08:44 29 марта

Удачи вам, Владимир Владимирович!

На "ВО" опубликована статья Александра Самсонова «Сценарии уничтожения России». Не вдаваясь в критику некоторой сумбурности её содержания, отмечу, что перечень практически всех видов воздействия коллективного Запада на Россию совпадает с реальностью. Кто этого не видит, а такие, судя по комментариям к статье, есть, либо слепы, либо глухи, либо глупы, либо находятся на «той стороне», либо всё это вместе.



Тем не менее, позволю себе изложить своё мнение. Оно не будет противоречить упомянутой статье в целом. Думаю, что получится взгляд на сложившуюся ситуацию под другим углом.


Начать следует с истории вопроса. 1812 год – поход Наполеона Бонапарта на Российскую империю, собраны силы почти всей Европы. Победы в начале кампании постепенно сошли на нет, в итоге — враги России потерпели сокрушительное поражение. Русские войска — в Париже! Мы миримся и братаемся с местным населением, прививаем культуру «бистро», обновляем тамошний генетический код и уходим восвояси.

1914 год – начало Первой мировой войны. Многие историки утверждают, что Россия могла победить и приобрести, в частности, проливы из Чёрного моря в Средиземное. Однако «некие силы» извне организовали Октябрьский переворот, поставили во главе страны своих ставленников, подписавших позорные соглашения. Российская империя пала, развалившись на части.

Но успех врагов был временным, новое государство, СССР, после смерти Ленина «вышло из-под контроля», быстро ликвидировало неграмотность, купило промышленные технологии, осуществило программу электрификации страны, индустриализацию народного хозяйства, первым в истории человечества отправило человека в космос и догнало США в области обуздания ядерной энергии. И всё это на фоне создания мировой социалистической системы, охватившей практически полмира.

При этом партийное руководство загубило сельское хозяйство, уничтожило существенную часть носителей культурного и интеллектуального потенциала, свело к практическому нулю духовный потенциал православной веры, заменив его моральным кодексом строителя коммунизма, и создало предпосылки для роста недовольства системой в среде высшей партийно-хозяйственной и силовой элиты.

Умело играя инструментами комбинированного давления: извне – экономической конъюнктурой, политическим давлением на руководство членов мировой системы социализма; изнутри – созданием оппозиции в среде лидеров мнений и безусловных авторитетов, прямым подкупом лиц, принимающих решения, а также окружающего технического персонала, а также пропагандой западных ценностей среди народных масс, СССР был искусно и мгновенно развален в ходе «величайшей геополитической катастрофы ХХ века».

Сторонники конспирологических теорий утверждают, что некие «мощные силы», о которых упоминания проскользнули даже на уровне первых лиц государства, оказывают невиданное информационное, политическое и экономическое давление на правительства и народы разных стран, демонизируя Россию в глазах мирового общественного мнения.

Но не так просто свалить русского колосса: боеготовые и хорошо оснащённые вооружённые силы, огромная территория и, главное, неожиданно мощная консолидация наиболее дееспособной части населения страны, 56 млн. человек за национального Лидера, делают прямую вооружённую агрессию против России бесперспективной и чреватой неприемлемыми потерями, если не полной гибелью.

Поэтому была разработана «Стратегия тысячи порезов». Её не надо пояснять, всё и так видно невооружённым глазом. Конечной целью этой стратегии являются не «сценарии», как о них пишет автор статьи, послужившей поводом для дискуссии. Главное – полное и окончательное уничтожение России на уровне не только государства, но и русского этноса, русской цивилизации путём расчленения территории, морального и физического уничтожения наций, объединённых в рамках государства российского и изъятие упоминаний о нём из анналов истории человечества.

«Имеющий ухо да слышит…»

Поэтому, уверен, не будет никакого примирения с Западом до тех пор, пока там господствуют эти «мощные силы». Очевидно это они – авторы концепции «золотого миллиарда», а Россия им поперёк горла стала в реализации этой концепции. Надо сказать, что возникающие обострения отношений России с Западом происходят регулярно. Некоторые даже пишут, что свои планы «мощные силы» разрабатывают на 104 года. Может это совпадение, но примерно так и получается, если планы допускают некое «среднеквадратичное отклонение», зависящее от воплощения планов в жизнь: 1812 – 1914/1917 – 1991/2018. Правда, из числового ряда выпадает «1941». Видимо, выход СССР из-под контроля послужил поводом для дополнительной попытки уничтожить русских в ходе новой мировой войны.

