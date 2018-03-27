18:06 27 марта
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Обнаружен источник фейка о "более 300" погибших в Кемерово

Пользователи Сети вышли на источник грязного фейка о «сотнях» погибших в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Источником оказался украинский пранкер по имени Евгений Вольнов. Это существо, которое сложно назвать человеком, решило устроить фейковый звонок от имени якобы представителя МЧС по Кемеровской области в один из моргов города. Представляясь неким «Поздняковым из МЧС» Вольнов спрашивает у сотрудников морга о наличии свободных мест для трупов и выдаёт то самое значение, которое быстро подхватили либеральные СМИ и прочие «уютные бложики» всех мастей, включая зарубежные.

Обнаружен источник фейка о "более 300" погибших в Кемерово


Украинское существо:
Поздняков. МЧС. Сколько у вас свободных мест.



Работник морга:
Ну, где-то около 70.


Пранкер:
Что? Около 70?! Да тут больше трёхсот. Может, там на полу или друг на друга укладывать.


Работник морга:
Я сейчас начальника вызову.


Начальник:
У нас максимум 100 мест. Нас предупреждали о 60-70 телах. Откуда 300?


Пранкер:
А, вас предупреждали. Ну, тут до 4-го этажа дошли, и в кинотеатре все...


Аудиозапись доступна по ссылке:

Такой удивительный по своему цинизму поступок показывает уровень бесчеловечности, с которым существует не только этот отдельно взятый Вольнов, но и многие другие, поражённые бациллой человеконенавистничества и собственного превосходства над остальными. В классической терминологии это и есть проявление типичного фашизма, когда позволяют себе делать пиар даже на человеческой смерти и искать в ней личную выгоду.

Да простят читатели «ВО», но это откровенная гнида, о которой нельзя было не сообщить.

Использованы фотографии: vse42.ru
82

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 132

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  1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 15:56
    Ищите того кто поджог батут в ТЦ...видео выложено в инет...конкретный поджог...полыхнуло очень быстро.
    Тот же ЛЕХА
    1. Тралл Сегодня, 16:09
      Посмотрел Youtube канал этого морального урода - там уже больше десятка видео на тему трагедии в Кемерово. Написал несколько жалоб. Чего и вам советую сделать.
      Тралл
    2. vaaaaadik (вадим) Сегодня, 16:10
      Какой поджег? Если взорвалась,
      Что то конкретно
      vaaaaadik
      1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 16:10
        Какой поджег? Если взорвалась,
        Что то конкретно


        Скажите мне что на батуте может подорваться what
        Тот же ЛЕХА
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:16
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Скажите мне что на батуте может подорваться

          тем более в комнате где играют дети
          LSA57
          1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 17:18
            Цитата: LSA57
            тем более в комнате где играют дети

            тут конечно юмор не в тему, но когда я был ребенком, такой вопрос мог показаться не очень, так как еще как могло взоваться
            Василенко Владимир
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 17:43
              Цитата: Василенко Владимир
              тут конечно юмор не в тему,

              какой юмор?????
              но когда я был ребенком, такой вопрос мог показаться не очень, так как еще как могло взоваться

              это не квартира с газовым баллоном. это игровая комната. там по определению не может быть ничего взрывоопасного. спортивные снаряды не взрываются
              LSA57
        2. Комментарий был удален.
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:49
            Цитата: kapitan281271
            Я полностью согласен, на видео чётко виден взрыв,

            "В настоящее время специалисты продолжают устанавливать причины происшествия. Как заявил глава СК Александр Бастрыкин, приоритетной версией следствия является короткое замыкание."
            https://zen.yandex.ru/media/putin/srochno-stalo-i
            zvestno-kto-zapustil-feik-o-sotniah-pogibshih-pri
            -pojare-v-tc-v-kemerove-5aba28cead0f229cdcbcc52f
            LSA57
        3. Удав КАА (Александр) Сегодня, 17:16
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Скажите мне что на батуте может подорваться

          На видео четко видно, как с потолка сыплются искры от электрической дуги -- коротыш в голом виде! Косвенно это подтверждается тем, что рубится освещение. Сработали автоматы. А через 6 сек все заволакивает черный дым горящей изоляции...
          Эксперты разберутся. Вот только погибших не вернуть. Вечная память...
          Удав КАА
        4. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 17:25
          Например, пиротехника. Какой-нибудь фейерверк.
          Стегозавр Бронтозавров
    3. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:10
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Ищите того кто поджог батут в ТЦ...видео выложено в инет...конкретный поджог...полыхнуло очень быстро.

