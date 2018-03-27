Украинцы "модернизировали" РСЗО "Ураган"

Украина заявила об еще одной "удачной" модернизации советской техники. На этот раз переделке подверглась советская система залпового огня "Ураган".Несмотря на громкие заявления, как оказалось, самым радикальным изменением стала замена четырехосного полноприводного шасси ЗИЛ-135ЛМ с двумя карбюраторными двигателямя на дизельный КрАЗ - 63221.Также, по заявлению представителей Шепетовского ремонтного завода, проводившего модернизацию, были установлены новые аутригеры, внедрена более современная система управления огнем, смонтировано навигационное оборудование.Военные эксперты в целом скептически встретили украинские эксперименты в создании якобы новых версий боевой машины 9П140 "Ураган", считая такие работы бесперспективными.Дело в том, что на Украине уже пытались создать технику подобного предназначения - сообщалось, что в 2010 году такая машина была принята на вооружение под названием "Бастион-03". В качестве шасси также использовался КрАЗ-6322, но украинский "Ураган" развития не получил. Проблема - в боеприпасах. Они давно уже исчерпали все сроки хранения. До начала событий на Донбассе шел активный процесс утилизации. Попытка наладить выпуск собственных изделий закончилась фатально. Как сообщалось, первый самостоятельно изготовленный в ноябре 2016 года снаряд взорвался прямо в цеху. После этого данных о возобновлении работ в этом направлении не поступало, передает "РГ-Сила".Видимо из-за отсутствия боеприпасов "новая" система так и не отстрелялась