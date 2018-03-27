Луценко - украинцам: Свержение власти приведёт к рабству и голодомору

Свержение власти – катастрофа для каждого украинца. Выборы - это единственный способ и сохранить государство, и заставить власть быть эффективной. Но никогда, никогда не поддерживайте тех, кто посягает на конституционный строй.

И после этого государство УНР рухнуло, люди попали в рабство, миллионы из них легли в землю уже вскоре, в 30-х годах. Все знают о голодоморе — миллионы жертв.