Захарова раскрыла план Запада: Мы знаем, кто за всем этим стоит

Вчера ряд западных стран, включая 14 государств-членов Евросоюза, заявили о высылке российских дипломатов. На острие атаки, как ни странно, оказались США, которые намерены отправить на родину 60 сотрудников дипломатических представительств РФ.



Поддержала общую инициативу и Украина, куда же без нее. В общей сложности коллективный Запад намерен объявить персонами нон-грата 130 российских дипработников.



МИД России уже отреагировал на эту дерзость. Как заявил глава ведомства Сергей Лавров, наша страна обязательно ответит на хамское поведение "партнеров". Эксперты сходятся во мнении, что ответ Москвы будет зеркальным: тем же числом, по тому же месту. Однако возможны и ассиметричные варианты, такие как введение экономических санкций, подписание последующих контрактов на нефтегаз в рублях, а также выход нашей страны из ЕСПЧ, Совета Европы и непризнания всех решений этих организаций.











