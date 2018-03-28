Путь Горького. Полтора века великому писателю

28 марта (16 марта по старому стилю) 1868 года, ровно 150 лет назад, родился Алексей Максимович Пешков, будущий Максим Горький.Будучи талантливым писателем, одним из самых выдающихся в России начала ХХ века, Максим Горький сыграл не менее значимую роль и во многих политических событиях, происходивших в жизни страны. И фигура, и творчество Максима Горького, при том, что его талант писателя мало кто подвергает сомнению, воспринимаются неоднозначно. В этом нет ничего удивительного, поскольку Горький был очень политизированным человеком. Его симпатии к революционному движению не могли не оказывать влияния на творчество.Политические взгляды Горького, которые, как и у многих других творческих людей не отличались системностью, были во многом обусловлены превратностями его судьбы и жизненного пути. Сын столяра и внук разжалованного офицера, Алексей Пешков рано осиротел и был вынужден зарабатывать себе на жизнь, трудясь посыльным при магазине, буфетным посудником на пароходе, учеником иконописца, пекарем. Не менее тяжелыми были и молодые годы будущего писателя – отсутствие профессии и среднего образования не позволяло ему найти для себя хороший заработок.Уже в конце 1880-х гг. Пешков сблизился с революционерами из кружка Николая Федосеева и в 1888 году приехал в село Красновидово под Казанью, чтобы вести революционную пропаганду. Так началась «революционная карьера» будущего писателя. Попутно он продолжал работать – сторожем на железной дороге, весовщиком, письмоводителем у адвоката. В октябре 1889 года в родном Нижнем Новгороде Алексея Пешкова впервые арестовали и поместили в нижегородскую тюрьму, но пробыл он там недолго – сам арест был лишь отголоском последовавшего в это время разгрома революционного студенческого движения в Поволжье.29 апреля 1891 года молодой человек отправился в странствие по России. Пешкову удалось побывать в самых разных частях страны – на Дону, в Поволжье, в Крыму, на Кавказе, на Украине. В Тифлисе Пешков познакомился с Александром Калюжным – участником революционного движения, который посоветовал Алексею записать историю своих странствий. 12 сентября 1892 года в газете «Кавказ» вышел рассказ «Макар Чудра», который Алексей Пешков подписал «М. Горький». Это было первое печатное произведение писателя, который выбрал для себя в качестве псевдонима имя своего отца Максима Савватьевича Пешкова. Вернувшись в Нижний Новгород, Горький сблизился с Владимиром Галактионовичем Короленко, который и стал его литературным наставником. Уже в 1895 году Горький перебрался в Самару, где устроился журналистом, превратив писание статей и очерков в свой основной заработок. В конце 1897 – начале 1898 гг. Горький жил в поселке Каменка (ныне – Кувшиново Тверской области) на квартире у Николая Васильева, руководившего рабочим марксистским кружком на Каменской бумагоделательной фабрике. «Жизнь Клима Самгина» Горький писал, основываясь на впечатлениях этого периода своей жизни.Именно в это время к Горькому приходит известность. Уже в 1898 году издательство С. Дороватовского и А. Чарушникова выпустило двумя томами «Очерки и рассказы Максима Горького». Спустя непродолжительное время писатель был арестован и этапирован в Тифлис. Но и второй арест не продлился долго. Выйдя на свободу, Горький опубликовал «Песню о Соколе», роман «Фома Гордеев», а вскоре познакомился с наиболее известными в то время писателями – Антоном Чеховым и Львом Толстым. Но за литературной деятельностью Горький не забывал о политике. Он принимал самое активное участие в деятельности местных марксистских кружков, за что был арестован и выслан. Несмотря на то, что как писатель Горький набирал известность и приобретал все больше почитателей своего таланта, отношение к нему со стороны государственных властей оставалось крайне недоброжелательным. Скандалом закончилось избрание Горького в почётные академики Императорской Академии наук по разряду изящной словесности. Поскольку Горький находился под полицейским надзором, это решение было аннулировано, после чего в знак солидарности с Горьким из Академии наук вышли Чехов и Короленко.