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Посольство России в США: а какое генконсульство США в РФ закрыли бы Вы?
Посольство России в США отреагировало на решение Вашингтона закрыть российское генконсульство и запустило голосование, какое американское генконсульство в России может быть закрыто в ответ. Опрос проводится на странице дипмиссии в Twitter (для голосования нажмите на ссылку)
На данный момент проголосовали более 55 тысяч человек, запись ретвитнули почти три тысячи раз.
Ранее 26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Американский посол в России Джон Хантсман назвал эти действия «самой масштабной высылкой представителей российских
Администрация США распорядилась закрыть российское генконсульство в Сиэтле. Какое генконсульство США в России вы бы закрыли, если бы вы могли принимать такое решение?— спрашивают дипломаты. Читателям предлагается три варианта ответа: генконсульства во Владивостоке, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге.
На данный момент проголосовали более 55 тысяч человек, запись ретвитнули почти три тысячи раз.
Ранее 26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Американский посол в России Джон Хантсман назвал эти действия «самой масштабной высылкой представителей российских
Использованы фотографии: https://twitter.com/RusEmbUSA
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