Но и в этот раз недругов постигло фиаско, а советские войска обосновались в центре Европы и поначалу даже через КПП ездили в Западный Берлин за пивом. Кстати, отец рассказывал, что простые американские и французские солдаты и офицеры на эти проделки смотрели сквозь пальцы и только свистели вослед лихачам. А вот англичане – те постреливали в спину…

Русский колосс силён, но и Ахиллес был неуязвим в бою. Кроме своей пятки. И Голиаф был непобедимым, да получил пращой в глаз от Давида. Поэтому и Россия имеет свои уязвимые точки. Думается, что все эти слабые точки нашему Лидеру нации хорошо известны, и он знает, как действовать. И не надо его учить, что и как делать. Наша задача помочь ему в этом. С таким призывом Президент и выступил с обращением к нации.

Что мы можем сделать? Прежде всего взяться за ум: прекратить распри по поводу, кто круче и умнее своего собрата, оставить мошенничество и коррупцию и жить честно. Не ставить целью жизни добычу денег любой ценой, а работать на себя, свою семью и общее благо. Тогда и деньги придут. Ровно столько, сколько нужно для достатка. А справедливость – это когда получаешь столько, сколько заработал, а не наворовал у людей.

Это касается любого человека, будь он главой правительства, его членом, депутатом любого уровня, судьёй, полицейским, следователем, сотрудником службы безопасности, охранником супермаркета и даже курьером. Думается, что здесь не надо рассказывать банальную притчу о том, как отец показал своим сыновьям силу единства на примере веника. Сила нации действительно в её единстве.

И тогда враг внутренний не пройдёт, бизнесмен не будет предлагать взятку или откат местному чиновнику и пожарнику за подпись на бумагах, создающую условия для «хайпа»; депутаты не будут принимать законы в угоду крупным корпорациям и ущемлять простой народ; Центробанк не будет отдавать деньги чужакам, от которых можно ждать только крупных неприятностей, а вольёт их в нашу предсмертную экономику; полицейский, по дороге на работу, будет думать о поддержании порядка, а не о том, кого сегодня «нахватить»; судья не будет штамповать приговор или решение, основываясь на предложениях предварительного следствия, а вдумается в суть дела, руководствуясь разумными доводами вкупе с законом.

И даже «топ-менеджеры» наших госкорпораций, с умным видом перекладывающие бумаги с места на место за многомиллионные зарплаты, не будут сильно возражать из-за приведения своего вознаграждения к разумной достаточности. Чтобы нам не собирать всем миром через SMS деньги на спасение больных детей, пусть лучше поклонники наших разжиревших футболистов таким образом собирают им на зарплаты.

А ФСБ никогда не допустит ни дворцового переворота, ни покушения, ни большой бузы по примеру наших украинских собратьев по разуму.

Кстати, сейчас некоторые наши украинские «братья» глумятся в соцсетях над трагедией Кемерова. Точно так же они глумились и над катастрофой Ан-148. И тут вспомнилось утверждение о том, что русские и украинцы – один народ. Один-то один, да ценности зачастую разные. Если для значительной части, которая относит себя к потомкам древних укров, выкопавших Чёрное море, самое большое счастье – это когда у «сусида свыня сдохла» («у соседа свинья сдохла»), то для очень многих русских наибольшее счастье — укусить, унизить собрата, будучи абсолютно уверенным в том, что только он и является «пупом Вселенной» и носителем истинного разума. От этого, кстати, иногда большие беды происходят.

Подводя итог всему изложенному, следует отметить, что мы находимся в положении, когда внешняя вооружённая агрессия сама по себе, без поддержки её изнутри внутренним врагом, маловероятна. С другой стороны, существует очевидная опасность от внутреннего зла, включающего нашу разобщённость на всех уровнях социального общежития: социальное неравенство по уровню доходов и потребления, обособление и клановость (чуть не сказал «партийно-хозяйственных») элит, создание ими бюджетных кормушек на всех уровнях, распри между оппонентами по теоретическим и практическим путям выбора пути развития страны и организации справедливого общежития. К этому следует добавить наличие прямых противников суверенной и независимой России, которые живут среди нас, льют информационный навоз на нас, одурачивают и общипывают нас и живут за наш счёт.