      Батут, батутом, но почему двери кинотеатра, в котором сгорели дети, были закрыты? Почему тот у кого был ключ от них ДАЖЕ НЕ ПОДУМАЛ о людях, детях, в кинозалах? Я не верю, что было сложно открыть ТЕ двери...значит сбежал или сбежала... И как после этого жить то будет или в глаза, там, на небе детям посмотрит.... А воспитательницы, оставившие детей в кинозале и ушедшие на "шопинг", эти как....
      Наряду с безалаберностью, явная подлость и трусость.
      svp67
      1. bk316 (Владимир) Сегодня, 16:16
        Я не верю, что было сложно открыть ТЕ двери...значит сбежал или сбежала

        Надеюсь всем воздастся, но справедливости ради у людей на пожаре крыша едет, могла просто забыть что закрыла, люди бывает свое имя забывают. Другое дело зачем закрывала, дети что скот? А если просто в туалет выйти? Меня бы закрыли я бы конкретный скандал устроил...
        bk316
        1. bazzbazz (Максим) Сегодня, 16:43
          Да там уже выяснили, что эти тетечки часто закрывали двери на сеанс! и теперь им остался только один выход, ГОРЕТЬ в АДУ! если они уже не там!
          bazzbazz
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 17:45
          Цитата: bk316
          Другое дело зачем закрывала, дети что скот?

          сегодня на передаче "Место встречи" озвучили, что её могла попросить учительница. и всера эта версия звучала
          LSA57
      2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 16:19
        Разбор полетов еще впереди и виновные в разгильдяйстве еще будут названы...наберитесь терпения ...надо разобраться во всех деталях происшедшего сразу это сделать не получится ...идет сбор информации по всем направлениям.
        Тот же ЛЕХА
        1. bk316 (Владимир) Сегодня, 16:43
          Разбор полетов еще впереди

          Да я Алексей, в общем не сомневаюсь.
          Если бы собирались стрелочниками ограничиться туда Бастрыкину ехать не надо было - стрелочники тут все на виду.
          Тут в другом дело - в нашем гуманном законодательстве.
          Почитайте кодекс и поймете, что тут и предьявить кроме 238 .3 нечего а это по максимуму десятка а с учетом практики и УДО трешка... am
          bk316
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:51
            Цитата: bk316
            Почитайте кодекс и поймете, что тут и предьявить кроме 238 .3 нечего а это по максимуму десятка а с учетом практики и УДО трешка...

            владельцу "Хромой лошади" дали 8,5 лет
            LSA57
            1. bk316 (Владимир) Сегодня, 17:09
              владельцу "Хромой лошади" дали 8,5 лет

              С учетом УДО и предварительного 4
              bk316
              1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 17:20
                Цитата: bk316
                С учетом УДО и предварительного 4

                подробностей не знаю, знаю только про приговор. сейчас кстати по "Место встречи" про "Хромую лошадь " говорят
                LSA57
      3. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 16:30
        Цитата: svp67
        Я не верю, что было сложно открыть ТЕ двери...значит сбежал или сбежала...

        Это да, не понятно.
        Цитата: svp67
        А воспитательницы, оставившие детей в кинозале и ушедшие на "шопинг", эти как....

        Ну, а это то тут причем? Как будто сами все детство в кино с воспитательницей ходили.
        мордвин 3
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:37
          Цитата: мордвин 3
          Как будто сами все детство в кино с воспитательницей ходили.

          Там в кинозале были дети из сельской школы, они приехали в город вместе с воспитательницами....
          svp67
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:51
            Цитата: svp67
            Там в кинозале были дети из сельской школы, они приехали в город вместе с воспитательницами....

            ещё было две родительницы
            LSA57
          2. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 16:52
            Цитата: svp67
            Там в кинозале были дети из сельской школы, они приехали в город вместе с воспитательницами....

            И что? Сопли за ними подтирать? Мы в Москву при СССР с 9 лет ездили с учительницей, разбивались на тройки, и больше, и катились во все четыре стороны. Самое главное- сбор у Павелецкого, за час до отхода поезда. Кому то охота на ВДНХ, кому - в планетарий, а кому - в зоопарк. А здесь какой то кинотеатр в этажовой доступности. Только учительница бы ещё погибла, вот и всё. Я не думаю, что бы она бы двери вышибить смогла. Там бы стеклянные какие нибудь нужны, типа "Выдерни шнур, выдави стекло".
            мордвин 3
      4. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 16:59
        Цитата: svp67
        Наряду с безалаберностью, явная подлость и трусость.

        Тока-што смотрел видео с совещания ВВП в Кемерово. Вангую - глава МЧС РФ "уйдёт по собственному", владелица сгоревшего центра получит по максимуму (на первом слушании в суде заявила, что типа "У них всё работало"), ну и остальные проверяющие, поставившие свои подписи под актом о проверке "Всё хорошо, прекрасная маркиза". Похоже, что и строительную фирму, использовавшую "не те материалы" для отделки помещений, как и фирму, установившую систему пожарной сигнализации, постигнут кадровые и финансовые неудачи.
        stalkerwalker
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:10
          Цитата: stalkerwalker
          Вангую -

