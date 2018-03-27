Польша отгородится от Украины и Белоруссии забором

На заседании постоянного комитета Совета министров будет рассмотрен план сооружения такого заграждения. Мы полагаем, что строительство начнется уже в этом сентябре

Польша решила отгородиться от Украины и Белоруссии стеной. Уже в сентябре этого года власти Польши планируют начать строительство ограждения стоимостью примерно в 300 млн злотых (€71 млн).Строительство ограждений Варшава объясняет необходимостью защиты от миграций кабанов, якобы распространяющих вирус африканской чумы свиней- приводит "Польское радио" заявление министра сельского хозяйства Польши Кшиштофа Юргеля.По словам главы сельскохозяйственного ведомства, заграждение будет сделано из металлической сетки. Высота забора составит около двух метров, при этом толстая сетка будет заглублена в землю еще на полметра. Строительство должно быть завершено в течение трех-четырех месяцев