Это надо беспощадно вытаскивать на свет Божий, пресекать, устранять условия, создающие почву для такого зла, но главное – измениться самим. «Царствие Божие внутри вас». Это значит, что какие бы законы не принимал законодатель, сколько бы духовники ни читали проповедей, человек будет делать так, как он хочет по своему внутреннему убеждению. И если он не следует совести и не очень боится закона, то принимается за мошенничество. И к этому его зачастую подталкивает существующая система отношений между субъектами экономики и органами власти.

Поэтому начинать строительство внутренней безопасности государства целесообразно сверху. При этом вряд ли все существующие ведомства под руководством нынешних руководителей способны к практическим изменениям. В том числе к инновациям и цифровизации, которые почему-то не нравятся автору статьи «Сценарии уничтожения России». Как раз наоборот, если не сумеем внедрить эти категории, будем отброшены в «каменный век» государствами развитыми. И тогда нас точно сожрут. Посмотрите хотя бы на Китай, который это понял и преобразился по историческим меркам мгновенно, когда стал осваивать современные мировые технологии.

В добрый путь, Россия! Удачи вам, Владимир Владимирович, в самой трудной области деятельности – внутреннем преобразовании и возрождении России!


Автор: Анатолий Лукашев

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 20

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 05:24
    Россия всегда была есть и будет для Запада как красная тряпка для быка , почему то они когда то вбили себе в голову что Россия это зло и идут из поколения в поколение по этой дорожке не задумываясь а так ли это на самом деле . Против нас они работают активно и умело а главное продуктивно ведь развалили в свое время Российскую империю затем и такую мощную державу как СССР а теперь у них на очереди современная Россия которая никак не хочет склонять перед ними голову . Надо возрождать мощь внутреннюю и внешнюю и не бояться отвечать жестко на выпады в сторону нашей страны , потому как эти "мощные силы" признают только силу .
    Spartanez300
    1. Vard Сегодня, 05:58
      Главный враг России мы сами... Один пример... уволен вице губернатор а Тулиев похоже умрёт Губернатором... так что без комментариев...
      Vard
      1. КОСМОС (Демьян) Сегодня, 07:00
        Цитата: Vard
        Главный враг России мы сами... Один пример... уволен вице губернатор а Тулиев похоже умрёт Губернатором...

        Главный враг России это тупость и глупость некоторых fool
        КОСМОС
      2. Аскет (Станислав) Сегодня, 08:20
        Цитата: Vard
        Главный враг России мы сами... Один пример... уволен вице губернатор а Тулиев похоже умрёт Губернатором... так что без комментариев...

        В мае снимут Тулеева по состоянию здоровья... Пока идёт следствие этого делать не будут
        Аскет
    2. volodya (владимир) Сегодня, 06:04
      Цитата: Spartanez300
      потому как эти "мощные силы" признают только силу .

      Да, всё правильно! Война уже идёт, а мы всё надеемся, вдруг пронесет, а вдруг запад одумается! Не будет ни какого а вдруг ,правильно написано, запад понимает только силу! Всегда так было!
      volodya
    3. rkkasa 81 (алексей) Сегодня, 06:58
      Цитата: Spartanez300
      Россия всегда была есть и будет для Запада как красная тряпка для быка , почему то они когда то вбили себе в голову что Россия это зло и идут из поколения в поколение по этой дорожке

      Франция ! всегда была есть и будет для Запада как красная тряпка для быка , почему то они когда то вбили себе в голову ... ну итд итп.
      Не верите ? А вы вспомните сколько войн против французов вели англичане-испанцы-русские-австрийцы-немцы, как они разваливали французскую империю, как устраивали революции.
      Хотя стоп... Испания же, вот красная тряпка для Запада ! Не верите ? А вы вспомните...
      rkkasa 81
  2. Mavrikiy Сегодня, 06:09
    Очередное бла-бла.
    К этому следует добавить наличие прямых противников суверенной и независимой России, которые живут среди нас, льют информационный навоз на нас, одурачивают и общипывают нас и живут за наш счёт.

