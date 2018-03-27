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На ЧФ сформирован экипаж патрульного корабля «Дмитрий Рогачев»

На Черноморском флоте сформирован экипаж второго патрульного корабля проекта 22160 «Дмитрий Рогачев», построенного в Татарстане, передает РИА Новости сообщение представителя ЧФ капитана первого ранга Вячеслава Трухачева.

На ЧФ сформирован экипаж патрульного корабля «Дмитрий Рогачев»
Патрульный корабль проекта 22160

В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) завершено формирование экипажа второго патрульного корабля проекта 22160 "Дмитрий Рогачев",
сказал представитель флота.


По его словам, «в настоящее время экипаж, укомплектованный исключительно военнослужащими по контракту, проходит практику на кораблях Новороссийской ВМБ и готовится к обучению в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге».

Справка пресс-службы: «Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" построен на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького и спущен на воду в 2017 году. В настоящее время корабль завершает цикл достройки и готовится к заводским и государственным испытаниям».

Использованы фотографии: Игорь Александров (via forums.airbase.ru )
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Комментарии 2

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  1. Sirocco (Владимир.) Сегодня, 15:49
    Хочу добавить то о чем автор забыл указать в статье, это тот чьим именем названо судно. Кто такой Дмитрий Рогачев. Вот в кратце о нем.
    В 1929 году Рогачёв окончил Военно-морское училище имени М. В. Фрунзе.

    Участвовал в Гражданской войне, в период которой занимал должность помощника начальника отряда Сибирской военной флотилии на озере Байкал, после — начальника службы связи Восточного фронта РККА. В 1921 году стал командиром монитора, затем командиром и комиссаром дивизиона и бригады мониторов, а в мае 1938 года был назначен заместителем командующего Амурской флотилией.

    В 1940 году назначен командующим Пинской военной флотилией, в составе которой и воевал в начале Великой Отечественной войны. 21 мая 1941 года присвоено воинское звание контр-адмирал.

    С февраля 1942 года стал командующим Волжской военной флотилией, с июля 1943 года командовал отрядом кораблей ВМФ, а в 1944—1946 был командиром Киевской военно-морской базы Днепровской флотилии. В Великую Отечественную войну Волжская флотилия под командованием контр-адмирала Рогачёва сыграла важную роль в обороне Сталинграда.

    После окончания войны Дмитрий Дмитриевич занимал должности командира учебного отряда, затем отряда и бригады строящихся кораблей в Зеленодольске.

    В отставке
    Sirocco
    1. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 17:37
      А у меня вопрос к специалистам: Как будут наводиться контейнерные ударные комплексы Тот же Калибр с противокарабельными ракетами или же Уран? Контейнер присоединяется к РЛС корабля?
      RASKAT
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