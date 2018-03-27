Обнаружен источник фейка о "более 300" погибших в Кемерово

Поздняков. МЧС. Сколько у вас свободных мест.

Ну, где-то около 70.

Что? Около 70?! Да тут больше трёхсот. Может, там на полу или друг на друга укладывать.

Я сейчас начальника вызову.

У нас максимум 100 мест. Нас предупреждали о 60-70 телах. Откуда 300?

А, вас предупреждали. Ну, тут до 4-го этажа дошли, и в кинотеатре все...