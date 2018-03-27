18:07 27 марта

Захарова раскрыла план Запада: Мы знаем, кто за всем этим стоит

Вчера ряд западных стран, включая 14 государств-членов Евросоюза, заявили о высылке российских дипломатов. На острие атаки, как ни странно, оказались США, которые намерены отправить на родину 60 сотрудников дипломатических представительств РФ.

Поддержала общую инициативу и Украина, куда же без нее. В общей сложности коллективный Запад намерен объявить персонами нон-грата 130 российских дипработников.

МИД России уже отреагировал на эту дерзость. Как заявил глава ведомства Сергей Лавров, наша страна обязательно ответит на хамское поведение "партнеров". Эксперты сходятся во мнении, что ответ Москвы будет зеркальным: тем же числом, по тому же месту. Однако возможны и ассиметричные варианты, такие как введение экономических санкций, подписание последующих контрактов на нефтегаз в рублях, а также выход нашей страны из ЕСПЧ, Совета Европы и непризнания всех решений этих организаций.




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Комментарии 3

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:45
    Захарова раскрыла план Запада: Мы знаем, кто за всем этим стоит
    Ну знаем и что? как это нам помогает со всем этим шабашом бороться то? Да пока не как. Вот и Исландия определилась, со своей позицией -высылает одного нашего дипломата, "великая" Молдова - ТРЕХ, привет балаболу Дадону....из штаб-квартиры НАТО высылают 10 наших представителей. Болгария ОТОЗВАЛА посла для консультации...
    Активней надо бороться...И ПЛАНОМЕРНО, это то чему они научились у нас, а мы подзабыли. Они планомерно подводили к этому, взять хотя бы допинговый скандал, с его помощью НАПРОЧЬ убили нашу репутацию как ЧЕСТНОГО ПАРТНЕРА. И теперь, что бы мы не говорили нам верят в ОГРОМНЫМ ТРУДОМ.
    svp67
    1. Венд (Анатолий) Сегодня, 16:58
      подписание последующих контрактов на нефтегаз в рублях, а также выход нашей страны из ЕСПЧ, Совета Европы и непризнания всех решений этих организаций.
      А вот это весьма сильно было бы. Сколько бабла потеряет запад из-за боязни призраков и русофобии.
      Венд
  2. konstantin68 (Константин) Сегодня, 17:28
    Цитата: svp67
    взять хотя бы допинговый скандал, с его помощью НАПРОЧЬ убили нашу репутацию как ЧЕСТНОГО ПАРТНЕРА. И теперь, что бы мы не говорили нам верят в ОГРОМНЫМ ТРУДОМ.

    Вы серьезно? Они не знают разве,что спорт это война фармакологических лабораторий? Знают,и что? Не знают,про историю со Скрипалями? Тоже знают! При чем тут наша репутация? Они продавливают свою политику,вопросы этики никого не интересуют. А если бы они нам верили безоговорочно(как джентльмены hi ),действовали бы по-другому?
    konstantin68
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