          Вот, что мне у нас не нравится НЕ ОДИН ЧИНОВНИК САМ РАПОРТ или ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ НЕ НАПИСАЛ. Все места боятся потерять.... А ведь не факт, что его подпишут, но так честнее.... Многому нам еще учиться.
          svp67
      5. seal78 (Алексей) Сегодня, 17:06
        Согласен. Я не понимаю, почему эти твари (те ,кто запер двери и те, кто оставил детей без присмотра запертыми в кинотеатре) до сих пор на свободе. Кстати, я кемеровский.
        seal78
    4. volodya (владимир) Сегодня, 16:15
      Дело даже не в том фейк это или нет. Дело в том, что люди не верят этим вороватым бугернаторам и меринам. Если и это дело спустя на тормозах или посадят стрелочников, то я незнаю, что будет!
      volodya
      1. Шептун Сегодня, 16:39
        Вероятно Тулеев уйдет. Искренне на это надеюсь. Ну и далее по списку: МЧС и т.д.
        Шептун
        1. seal78 (Алексей) Сегодня, 17:07
          Тулеев и так скоро уйдет. И давно бы ушел - не отпускают. Так что ему точно никакой выгоды что-то "скрывать" и т.д.
          seal78
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:50
        Ну спустят на тормозах...И Вы думаете что за это что то будет?Крайних найдут несомненно.Маленьких людишек.А крупные...?Так им же ещё руководить надо!
        Цитата: volodya
        Дело даже не в том фейк это или нет. Дело в том, что люди не верят этим вороватым бугернаторам и меринам. Если и это дело спустя на тормозах или посадят стрелочников, то я незнаю, что будет!
        210окв
        1. Терский (Виктор) Сегодня, 17:11
          Цитата: 210окв
          Ну спустят на тормозах...И Вы думаете что за это что то будет?Крайних найдут несомненно.Маленьких людишек.А крупные...?

          Новости сегодня смотрели? Не... no , Ну вечерком посвятите минут 15 ящику. Там сюжет есть, как В.В.Путин посетил Кемерово. С кем "беседовал", о чем интересовался, как реагировал. За одно узнаете озвученную цифру числа сотрудников Следственного комитета которые "копают" это дело 24 часа в сутки. Ни какой самый "буграстый" чел не соскочит. Слишком резонансное дело.
          Терский
          1. влад66 (Владимир) Сегодня, 17:21
            Цитата: 210окв
            Ну спустят на тормозах...И Вы думаете что за это что то будет?Крайних найдут несомненно.Маленьких людишек.А крупные...?Так им же ещё руководить надо!

            Дмитрий лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать чужую белиберду. hi
            влад66
            1. assa67 (андрей) Сегодня, 18:00
              Володь,спасибо ...во многом"трезвит"....князьков местных надо убирать
              assa67
    5. Sirocco (Владимир.) Сегодня, 16:24
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Ищите того кто поджог батут в ТЦ...видео выложено в инет...конкретный поджог...полыхнуло очень быстро.

      Не уподобляйтесь этому Вольнову, не распространяйте непроверенную информацию. Или вы там были и видели?
      Сейчас за это можно угодить на беседу к ФСБ, тероризм или распространение заведомо ложной информации, по ТВ сказали спецы сейчас этими распространителями займутся.
      Sirocco
      1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 16:33
        Цитата: Sirocco
        Не уподобляйтесь этому Вольнову, не распространяйте непроверенную информацию

        Да здесь каждый третий - то ли спец-взрывотехник со стажем от Куликовской битвы, то ли зам.главы Администрации Президента, но только гора-а-а-а-а-здо умнее....
        stalkerwalker
      2. SOF (Александр) Сегодня, 16:35
        Цитата: Sirocco
        по ТВ сказали спецы сейчас этими распространителями займутся

        ...давно пора всю эту мерзость анонимную из под камня вытащить, за ножки, да об бетон....
        SOF
      3. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 16:59
        А я и неуподобляюсь...просто в силу своей профессии знаю что такое короткое замыкание и как оно происходит.
        Во первых какое короткое замыкание может быть на батуте?
        Возможно электрощиток с неисправной электропроводкой и защитой находились в комнате с батутом...но это вообще за гранью понимания правил электробезопасности. what
        Во вторых пользуюсь той информацией которую вижу(в данном случае видео из инета) и угрозы ваши ничего кроме раздражения не вызывают...
        я тоже хочу поскорее узнать правду...что случилось реально там ибо у меня тоже есть дочка и я не хочу чтобы она оказалась в таком же положении как погибшие дети в ТЦ Кемерово.
        Тот же ЛЕХА
        1. влад66 (Владимир) Сегодня, 17:06
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          я тоже хочу поскорее узнать правду...что случилось реально там ибо у меня тоже есть дочка и я не хочу чтобы она оказалась в таком же положении как погибшие дети в ТЦ Кемерово.

          Алексей hi Дети и внуки у всех есть и у меня внуки любят ходить в наподобии ТРЦ в игровые комнаты и батуты,теперь трижды подумаю прежде чем вести,но вы же и дали ответ многим торопыгам
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Разбор полетов еще впереди и виновные в разгильдяйстве еще будут названы...наберитесь терпения ...надо разобраться во всех деталях происшедшего сразу это сделать не получится ...идет сбор информации по всем направлениям.

          И на тормозах спустить не получиться.Надеюсь и затягивать не будут.С уважением Алексей! hi
          влад66
        2. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 17:23
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          .но это вообще за гранью понимания правил электробезопасности.

          ставили как то рекламу в одном бутике в торговом центре, там проводка вообще за гранью
          Василенко Владимир
    6. kenig1 (Павел) Сегодня, 16:24
      И что вы увидели на видео, как кто то зажигалкой батут поджигает? Человек на видео не скрывался, и объяснил чем он занимается на видео.
      kenig1
      1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 17:04
        Человек на видео не скрывался, и объяснил чем он занимается на видео.

