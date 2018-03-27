В МО Турции не видят проблем в одновременной покупке С-400 и F-35

Контракты по С-400 и F-35 никак не связаны друг с другом. Контракт с Россией не скажется на поставках F-35. Соглашение о приобретении нами американских самолётов пятого поколения было подписано нами ещё несколько лет назад. Анкара свою часть контракта выполнила, перечислив средства в США. Теперь дело за США.

Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джиникли прокомментировал информацию о том, что Анкара помимо российского зенитного ракетного комплекса приобретает американские истребители 5-го поколения F-35. Ранее в самой Турции эксперты высказывались о том, что закупка таких вооружений одновременно в России и США может привести как минимум к проблемам в военно-технической логистике. Джаникли не считает, что ситуация выглядит проблематичной.Отдельные эксперты отметили, что такие закупки могут привести к тому, что для F-35 будет вырабатываться комплексная программа по преодолению системы ПВО С-400. А другие, наоборот, заявляли, что Турция действует в интересах России и «сообщит Москве, как эффективнее применить С-400 против F-35».Информационная служба Anadolu приводит заявление турецкого министра:Напомним, что ранее в США предупредили Турцию о том, что российские ЗРК "С-400" "будет сложно интегрировать" в натовскую систему ПВО-ПРО. Турция ответила США тем, что сама в состоянии побеспокоится о такой интеграции.