Литературная деятельность дала Максиму Горькому доходы, о которых он прежде не мог и мечтать. Горький, еще десять лет тому назад странствовавший по России и перебивавшийся случайными заработками, превратился в очень состоятельного человека. Он обосновался в Нижнем Новгороде, где снял 11-комнатную квартиру в особняке барона Н. Ф. Киршбаума. К 1902 году произведения Горького были переведены на 16 языков, изданы 6 томами. Он смог не только обеспечить себе и своей супруге Екатерине безбедную жизнь, но и получил возможность оказывать поддержку нуждающимся. В Нижнем Новгороде на деньги Горького был построен Народный дом, открыт народный театр, финансировалась школа имени Федора Шаляпина. Гостеприимный дом Горького стал местом собраний нижегородской и не только творческой интеллигенции. Лев Толстой, Иван Бунин, Федор Шаляпин, Илья Репин – все эти золотые имена русской культуры бывали в нижегородском доме Максима Горького.Едва ли не поворотным моментом, сыгравшим огромную роль в дальнейшей эволюции общественно-политических взглядов писателя, стало его сближение с актрисой Марией Андреевой, игравшей в Московском Художественном театре. Роман с Андреевой продлился у Горького с 1903 по 1919 годы. Писатель фактически ушел от жены Екатерины Павловны, хотя официально отношений с ней не порывал. Мария Андреева еще с 1899 года сотрудничала с социал-демократами, а в 1903 году лично познакомилась с Владимиром Лениным, который называл ее не иначе как «товарищ Феномен». Под влиянием Марии Андреевой с социал-демократами стал активно сотрудничать и Горький, который не прекращал поддерживать революционное движение в России.В 1905 году Максим Горький был в очередной раз арестован и заключен в Петропавловскую крепость. На защиту писателя встала как русская, так и зарубежная общественность – писатели, философы, ученые, художники, причем придерживавшиеся самых разных политических взглядов. Французский писатель Анатоль Франс и итальянский философ Бенедетто Кроче, французский скульптор Огюст Роден и английский писатель Томас Харди – все эти и очень многие другие всемирно известные люди требовали освободить Максима Горького из тюрьмы.В конце концов, царское правительство сдалось – 14 февраля 1905 года писателя выпустили под залог из Петропавловской крепости. Арест и заключение еще в большей степени способствовали укреплению революционных взглядов писателя. В ноябре 1905 года Максим Горький вступил в ряды Российской социал-демократической рабочей партии. Для РСДРП Горький стал серьезнейшим приобретением – всемирно известный влиятельный писатель, уважаемый в культурных кругах, состоятельный человек, способный оказывать партии серьезную финансовую помощь. Именно активная политическая деятельность Горького и его вступление в РСДРП обусловили следующую важнейшую веху в его жизни – эмиграцию.Максим Горький покинул Россию в начале 1906 года. Через Скандинавию он с Марией Андреевой и их телохранителем Николаем Бурениным, приставленным РСДРП, отправились в США. Главной целью путешествия был сбор средств сочувствующих в кассу помощи большевистской партии в России. Приезд известного и преследуемого в России писателя вызвал в США настоящий ажиотаж – Горький регулярно встречался с журналистами американских газет, с коллегами по писательскому цеху, познакомился с Марком Твеном. Однако долго оставаться в США Горький не мог – прогрессировал туберкулез и состояние здоровья требовало смены климата на более теплый. В октябре 1906 года Горький и Мария Андреева прибыли в Италию, где Горький пользовался особым уважением. Писатель обосновался на острове Капри в Тирренском море, где вместе с Марией Андреевой прожил до 1913 года – семь лет.Во время пребывания в эмиграции на острове Капри политические взгляды Горького вновь претерпели определенные изменения. Не отказываясь от симпатий к социал-демократам, Горький все же разошелся по целому ряду принципиальных философских вопросов с Владимиром Лениным. Лидер большевиков дважды приезжал к писателю на Капри - в апреле 1908 и июне 1910 годов. Однако, писатель все больше сближался в мировоззренческом отношении с «богостроителями» Александром Богдановым и Анатолием Луначарским, взгляды которых Ленину, разумеется, не были близки. Однако, под влиянием регулярной переписки с Лениным, позиция Горького все же изменилась и он отдалился от «богостроителей». Возможно, повлияли личные встречи с «большевиком номер один» - Ленин провел на Капри в 1910 году тринадцать дней, отдыхая вместе с Горьким и общаясь с ним на философские темы. Эти дни произвели и на Ленина, и на Горького самое благоприятное впечатление. Вплоть до Октябрьской революции Горький оставался горячим сторонником большевиков, продолжая принимать участие в партийной деятельности.