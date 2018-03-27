18:04 27 марта
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Посольство России в США: а какое генконсульство США в РФ закрыли бы Вы?

Посольство России в США отреагировало на решение Вашингтона закрыть российское генконсульство и запустило голосование, какое американское генконсульство в России может быть закрыто в ответ. Опрос проводится на странице дипмиссии в Twitter (для голосования нажмите на ссылку)

Посольство России в США: а какое генконсульство США в РФ закрыли бы Вы?


Администрация США распорядилась закрыть российское генконсульство в Сиэтле. Какое генконсульство США в России вы бы закрыли, если бы вы могли принимать такое решение?
— спрашивают дипломаты. Читателям предлагается три варианта ответа: генконсульства во Владивостоке, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге.


На данный момент проголосовали более 55 тысяч человек, запись ретвитнули почти три тысячи раз.

Ранее 26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Американский посол в России Джон Хантсман назвал эти действия «самой масштабной высылкой представителей российских

Использованы фотографии: https://twitter.com/RusEmbUSA
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 83

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  1. Anarchist (Александр) Сегодня, 15:13
    Нужно заказывать в Питере! Это культурная столица, нефиг невеждам там делать!
    Anarchist
    1. Комментарий был удален.
    2. Pacifist (Виктор) Сегодня, 15:17
      В Ебурге они гадят больше и сильнее. В Питере под контролем, а там вообще оборзели.
      Pacifist
      1. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 15:20
        Цитата: Pacifist
        В Ебурге они гадят больше и сильнее. В Питере под контролем, а там вообще оборзели.

        прально. оставить ройзмана без печенек.
        Быков.
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:42
          Цитата: Быков.
          прально. оставить ройзмана без печенек.

          Я Вас умоляю, он в другие консульства бегать будет...
          svp67
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:48
          Да все закрывать надо.Было.Года три назад.А то сейчас по факту свершившегося как дурачки повторять будем.
          Цитата: Быков.
          Цитата: Pacifist
          В Ебурге они гадят больше и сильнее. В Питере под контролем, а там вообще оборзели.

          прально. оставить ройзмана без печенек.
          210окв
      2. Anarchist (Александр) Сегодня, 15:23
        Что за ерунда? Дают ссылку, я кидаю скриншот из этого портала, удалили... А ведь там интересно
        Anarchist
      3. Anarchist (Александр) Сегодня, 15:31
        Цитата: Pacifist
        В Ебурге они гадят больше и сильнее

        Букиных вербуют что-ли? Соотнесите численность населения... И поймёте масштабы вреда! И не забудьте про гостей северной столицы, ёбурждцев в том числе...
        Anarchist
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:44
          Цитата: Anarchist
          ёбурждцев

          Сам ты ёбурджец.... А ЕКАТЕРИНБУРЖЦЫ ЗА того, что бы ликвидировать генконсульство США в городе, с ним и куча "шакальчиков" уйдет...
          svp67
          1. Anarchist (Александр) Сегодня, 15:50
            Сергей, не нужно тыкать, Вы же модератор, а не тролль. Правильно будет - ёбуржец ("д" случайно затесалось) Так себя сами жители Ё-бурга (Екатеринбурга) называют...
            Думаете во Владивостоке люди рады консульству? А Питер вообще - душа России! Русская душа! Зачем там консульство?
            Anarchist
            1. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:57
              Цитата: Anarchist
              Правильно будет - ёбуржец! Так себя сами жители Ё-бурга (Екатеринбурга) называют...

              Ну я житель Екатеринбурга и я себя считаю екатеринбуржцем, и все мои товарищи, кто здесь проживают таковыми себя считают, а вот так вот ИНОГОРОДНИЕ "выражовываются"...
              svp67
              1. Anarchist (Александр) Сегодня, 16:00
                А моя первая жена из Ё-буга! С многими уральцами общаюсь... Вы - лишь часть статистики в размере погрешности.
                Anarchist
                1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:02
                  Цитата: Anarchist
                  А моя первая жена из Ё-буга

                  С чем Вас и поздравляю....
                  Цитата: Anarchist
                  Вы - лишь часть статистики в размере погрешности.

