18:07 27 марта
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Украинцы "модернизировали" РСЗО "Ураган"

Украина заявила об еще одной "удачной" модернизации советской техники. На этот раз переделке подверглась советская система залпового огня "Ураган".

Несмотря на громкие заявления, как оказалось, самым радикальным изменением стала замена четырехосного полноприводного шасси ЗИЛ-135ЛМ с двумя карбюраторными двигателямя на дизельный КрАЗ - 63221.

Украинцы "модернизировали" РСЗО "Ураган"



Также, по заявлению представителей Шепетовского ремонтного завода, проводившего модернизацию, были установлены новые аутригеры, внедрена более современная система управления огнем, смонтировано навигационное оборудование.

Военные эксперты в целом скептически встретили украинские эксперименты в создании якобы новых версий боевой машины 9П140 "Ураган", считая такие работы бесперспективными.

Дело в том, что на Украине уже пытались создать технику подобного предназначения - сообщалось, что в 2010 году такая машина была принята на вооружение под названием "Бастион-03". В качестве шасси также использовался КрАЗ-6322, но украинский "Ураган" развития не получил. Проблема - в боеприпасах. Они давно уже исчерпали все сроки хранения. До начала событий на Донбассе шел активный процесс утилизации. Попытка наладить выпуск собственных изделий закончилась фатально. Как сообщалось, первый самостоятельно изготовленный в ноябре 2016 года снаряд взорвался прямо в цеху. После этого данных о возобновлении работ в этом направлении не поступало, передает "РГ-Сила".

Видимо из-за отсутствия боеприпасов "новая" система так и не отстрелялась


Использованы фотографии: https://www.autocentre.ua/
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Комментарии 15

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 17:02
    Этак свидомиты вскорости изобретут огонь и колесо
    Дормидонт
    1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 17:09
      Цитата: Дормидонт
      свидомиты вскорости изобретут огонь и колесо

      Уже
      Александр Орлов:

      ПЫТАЛСЯ ПОНЯТЬ ОТКУДА ВДРУГ У ДРУЖЕЛЮБНОГО УКРАИНСКОГО НАРОДА ПОЯВИЛИСЬ МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ И СОБСТВЕННОЙ ЗНАЧИМОСТИ В ИСТОРИИ ЖИЗНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ. ПРОСМОТРЕЛ ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ ИСТОРИИ ПО КОТОРЫМ ОБУЧАЮТСЯ МОИ ВНУКИ. ЗАГЛЯНУЛ В ИНТЕРНЕТ. РЕЗУЛЬТАТ МЕНЯ ПОТРЯС!

      Феномен «пересмотра истории Украины» породил множество мемов, иронизирующих над темой «древнеукраинской цивилизации». К числу самых известных можно отнести «Украина — родина первоотцов человечества и родина слонов», «украинцы приручили лошадь», «украинцы первые земледельцы», «украинцы изобрели колесо», «украинцы построили пирамиды», «украинцы вырыли Чёрное море», «украинцы первые построили подводную лодку» и т.д…

      Подобные исторические факты из истории своего народа украинец черпает в Интернет, а также в книгах типа «N загадок истории Украины». В чтении последних украинец сознаётся неохотно, так как подавляющая часть подобной литератмакулатуры печатается на москальской мове без спасительной надписи «перевод с украинского». А если укру в руки попадёт ещё и томик Фоменко (читать опять придётся по-русски), то начинается вообще страшное: Семь городов, пререкаясь, зовутся отчизной Гомера: Сумы, Херсон, Конотоп, Киев, Харьков, Одесса, Бердичев.

      ИНТЕРЕСНО – КТО ТАК ЖЕСТОКО НАДСМЕЯЛСЯ НАД ЛЮДЬМИ?
      злой партизан
    2. Chifka (Алексей) Сегодня, 17:16
      Они их уже изобрели, ещё в каменном веке. Сразу после копки Черного моря. Подзабылось просто...
      Chifka
    3. DEZINTO (Николай) Сегодня, 17:20
      Возможно дойдут до обогрева жилищ. Но это не точно.
      DEZINTO
  2. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 17:02
    После "Молота" как-то...опасаюсь я украинских модернизаций... sad
    злой партизан
    1. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 17:07
      ну не вам ими оперировать, пусть солдатики из укрорейха беспокоятся
      Не либероид Русский
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 17:15
        Так и будут эти шайтан-трубы на разных шасси демонстрировать и восхищаться своими достижениями. smile
        ul_vitalii
        1. assa67 (андрей) Сегодня, 17:24
          Виталий,дня доброго hi ..дело в самой убийственности данной системы.....поставили на "кразик",движки поменяли,чем повысили мобильность....может,конечно,по-прежнему советскими снарядами пользоваться(благо у них еще 3-4 склада осталось),радоваться все-равно мало чему--растут утырки под крылом матрасным
          assa67
          1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 18:03
            Андрей, привет hi Вот интересно в каком состоянии боеприпасы и насколько просрочен их срок хранения.
            ul_vitalii
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:17
    Украинцы "модернизировали" РСЗО "Ураган"
    Удивлен, что в качестве БШ не машина корпорации "Богдан" принята....Как это пан Президент просмотрел.
    svp67
    1. Косолапый (Влад) Сегодня, 18:03
      Цитата: svp67
      Удивлен, что в качестве БШ не машина корпорации "Богдан" принята....Как это пан Президент просмотрел

      Я удивлён что это всё не из шоколада рошеновского сделали wink Как это пан Президент просмотрел request
      Косолапый
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:29
    Даже китайцы так бессовестно не врут, копируя нашу технику! fool
    Геркулесыч
  5. Иеремия (Виталий) Сегодня, 17:37
    Калашников надо покрасить у желто блакитний и обозвать чем то позабористей и будет новейшая модификация. самое главное под такое усовершенствование денег срубить можно немерянно
    Иеремия
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:04
      Цитата: Иеремия
      Калашников надо покрасить у желто блакитний и обозвать чем то позабористей

      Калашенко пойдет? (Если что - патент мой! lol )
      helmi8
  6. Косолапый (Влад) Сегодня, 18:00
    Да ладно , хорошо покрасили laughing
    Косолапый
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