20:46 27 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Луценко - украинцам: Свержение власти приведёт к рабству и голодомору

Генпрокурор Украины, как ему показалось, нашёл мотивацию для граждан Украины не менять действующую власть в стране. По словам Луценко, как только на Украине свергнут нынешнюю власть, страна погрузится в «голодомор». При этом генпрокурор признал, что украинцы сегодня живут в «атмосфере тотального недоверия власти», добавив, что «это зря, так как государство делает всё для защиты украинцев».

РИА Новости приводит заявление Луценко:
Свержение власти – катастрофа для каждого украинца. Выборы - это единственный способ и сохранить государство, и заставить власть быть эффективной. Но никогда, никогда не поддерживайте тех, кто посягает на конституционный строй.


Луценко - украинцам: Свержение власти приведёт к рабству и голодомору



Не будем забывать, что такое заявление делает человек, который сам оказался у власти на волне антиконституционного государственного переворота. Как говорится, ...и не краснеет...

Луценко в свой речи допустил историческую отсылку к УНР (Украинской народной республике), заявив, что её разрушили большевики, которые потом «повергли Украину в голодомор», а украинцев "поработили".

Луценко:
И после этого государство УНР рухнуло, люди попали в рабство, миллионы из них легли в землю уже вскоре, в 30-х годах. Все знают о голодоморе — миллионы жертв.


При этом генпрокурор Украины дал понять, что "это же" (по его мнению) ожидает и современных украинцев в случае попытки свержения власти.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 45

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 19:12
    Капитальный резко континентальный мозго-бред.
    А в 2013 свержение власти было необходимо? и свобода и красота наступила ?
    DEZINTO
    1. volodya (владимир) Сегодня, 19:22
      Интересно? Чего они там принимают?
      volodya
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:36
        Цитата: volodya
        Интересно? Чего они там принимают?

        Сало чумных свиньей...
        svp67
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:42
          Давайте не будем комментировать бред свидомого сумасшедшего..
          210окв
    2. влад66 (Владимир) Сегодня, 19:28
      При этом генпрокурор признал, что украинцы сегодня живут в «атмосфере тотального недоверия власти», добавив, что «это зря, так как государство делает всё для защиты украинцев».

      Ясен пень,только все Путин им мешает.
      влад66
      1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 19:34
        Свержение власти – катастрофа для каждого украинца.

        Сегодняшняя власть-катастрофа для каждого украинца. Сами же свергали...
        А вообще наглецы редкостные-врут в открытую, и глаз не дернется... yes
        Подрезчик
        1. poquello (poquello) Сегодня, 19:54
          Цитата: Подрезчик
          А вообще наглецы редкостные-врут в открытую, и глаз не дернется..

          хохлы сами по себе любители загнуть, а тут ещё учителя такие
          poquello
    3. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 19:43
      Цитата: DEZINTO
      А в 2013 свержение власти было необходимо?

      Об этом надо спросить тех, кто пиарясь на трагедии в Кемерово, винят во всём президента России. Уж больно метод схожий.
      stalkerwalker
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 20:13
        Ещё один от белочки не отбившейся! Он укропию северным пушным зверьком напугать хочет? Зря! У них кастрюли на головах, не прошибаемый вариант!
        rocket757
  2. Ecilop (Алексей) Сегодня, 19:13
    Пожар к потопу, потоп к пожару.... request
    Ecilop
  3. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 19:13
    Как всё запущено у свидомых в умах. От печали до радости один только шаг. recourse
    ul_vitalii
  4. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 19:13
    Свержение власти – катастрофа для каждого украинца

    Он хотел сказать: "Свержение власти – катастрофа для каждого украинца, стоящего у власти"
    pvv113
    1. poquello (poquello) Сегодня, 19:56
      Цитата: pvv113
      Свержение власти – катастрофа для каждого украинца

      Он хотел сказать: "Свержение власти – катастрофа для каждого украинца, стоящего у власти"

      прикольно звучит, но они то съедут а для свидомых помельче таки да
      poquello
  5. Владимирец (Евгений) Сегодня, 19:14
    "Но никогда, никогда не поддерживайте тех, кто посягает на конституционный строй."

    yes
    Владимирец
  6. yehat (Сергей) Сегодня, 19:15
    конечно, сверждение власти может ухудшить ситуацию, но для этого нужно очень постараться.
    куда вероятнее будет улучшение социального уровня.
    yehat
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 19:19
      Цитата: yehat
      куда вероятнее будет улучшение социального уровня.

