18:06 27 марта
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Охотиться на «Армату» будет украинская «Нота»?

Известный на Украине эксперт Сергей Згурец заявил о необходимости реанимировать советский проект перспективного танка Объект 477A1 «Нота», который впоследствии сможет «поохотится» за российской «Арматой». Об этом пишет Вестник Мордовии.



Напомним, работы над созданием танка прекратились в 1990-е, когда Россия перекрыла финансирование.


По мнению Згуреца, установленную на этой боевой машине 152-мм пушку, которая, как известно, была создана в России, необходимо заменить на натовскую, калибра 140 мм.

«Только, за рубежом над такими орудиями давно никто не работает, а украинская пушка "Багира" такого калибра так и осталась экспериментальной. В нынешних условиях Незалежной шансы ее запустить в серию – нулевые», – отмечает автор публикации Лев Романов.

Такие же шансы, по его мнению, и у попытки возрождения проекта «Нота». Не поможет этому и сохранившаяся конструкторская документация, «один процесс оцифровки которой потребует массу времени и денег, чего бюджет этого государства себе позволить не может», добавляет автор.

Охотиться на «Армату» будет украинская «Нота»?


Возможно, предлагаемый украинским экспертом проезд «самого секретного танка по Крещатику» и смог бы вызвать очередной приступ ура-патриотизма, «однако сравнивать ходовой макет с реальной "Арматой" – очень опрометчиво: Т-14 не вылезает с испытательных полигонов, а ее "соперник" в настоящее время ржавеет в отстойнике под Харьковом и вряд ли когда станет настоящим танком», заключает издание.

Использованы фотографии: http://glavcom.blogspot.ru
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Комментарии 29

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:05
    Охотиться на «Армату» будет украинская «Нота»?
    В этом "объекте" столько российских комплектующих, что долго она "украинизироваться" будет...
    svp67
    1. alex-s (Александр) Сегодня, 16:09
      долго она "украинизироваться" будет..

      К тому времени все уже на Марсе будут жить! laughing
      alex-s
    2. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 16:13
      До 90-х годов было единственное государство, а потом до Майдана предприятия продолжали сотрудничество. Так что там трудно отделить, где чеье
      Монархист
    3. avt Сегодня, 16:29
      Цитата: svp67
      В этом "объекте" столько российских комплектующих, что долго она "украинизироваться" будет...

      Ну начнёт с того , что ОБТ в первую голову -пушка , которую надо установить на рабочую платформу- защищённое шасси. А вот с орудийными стволами там ..ну на ещё Украине был пушной зверёк -писец , причём полный , упитанный . Так в Сумах они не смогли на трубопрокатном заводе наладить 125мм стволы, не то что 152 мм.А ещё огнеприпас к стволу надо где то из чего то смостырить , не говоря о прочей электронной амуниции.Так что допилят запас резерва 3 категории и выше и могут ,,Малышева" под нож на металлолом. Тем более , что ту же документацию и оборудование оттуда вывезли ...казахи bully Решили стоящие у них в резерве на ход поставить в Семпске кажись на ремзаводе. Так мне ,,Касым" -Даурен отписал.
      avt
      1. volodya (владимир) Сегодня, 16:36
        Пусть мечтают, без мечты трудно жить!
        volodya
        1. Pirogov Сегодня, 16:59
          Цитата: volodya

          1
          volodya (владимир) Сегодня, 16:36 ↑ Новый
          Пусть мечтают, без мечты трудно жить!

          Четыре года не могут патронный завод сделать при этом крича ,что они с Россией воюют и когда я слышу о новинках укроборонпрома ,кроме смеха эти новости не чего не вызывают.
          Pirogov
    4. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 16:45
      Цитата: svp67
      В этом "объекте" столько российских комплектующих, что долго она "украинизироваться" будет.

      Ну и шо ? Чем больше,тем дольше "лесопилка" работАть буде..! tongue
      Nikolaevich I
  2. Троль Сегодня, 16:06
    в 1990 Россия не могла перекрыть финансирование, бо в 1990 еще существовал Советский Союз и именно он мог отменить или продолжить финансирование
    Троль
    1. alex-s (Александр) Сегодня, 16:12
      в 1990 Россия не могла перекрыть финансирование, бо в 1990 еще существовал Советский Союз

      работы над созданием танка прекратились в 1990-е
      alex-s
    2. askof (Алексей) Сегодня, 16:12
      Читайте ро-русски, Троль: 1990-е (значит, до 1999 года)
      askof
      1. Троль Сегодня, 16:24
        1990 -1999 пишут 90-е годы а не 1990-е.
        1990-е это январь-декабрь 1990 года
        Троль
        1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:35
          Великим и могуч биль рюсськый языка, покуда снег не падал на башка
          Дормидонт
        2. bk316 (Владимир) Сегодня, 17:05
          это январь-декабрь 1990 года

          Да нет январь-декабрь 1990 это - 1990-Й
          Год он мужского рода а не среднего. wassat

          А 1990-е значит девяностыЕ- множественное число.

