Яков Кедми рассказал «быдле» в российском обществе

Итак, в России прошли очередные выборы президента страны. Результаты подсчитаны и опубликованы. С большим отрывом от конкурентов действующий президент Владимир Путин набирает более 76% голосов, что является абсолютным рекордом. Примечательно, что прошедшие выборы стали первыми, в которых принимал участие вернувшийся в состав России Крым. Там поддержку Путину оказали почти 92% населения, тем самым подтвердив результаты референдума 2014 года.



Несмотря на очевидную победу Путина, лидеры западных стран не спешили его поздравлять. Лишь спустя несколько дней главы Франции, Германии и США, кто рядовым заявлением своей администрации, а кто и персональным звонком, соизволили выразить слова поздравления российскому лидеру.



В самой же России начались крики представителей либеральной тусовки, которые обрушились критикой не только на действующую власть, но и на рядовых граждан страны.