      Как показала практика, никаких улучшений не произошло.
      Серый брат
  7. Borik (Борис) Сегодня, 19:15
    Луценко:
    [/i]И после этого государство УНР рухнуло, люди попали в рабство, миллионы из них легли в землю уже вскоре, в 30-х годах. Все знают о голодоморе — миллионы жертв.[i]

    И кто им сейчас не дает пользоваться свободой. Сами захотели залезть в американское рабства а Россия виновата.
    Borik
  8. Щелчок (Иван) Сегодня, 19:16
    Что то мне это напоминает.. laughing про 90 ые что ли... lol
    Щелчок
  9. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:17
    Свержение власти – катастрофа для каждого украинца. Выборы - это единственный способ и сохранить государство, и заставить власть быть эффективной. Но никогда, никогда не поддерживайте тех, кто посягает на конституционный строй.
    Какие верные слова, за ними должны последовать и верные решения - возвращение на свой пост Януковича....
    svp67
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 19:24
      Цитата: svp67
      Какие верные слова,

      Если ещё припомнить за що стоял майдан))) Невооружённым взглядом видно что Луценко прав.
      Серый брат
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:28
        Цитата: Серый брат
        Если ещё припомнить за що стоял майдан)))

        Не, они сразу скажут, что раз написано на русском, то это ФЭЙК.
        К слову, эта листовка лишний раз доказывает всю беспринципность нынешней влады. Использовали народ, попользовались и выбросили...
        svp67
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 19:32
          Цитата: svp67
          Использовали народ, попользовались и выбросили...

          Не выбросили. Продолжают пользоваться, а туловища продолжают надеяться что придёт добрый дядя и всё им даст.
          Осёл будет идти за морковкой пока не свалится.
          Серый брат
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:37
            Цитата: Серый брат
            Не выбросили

            Выбросили...русских уже считают людьми второго сорта, запрещая пользоваться родным языком
            svp67
            1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 20:02
              Цитата: svp67
              .русских уже считают людьми второго сорта

              Это никак не влияет на процесс, мало ли какого они там сорта, это не означает что их использовать нельзя.
              Серый брат
  10. Симон (Вячеслав) Сегодня, 19:22
    Цитата: DEZINTO
    Капитальный резко континентальный мозго-бред.
    А в 2013 свержение власти было необходимо? и свобода и красота наступила ?

    Так, эта красота и свобода до сих пор идет на Украине! Только понять не могу, чего это народ волнуется! recourse
    Симон
  11. Симон (Вячеслав) Сегодня, 19:27
    Цитата: Borik
    Луценко:
    [/i]И после этого государство УНР рухнуло, люди попали в рабство, миллионы из них легли в землю уже вскоре, в 30-х годах. Все знают о голодоморе — миллионы жертв.[i]

    И кто им сейчас не дает пользоваться свободой. Сами захотели залезть в американское рабства а Россия виновата.

    Видимо, это у них такая свобода, быть рабами американцев!fool laughing
    Симон
  12. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 19:29
    Поумнел что ли?
    vladimirvn
  13. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 19:31
    Лживые фашисты.
    Beltasir Matyagu
  14. JON IVAHOVISH (JON IVAHOVISH) Сегодня, 19:35
    МЕНЯТЬ И НЕМЕДЛЕННО ЭТУ ВЛАСТЬ
    JON IVAHOVISH
  15. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 19:36
    государство делает всё для защиты украинцев

    Конечно же делает все для поддержки... Но не всех . Некоторых.
    Свержение власти – катастрофа для каждого украинца.

    Обалдеть... прям фраза года... Эдак 2014-го...
    КОТ БАЮН
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 19:55
      Цитата: КОТ БАЮН
      Обалдеть... прям фраза года... Эдак 2014-го...