        Мне трудно поверить что батут сам воспламенился изложите вашу версию...закон нам не запрещает обсуждать что произошло там...и пожалуйста без угроз в мой адрес как это сделал Sirocco.
        Тот же ЛЕХА
        1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 17:31
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Мне трудно поверить что батут сам воспламенился изложите вашу версию.

          Леша, привет! Как ветерану "бруоновского движения", сообщаю тебе: смотрел 2 видео. На одном , которое выложено (мутное!) в ютубе кажется, что парень что-то выплеснул, находясь за столбом. А вот второе, четкое, с камеры наблюдения показывает как он стукается кулаками (приветствие такое) с контролером зала и выходит. Все четко видно, сомнений нет, что он не при делах. Не поленись, найди ЧЕТКОЕ видео. Ведь обвинять невиновного в таком злодеянии -- большой грех!
          Удав КАА
          1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 17:40
            Не поленись, найди ЧЕТКОЕ видео. Ведь обвинять невиновного в таком злодеянии -- большой грех!


            Здраствуйте Александр! hi
            Поищу и просмотрю внимательно...и извинюсь если я был не прав...спасибо за ваш коммент...
            я тоже на нервах ...массовая гибель детей меня просто шокировала.
            Тот же ЛЕХА
    7. tolyasik0577 (Анатолий) Сегодня, 16:43
      Ищите того кто поджог батут в ТЦ
      Ищите тех кто поставил горючие материалы, кто не довел несущие конструкций здания требуемым нормам огнезащиты до 90 минут. Кто не довел до готовности системы пожаротушения, в том числе сплинкерные установки и систем дымоудаления. Кто из чиновников поставил свою подпись разрешающую эксплуатацию здания.........
      tolyasik0577
      1. Удав КАА (Александр) Сегодня, 17:39
        Цитата: tolyasik0577
        кто не довел несущие конструкций здания требуемым нормам огнезащиты до 90 минут.

        Анатолий! Вы абсолютно правы. Когда у нас принимали чердаки, то пож инспектор делал сколы с каждой деревянной балки, а потом зажигалкой поджигал эти лучинки. Если хоть одна загоралась и горела после того, как зажигалку убирали -- пишите письма! И этого Игоря Ивановича я буду помнить всю оставшуюся жизнь!!! Кто только на него не давил, но подпись в акте приема здания он не поставил до тех пор, пока ни одна лучинка не загорелась. Потом он взял их, положил в конверт, опечатал и под 3 подписи сдал в архив. Вот такой пож.инспектор у нас в ГУССТе был! Если бы все были такие, то и трагедий было бы кратно меньше.
        Удав КАА
  2. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 15:56
    Может скинемся на киллера? feel А вообще есть в природе киллеры, которые возьмутся за хомячка?...
    злой партизан
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 15:59
      Может скинемся на киллера?

      Сначала этого хомячка надо поймать и вытрясти и него всю душу и заказчиков а потом отдасть его родственникам погибших детей.
      Тот же ЛЕХА
      1. Horst78 (Слава) Сегодня, 16:12
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Сначала этого хомячка надо поймать

        https://www.youtube.com/channel/UCRMICnFYFyIKDBsz
        Z_U3tBw
        Он даже не скрывается простите что выложил
        Horst78
    2. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 16:01
      Привет, Юрий!
      hi
      Трагедия в Кемерово. Чудовищная. Но есть выродки, которые и здесь пиарятся на общем горе. Особенно много на обсуждении про гербарий...
      stalkerwalker
      1. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 16:11
        hi страшная беда.
        Надеюсь соответствующие службы доберутся до ублю.ка и привезут в Кемерово..
        Pete Mitchell
        1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 16:14
          Цитата: Pete Mitchell
          Надеюсь соответствующие службы доберутся до ка и привезут в Кемерово..

          Взаимно...
          hi
          Верю, что так и будет....
          stalkerwalker
        2. seal78 (Алексей) Сегодня, 17:09
          Ух, я оттопчусь на нём тогда )
          seal78
      2. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:12
        Цитата: stalkerwalker
        Но есть выродки, которые и здесь пиарятся на общем горе. Особенно много на обсуждении про гербарий...

        А вот вопрос, не слишком ли профессионально эта действовала и главное КАК оперативно то... Не верю, что делал это сам.
        svp67
        1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 16:16
          Цитата: svp67
          главное КАК оперативно то... Не верю, что делал это сам.

          hi
          Полностью согласен...
          stalkerwalker
      3. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 16:15
        Цитата: stalkerwalker
        Трагедия в Кемерово. Чудовищная.

        Да не говори Ильич. Третий день стараюсь телик не смотреть и радио у матери выключаю: всё про Кемерово.
        Тут же ещё Навальный отметился:

        Жаль, далековато я от нгего живу. Да и староват уже...
        hi
        злой партизан
        1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 16:21
          Слов приличных нет, пиарится на трагедии.
          Ушлый_башкорт
        2. Rusland (Rusland) Сегодня, 16:31
          Цитата: злой партизан
          Цитата: stalkerwalker
          Трагедия в Кемерово. Чудовищная.

