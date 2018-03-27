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США показали новый беспилотный топливозаправщик MQ-25 Stingray
Подразделение Skunk Works корпорации Lockheed Martin, занимающееся секретными разработками, наконец-то «рассекретило» внешний облик БПЛА MQ-25 Stingray (англ. — морской скат), передает "Warspot" со ссылкой на журнал Popular Mechanics
Новый БПЛА для нужд ВМС США разрабатывается в рамках программы UCLASS (unmanned carrier launched airborne surveillance and strike). Изначально командование ВМС планировало принять на вооружение беспилотный стелс-бомбардировщик, который мог бы наносить бомбовые удары, оставаясь незаметным для средств ПВО. Проект получил название RAQ-25.
В 2016 году ВМС США сформулировали новые требования к палубному беспилотнику, сменив его основное предназначение. Проект был переименован в MQ-25 Stingray и перепрофилирован в беспилотный топливозаправщик. При этом военное командование отказалось от стелс-характеристик летательного аппарата, а также убрало из требований возможность нести вооружение. Внешне MQ-25 Stingray напоминает уменьшенную версию стелс-бомбардировщика B-2 Spirit.
Новый БПЛА для нужд ВМС США разрабатывается в рамках программы UCLASS (unmanned carrier launched airborne surveillance and strike). Изначально командование ВМС планировало принять на вооружение беспилотный стелс-бомбардировщик, который мог бы наносить бомбовые удары, оставаясь незаметным для средств ПВО. Проект получил название RAQ-25.
В 2016 году ВМС США сформулировали новые требования к палубному беспилотнику, сменив его основное предназначение. Проект был переименован в MQ-25 Stingray и перепрофилирован в беспилотный топливозаправщик. При этом военное командование отказалось от стелс-характеристик летательного аппарата, а также убрало из требований возможность нести вооружение. Внешне MQ-25 Stingray напоминает уменьшенную версию стелс-бомбардировщика B-2 Spirit.
Использованы фотографии: popularmechanics.com
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