В 1913 году в Российской империи была объявлена всеобщая амнистия в честь 300-летия династии Романовых. Поскольку амнистия коснулась, в первую очередь, политических заключенных, многие лица, преследовавшиеся за политические взгляды, смогли вздохнуть спокойно. Вернуться в Россию решил и Максим Горький. Он приехал 31 декабря 1913 года, обосновавшись вместе с Марией Андреевой в Финляндии, а затем в Санкт-Петербурге. В России Горький, помимо литературного труда, продолжил заниматься политической деятельностью. Он редактировал основные большевистские газеты – «Правду» и «Звезду», издал первый сборник произведений пролетарских писателей. Однако, несмотря на активное участие в социал-демократическом движении, к революционным событиям 1917 года Горький отнесся довольно прохладно. Это было связано с чрезмерной, по мнению писателя, жесткостью большевиков. Горький, к этому времени бывший уже давно человеком состоятельным и интегрированным в культурную элиту страны, не мог одобрить тех мер, которые применяли большевики в отношении представителей творческой интеллигенции.Писатель был поражен беспощадностью революционеров и вновь отдалился от большевиков. Отношения с Лениным восстановились у Горького только после того, как в августе 1918 года на Ленина было совершено покушение. Используя свое влияние на вождя революции, Горький защищал многих деятелей культуры и искусства от преследований со стороны чекистов. В 1921 году Горький отправился за границу – для сбора пожертвований на борьбу с последствиями голода, поразившего страну после масштабной засухи. 16 октября 1921 года Горький уехал из Советской России. Фактически это опять была эмиграция, хотя официально отъезд Горького объяснялся состоянием его здоровья и потребностью в лучшем климате и качественном лечении.В Европе Горький продолжал играть роль своеобразного заступника для русской интеллигенции и посредника между советской властью и эмиграцией. Авторитет писателя был огромен и в Советском Союзе, и за его пределами, поэтому партийное руководство прощало Горькому очень многое – другого человека за высказывание подобных взглядов давно бы репрессировали, а если бы он оказался в эмиграции – объявили бы врагом советского государства. Но к Максиму Горькому был вынужден прислушиваться даже сам Сталин. Когда в марте 1928 года Максим Горький отпраздновал в Италии, где он тогда проживал, свое 60-летие, его чествовали как за рубежом, так и в Советском Союзе.В мае 1928 года Максим Горький по личному приглашению Сталина прибыл в Советский Союз. Он приехал на Родину впервые за семь лет. Во время грандиозной поездки по СССР, растянувшейся на пять недель, Горькому предстояло ознакомиться со всеми достижениями страны за десять лет, прошедших со времени Октябрьской революции. Писатель был впечатлен успехами СССР, но в Союзе не остался и осенью 1928 года вернулся обратно в Италию. Второй раз он побывал в СССР в следующем 1929 году, посетив в этот раз и Соловецкий лагерь особого назначения. Поскольку Горький особое внимание уделял проблеме политических заключенных в Советском Союзе, его очень интересовало, в каких условиях они содержатся. Уехал писатель опять в хорошем расположении к советской стране, подчеркнув, что условия содержания на Соловках удовлетворительны и процесс перевоспитания заключенных построен как надо. Впоследствии именно это посещение Соловецкого лагеря Горькому припоминали критики советской власти и диссиденты.Окончательно писатель вернулся в Советский Союз только в 1932 году. Встретили его необычайно торжественно. В честь писателя Нижний Новгород переименовали в Горький. Последние годы жизни Максим Горький провел в качестве «знамени» советской литературы, постоянно участвуя в самых разных литературных и партийных мероприятиях. Он скончался 18 июня 1936 года на 69-м году жизни. Урну с его прахом на похоронах несли, в том числе, Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов. Хотя впоследствии широкое распространение получили слухи об отравлении писателя, скорее всего Максим Горький умер от естественных причин – у него еще с молодости были очень больные легкие, а тогдашняя медицина не могла помочь 68-летнему писателю. «А знаешь, я сейчас с Богом спорил. Ух, как спорил!», - это были последние слова Горького, которые услышала и записала его медсестра.