          Да не говори Ильич. Третий день стараюсь телик не смотреть и радио у матери выключаю: всё про Кемерово.
          Тут же ещё Навальный отметился:

          Жаль, далековато я от нгего живу. Да и староват уже...
          hi

          Как бы не стал сакральной жертвой, заслужил. hi
          Rusland
          1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 16:34
            Цитата: Rusland
            Как бы не стал сакральной жертвой, заслужил

            Не хватало ещё сквера имени Навального на Яворовском полигоне...
            laughing
            stalkerwalker
    3. Zubr Сегодня, 16:02
      Хорошая идея... smile winked Таких гадов надо судить народным судом, судом справедливости. Да простит нас ФЕМИДА и её представители. Надеюсь на этот случай она весы спрячет и покрепче завяжет глаза.
      Zubr
      1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 16:06
        Нет, таких нужно вешать на площадях, за ноги.
        Ушлый_башкорт
    4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:14
      Злой партизан -в природе найдутся люди готовые бесплатно такую. ...унечтожить, не сомневайтесь! И их даже изрядное количество будет! !!
      Геркулесыч
    5. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:20
      Цитата: злой партизан
      А вообще есть в природе киллеры, которые возьмутся за хомячка?

      Бог ему судья. просто надо обеспечить быстрейшую их встречу
      LSA57
      1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 17:36
        с Богом он не встретится, максимум дойдёт до Петра, ну а там по вертикали в низ
        Hammerlock
    6. Терский (Виктор) Сегодня, 17:14
      Цитата: злой партизан
      Может скинемся на киллера?

      Называй расчетный счет, первым деньги отправлю. Мало того у соседей займу, что бы от этого уро@а и пепла не осталось. Привет Уральским НВФ !
      Терский
  3. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 15:58
    он и есть ...
    Ingvar0401
  4. монастырь Сегодня, 16:00
    суд пройдут ВСЕ и он тоже.
    а Бог как известно поругаем не бывает.
    его даже жаль такой убогий.
    монастырь
  5. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 16:02
    Там было 3 кинозала. И два были заперты. По свидельствам реальных свидетелей, потерявших там своих детей, детей в залах было много.
    Стегозавр Бронтозавров
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 16:37
      Пошёл вон отсюда.
      Mestny
      1. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 16:58
        Слов нет, но я б тебе пятак расквасил.
        Стегозавр Бронтозавров
      2. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 17:08
        И не только тебе, а всем, кто тебе плюсанул. Скоты!
        Дети горели, мои знакомые там чуть не пострадали. Тебе говорят заперты залы были. Дети выбраться не могли, а вы скоты, мне тут вякаете!
        Стегозавр Бронтозавров
  6. andrej-shironov Сегодня, 16:04
    Г...да однозначно!!! При всём моём неуважении нынешней власти.
    andrej-shironov
  7. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 16:05
    Да простят читатели «ВО», но это откровенная , о которой нельзя было не сообщить.


    Не стыдно писать такие статьи. Кто он? где фото? откуда взялся, как нашли? А если выяснится, что не было Вольнова, а был реальный МЧСник?
    Стегозавр Бронтозавров
    1. DenZ (Денис) Сегодня, 16:10
      Цитата: Стегозавр Бронтозавров
      А если выяснится, что не было Вольнова, а был реальный МЧСник?

      Реальный МЧСник который распространяет фейки? Ну тогда он как минимум не МЧСник. И да, кстати, не знаю ни одного морга где были бы места на 300 трупов. Это само по себе такой бред!!! Думаю таких просто не существует. В моргах крупных больниц ну мест по 20 в среднем (холодильных камер).Говорю как человек который проектировал морг.
      DenZ
      1. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 16:44
        А он и не говорил, что в морге 300 мест, он сказал, что 300 трупов. А вот очевидец. https://www.youtube.com/watch?v=0RbHsNiLRUU
        Стегозавр Бронтозавров
        1. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 17:41
          Интересно какому телеканалу он давал интервью, на видео эмблема то ли замазана то ли качество съёмки низкое
          Servisinzhener
          1. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 17:46
            Не знаю, но в Кемерово теперь каждый десятый может такое рассказать.
            Стегозавр Бронтозавров
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:12
      Могли элементарно отследить именно по звонкам, а дальше, как говорится, дело техники! Не просто так о нем инфа появилась !Не бывает дыма без огня!
      Геркулесыч
      1. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 16:17
        Может быть, но так статьи писать нельзя. Выглядит чернушно.
        Стегозавр Бронтозавров
        1. Mestny (Сергей) Сегодня, 16:41
          Узнаем ведь, кто это конкретно - фамилию, адрес.
          Ты тоже хочешь известности?
          Mestny
          1. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 17:04
            Разумеется. Скоро должны появиться списки погибших и без вести пропавших. Очень хочу сравнить с официальными данными. У меня постоянные споры и с родными и друзьями о потерях. Одни верят одному, другие - другому. Я сам часто в этой Зимней Вишне отдыхал и мог там оказаться в воскресенье. Там действительно все было ужасно с выходами. Узкие лестницы - хрен что найдешь. Я сторонник официальных данных, я просто не могу себе представить, как и почему нужно умалчивать, но очевидцы говорят другое...
            Стегозавр Бронтозавров
    3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:27
      Цитата: Стегозавр Бронтозавров
      Кто он? где фото?

