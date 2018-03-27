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Охотиться на «Армату» будет украинская «Нота»?
Известный на Украине эксперт Сергей Згурец заявил о необходимости реанимировать советский проект перспективного танка Объект 477A1 «Нота», который впоследствии сможет «поохотится» за российской «Арматой». Об этом пишет Вестник Мордовии.
Напомним, работы над созданием танка прекратились в 1990-е, когда Россия перекрыла финансирование.
По мнению Згуреца, установленную на этой боевой машине 152-мм пушку, которая, как известно, была создана в России, необходимо заменить на натовскую, калибра 140 мм.
«Только, за рубежом над такими орудиями давно никто не работает, а украинская пушка "Багира" такого калибра так и осталась экспериментальной. В нынешних условиях Незалежной шансы ее запустить в серию – нулевые», – отмечает автор публикации Лев Романов.
Такие же шансы, по его мнению, и у попытки возрождения проекта «Нота». Не поможет этому и сохранившаяся конструкторская документация, «один процесс оцифровки которой потребует массу времени и денег, чего бюджет этого государства себе позволить не может», добавляет автор.
Возможно, предлагаемый украинским экспертом проезд «самого секретного танка по Крещатику» и смог бы вызвать очередной приступ ура-патриотизма, «однако сравнивать ходовой макет с реальной "Арматой" – очень опрометчиво: Т-14 не вылезает с испытательных полигонов, а ее "соперник" в настоящее время ржавеет в отстойнике под Харьковом и вряд ли когда станет настоящим танком», заключает издание.
Напомним, работы над созданием танка прекратились в 1990-е, когда Россия перекрыла финансирование.
По мнению Згуреца, установленную на этой боевой машине 152-мм пушку, которая, как известно, была создана в России, необходимо заменить на натовскую, калибра 140 мм.
«Только, за рубежом над такими орудиями давно никто не работает, а украинская пушка "Багира" такого калибра так и осталась экспериментальной. В нынешних условиях Незалежной шансы ее запустить в серию – нулевые», – отмечает автор публикации Лев Романов.
Такие же шансы, по его мнению, и у попытки возрождения проекта «Нота». Не поможет этому и сохранившаяся конструкторская документация, «один процесс оцифровки которой потребует массу времени и денег, чего бюджет этого государства себе позволить не может», добавляет автор.
Возможно, предлагаемый украинским экспертом проезд «самого секретного танка по Крещатику» и смог бы вызвать очередной приступ ура-патриотизма, «однако сравнивать ходовой макет с реальной "Арматой" – очень опрометчиво: Т-14 не вылезает с испытательных полигонов, а ее "соперник" в настоящее время ржавеет в отстойнике под Харьковом и вряд ли когда станет настоящим танком», заключает издание.
Использованы фотографии: http://glavcom.blogspot.ru
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