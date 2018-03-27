Посольство России в США: а какое генконсульство США в РФ закрыли бы Вы?

Администрация США распорядилась закрыть российское генконсульство в Сиэтле. Какое генконсульство США в России вы бы закрыли, если бы вы могли принимать такое решение?

Посольство России в США отреагировало на решение Вашингтона закрыть российское генконсульство и запустило голосование, какое американское генконсульство в России может быть закрыто в ответ. Опрос проводится на странице дипмиссии в Twitter (для голосования нажмите на ссылку)— спрашивают дипломаты. Читателям предлагается три варианта ответа: генконсульства во Владивостоке, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге.На данный момент проголосовали более 55 тысяч человек, запись ретвитнули почти три тысячи раз.Ранее 26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Американский посол в России Джон Хантсман назвал эти действия «самой масштабной высылкой представителей российских