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Луценко - украинцам: Свержение власти приведёт к рабству и голодомору
Генпрокурор Украины, как ему показалось, нашёл мотивацию для граждан Украины не менять действующую власть в стране. По словам Луценко, как только на Украине свергнут нынешнюю власть, страна погрузится в «голодомор». При этом генпрокурор признал, что украинцы сегодня живут в «атмосфере тотального недоверия власти», добавив, что «это зря, так как государство делает всё для защиты украинцев».
РИА Новости приводит заявление Луценко:
Не будем забывать, что такое заявление делает человек, который сам оказался у власти на волне антиконституционного государственного переворота. Как говорится, ...и не краснеет...
Луценко в свой речи допустил историческую отсылку к УНР (Украинской народной республике), заявив, что её разрушили большевики, которые потом «повергли Украину в голодомор», а украинцев "поработили".
Луценко:
При этом генпрокурор Украины дал понять, что "это же" (по его мнению) ожидает и современных украинцев в случае попытки свержения власти.
РИА Новости приводит заявление Луценко:
Свержение власти – катастрофа для каждого украинца. Выборы - это единственный способ и сохранить государство, и заставить власть быть эффективной. Но никогда, никогда не поддерживайте тех, кто посягает на конституционный строй.
Не будем забывать, что такое заявление делает человек, который сам оказался у власти на волне антиконституционного государственного переворота. Как говорится, ...и не краснеет...
Луценко в свой речи допустил историческую отсылку к УНР (Украинской народной республике), заявив, что её разрушили большевики, которые потом «повергли Украину в голодомор», а украинцев "поработили".
Луценко:
И после этого государство УНР рухнуло, люди попали в рабство, миллионы из них легли в землю уже вскоре, в 30-х годах. Все знают о голодоморе — миллионы жертв.
При этом генпрокурор Украины дал понять, что "это же" (по его мнению) ожидает и современных украинцев в случае попытки свержения власти.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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