      пожалуйста
      https://zen.yandex.ru/media/putin/srochno-stalo-i
      zvestno-kto-zapustil-feik-o-sotniah-pogibshih-pri
      -pojare-v-tc-v-kemerove-5aba28cead0f229cdcbcc52f
      LSA57
      1. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 16:37
        Посмотрел, вижу чье-то фото, вижу чью-то фамилию. Не исключено, что этот бородатый чел живет в Австралии, а имя его совершенно не произносимо. Кто это, что это, о чем статья. А если это правда, а фейк то, что про него написано. Мы как определим? Я вчера был в Кемерово, у меня знакомые в полиции говорили, что погибших будет около 100. Ну, допускаю, что официальные цифры близки к предполагаемым. Но... там были как минимум два кинозала, откуда люди не спаслись.
        Стегозавр Бронтозавров
  8. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 16:08
    вот эта gnida, которую должны все знать в лицо (рыло)
    Hammerlock
  9. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:10
    Вот там явно и поработали такие как этот недочеловек -засланцы! Поэтому нужно немедленно вводить визовый режим, провести у укрогастеров тотальную дактилоскопию, и главное -агентуры явно нет в их среде! Иначе какая-то информация всплыла бы обязательно!
    Геркулесыч
    1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 16:18
      У нас местных дурачков тоже хватает. Смотрел митинг и там провокаторов как грязи, не понимаю одного, как их толпа там на куски не порвала?
      Ушлый_башкорт
  10. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 16:11
    Вот интересный момент: сотрудник морга сообщает информацию НЕИЗВЕСТНОМУ представившемуся МЧСовцем! Пожарные и Скорая также все сообщают по городскому телефону? Вот уж воистину наша общая беспечность может наделать много бед
    Tahtvjd2868
    1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 16:18
      Ситуация не рядовая.
      Ушлый_башкорт
  11. fedor13 Сегодня, 16:11
    о более 70 погибших было озвучено на митинге в Кемерово.В ютубе много записей и прямых трансляций. И про разгильдяйство говорят все митингующие.Пока не будет расследования трудно воспринять реальную картину,а хохлов даже не обсуждаю.
    fedor13
  12. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:19
    Очень сильно больной на всю деревянную головушку
    DEZINTO
  13. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 16:23
    Вспоминаются слова Генриха II. Приведу немного их перефразировав. Неужели не найдется смелых людей которые избавят нас от этого человека.
    Servisinzhener
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:38
      нечеловека
      Дормидонт
  14. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 16:24
    Не понимаю зачем вообще запирать двери в залы кинотеатров? У каждого входа обычно по билетеру (где могут такое позволить), либо билетер у единственного входа в коридор из которого уже можно попасть в несколько залов (там где экономят), но мимо зайцем не пройти. Вторая дверь на выход из зала открывается только изнутри, и тоже не заперта.
    Архивариус Вася
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 16:35
      Вася, это так ДОЛЖНО быть. И я сколько не ходил в кино так всегда и было. Но я в Москве живу......
      А тут еще говорят учительница попросила...
      В общем следствие выяснит.
      bk316
      1. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 17:28
        Да и я в Москве, видать и правда в регионах всё иначе, увы((
        Архивариус Вася
      2. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 17:34
        С чего это так должно быть. Ты когда в ресторан приходишь, тебя закрывают?
        Стегозавр Бронтозавров
    2. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 16:46
      Если билетер один на два зала, вполне возможно, что он один зал запрет и пойдет во второй кино смотреть. Или запрет оба и пойдет, скажем, пол мыть.
      Стегозавр Бронтозавров
      1. Симаргл (Андрей) Сегодня, 17:55
        Цитата: Стегозавр Бронтозавров
        пойдет во второй кино смотреть
        Детское?! fool
        Симаргл
  15. Smoki Сегодня, 16:28
    Это животное не Вольнов,его зовут Никита Кувиков его реальные имя и фамилия, проживает в городе Одесса, очень много наговорил на исламскую религию, многие хотели бы его помять немного...
    Smoki
    1. 9PA (Евгений) Сегодня, 16:36
      Надеюсь получит по заслугам
      9PA
    2. Шептун Сегодня, 16:42
      А чего ждут, если он в Одессе?
      Че-то я не представляю урода целым, например в культурной столице!
      Шептун
  16. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:37
    Это и подобные ему свидомые животные вскорости украсят собой фонарные столбы Новороссии
    Дормидонт
  17. Fitter65 Сегодня, 16:43
    Мне тоже аудио от этого дерьма переслали.
    Fitter65
  18. unignm (Василий) Сегодня, 16:44
    укражопое существо.
    unignm
  19. konstantin68 (Константин) Сегодня, 16:44
    Цитата: kapitan281271
    Я полностью согласен, на видео чётко виден взрыв, а что взорвалось следствие должно определится, не х*на себе батут загорелся, таким пламенем за секунды

    А Вы видели ,как на перекрестке от кз выгорает автомобиль? Причем в некоторых случаях укладывается за время переключения нескольких сигналов светофора. Там похожая ситуация,а гореть там есть чему.
    konstantin68
  20. Xscorpion (Евгений) Сегодня, 16:44
    Цитата: Стегозавр Бронтозавров
    Да простят читатели «ВО», но это откровенная , о которой нельзя было не сообщить.


