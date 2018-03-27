15:15 27 марта
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Экс-сотрудник КГБ: высылка российских дипломатов не нарушит работу разведки

Если среди российских дипломатов и есть сотрудники разведки, то их высылка из западных стран не сможет нарушить ее эффективную работу, приводит РИА Новости мнение ветерана КГБ, писателя Михаила Любимова.



В 1965 году Любимов был объявлен персоной нон грата и выслан из Великобритании.


Вывернутся, это дело наживное,
сказал он.

Экс-разведчик напомнил, что в 1971 году «Великобритания выслала 105 советских дипломатов, в том числе сотрудников внешней разведки КГБ СССР и Главного разведывательного управления советского Генштаба».

Конечно, тот удар по нашей разведке был сильным, но мы продолжали снабжать инстанции информацией. И инстанции были довольны. Информационный ущерб был небольшой,
рассказал он.

В 1967-1969 годах Михаил Любимов работал в Дании в качестве заместителя резидента и первого секретаря посольства. В 1974 году он был назначен заместителем начальника третьего (англо-скандинавского) отдела ПГУ КГБ. Возглавлял организацию работы против Соединенного Королевства.

Напомним, ранее ряд стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Глава британского МИД Борис Джонсон в связи с этим отметил, что объявленные западными союзниками меры в отношении РФ являются «самой большой коллективной высылкой российских сотрудников разведки в истории».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 14:44
    Бороться с российской разведкой, высылая дипломатов, то же самое, что охотиться с резинкой от трусов на медведя
    pvv113
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:56
      Цитата: pvv113
      Бороться с российской разведкой, высылая дипломатов, то же самое, что охотиться с резинкой от трусов на медведя

      К слову еще и Ирландия к этому "флеш-мобу" присоединилась, выслав ОДНОГО нашего дипломата.
      И не для борьбы с нашей разведкой все это делается, а в общем тренде ИЗОЛЯЦИИ России..
      svp67
    2. Zubr Сегодня, 15:12
      Ну они то этого не понимают.... laughing В этом и есть наша сила... smile
      Zubr
  2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:46
    "что в 1971 году «Великобритания выслала 105 советских дипломатов,
    в том числе сотрудников внешней разведки КГБ СССР и Главного
    разведывательного управления советского Генштаба».

    Серьезные "дипломаты". laughing

    “Конечно, тот удар по нашей разведке был сильным, но мы продолжали
    снабжать инстанции информацией"////

    Сколько же "дипломатов" осталось? belay
    voyaka uh
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:53
      Цитата: voyaka uh
      Серьезные "дипломаты"

      Только НЕ НАДО делать такие глаза. Можно подумать в посольствах Израиля все карьерные дипломаты....
      svp67
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:55
        Тоже шпиены махровые negative . Но только - т-с-с-с секрет bully
        voyaka uh
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:57
          Цитата: voyaka uh
          Но только - т-с-с-с секрет

          Да вы шо...могила...
          svp67
    2. Zubr Сегодня, 15:14
      Сколько же "дипломатов" осталось? belay


      Достаточно, что бы поставить англосаксов в позу бобра...
      Zubr
  3. Piramidon (Степан) Сегодня, 14:50
    Никогда ни одна страна не высылала "засветившихся" разведчиков. Их брали под колпак и отслеживали каждый шаг. А вот "темных лошадок", на которых не было конкретных данных, но были подозрения, высылали в первую очередь. Так мне это объяснял мой отец - полковник КГБ СССР в отставке.
    Piramidon
  4. prior (Влад) Сегодня, 14:58
    Из Киева. например, высылают-высылают российских дипломатов, а агентов Кремля только прибывает. Даже среди героев Украины через одного сепаратисты.
    Англосаксам нужно бы учесть украинский опыт, а то глядишь и белобрысый Джонсон переметнётся...
    prior
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