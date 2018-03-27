15:19 27 марта
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Профильное ведомство Германии подтвердило разрешение на строительство "СП-2"

Федеральное ведомство по гидрографии опубликовало сведения о том, что официально подтверждено разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне ФРГ. Фактически это решение наносит удар по интересам тех, кто пытается заблокировать строительство газопровода по дну Балтийского моря из России до немецкого местечка Грайфсвальд.

Подтверждение немецкого решения говорит о том, что Германия заинтересована в приобретении российского газа без посредников, что сказалось бы как на устойчивости поставок, так и на их конечной цене.

Профильное ведомство Германии подтвердило разрешение на строительство "СП-2"



При этом в Бундестаге находятся депутаты, которые по-прежнему пытаются плясать под американскую дудку, заявляя, что «Северный поток-2» нельзя одобрять, так как он «не экономический, а политический» проект России. Один из таких депутатов – Элмар Брок, который недавно выступил на конференции «Украина: в плену кризиса?» По словам г-на Брока, «газ является экономическим и политическим оружием Путина, которое он держит в свои руках».

Брок:
Когда кто-то у нас говорит, что «СП-2» - чисто экономический проект, Путин над этим смеётся.


А пока Брок размышляет об «оружии Путина», профильные немецкие структуры стараются переходить к делу, а не заниматься бессмысленной говорильней и популизмом.

Сегодня же стало известно о том, что Украина в очередной раз обратилась к странам ЕС с просьбой заблокировать строительство «Северного потока-2». РИА Новости Украина приводит заявление вице-премьера по евроинтеграции правительства Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе:
Мы ценим позицию ЕС по заинтересованности в транзите газа через Украину. Мы настаиваем на том, чтобы этот маршрут был сохранен и в дальнейшем эксплуатировался, а строительство газопровода "Северный поток — 2" должно быть остановлено.


Настаиваем? Вот как? Это на фоне тех провокаций, когда любой вопрос о покупке или транзите российского газа в Киеве превращается в повод для нытья, выклянчивания денег и бесконечных судебных тяжб.

Использованы фотографии: Газпром
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Комментарии 11

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  1. Мавр (Андрей) Сегодня, 14:38
    Дружба дружбой, а как дело до еды доходит, так сразу: "Едим да свой, а ты там постой" laughing
    Мавр
    1. Vard Сегодня, 14:51
      Ну вот... а то не хочу... не буду... и вообще я не такая...
      Vard
    2. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:52
      Не стоит спешить с выводами, все еще сто раз поменяться может, в наше-то время)) всякой нелогичностью и глупостью уже трудно кого то удивить wassat
      maxim947
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:01
        И правда подождём, мож эт хитрый ход такой?
        Чаши весов ещё качаются!
        rocket757
  2. Тралл Сегодня, 14:38
    Собаки лают - караван идет.
    Тралл
    1. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 14:41
      Немецкая практичность выше всех политических спекуляций.....
      И тетя Тереза Мэй, сколько бы не тужилась, столько "газа", как Россия не даст......
      Соломон Кейн
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 14:40
    Дружба дружбой, а табачок врозь!!! Своя рубашка ближе к телу!!! Немцы молодцы, твердо свое на первое место ставят.
    Egorovich
  4. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:42
    Настаиваем? Вот как? Это на фоне тех провокаций, когда любой вопрос о покупке или транзите российского газа в Киеве превращается в повод для нытья, выклянчивания денег и бесконечных судебных тяжб.
    Так транзит через Украину и не прекратится. Строительство "СП-2" это отличное решение, но пока сеть трубопроводов, по которым потечет газ уже в Германии не обеспечивает прием ВСЕЙ порции газа через СП-2 и её то же НАДО строить. Так, что хотим мы или нет, но транзит останется. Да и "кидок" Турции, с её "потоком" это тоже на "пользу" Украине.
    Да и стоит понимать ПОЧЕМУ Западные страны, так стоят за продолжение транзита через Украину. Потому, что это деньги для Украины, с потерей которых Западу же придется думать где ж их взять, что бы дать Украине. Россия же категорически отказывается брать себе ее "на шею"
    svp67
  5. Комментарий был удален.
  6. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 14:48
    Дания разродилась?
    Сергей Д_2
    1. Vard Сегодня, 14:50
      А куда она денется... из Германии команда... к ноге...
      Vard
  7. Zubr Сегодня, 15:07
    Ну экономически ФРГ выгоднее приобретать газ на прямую, это ясно. Стоит только обратить на тот факт, что Евросоюз дал добро год назад на загрузку газопровода "OPAL" до 95%. Знают прекрасно, что если пойдёт газ через свидомых, это будет крайне сомнительное мероприятие и несанкционированная откачка газа свидомых в свои хранилища. А это убытки и нам и Европе. Что, что, а немцы народ педантичный они умеют деньги считать. Я вот что думаю, а почему бы Газпрому, не начать переговоры с Англией, что бы им газопровод построить от нас ?! По крайней мере это гораздо выгодней и дешевле, чем покупать у нас СПГ на Ямале... laughing Тоже посчитают политическим шагом ?! lol
    Zubr
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