    Не стыдно писать такие статьи. Кто он? где фото? откуда взялся, как нашли? А если выяснится, что не было Вольнова, а был реальный МЧСник?


    А с какого перепугу реальный мчс-ник будет интересоваться количеством мест в морге? У МЧС своих проблем там хватает,им завалы разгребать нужно,и количество свободных мест в морге их не будет волновать,это проблема врачей уже.
    Xscorpion
    1. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 17:17
      Трудно сказать, я не знаю, чем должен интересоваться МЧСник. Но вот уже несколькими постами выше появилась инфа, что это и не Вольнов, а какой-то Никита Кувиков. Видите, как бывает...
      Стегозавр Бронтозавров
  21. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 16:45
    Глядел сегодня на то, что осталось от этого "торгово-развлекательного" центра....да-а-а. Сверху показали только вскользь, иначе видно, что внутри вообще, ничего не осталось-совсем ничего-только квадраты стен снаружи. Вы, что серьезно считаете, что там погибло "всего" около 60 человек? Да ни в жизнь не поверю.
    Monster_Fat
    1. seal78 (Алексей) Сегодня, 17:25
      Да, серьезно считаю. Ты смотрел фотки или видео, а я в этом ТЦ был много раз. И к тому же, у меня нет оснований не верить информации от СК РФ.
      seal78
    2. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 17:43
      Мы не знаем. Когда увидим списки погибших, а они скоро появятся, тогда и сравним.
      Стегозавр Бронтозавров
  22. Xscorpion (Евгений) Сегодня, 16:48
    Цитата: Tahtvjd2868
    Вот интересный момент: сотрудник морга сообщает информацию НЕИЗВЕСТНОМУ представившемуся МЧСовцем! Пожарные и Скорая также все сообщают по городскому телефону? Вот уж воистину наша общая беспечность может наделать много бед


    С чего вы взяли,что ему отвечал работник морга? Такой же дятел был ,типа работник,главное красиво записать на микрофон,а там хоть президентом можно назваться.
    Xscorpion
  23. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 16:49
    Да простят читатели «ВО», но это откровенная , о которой нельзя было не сообщить.
    Между прочим, такая же личность писала вчера здесь о 400-сот. Ща попробую отыскать.
    sabakina
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 17:45
      Ну вот один нашел. Был ещё один пост, потёртых много. Ник вроде помню, но писать бездоказательно не буду.
      sabakina
  24. konstantin68 (Константин) Сегодня, 16:50
    Цитата: 9PA
    Надеюсь получит по заслугам

    Цитата: Стегозавр Бронтозавров
    Может быть, но так статьи писать нельзя. Выглядит чернушно.

    Да твои опусы тоже неочень выглядят! Что с тобой прикажете делать? Ты ж не МЧС- ник ведь?
    konstantin68
    1. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 17:19
      А что если там твоя фотография была бы, вместо этого бородатого чела. Вы вообще все о чем говорите? В статье нет ничего, никакого содержания. Есть только имя и сказано, что он скотина
      Стегозавр Бронтозавров
  25. konstantin68 (Константин) Сегодня, 16:51
    Цитата: Hammerlock
    вот эта gnida, которую должны все знать в лицо (рыло)

    Гореть тебе в аду вечно! (простите)
    konstantin68
    1. лысова (владимир) Сегодня, 17:00
      Поддерживаю. Это не Украинец - обычная , пытается поссорить народы.
      лысова
    2. Симаргл (Андрей) Сегодня, 17:59
      Цитата: konstantin68
      Гореть тебе в аду вечно! (простите)
      Нет! Где пакостил (в жизни), там пусть и отвечает!
      Симаргл
  26. лысова (владимир) Сегодня, 16:56
    --- " ... но это откровенная " - в чём с автором статьи полностью согласен.
    лысова
  27. фа2998 (Андрей) Сегодня, 16:58
    Цитата: volodya
    Дело даже не в том фейк это или нет. Дело в том, что люди не верят этим вороватым бугернаторам и меринам. Если и это дело спустя на тормозах или посадят стрелочников, то я незнаю, что будет!