                  Не лопните от своей значимости...и глупости
                  svp67
                  1. Anarchist (Александр) Сегодня, 16:24
                    Сергей, что же Вы опускаетесь до уровня тролля? Хамить начали... Я же лично Вас никак не оскорблял. Любите свой город - прекрасно, но на личности переходить глупо!
                    Если не уважаете собеседников, то уважайте хотя бы себя...
                    Anarchist
                2. Scoun (Roman) Сегодня, 17:31
                  Цитата: Anarchist
                  А моя первая жена из Ё-буга!

                  А мои говорят Екат из Еката в Екат.)))
                  Scoun
                  1. Anarchist (Александр) Сегодня, 17:40
                    Сокращений много, они ни как не приуменьшают значимость города. Только некоторые рвут на себе майки переворачивая суть
                    Цитата: Rakti-Kali
                    Трах-сити, и прочие Shit-тауны

                    Когда ничего подобного написано не было!
                    Anarchist
            2. Rakti-Kali Сегодня, 16:50
              Цитата: Anarchist
              Ё-бурга

              Нет в России такого города. Екатеринбург вот есть. А всякие Ёбурги, Трах-сити, и прочие Shit-тауны ищите где нибудь в янкистане.
              Rakti-Kali
          2. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 15:53
            А лучше вопрос ставить так: - В каком городе можно оставить одно американское консульство, да и дипломатам ихним здесь делать нечего, пускай у себя демократию попробуют построить.
            лаврентий павлович
            1. michell (Михаил) Сегодня, 16:07
              Цитата: лаврентий павлович
              А лучше вопрос ставить так: - В каком городе можно оставить одно американское консульство

              Я бы за Тикси проголосовал feel
              michell
              1. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 17:53
                Цитата: michell
                Цитата: лаврентий павлович
                А лучше вопрос ставить так: - В каком городе можно оставить одно американское консульство

                Я бы за Тикси проголосовал feel

                Если уж ТИКСИ, а действительно хороший выбор, тогда ТИКСИ-2 !
                Или за Столовой сопкой, в низине !
                Starover_Z
      4. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:42
        Цитата: Pacifist
        В Ебурге они гадят больше и сильнее. В Питере под контролем, а там вообще оборзели.

        Правильно, пусть на окраинах останутся, легче в воду будет потом скинуть. smile
        ul_vitalii
      5. sir_obs (Борис) Сегодня, 16:40
        Вотвот, их в первую очередь и заодно елкин центр, им мерикоска руководит, ее выслать в первую очередь.
        sir_obs
      6. avt Сегодня, 16:53
        Цитата: Pacifist
        В Ебурге они гадят больше и сильнее. В Питере под контролем, а там вообще оборзели.

        Ну на перспективу
        Цитата: Быков.
        оставить ройзмана без печенек.
        в смысле всерьёз и на долго , то как то или в Екатерибурге и Владивостоке .Но вероятнее всего заноют - опять Москва и Питер на себя тянут и прикроют в Питере . Хотя в таком случае лучше в Москве -хватит ДВУХ зданий посольства USA в городе. ДА! Еще особняк ,,Спаса хаус" у посла отобрать ! И там устроить музей какой нибудь ...имени ,,Рузвельта " ,посвящённый налаживанию дип отношений с USA в 30-е годы с СССР открыть . bully
        avt
      7. Slon_on (Пётр) Сегодня, 17:57
        Правда Ваша. Ибо нефиг их держать в столице Урала - опорного края Державы.
        Slon_on
    3. maxim947 (Максим) Сегодня, 15:18
      ...и запустило голосование

      Отличный ход, троллинг на международном уровне)))
      maxim947
      1. ИНТЕР Сегодня, 15:25
        Цитата: maxim947
        Отличный ход, троллинг на международном уровне)))

