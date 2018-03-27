18:05 27 марта
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США заявили об отсутствии защиты от гиперзвукового оружия

Американские военные и конгрессмены считают, что Россия и Китай опережают США в разработке гиперзвукового оружия, пишет The Hill.

Прямо сейчас мы беззащитны
— цитирует издание члена комитета сената США по вооруженным силам Джеймса Инхофа.

США заявили об отсутствии защиты от гиперзвукового оружия



Сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS), эксперт в области ПРО Томас Карако также согласился с тем, что Штаты отстают от России и Китая в этой сфере.

Причина в том, что США не прикладывают даже приблизительно сопоставимых усилий как в области разработки собственных подобных вооружений, так и в создании систем, способных обнаруживать и сбивать их
— пояснил он.

Ранее председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая в конгрессе, признал, что у Соединенных Штатов нет средств защиты непосредственно от гиперзвукового оружия, передает РИА Новости

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 37

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  1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 16:14
    Оружия такого нет, вот и защиты нет. request
    А. Привалов
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:18
      Точно сказано. Мой пост ниже.
      voyaka uh
      1. Mestny (Сергей) Сегодня, 16:43
        Слюной не захлебнитесь.
        Mestny
        1. -ш- (Саша) Сегодня, 17:13
          тут скорее даже желчь, пока в штанах понос
          -ш-
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:22
      У Израиля такого оружия нету? belay Ну, так делайте, а за Россию не говорите! Или ждете что вам срочно фото секретные выложат в открытом доступе? Не в упрек -вас задушила жаба, что мы смогли реализовать программу еще времен СССР, реально создав несколько вариантов гиперзвукового оружия, обогнав тем самым весь мир? ??
      Геркулесыч
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:43
        "У Израиля такого оружия нету?"////

        То что имеют в виду американцы: КР с прямоточным движком - нету.
        А то, что имеют в виду русские: БР с гиперзвуковой БЧ - есть. Ракета Шавит - 3-х ступенчатая.
        Превращается в простенькую МБР, если надо.
        voyaka uh
        1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:57
          Алексей, вы опять путаете теплое с мягким! Мы хорошо, даже лучше всех в мире знаем, что такое именно гиперзвуковое оружие, и поверьте, что речь идет не о боеголовке, маневрирующей на конечном участке полета!
          Геркулесыч
    3. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 16:51
      Цитата: А. Привалов
      Оружия такого нет, вот и защиты нет.

      Цитата: voyaka uh
      Точно сказано.

      Завидуйтемолча
      stalkerwalker
    4. SETTGF Сегодня, 17:08
      Не надо выдавать желаемое за действительное...оружие у России только есть, а вот защиты нет у других стран в мире в данное время и не только! Остальное - патология у "диванных" стратегов и недоброжелателей!
      SETTGF
    5. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 17:19
      Как , у Израиля такого оружия ещё нет ?
      MKPU-115
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:49
        Нет, конечно. Гиперзвук при горизонтальном полете в атмосфере - плазма вокруг ракеты, нет внешнего управления, нет точного наведения.
        voyaka uh
  2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:16
    Американцы под гиперзвуковым оружием понимают
    КР, летящие в плотной атмосфере с прямоточным двигателем.
    От них нет защиты. И самих таких ракет нет..
    А русские под гиперзвуковым оружием понимают БЧ БР.
    Летящие из космоса. Отсюда взаимо- непонимание.
    voyaka uh
    1. случайный прохожий (Игорь) Сегодня, 16:24
      А что, от маневрирующих блоков ракет, летящих на гиперзвуковой скорости по квазибалистической траектории есть защита?
      случайный прохожий
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:37
        Есть. Exoatmospheric Kill Vehicle
        Эта штука тоже умеет маневрировать в космосе.
        У нее "глаза" - ИК видео, всякие доп. датчики, чтоб отличать ложные цели и свой комп.
        Попасть в маневрирующию БЧ БР, конечно, непросто, но можно.
        Маневры БЧ очень ограничены, иначе она улетит с главного курса.
        voyaka uh
        1. случайный прохожий (Игорь) Сегодня, 17:02
          Причем здесь космос то? Речь о квазибалистической траектории по которой например ракета "Кинжала" летит в атмосфере.
          случайный прохожий
          1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:44
            Ракета Кинжала - это Искандер. Зачем ей маневрировать в
            плотных слоях атмосферы, если ее там никто не собирается встречать?
            Падай себе спокойно... Ее задача уже попасть по цели.
            voyaka uh
      2. Mestny (Сергей) Сегодня, 16:45
        Да ему всё равно. Там руки над клавиатурой трясутся - дерьмом русских обдать посильнее.
        Как это так? США признали, что нет защиты? От кого? От этих русских? Да не может быть! Вот и кинулся защищать.
        Это называется взрывы пер..ков.
        Mestny
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:24
      Нет, Алексей! Вы утрируете! Мы также под этим оружием понимаем то , что сделали, в том числе и именно ракеты летящие со скоростью выше 5 скоростей звука, и к тому-же маневрирующие в плотных слоях атмосферы! Ваше право, верить или нет, но такое оружие у нас реально есть! !!
      Геркулесыч
    3. KCA Сегодня, 16:30
      Может просто американцы знают несколько больше о развитии гиперзвукового оружия в России чем вы, и больше чем сказал Путин? А то удивительно, в 1994 был прототип(летающий, не мультипликационный) гиперзвуковой КР с ПВРД, потом как-бы перестал быть, а сейчас вообще ничего нет, одни гиперзвуковые БЧ, непонятненько
      KCA
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:51
        Мужики не ведитесь, военную тайну выпытывают на "слабо". Учёные уехали из России и создали Купол и всё, запал у старичков закончился, песок посыпался, а наша молодежь всем нос утерла. smile
        ul_vitalii
      2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:53
        КСА -вам тоже видать, вынь да положь документацию и фото секретной техники, иначе не поверите? ??Это ваше право, и вообще то хорошо, что мы начали в загашник прятать старые Советские разроботки и проекты -значит, никуда не уйдут, и тем самым не поможем супостату в получении наших идей, знаний и технологий!
        Геркулесыч
      3. Shahno (Павел) Сегодня, 16:58
        А что не понятного то. Принципиальны температура в кс пврд и спврд. Ярд и ярд+пврд только усложняет конструкцию. Нет материалов более 10 сек выдерживаюшие 5м в случае пврд, и в случае трдд, а далее балистика, нет таких материалов для 6 м по температуре на обшивке. И поймите, их принципиально нет. Нужны новые фундаментальные подходы, а это не пройдет не замеченным для научного сообщества. Можно блефовать сколь угодно, посмотрите биографии профессоров и студентов Калтеха... А потом делайте выводы.
        Shahno
        1. Shahno (Павел) Сегодня, 17:11
          Я надеюсь понятно,что я говорю не про болванку падающую. А реально о маневрирующем гиперзвуковом ЛА с обратной связью. Но мало ли, уточняю...
          Shahno
          1. котовский (Константин) Сегодня, 17:52
            Цитата: Shahno
            Я надеюсь понятно,что я говорю не про болванку падающую