    Для родителей,кто потерял детей на этом пожаре без разницы сколько еще погибло 64 или 300!У них личное горе,людей,детей не вернуть.Тут не надо искать блогера кто фейк пустил,нужно искать кто разрешил эксплуатацию объекта с вопиющими нарушениями пожарной безопасности,сколько в конверте приняли.И этот случай банальный-по всей стране так объекты принимают.
    Еще раз выражаю соболезнование близким.Царство небесное погибшим. hi
    фа2998
  28. Fitter65 Сегодня, 16:59
    А ведь на самом деле это сделали агенты СБУ,которые под личиной гастарбайтеров из Львова,устроилось охраниками в ТРЦ и действовало по указанию великобританской МИ-6,которой в свою очередь давало указание ЦРУ США.На это прямо указывает столб дыма который вырывается из окна горящего ТРЦ!!!
    Fitter65
  29. loki565 Сегодня, 17:05
    Я даже не удивлен что пошло с украины.... На ютубе в коментах полно хохлоботов утверждающих что они кореные кемеровча́ни, только у них подписки на укро каналы с укро мовой
    loki565
  30. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 17:31
    Цитата: svp67

    Батут, батутом, но почему двери кинотеатра, в котором сгорели дети, были закрыты? Почему тот у кого был ключ от них ДАЖЕ НЕ ПОДУМАЛ о людях, детях, в кинозалах? Я не верю, что было сложно открыть ТЕ двери...значит сбежал или сбежала...

    Открыть уже было очень сложно. На видео видно, как дым все окутал за 10 секунд. И да, сбежала, если не погибла. Скоты скотами. О таких вещах надо думать заранее.
    Цитата: svp67

    А воспитательницы, оставившие детей в кинозале и ушедшие на "шопинг", эти как....

    Вот про воспитательниц не знаю, а знакомые мои говорят, что учительница 5а класса сгорела вместе со своим классом. (28 детей)
    Стегозавр Бронтозавров
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 17:50
      Капец вообще я впервые слышу о закрытых дверях в кинозалах, !! это что за идиотизм такой, что за бред? запустить 200 человек в одно помещение и закрыть за ними дверь!? Я большего бреда и представить не мог!!!!
      В скольких кинотеатрах в разных городах был, такого никогда не видел! Это что за бред? Закрывать двери? серьезно, они там трахнутые на всю голову что-ли? Это типо что-бы шустрый школьник без билета ни в коем случае не пронырнул и не посмотрел киношку бесплатно!?!?!?!
      в конец одурели!
      DEZINTO
      1. Шептун Сегодня, 17:54
        Вообще тема не понятная. Согласен. Где учителя были, где сопровождающие?
        Это каким надо быть безбашенным преподавателем, чтобы пойти покупать трусы, когда ты привез 40 человек в кинотеатр. Под суд. Без вариантов. И по вертикали до Вероники Скворцовой, включительно!
        Шептун
      2. Стегозавр Бронтозавров Сегодня, 17:56
        Я тоже первый раз об этом вчера узнал и ужаснулся. Мне казалось, в моих случаях такого никогда не было. Но по телеку в передаче ОТРажение поступают звонки, люди говорят, что такое везде!!!
        Стегозавр Бронтозавров
      3. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 18:00
        Цитата: DEZINTO
        В скольких кинотеатрах в разных городах был, такого никогда не видел! Это что за бред?

        это везде происходит, чтобы не было "безбилетников".
        Анти-Корр.
        1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:06
          чтобы не было "безбилетников"

          Ну понятно, конечно, они же обнищают от двух - трёх безбилетников, за пятнадцать сеансов. Ну да, понятно законы рынка. Надо покрепче двери запирать!!! Решётки! Строгий контроль! Никто никуда, прыжок на месте!. А -то иж ты захотели фильм глянуть не заплатив!
          DEZINTO
  31. remstroi1179 (Роман) Сегодня, 17:53
    Вольнов перешел красную черту ,Украина должна выдать его ,если они считают себя цивилезованной страной и его необходимо судить Нельзя такое спускать , наказать по закону
    remstroi1179
  32. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 17:54
    Одно можно сказать точно, информацию и её источники нужно обязательно проверять. Даже если она поступила из достоверного по твоему мнению источника. А то можно попасть в такую вот ситуацию. Когда какая нибудь условная "Марина Ивановна" знакомая родной тёти работающая в Кемеровском морге расскажет про 300 погибших которых только что нашли по словам "сотрудника МЧС" звонившего по телефону. Перед тем как сообщить своему начальству. Которое в свою очередь позвонит обратно в МЧС, а там им скажут что не звонили. А информация по каналам информ агенства ОБС уже пошла по городу и за его пределы.
    Servisinzhener
  33. шурави (Владимир) Сегодня, 17:55
    Цитата: konstantin68
    Цитата: Hammerlock
    вот эта gnida, которую должны все знать в лицо (рыло)

    Гореть тебе в аду вечно! (простите)


    О нём подробно.
    http://evgeniy-volnov.hk/
    шурави
  34. slavaseven (Вячеслав) Сегодня, 18:00
    Коллеги, вы хоть не раздувайте. Давайте дождёмся официальных данных о погибших, виновных и причине.
    Скорблю всей душой.
    P.S готов скинуть рубли тому, кто даст в бороду у...ку из статьи!
    slavaseven
  35. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 18:04
    Источником оказался украинский пранкер...

    Недавно, на ВО тоже самое писали о потерях "Вагнера" в Сирии. Мол тоже украинские медиа это придумали. А через пару дней МИД России подтвердил большие потери. Иногда умнее подождать и посмотреть на то, что будет дальше.
    Нормаль ок
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