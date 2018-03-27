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На ЧФ сформирован экипаж патрульного корабля «Дмитрий Рогачев»
На Черноморском флоте сформирован экипаж второго патрульного корабля проекта 22160 «Дмитрий Рогачев», построенного в Татарстане, передает РИА Новости сообщение представителя ЧФ капитана первого ранга Вячеслава Трухачева.
По его словам, «в настоящее время экипаж, укомплектованный исключительно военнослужащими по контракту, проходит практику на кораблях Новороссийской ВМБ и готовится к обучению в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге».
Справка пресс-службы: «Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" построен на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького и спущен на воду в 2017 году. В настоящее время корабль завершает цикл достройки и готовится к заводским и государственным испытаниям».
Патрульный корабль проекта 22160
В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) завершено формирование экипажа второго патрульного корабля проекта 22160 "Дмитрий Рогачев",сказал представитель флота.
По его словам, «в настоящее время экипаж, укомплектованный исключительно военнослужащими по контракту, проходит практику на кораблях Новороссийской ВМБ и готовится к обучению в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге».
Справка пресс-службы: «Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" построен на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького и спущен на воду в 2017 году. В настоящее время корабль завершает цикл достройки и готовится к заводским и государственным испытаниям».
Использованы фотографии: Игорь Александров (via forums.airbase.ru )
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