            Нам понятно,что когда вам непонятно,вы заваливаете кучей непонятной информации
            перемешанной словами не может быть...Я надеюсь вам понятно,что нам понятно...
            котовский
    4. SETTGF Сегодня, 17:10
      Смотрите внимательней видео и не пишите про то, чего не знаете!
      SETTGF
    5. мерцание (Николай) Сегодня, 17:17
      Отсюда взаимо- непонимание.
      Нет, это больше похоже на попытку утопающего схватиться за соломинку.
      Мозг наотрез отказывается принимать тот факт, что у России есть ракеты с гиперзвуковой скоростью, а у США нет.
      мерцание
  3. konstantin68 (Константин) Сегодня, 16:58
    Даже от не гиперзвуковой маневрирующей БЧ защиты сейчас немного,и никому не понятно как эта защита работать будет если ее пытаются прорвать даже10-15 блоков. Так,что американец вообщем то прав.
    konstantin68
  4. konstantin68 (Константин) Сегодня, 17:01
    Цитата: voyaka uh
    Есть. Exoatmospheric Kill Vehicle
    Эта штука тоже умеет маневрировать в космосе.
    У нее "глаза" - ИК видео, всякие доп. датчики, чтоб отличать ложные цели и свой комп.
    Попасть в маневрирующию БЧ БР, конечно, непросто, но можно.
    Маневры БЧ очень ограничены, иначе она улетит с главного курса.

    И что ,это уже где то испытывалось? Какую результативность оно показало?
    konstantin68
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:37
      Испытывалось. Результативность примерно 50%
      voyaka uh
    2. котовский (Константин) Сегодня, 17:54
      Цитата: konstantin68
      И что ,это уже где то испытывалось? Какую результативность оно показало?

      Добавлю к вашему вопросу..Как оно на пулеметную очередь реагирует?
      И нет ли у него эффекта бумеранга? hi
      котовский
  5. MKPU-115 (Виталий) Сегодня, 17:24
    Цитата: voyaka uh
    "У Израиля такого оружия нету?"////

    То что имеют в виду американцы: КР с прямоточным движком - нету.
    А то, что имеют в виду русские: БР с гиперзвуковой БЧ - есть. Ракета Шавит - 3-х ступенчатая.
    Превращается в простенькую МБР, если надо.

    Так Вам правду в открытом доступе и выложили про секретное вооружение. Вы наивны, как и Ваши заокеанские партнеры, которые черпают "секретную информацию" из соц. сетей и переписке.
    Года три уже ходит рисунок ракеты циркон с прямотоком.... laughing операция "прикрытие" сработало. Наивные Вы лохи.
    MKPU-115
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:40
      "Года три уже ходит рисунок ракеты циркон с прямотоком.... laughing операция "прикрытие" сработало"///

      Я был уверен, что Циркон - блеф, писал об этом. Так и оказалось.
      Так и почти все, что сказано недавно о "6 вундерваффе" - тоже блеф.
      Операция "прикрытие" продолжается.
      voyaka uh
      1. SETTGF Сегодня, 17:48
        Уважаемый! Блеф - это у вас и не только в голове... Своим друзьям - американцам не верите?!
        SETTGF
    2. Shahno (Павел) Сегодня, 17:42
      Ну что это блеф, мы поняли уже давненько... И с вашими товарищами из партизанского движения пообщались...
      Shahno
      1. SETTGF Сегодня, 17:52
        Тогда это только патология?!
        SETTGF
  6. SETTGF Сегодня, 17:57
    Уважаемые! Внимательней смотрите видео - прямоточный двигатель на нём видно...а кроме того гиперзвуковые блоки и "Кинжал" - управляются на всём протяжении полёта - это самое главное, чего не достигли многие страны!
    SETTGF
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 18:04
      Да, вы правы есть гпврд работаюшие на 4 м, в опытных образцах, и у штатов, и у на есть. Но это несколько др. расклад. Если посмотреть на скорость противоракет... Как бы небольшое преувеличение, 4,5,6...где то так.
      Shahno
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