          Плохо вас там в бнд учат языку вероятного противника.
          bk316
    3. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 16:12
      купи очки, троллятина, и научись читать
      Не либероид Русский
    4. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:29
      Цитата: Троль
      в 1990 Россия не могла перекрыть финансирование, бо в 1990 еще существовал Советский Союз и именно он мог отменить или продолжить финансирование

      Так она их позже 1993 году прекратила, а до этого работали совместно над новым танком, пытаясь создать что то СОВЕРШЕННОЕ....
      "Молот" - "Бунтарь"- "Боксер" -"Нота"...Этапы развития.
      Основное вооружение 152-мм гладкоствольная пушка, вроде как 2А73 «Зарайск».
      В рамках ОКР «Нота» было заложены два опытных образца танка «Объект 477А» и «Объект 477А1». Опытный танк «Объект 477А» получил ходовую часть по типу танка Т-80 с опорными катками с внешней ошиновкой. Второй вариант танка - «Объект 477А1» - имел ходовую часть по типу танка Т-64 с опорными катками с внутренней амортизацией.


      «Объект 477А» был изготовлен в 1993 г. и проходил испытания, а «Объект 477А1» выпуска декабря 1993 г. из-за замораживания Россией финансирования был укомплектован оборудованием частично.
      На танке отрабатывалась система управления огнем с телевизионным каналом с автоматом захвата и сопровождения цели и лазерным каналом с применением СО2 для наведения ракет с полуактивной головкой самонаведения и радиолокационная станция обнаружения и захвата цели. Так же в ходе работ на танке отрабатывался экспериментальный образец радиолокационного комплекса «Аргузин» (разработчик ВНИИ Сигнал). Результаты испытаний были неудовлетворительными: подстилающая поверхность искажала сигнал; на местности даже подвижную цель было трудно обнаружить.

      Применение пушки с более длинным выстрелом и новая компоновка МЗ привели к увеличению длины и боевой массы танков «Объект 477А, 477А1» (ОКР «Нота») по сравнению с танками «Объект 477, 477А» (ОКР «Молот»). Для удержания боевой массы танков на них была изменена броневая защита башни, лобовой части и бортов корпуса. В модульном бронировании корпуса и башни применили более лёгкие титановые сплавы. На танках «Объект 477А, 477А1» (ОКР «Нота») в передней части бортов были установлены дополнительные защитные экраны. Боевая масса составила около 62 т.
      Работы по ОКР «Нота» велись Украиной и РФ до начала 2000-х гг.
      Для России конечно же был более интересен "Объект 477А", с ходовой по типу Т-80. Да и башня была с людьми....капсулы, по типу Т-14 не предусматривалось.



      svp67
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:06
    А как же бронемусоровоз "навозец "? belay В серию не пойдет? ?? crying wassat
    Геркулесыч
    1. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 16:13
      баки кончились, все в лом ушло
      Не либероид Русский
  4. Романенко (Сергей) Сегодня, 16:09
    Бойся Армата!
    Уже на бумажке нарисовали Ноту, только похоже эта нота "ля-ля-ля" (in english "bla-bla-bla")
    Романенко
  5. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 16:24
    Я не специалист,а потому прошу снисхождения:"152 мм пушку, которую,как известно была создана в России,надо заменить на натовскую, калибра140мм" в чем преимущество 140мм орудия перед152 мм? Лишь в том,что это маленькая ин НАТО? Разве трудно обновить снаряды для существующего орудия. Желательно мнение специалиста
    Монархист
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:41
      Цитата: Монархист
      в чем преимущество 140мм орудия перед152 мм

      Да Вы сами ответ знаете...
      Цитата: Монархист
      Лишь в том,что это маленькая ин НАТО?

      Цитата: Монархист
      Разве трудно обновить снаряды для существующего орудия.

      Обновить не сложно, но 125-мм у нас и 120-мм в НАТО, созданы в 70-е, 80-е... и уже приблизились к своему потолку возможностей. Переход на больший калибр уже напрашивается.
      svp67
    2. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 16:54
      Цитата: Монархист
      " в чем преимущество 140мм орудия перед152 мм

      Да тут проглядывается один "стимул"- Украина мечтает себя в НАТО и в "Еуропе"! А 140-мм-натовский стандарт.
      Nikolaevich I
  6. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 16:28
    На моей памяти это уже 2-й образец укробронетехники, который должен дать ответ "Армате". yes Ещё ждать?
    злой партизан
  7. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:33
    Чтобы быть окраинным искпердом, нужно просто иметь справку об умственной осталости
    Дормидонт
  8. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 16:36
    Не более чем влажные мечты свидомых. Не подъемный для укров проект как по финансам, так и по технологиям. Ни одна уважающая себя буржуйская оружейная компания или гос.бюджет эту тухлую идейку не профинансирует. Посмеялись и забыли...
    Alex-a832
  9. Fitter65 Сегодня, 16:40
    Известный на Украине эксперт Сергей Згурец заявил о необходимости реанимировать советский проект перспективного танка Объект 477A1 «Нота»

    Ну реально у них там не то что черепица тишо шурша,там и перекрытия с бетонными плитами,друг за другом носятся..".Азовцы" им в воиска -массово!!!Жестоко конечно,ну а как по другому?
    Fitter65
  10. Смехотворец (Андрей) Сегодня, 16:41
    Ростика в помощь, кароч. wassat
    Смехотворец
  11. prior (Влад) Сегодня, 16:57
    А что, на святого Джавелина рагули уже молиться перестали?
    prior
  12. Пленник (Айрат) Сегодня, 17:04
    А как же десоветизация? Да и не бывает так, что бы пескарь на щуку охотился. Всегда обратное наблюдается.
    Пленник
  13. Yrec (Юрий) Сегодня, 17:44
    Великие украинцы т-64 в "оплот" с трудом перепиливают, куда им до постройки нового танка.
    Yrec
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