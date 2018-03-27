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Экс-сотрудник КГБ: высылка российских дипломатов не нарушит работу разведки
Если среди российских дипломатов и есть сотрудники разведки, то их высылка из западных стран не сможет нарушить ее эффективную работу, приводит РИА Новости мнение ветерана КГБ, писателя Михаила Любимова.
В 1965 году Любимов был объявлен персоной нон грата и выслан из Великобритании.
Экс-разведчик напомнил, что в 1971 году «Великобритания выслала 105 советских дипломатов, в том числе сотрудников внешней разведки КГБ СССР и Главного разведывательного управления советского Генштаба».
В 1967-1969 годах Михаил Любимов работал в Дании в качестве заместителя резидента и первого секретаря посольства. В 1974 году он был назначен заместителем начальника третьего (англо-скандинавского) отдела ПГУ КГБ. Возглавлял организацию работы против Соединенного Королевства.
Напомним, ранее ряд стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Глава британского МИД Борис Джонсон в связи с этим отметил, что объявленные западными союзниками меры в отношении РФ являются «самой большой коллективной высылкой российских сотрудников разведки в истории».
В 1965 году Любимов был объявлен персоной нон грата и выслан из Великобритании.
Вывернутся, это дело наживное,сказал он.
Экс-разведчик напомнил, что в 1971 году «Великобритания выслала 105 советских дипломатов, в том числе сотрудников внешней разведки КГБ СССР и Главного разведывательного управления советского Генштаба».
Конечно, тот удар по нашей разведке был сильным, но мы продолжали снабжать инстанции информацией. И инстанции были довольны. Информационный ущерб был небольшой,рассказал он.
В 1967-1969 годах Михаил Любимов работал в Дании в качестве заместителя резидента и первого секретаря посольства. В 1974 году он был назначен заместителем начальника третьего (англо-скандинавского) отдела ПГУ КГБ. Возглавлял организацию работы против Соединенного Королевства.
Напомним, ранее ряд стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Глава британского МИД Борис Джонсон в связи с этим отметил, что объявленные западными союзниками меры в отношении РФ являются «самой большой коллективной высылкой российских сотрудников разведки в истории».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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