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Обнаружен источник фейка о "более 300" погибших в Кемерово
Пользователи Сети вышли на источник грязного фейка о «сотнях» погибших в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Источником оказался украинский пранкер по имени Евгений Вольнов. Это существо, которое сложно назвать человеком, решило устроить фейковый звонок от имени якобы представителя МЧС по Кемеровской области в один из моргов города. Представляясь неким «Поздняковым из МЧС» Вольнов спрашивает у сотрудников морга о наличии свободных мест для трупов и выдаёт то самое значение, которое быстро подхватили либеральные СМИ и прочие «уютные бложики» всех мастей, включая зарубежные.
Украинское существо:
Работник морга:
Пранкер:
Работник морга:
Начальник:
Пранкер:
Аудиозапись доступна по ссылке:
Такой удивительный по своему цинизму поступок показывает уровень бесчеловечности, с которым существует не только этот отдельно взятый Вольнов, но и многие другие, поражённые бациллой человеконенавистничества и собственного превосходства над остальными. В классической терминологии это и есть проявление типичного фашизма, когда позволяют себе делать пиар даже на человеческой смерти и искать в ней личную выгоду.
Да простят читатели «ВО», но это откровенная гнида, о которой нельзя было не сообщить.
Украинское существо:
Поздняков. МЧС. Сколько у вас свободных мест.
Работник морга:
Ну, где-то около 70.
Пранкер:
Что? Около 70?! Да тут больше трёхсот. Может, там на полу или друг на друга укладывать.
Работник морга:
Я сейчас начальника вызову.
Начальник:
У нас максимум 100 мест. Нас предупреждали о 60-70 телах. Откуда 300?
Пранкер:
А, вас предупреждали. Ну, тут до 4-го этажа дошли, и в кинотеатре все...
Аудиозапись доступна по ссылке:
Такой удивительный по своему цинизму поступок показывает уровень бесчеловечности, с которым существует не только этот отдельно взятый Вольнов, но и многие другие, поражённые бациллой человеконенавистничества и собственного превосходства над остальными. В классической терминологии это и есть проявление типичного фашизма, когда позволяют себе делать пиар даже на человеческой смерти и искать в ней личную выгоду.
Да простят читатели «ВО», но это откровенная гнида, о которой нельзя было не сообщить.
Использованы фотографии: vse42.ru
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