        Ещё хотят чтобы население было в курсе и интересовались событиями.
        По мне бы закрыть оба в Екатеринбурге и Владивостоке. Зачем их столько, ничего хорошего от них там нет.
        А так тот который им США значимее, а это знают в самом МИДе.
        ИНТЕР
        1. Офицер запаса (Алексей) Сегодня, 15:46
          Сейчас штаты не просто наших дипломатов высылают, но и сотрудников представительства России в ООН. Которые, собственно говоря, обладают совершенно другим статусом, нежели сотрудники посольства и консульств. ООН – это не институт штатов, это главная международная организация, всего лишь расположенная на территории штатов.
          Поэтому зеркальным ответом будет не просто высылка аналогичного числа американских дипломатов, но и закрытие всех существующих штатовских генконсульств, оставив одно только посольство. И не в связи с «делом Скрипаля», а в связи с «делом Мэй». Именно так и следует именовать всю эту истерику вокруг России.
          А в качестве вишенки на торте можно открыть новое американское генконсульство - в Крыму.
          Офицер запаса
          1. Borik (Борис) Сегодня, 17:08
            А вы не предполагали каких именно дипломатов они высылают а каких оставляют?
            Выдворяют тех кого не смогли обработать. А вот остальных надеются завлечь своими прозападными ценностями.
            Borik
    4. Венд (Анатолий) Сегодня, 15:23
      Наши начинают уже в открытую смеяться над США
      Венд
    5. starogil Сегодня, 18:00
      Все три надо закрывать и в Питере, и Ебурге, и во Владике.
      starogil
  2. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 15:13
    Да все. В Москве только посольство оставить. Пока...
    Jovanni
    1. sso-250659 (Сергей) Сегодня, 15:34
      Цитата: Jovanni
      Да все. В Москве только посольство оставить.

      Ага! А в посольстве, только посла и секретаршу...............................
      sso-250659
      1. роман66 (роман) Сегодня, 15:44
        не надо ему секретаршу, пусть морпехов пользует
        роман66
        1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 16:11
          Цитата: роман66
          не надо ему секретаршу, пусть морпехов пользует

          Зачем нам их посол? Оставить одну секретаршу.
          Там её будут все записавшиеся на прием пользовать, а не одни морские пехотинцы.
          Капитан Пушкин
        2. prior (Влад) Сегодня, 16:16
          а посла пусть пользуют морпехи
          prior
    2. Аскет (Станислав) Сегодня, 15:47
      Цитата: Jovanni
      Да все. В Москве только посольство оставить. Пока...

      Пока вся либерда и национал -предатели отсюда не уберется, визы надо кому то для них выдавать.. А после повесить табличку -Виз нет, все ушли на фронт laughing
      Аскет
      1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 15:53
        Цитата: Аскет
        Пока вся либерда и национал -предатели отсюда не уберется

        Эх, Станислав.....
        Ваши бы слова - да Богу в уши...
        laughing
        stalkerwalker
  3. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 15:17
    Не пользуюсь Твитер, да и не собираюсь в штаты, так что хоть все. Но кто-то же ездит, им как тогда быть?
    Архивариус Вася
    1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 15:44
      Цитата: Архивариус Вася
      Не пользуюсь Твитер, да и не собираюсь в штаты, так что хоть все. Но кто-то же ездит, им как тогда быть?

      Пофиг на них, нам главное красивый ответ сделать. Мидовцы и депутаты сделают визы, а простые..нечего там делать.
      Семен1972
    2. Хорон (Харон) Сегодня, 15:47
      Трудности должны закалять! Если так надо, то всё равно поедут.
      Хорон
    3. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 16:14
      Цитата: Архивариус Вася
      Не пользуюсь Твитер, да и не собираюсь в штаты, так что хоть все. Но кто-то же ездит, им как тогда быть?

      В другие места ездить станут, может быть ещё больше понравится. А то все америка да америка, тошнит уже от неё.
      Капитан Пушкин
  4. Лесс Сегодня, 15:17
    А может всё-таки...
    Лесс
  5. Starik72 (Владимир) Сегодня, 15:18
    Оставить посольство США в Москве,а остальные закрыть.
    Starik72
    1. Micfoster (Евгений) Сегодня, 16:51
      И переименовать в "Посольство Канадско-мексиканского пролива"
      Micfoster
  6. naidas (naidas) Сегодня, 15:18
    Все ,оставить одно на ЭС и США ,вся документация по электронке.
    naidas
  7. Bulrumeb (Евгений) Сегодня, 15:20
    Посольство России в США отреагировало на решение Вашингтона закрыть российское генконсульство и запустило голосование, какое американское генконсульство в России может быть закрыто в ответ.

