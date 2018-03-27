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Профильное ведомство Германии подтвердило разрешение на строительство "СП-2"
Федеральное ведомство по гидрографии опубликовало сведения о том, что официально подтверждено разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне ФРГ. Фактически это решение наносит удар по интересам тех, кто пытается заблокировать строительство газопровода по дну Балтийского моря из России до немецкого местечка Грайфсвальд.
Подтверждение немецкого решения говорит о том, что Германия заинтересована в приобретении российского газа без посредников, что сказалось бы как на устойчивости поставок, так и на их конечной цене.
При этом в Бундестаге находятся депутаты, которые по-прежнему пытаются плясать под американскую дудку, заявляя, что «Северный поток-2» нельзя одобрять, так как он «не экономический, а политический» проект России. Один из таких депутатов – Элмар Брок, который недавно выступил на конференции «Украина: в плену кризиса?» По словам г-на Брока, «газ является экономическим и политическим оружием Путина, которое он держит в свои руках».
Брок:
А пока Брок размышляет об «оружии Путина», профильные немецкие структуры стараются переходить к делу, а не заниматься бессмысленной говорильней и популизмом.
Сегодня же стало известно о том, что Украина в очередной раз обратилась к странам ЕС с просьбой заблокировать строительство «Северного потока-2». РИА Новости Украина приводит заявление вице-премьера по евроинтеграции правительства Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе:
Настаиваем? Вот как? Это на фоне тех провокаций, когда любой вопрос о покупке или транзите российского газа в Киеве превращается в повод для нытья, выклянчивания денег и бесконечных судебных тяжб.
Подтверждение немецкого решения говорит о том, что Германия заинтересована в приобретении российского газа без посредников, что сказалось бы как на устойчивости поставок, так и на их конечной цене.
При этом в Бундестаге находятся депутаты, которые по-прежнему пытаются плясать под американскую дудку, заявляя, что «Северный поток-2» нельзя одобрять, так как он «не экономический, а политический» проект России. Один из таких депутатов – Элмар Брок, который недавно выступил на конференции «Украина: в плену кризиса?» По словам г-на Брока, «газ является экономическим и политическим оружием Путина, которое он держит в свои руках».
Брок:
Когда кто-то у нас говорит, что «СП-2» - чисто экономический проект, Путин над этим смеётся.
А пока Брок размышляет об «оружии Путина», профильные немецкие структуры стараются переходить к делу, а не заниматься бессмысленной говорильней и популизмом.
Сегодня же стало известно о том, что Украина в очередной раз обратилась к странам ЕС с просьбой заблокировать строительство «Северного потока-2». РИА Новости Украина приводит заявление вице-премьера по евроинтеграции правительства Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе:
Мы ценим позицию ЕС по заинтересованности в транзите газа через Украину. Мы настаиваем на том, чтобы этот маршрут был сохранен и в дальнейшем эксплуатировался, а строительство газопровода "Северный поток — 2" должно быть остановлено.
Настаиваем? Вот как? Это на фоне тех провокаций, когда любой вопрос о покупке или транзите российского газа в Киеве превращается в повод для нытья, выклянчивания денег и бесконечных судебных тяжб.
Использованы фотографии: Газпром
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