    Делать то что с ними?
    Это надо беспощадно вытаскивать на свет Божий, пресекать, устранять условия, создающие почву для такого зла,

    "Фитиль" и "Крокадил" предлагаете восстановить? (сатирические журналы, кто не знает). Выдернишь почву - развалится страна. Почву создает правительство. В школу то ходил?
    .....но главное – измениться самим.

    Че пишет? Кому?
    судя по комментариям к статье, есть, либо слепы, либо глухи, либо глупы, либо находятся на «той стороне», либо всё это вместе.

    Еще одному не повезло с народом.
    Mavrikiy
    1. rkkasa 81 (алексей) Сегодня, 06:48
      Цитата: Mavrikiy
      Очередное бла-бла.

      У этого графомана, все статьи такого рода.
      rkkasa 81
      1. Mavrikiy Сегодня, 06:53
        Цитата: rkkasa 81
        Цитата: Mavrikiy
        Очередное бла-бла.

        У этого графомана, все статьи такого рода.

        Да я же не против, пусть пишет. Только пусть учится думать что пишет и зачем. А "мыслию по древу растекаться" так Буратино и получится.
        Mavrikiy
    2. BecmepH (Алексей) Сегодня, 07:01
      Цитата: Mavrikiy
      Очередное бла-бла.

      Так и не понял о чём статья. Одни противоречия.
      Прежде всего взяться за ум: прекратить распри по поводу, кто круче и умнее своего собрата, оставить мошенничество и коррупцию и жить честно.
      Вы это власть имущим скажите
      Не ставить целью жизни добычу денег любой ценой, а работать на себя, свою семью и общее благо. Тогда и деньги придут. Ровно столько, сколько нужно для достатка.
      Утопия
      Не ставить целью жизни добычу денег любой ценой, а работать на себя, свою семью и общее благо. Тогда и деньги придут. Ровно столько, сколько нужно для достатка.
      Сказочник
      для очень многих русских наибольшее счастье — укусить, унизить собрата, будучи абсолютно уверенным в том, что только он и является «пупом Вселенной» и носителем истинного разума.
      Это не к нам. Это к правящим
      И даже «топ-менеджеры» наших госкорпораций, с умным видом перекладывающие бумаги с места на место за многомиллионные зарплаты, не будут сильно возражать из-за приведения своего вознаграждения к разумной достаточности.
      Ха-ха три раза. Вы сами себе верите?
      Единственная достойная мысль
      Чтобы нам не собирать всем миром через SMS деньги на спасение больных детей, пусть лучше поклонники наших разжиревших футболистов таким образом собирают им на зарплаты.
      BecmepH
    3. lis-ik (Сергей) Сегодня, 07:12
      Цитата: Mavrikiy
      Очередное бла-бла.
      К этому следует добавить наличие прямых противников суверенной и независимой России, которые живут среди нас, льют информационный навоз на нас, одурачивают и общипывают нас и живут за наш счёт.

      Делать то что с ними?
      Это надо беспощадно вытаскивать на свет Божий, пресекать, устранять условия, создающие почву для такого зла,

      "Фитиль" и "Крокадил" предлагаете восстановить? (сатирические журналы, кто не знает). Выдернишь почву - развалится страна. Почву создает правительство. В школу то ходил?
      .....но главное – измениться самим.

      Че пишет? Кому?
      судя по комментариям к статье, есть, либо слепы, либо глухи, либо глупы, либо находятся на «той стороне», либо всё это вместе.

      Еще одному не повезло с народом.

      После того, как стало ясно, что пост президента практически стал пожизненным, количество лизоблюдов на ТВ и в прессе возросло кратно, смотреть стало противно, настолько тупая и неприкрытая лесть и хвалебные оды. Так и до позднего Брежнева недалеко.
      lis-ik
  3. Greenwood Сегодня, 06:22
    социальное неравенство по уровню доходов и потребления, обособление и клановость (чуть не сказал «партийно-хозяйственных») элит, создание ими бюджетных кормушек на всех уровнях, распри между оппонентами по теоретическим и практическим путям выбора пути развития страны и организации справедливого общежития. К этому следует добавить наличие прямых противников суверенной и независимой России, которые живут среди нас, льют информационный навоз на нас, одурачивают и общипывают нас и живут за наш счёт.