    Все, открыть одно на мысе Дежнева и пеший погранпереход через Берингов пролив
    Bulrumeb
  8. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:22
    В Екатеренбурге однозначно. Там какой-то рассадничек уже цветёт. И Ельцин центр именно там почему-то.
    DEZINTO
    1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 15:30
      Ельцин центр без разрешения властей ни кто бы не построил.
      DIVAN SOLDIER
    2. Rusland (Rusland) Сегодня, 15:31
      Согласен hi А то уже договорились до Уральской республики. Клоповник к ногтю!
      Rusland
      1. роман66 (роман) Сегодня, 15:45
        и гнать пинками до границы!
        роман66
    3. Семен1972 (Семен) Сегодня, 15:47
      Цитата: DEZINTO
      И Ельцин центр именно там почему-то.

      Действительно..и еще название какое-то странное..Ельцин-центр..
      Семен1972
  9. bubalik (Сергей) Сегодня, 15:23
    объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи

    а какое генконсульство США в РФ закрыли бы Вы?


    ,,,я предлагаю для трудоустройства высланных российских дипломатов в 20 российских городах открыть посольства Москвы. laughing winked
    bubalik
    1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 15:49
      Цитата: bubalik
      я предлагаю для трудоустройства высланных российских дипломатов в 20 российских городах открыть посольства Москвы. laughing winked

      Ну хоть так вырвали наших послов из гнилых рук Запада...ребята, мы с вами!!! На Родине полно мест для работы: Урюпинск, Тамбов, Усть-Илимск. Вэлком парни!!!
      Семен1972
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 15:26
    Цитата: DEZINTO
    В Екатеренбурге однозначно. Там какой-то рассадничек уже цветёт. И Ельцин центр именно там почему-то.

    --------------------------
    Тем более там рядом второй ядерный центр-Снежинск и прочие города.
    Altona
  11. мерцание (Николай) Сегодня, 15:26
    Надо собрать пароход из: амнуэлей, познеров, ахиджаковых, альбацей, серебряниковых, сванидзей, нарусовых итд и отправить к берегам США - пусть сольются там в экстазе. Это будет пострашнее, чем оружие на новых физических принципах.
    мерцание
  12. Borik (Борис) Сегодня, 15:28
    Цитата: Anarchist
    Нужно заказывать в Питере! Это культурная столица, нефиг невеждам там делать!


    Или перенести его в Оймякон.
    Borik
    1. Anarchist (Александр) Сегодня, 15:40
      А почему не к Вам домой? Зачем гадить там, где живут другие? В Оймяконе и без консульства проблем хватает - климат суровый...
      Anarchist
      1. Borik (Борис) Сегодня, 16:18
        Вот-вот именно из-за климата там им самое место.
        Borik
    2. лысова (владимир) Сегодня, 15:47
      Отличная идея ! - причём все !
      лысова
  13. Zubr Сегодня, 15:29
    Однозначно в Екатеринбурге и Владике закрывать надо. Оттуда последнее время приходят очень нехорошие новости, пытаются расшатать обстановку по полной.
    Zubr
    1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 16:18
      Цитата: Zubr
      Однозначно в Екатеринбурге и Владике закрывать надо. Оттуда последнее время приходят очень нехорошие новости, пытаются расшатать обстановку по полной.

      Начинать нужно с Екатеринбурга. Если Американцы не остановятся, то далее по списку.
      Но сначала Екатеринбург и не забыть почистить там органы власти от единомышленников чубайсо-гайдаров.
      Капитан Пушкин
      1. Zubr Сегодня, 16:22
        Ваша правда. Там рассадник ещё тот. Когда то Свердловская область стала крупнейшим центром нашего ОПК. Богатые залежи всей таблицы Менделеева. Огромные лесные и водные ресурсы. Они свой глаз паршивый не зря туда положили.
        Zubr
  14. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 15:33
    Да все три и закрыть, а посольству понизить статус до представительства!
    Геркулесыч
  15. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 15:37
    а какое генконсульство США в РФ закрыли бы Вы?

