыми жильцами, которые отгораживаются друг от друга ширмами.
    Мавр
    1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 14:57
      "Воронья слободка"? Классика жанра. laughing
      Orionvit
      1. Мавр (Андрей) Сегодня, 15:00
        Вот только финал у "Вороньей слободки " был печальный
        Мавр
        1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:03
          Закономерный. В Европе не читали Ильфа и Петрова. Кстати, то же самое касается и так называемых "государств постсоветского пространства".
          Orionvit
  8. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 14:34
    Яйценюка пшекам в помощь!!! laughing
    Egorovich
  9. prior (Влад) Сегодня, 14:40
    Зачумленная Польша отгораживается от украинских свиней-гастербайтеров.
    prior
    1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:00
      Цитата: prior
      Зачумленная Польша отгораживается от украинских свиней-гастербайтеров.

      А кто отгородит Европу от польских "свиней гастарбайтеров". В западной Европе, понятие сантехник, уже синоним слова поляк. Так что, в "развитой" Европе, у всех рыльце в пушку. laughing
      Orionvit
  10. Mimohod (Михаил) Сегодня, 14:41
    Польша решила отгородиться от Украины и Белоруссии стеной. Уже в сентябре этого года власти Польши планируют начать строительство ограждения стоимостью примерно в 300 млн злотых
    ЕС , Брюссель срочно для вас , пшеки хотят в одного пилить бабло европейского общака, к забору и купол начнут типа строить ,кирдык вашей толлерантной экономике, когда столько хитрецов в одной выгребной яме...
    Mimohod
  11. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 15:05
    Весна!!! У больных заборное обострение...
    Ураган70
  12. bazzbazz (Максим) Сегодня, 15:07
    Очень полезно, в случае зомби апокалипсиса, нашествия эмигрантов или вируса....польша спасется) а так маразм крепчает!
    bazzbazz
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