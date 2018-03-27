18:06 27 марта
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В МО Турции не видят проблем в одновременной покупке С-400 и F-35

Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джиникли прокомментировал информацию о том, что Анкара помимо российского зенитного ракетного комплекса приобретает американские истребители 5-го поколения F-35. Ранее в самой Турции эксперты высказывались о том, что закупка таких вооружений одновременно в России и США может привести как минимум к проблемам в военно-технической логистике. Джаникли не считает, что ситуация выглядит проблематичной.

Отдельные эксперты отметили, что такие закупки могут привести к тому, что для F-35 будет вырабатываться комплексная программа по преодолению системы ПВО С-400. А другие, наоборот, заявляли, что Турция действует в интересах России и «сообщит Москве, как эффективнее применить С-400 против F-35».

В МО Турции не видят проблем в одновременной покупке С-400 и F-35



Информационная служба Anadolu приводит заявление турецкого министра:
Контракты по С-400 и F-35 никак не связаны друг с другом. Контракт с Россией не скажется на поставках F-35. Соглашение о приобретении нами американских самолётов пятого поколения было подписано нами ещё несколько лет назад. Анкара свою часть контракта выполнила, перечислив средства в США. Теперь дело за США.


Напомним, что ранее в США предупредили Турцию о том, что российские ЗРК "С-400" "будет сложно интегрировать" в натовскую систему ПВО-ПРО. Турция ответила США тем, что сама в состоянии побеспокоится о такой интеграции.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 26

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  1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 16:09
    Конечно, нет проблем. Надо же отработать "взаимодействие с этой невидимкой".
    oleg-gr
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 16:22
      Туркам интересно воочую посмотреть, как одна покупка отображается в другой. smile
      Rusland
    2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 16:29
      Цитата: oleg-gr
      Конечно, нет проблем. Надо же отработать "взаимодействие с этой невидимкой".

      Полосатые не только этого боятся, но и то, что турки результаты этого "взаимодействия" сольют России, хотя и в США тоже могут слить за приемлемые "плюшки". Турки - торгаши до мозга костей. Но заштатников Эрдоган опасается больше, чем России, что учитывают и сами заштатники. Им и F-35 продать охота, но и рисков возможных опасаются, т.к. Турция на данный момент не выглядит союзником для США, со всеми вытекающими...
      Alex-a832
      1. starogil Сегодня, 17:58
        Шашни с нашими, нынешними заклятыми друзьями, турками ещё вылезут нам боком.
        starogil
  2. Романенко (Сергей) Сегодня, 16:10
    Дороговатые мишени для С-400
    Романенко
    1. Borik (Борис) Сегодня, 16:27
      А турки у янкесов самолетики эти, тоже в кредит покупать собрались? Или для этого дела мы им выделим.
      Borik
      1. Щелчок (Иван) Сегодня, 17:08
        Анкара свою часть контракта выполнила, перечислив средства в США. request янкесы не дураки за свои деньги строить... smile
        Щелчок
      2. красноярск Сегодня, 17:13
        Цитата: Borik
        А турки у янкесов самолетики эти, тоже в кредит покупать собрались? Или для этого дела мы им выделим.

        Читайте внимательнее -
        =. Соглашение о приобретении нами американских самолётов пятого поколения было подписано нами ещё несколько лет назад. Анкара свою часть контракта выполнила, перечислив средства в США. Теперь дело за США.=
        А мы, если не ошибаюсь, еще и кредит туркам открыли на приобретение С-400. Хотя.., может это и правильно.
        красноярск
  3. Комментарий был удален.
  4. Кот Всапогах (Кот Всапогах) Сегодня, 16:10
    не плохой полигон для испытаний у Турков получится)))
    Кот Всапогах
    1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 16:16
      Складывается такое впечетления, что Турция может остаться и без наших С 400 и без Ф 35...
      NN52
    2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:18
      Или у нас но в турции! ! hi
      Геркулесыч
  5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:17
    Сейчас группа наших ПВОшников срочно учит турецкий язык! !! wassat А пилоты изучают документацию по управлению пингвином в полете! !! wassat
    Геркулесыч
    1. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 16:36
      Про пингвина - зачетно!
      BerBer
  6. Zubr Сегодня, 16:36
    Тут как то информация проскочила, что матрасные изъявили желание закупить наши С-400, а наши не отказали, сказали готовы рассмотреть все предложения и обсудить условия контракта... smile Я так понимаю наши заклятые друзья были в шоке. Ну учитывая, что им не получилось расшифровать боевые алгоритмы ещё С-300, наши прекрасно понимают, что бояться им нечего.
    Zubr
    1. Щелчок (Иван) Сегодня, 17:10
      А наши ли? wink откуда инфа,что не удалось? request
      Щелчок
      1. Zubr Сегодня, 17:27


        Как то так, прямое интервью от разработчика
        hi
        Zubr
  7. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 16:45
    В МО Турции не видят проблем в одновременной покупке С-400 и F-35

    Уверен подружатся...Романтично...Ракета и Самолёт!)
    FalconD
    1. Mimohod (Михаил) Сегодня, 17:35
      новейшее оружие потенциальных противников, щит ( С-400) и меч( F-35) а по середине хитрая турецкая прокладка,которая действительно сама себя готова перехитрить и сесть на ... с винтом laughing
      Mimohod
  8. лысова (владимир) Сегодня, 16:52
    Интересный вопрос. Наши то интегрируют, а лётчикам по началу, придётся привыкать, а то чорт его знает что на уме С - 400. winked
    лысова
  9. мерцание (Николай) Сегодня, 16:58
    Анкара свою часть контракта выполнила, перечислив средства в США. Теперь дело за США.
    За США дело никогда не заржавеет. Вон продали саудитам Пэтриоты, которые не только не сбивали ракеты хуситов, а наоборот, помогали им громить территорию Саудовской Аравии.
    Можно сказать, что если есть оружие от меринов, то и врагов не надо. laughing
    мерцание
  10. павлентий (павел) Сегодня, 16:59
    Умное слово знаю - диверсификация) и турки знают
    павлентий
  11. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 17:05
    А в чем проблемы? Кто платит тот и музыку заказывает. Продавец может продать или не продать - остальное по желанию покупателя....
    Topotun
  12. Усталый (Александр Барчев) Сегодня, 17:09
    То есть, страна - член НАТО собирается получить возможность изучить возможности наших стратегических систем ПВО на примере нового американского истребителя, с целью выработки эффективных контр-мер. А России это зачем?
    Усталый
  13. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 17:10
    Надо за бартер столковаться.
    С400 за F-35.
    Livonetc
  14. Spambox (Антон Буреев) Сегодня, 17:32
    Цитата: Усталый
    То есть, страна - член НАТО собирается получить возможность изучить возможности наших стратегических систем ПВО на примере нового американского истребителя, с целью выработки эффективных контр-мер. А России это зачем?

    За деньги которых Россия никогда не увидит((
    Spambox
    1. ланс Сегодня, 17:41
      75% стоимости контракта турки оплатили,25 по закрытию контракта.
      ланс
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