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США показали новый беспилотный топливозаправщик MQ-25 Stingray

Подразделение Skunk Works корпорации Lockheed Martin, занимающееся секретными разработками, наконец-то «рассекретило» внешний облик БПЛА MQ-25 Stingray (англ. — морской скат), передает "Warspot" со ссылкой на журнал Popular Mechanics

США показали новый беспилотный топливозаправщик MQ-25 Stingray


Новый БПЛА для нужд ВМС США разрабатывается в рамках программы UCLASS (unmanned carrier launched airborne surveillance and strike). Изначально командование ВМС планировало принять на вооружение беспилотный стелс-бомбардировщик, который мог бы наносить бомбовые удары, оставаясь незаметным для средств ПВО. Проект получил название RAQ-25.




В 2016 году ВМС США сформулировали новые требования к палубному беспилотнику, сменив его основное предназначение. Проект был переименован в MQ-25 Stingray и перепрофилирован в беспилотный топливозаправщик. При этом военное командование отказалось от стелс-характеристик летательного аппарата, а также убрало из требований возможность нести вооружение. Внешне MQ-25 Stingray напоминает уменьшенную версию стелс-бомбардировщика B-2 Spirit.

Использованы фотографии: popularmechanics.com
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Комментарии 3

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  1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 17:53
    Поняли видимо, что не поможет невидимость, вот и переделали в топливозаправщики.
    Владыка Ситх
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:57
      Они еще вернутся к варианту ударного беспилотника дюжину раз -на этом можно столько бабла отыметь! !! sad
      Геркулесыч
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:59
    В прицепе, как танкер маловат, для одной заправки! Делали бы на его базе шпиона -форма планера и вообще внешний вид к такому варианту подталкивает.
    Геркулесыч
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