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США заявили об отсутствии защиты от гиперзвукового оружия
Американские военные и конгрессмены считают, что Россия и Китай опережают США в разработке гиперзвукового оружия, пишет The Hill.
Сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS), эксперт в области ПРО Томас Карако также согласился с тем, что Штаты отстают от России и Китая в этой сфере.
Ранее председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая в конгрессе, признал, что у Соединенных Штатов нет средств защиты непосредственно от гиперзвукового оружия, передает РИА Новости
Прямо сейчас мы беззащитны— цитирует издание члена комитета сената США по вооруженным силам Джеймса Инхофа.
Сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS), эксперт в области ПРО Томас Карако также согласился с тем, что Штаты отстают от России и Китая в этой сфере.
Причина в том, что США не прикладывают даже приблизительно сопоставимых усилий как в области разработки собственных подобных вооружений, так и в создании систем, способных обнаруживать и сбивать их— пояснил он.
Ранее председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая в конгрессе, признал, что у Соединенных Штатов нет средств защиты непосредственно от гиперзвукового оружия, передает РИА Новости
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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