      Просто колесо генотьбы сделало ещё один оборот.
      Серый брат
  16. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:44
    Шизоид, одно слово! fool Хотя, чему удевляться, там все кто имеет хоть маленькую власть опасны для нормальных людей своей непредсказуемой тупостью и лживостью!
    Геркулесыч
  17. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 19:50
    Неблагодарные голодомордорцы не ценят кормильцев-освободителей
    Дормидонт
  18. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 19:52
    До теперешней хунты всем "голодоморам" очень далеко...
    Incvizitor
  19. Иеремия (Виталий) Сегодня, 19:52
    Вас не свергать надо, в к стенке ставить , по законам военного времени, которое из за вас наступило. Вы уже не на один " вышак" наруководили. Рабство это нищета и бесправие в которое вы погружаете страну. Две третьих населения не желает оставаться в вашем государстве с "европейскими перспективами". Потери от вашей незалежности уже превысили и военные и от голода, все мало, а теперь расстарались на гражданскую войну... ты Юрик, как и все последыши партийной верхушки, которые продали страну, общую Родину, тупая, продажная, злобная ,место которой, в безимяной могиле с пулевой дыркой в затылке. И обеспечит тебе ее то самое население о котором вы так " печетесь", чтобы оно скорее вымирало
    Иеремия
  20. лысова (владимир) Сегодня, 19:52
    Он хорошо понимает - что будет с ним, после свержения нынешней власти.
    лысова
  21. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 20:03
    Ложь и лицемерие киевской ОПГ не новость. Меня напрягает другое, а что там с российским сейнером, котрый бандерлоги захватили, а капитана увезли в Керчь? Не верю, что моряки не подали сигнал опасности. А слабо было поднять геликоптер и шугануть бандерлогов, как при провокациях против нефтяных платформ в прошлом году?
    На соседней ветке статья о бандерлогах, вопящих о надвигающейся третьенй мировой войне. Тпа весь мир против России, скоро начнут арестовывать имущество России, а потом Россия или сдастся или будет война, и конечно, бандерия вместе с прогрессивным западом нас победят.
    Провокация СБУ с нашим сейнером в Азовском море пробный камень -проглотим обиду или нет. Ведь русские своих не бросают. Два дня прошли и где действия?
    А что касается луценко-попрошенко и прочих ярошей-наплевайченко-их уже ничто не исправит, только могильщик, потому как свинья, сами знаете , животное противное и агрессивное,

    лишь бы жрать на халяву. Киевскую ОПГ сами украинцы должны ... , ну вы меня поняли.
    Балу
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 20:16
      Цитата: Балу
      Ложь и лицемерие киевской ОПГ не новость. Меня напрягает другое, а что там с российским сейнером, котрый бандерлоги захватили, а капитана увезли в Керчь?

      Кто бандерлогов в Керчь пустил и зачем?
      Cейнер в украинские терводы влез потому и задержали.
      Серый брат
      1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 20:41
        Цитата: Серый брат
        Кто бандерлогов в Керчь пустил и зачем?

        Я оговорился, в Херсон. Извиняюсь, на эмоциях... обидно за наших. Счас эти упыри измываются наверное.
        Балу
  22. polkovnik manuch (Николай) Сегодня, 20:05
    Нынешнюю хунту еще будет судить ,опомнившийся народ Украины . Хотя всем понятно ,что не получилось из Украины государства , сколько им большевики (и Ленин и Сталин ) не помогали , сколько российских земель "переписали " Украине ,да еще и на Западе "прихватили" , и что получилось .Думаю нужно Совету Безопасности ООН ,сесть , хорошенько подумать и оставить "незалежную" в границах 1654 года , пускай сами "самостийники " свое дерьмо разгребают.
    polkovnik manuch
  23. Теренин (Геннадий) Сегодня, 20:05
    ...так как государство делает всё для защиты украинцев» сказал Луценко. Это как маленькие дети играя начинают мыть, сушить, укладывать спать...цыпленка, желая ему добра, хотя он уже... издох от их "искренней заботы".
    Теренин
  24. prior (Влад) Сегодня, 20:12
    Хочешь научиться искусно нагло врать, послушай как это делают представители украинской власти.
    prior
  25. gridasov Сегодня, 20:21
    Кроме цепей и терять нечего.
    gridasov
  26. demo (Ван) Сегодня, 20:22
    Свержение власти – катастрофа для каждого украинца. Выборы - это единственный способ и сохранить государство, и заставить власть быть эффективной. Но никогда, никогда не поддерживайте тех, кто посягает на конституционный строй.
    Клава! Я дурею в этом зоопарке!
    А вы что сами сделали?
    И уже на пороге голодомор и рабство!
    В мозгах алкоголиков иногда появляются светлые мысли. Правда их не стоит высказывать.
    demo
  27. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 20:26
    дак уже всё это есть....
    Azazelo
Картина дня