    ВСЕ!!!!!!!!!!
    Василенко Владимир
  16. ultra (Михаил) Сегодня, 15:41
    Я бы все закрыл,а заодно и посольство.PS Слава богу не мне это решать! laughing
    ultra
    1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 15:50
      Цитата: ultra
      Я бы все закрыл,а заодно и посольство

      И не только США, всей Западной Европы!!!
      Семен1972
  17. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 15:41
    Все к едреней фене. Странный вопрос.
    Сергей-8848
  18. Хорон (Харон) Сегодня, 15:44
    Нужно закрыть все! Оставить лишь московское и то, с вариантом переноса в Заполярье.
    Хорон
  19. лысова (владимир) Сегодня, 15:46
    В Екатеринбурге ( по идеи все бы надо ) - не хрен им делать в сердце России, где мощная ( Урал ) промышленность.
    лысова
  20. T.Henks (Игорь) Сегодня, 15:51
    Цитата: Anarchist
    Нужно закрывать в Питере! Это культурная столица, нефиг невеждам там делать!
    T.Henks
    1. T.Henks (Игорь) Сегодня, 15:56
      Экий вы кровожадный! А как же наш бомонд венчаться будет? Огузарова так бы в России и прозябала бы в старых девках!
      T.Henks
  21. Семен1972 (Семен) Сегодня, 15:52
    Послам повезло...работать в тылу врага, видеть русофобскую истерию каждый день, попадать под тлетворное влияние запада..Врагу не пожелаешь..Парни, Родина найдет работу в городах России. Мы вместе, поздравляем!!!
    Семен1972
  22. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 15:53
    не ну а че... демократично
    Не либероид Русский
  23. лом123 Сегодня, 16:07
    да надо вообще все закрыть и гоум хоум))
    лом123
  24. Bargus (Сергей) Сегодня, 16:13
    Доброго вам дня. Ну что за бател, (Посольство России в США: а какое ген консульство США в РФ закрыли бы Вы?)
    а не пора ли нам послать всех на(---) у России нет настоящих союзников на западе,да и Китай тоже нация со своими тараканами.Ну а теперь по поводу дип сношений с западом и потерявшая страх суррогатная нация Америка.Моё мнение рвать все дип. отношения,экономические тоже, проживем как нибудь, без прелести жизнь. Мы самодостаточная страна,что разрушено в 90 нужно восстанавливать, легкую промышленность,машиностроения.
    Мы и так в изоляции,западу мы нужны только из-за ресурсов,да и Китаю тоже.Мы сами себя сделали дойной коровой, старались быть договорной нацией,но нам все время показывали, что наше место у пораши. PS: За державу обидно.
    Bargus
  25. prior (Влад) Сегодня, 16:18
    Есть посольство США в Минске. Из России амеров пинками....
    prior
  26. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:40
    Желательно все до единого
    Дормидонт
  27. Влад Морозов (Влад Морозов) Сегодня, 16:45
    Сегодня Навальный организовал очередной митинг в Екатеринбурге! Не спроста он зачастил в Екатеринбург. Потому что там консульство США и его кураторы. ЗАКРЫТЬ!
    Влад Морозов
  28. koroVIN Сегодня, 16:55
    Конечно это Екатеринбургское отделение должно быть закрыто. Они клин по Уралу вбивают, делят страну на перенаселённую часть (будет какая-нибуть резервация без плодородных полей Красноярского края) и территорию с ресурсами. А сытый и социально обеспеченный человек я думаю уже сам сможет увидеть врага который у него хлеб пытается отнять, тем более в просвещённом и культурном городе как Санкт-Петербург.
    koroVIN
  29. brodyaga Сегодня, 16:59
    Какой опрос.Все закрыть и не парится.
    brodyaga
  30. Аккорд (Михаил Брусницын) Сегодня, 17:04
    Закрыть все, в том числе и гейропейские. Но мы же гуманные, так что просто перенесем их в район острова Новая Земля.
    Аккорд
  31. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 17:22
    Не забыть бы отправить недовысланных с прошлого раза, эту доброту они явно слишком правильно поняли.
    kakvastam
  32. Виктор Лютвин (Виктор Лютвин) Сегодня, 17:37
    Как я уже где-то прочёл ....надо голосовать за 4 вариант,закрыть все.
    Виктор Лютвин
  33. lopvlad (rr) Сегодня, 17:55
    Закрывать нужно в Екатеринбурге и во Владивостоке а продолжат санкции ещё и Питере.
    lopvlad
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