    Удачи вам, Владимир Владимирович
    Автор, ну что мне вам сказать. У вас путинизм головного мозга, в тяжёлой стадии. Скорее всего лечить уже поздно...
    Greenwood
    1. народник (юрий) Сегодня, 06:54
      Greenwood
      Автор, ну что мне вам сказать. У вас путинизм головного мозга, в тяжёлой стадии. Скорее всего лечить уже поздно...

      Изрядно сказано good
      народник
    2. Mavrikiy Сегодня, 06:56
      Не согласен. От ВВП там ничего нет. Так, "что вижу, то пою" или "поток сознания на тему".
      Mavrikiy
    3. BecmepH (Алексей) Сегодня, 07:03
      Цитата: Greenwood
      социальное неравенство по уровню доходов и потребления, обособление и клановость (чуть не сказал «партийно-хозяйственных») элит, создание ими бюджетных кормушек на всех уровнях, распри между оппонентами по теоретическим и практическим путям выбора пути развития страны и организации справедливого общежития. К этому следует добавить наличие прямых противников суверенной и независимой России, которые живут среди нас, льют информационный навоз на нас, одурачивают и общипывают нас и живут за наш счёт.

      Удачи вам, Владимир Владимирович
      Автор, ну что мне вам сказать. У вас путинизм головного мозга, в тяжёлой стадии. Скорее всего лечить уже поздно...

      Вы правы, док. Диагноз поставлен правильно
      BecmepH
  4. Гардамир Сегодня, 07:04
    Стрелочники. Не важно как мы живём в своём доме, в России, главное, что власть постоянно борется с теми, кого она называет партнёрами.
    Власть и смерть себе использует на пользу. Люди пришли к торговому центру, чтоб узнать про своих близких, но власть испугалась обозвала несанкционированным митингом. Все видели, как чинуша обвиняет в желании попиариться человека у которого погибла вся семья. И этот чинуша остался в кресле.
    Гардамир
  5. Serg65 (Сергей) Сегодня, 08:12
    what Интересна не сама статья, а результат прочтения некоторыми этой статьи!
    Цитата: rkkasa 81
    А вы вспомните...

    Цитата: Mavrikiy
    Очередное бла-бла.

    Цитата: BecmepH
    Утопия

    Цитата: lis-ik
    смотреть стало противно

    Цитата: Greenwood
    У вас путинизм головного мозга

    Цитата: Гардамир
    Власть и смерть себе использует на пользу

    laughing Либералы и коммунисты как всегда взявшись за руки, с криком "Путин не пройдёт" начали изобличать автора во всех грехах!
    Согласен, статья скомканная, писал на эмоциях, но посыл то её правильный! За один век, мы САМИ РАЗВАЛИЛИ СТРАНУ ДВАЖДЫ!
    Serg65
    1. Аскет (Станислав) Сегодня, 08:39
      Цитата: Serg65
      Либералы и коммунисты как всегда взявшись за руки, с криком "Путин не пройдёт" начали изобличать автора во всех грехах!

      Эту сплотившуюся в едином порыве публику я стал называть либеркомы или коммурасты.
      Ничего общего с коммунистами и патриотами у них нет, для них чем хуже тем лучше, можно заработать политический капиталец, ОСЕДЛАТЬ недовольство и протест, чтобы на этой волне к власти компрадоры и национал -предатели.
      А комментарии... обычный ответ -истерикой коммурастов удовлетворен, чем истеричнее и злее тем лучше, значит правильной дорогой идём.
      Аскет
  6. ЛИХОй (Николай) Сегодня, 08:41
    Анатолий Лукашев, дорогой, что Вы нас то призываете: "Прежде всего взяться за ум: прекратить распри по поводу, кто круче и умнее своего собрата, оставить мошенничество и коррупцию и жить честно. Не ставить целью жизни добычу денег любой ценой,..." Вы обратите свой глас к Гаранту и коррупционерам, что его окружают. Простой люд в России просто пытается выжить, трудясь за копейки на дорогих друзей Лидера нации.
    ЛИХОй
  7. Diminisher (Пётр) Сегодня, 08:43
    > Октябрьский переворот
    У вас Февральская революция выпала из 1917, (деятели которой и скинули царя, в итоге приведшие к хаосу. Удивительно, правда?)
    Или у автор живёт в некой параллельной реальности, о которой так любят повторять некоторые монархисты (ну там, Ленин и деньги немцев и подобная чепуха)?
    Diminisher
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