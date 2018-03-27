Профильное ведомство Германии подтвердило разрешение на строительство "СП-2"

Когда кто-то у нас говорит, что «СП-2» - чисто экономический проект, Путин над этим смеётся.

Мы ценим позицию ЕС по заинтересованности в транзите газа через Украину. Мы настаиваем на том, чтобы этот маршрут был сохранен и в дальнейшем эксплуатировался, а строительство газопровода "Северный поток — 2" должно быть остановлено.