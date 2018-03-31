

Система инженерной защиты "Лоза", развернутая в дополнение к кирпично-решетчатой ограде



"Лоза" у другого объекта



Экран после попадания гранаты РПГ-7



Обломки реактивной гранаты после встречи с "Лозой"

По материалам сайтов:

https://npo-sm.ru/

https://dfnc.ru/

http://psj.ru/

http://armor.kiev.ua/

Одним из способов защиты бронетехники от кумулятивных боеприпасов являются сетчатые экраны особой конфигурации. Такое навесное оснащение способно разрушить подлетающую гранату или ракету, исключив ее подрыв, или спровоцировать срабатывание боевой части на неоптимальном расстоянии от брони. Сетчатые экраны традиционно применяются для защиты боевых машин, но могут устанавливаться и вокруг стационарных сооружений. К примеру, российская оборонная промышленность предлагает т.н. систему инженерной защиты «Лоза».Опыт локальных конфликтов последнего времени показывает, что стационарные объекты войск, такие как блокпосты, казармы, склады и т.д., могут подвергаться обстрелу с использованием любого оружия. В зависимости от своих возможностей, противник может применить стрелковое оружие, легкую артиллерию или противотанковые системы. Последние, несмотря на иное предназначение, вполне способны наносить постройкам и зданиям ощутимый урон. Таким образом, зданиям и сооружениям могут быть необходимы особые средства защиты.В конце девяностых годов Научно-производственное объединение специальных материалов (г. Санкт-Петербург) рассмотрело текущие угрозы и нужды войск, а также изучило возможные подходы к защите объектов. С учетом результатов таких исследований предприятие разработало новый вариант противокумулятивной защиты зданий, основывающийся на хорошо известных принципах. Перспективная разработка была названа системой инженерной защиты «Лоза».В основе проекта «Лоза» лежал известный и проверенный принцип защиты объекта при помощи сетчатого экрана. Оказавшись на пути кумулятивного боеприпаса, такая преграда провоцирует его подрыв или нарушает целостность заряда – в обоих случаях воздействие на защищаемый объект резко сокращается. При этом специалисты НПО СМ учли некоторые особенности работы кумулятивных боевых частей и сформировали обновленный облик экрана, способный показать более высокие характеристики.Основной элемент системы защиты «Лоза» – экран-модуль прямоугольной формы. Он представляет собой раму из металлических профилей, по углам усиленную треугольными косынками. Каждый такой модуль имеет ширину 2 м и высоту 2,5 м, что позволяет прикрыть экранами любой стандартный забор или ограждение. Рамы оснащаются специальными устройствами для быстрого монтажа и соединения нескольких модулей в крупную конструкцию требуемой конфигурации.На раме натягивается металлическая сетка с переплетением по типу сети Рабица. Размеры и форма ячеек такой сетки определена в соответствии с параметрами самых распространенных кумулятивных боеприпасов, используемых с популярными противотанковыми гранатометами. Сравнительно небольшие размеры ромбических ячеек гарантируют соприкосновение подлетающей гранаты сразу с несколькими участками проволоки. Достаточная прочность проволоки и сплетенной из нее сети, в свою очередь, позволяет разрушить головную часть боеприпаса или спровоцировать его преждевременное срабатывание.Поскольку одна сеть не всегда может обеспечить требуемую защиту от любого условного боеприпаса, конструкторы НПО специальных материалов сделали систему «Лоза» двухслойной. В ее составе присутствуют два ряда сетчатых заграждений, расположенных особым образом. Внешний ряд модулей-экранов образует прямую линию или контур требуемой формы, тогда как внутренний по всей своей длине является ломаной линией.Монтаж системы инженерной защиты «Лоза» представляет собой не самую сложную задачу. По периметру защищаемого объекта предлагается вкапывать или вбивать опорные столбы заданной высоты. Расстояние между отдельными столбами равняется 2 метрам – по ширине рамы-модуля. Отдельные экраны устанавливаются между столбами в одну линию, образуя первый периметр защиты. В случае атаки именно он должен будет поглотить кинетическую энергию боеприпаса и принять на себя часть ударной волны и кумулятивной струи при его подрыве.На тех же опорных столбах при помощи предлагаемых креплений устанавливается второй ряд защиты. За каждым экраном первого ряда под большим углом к нему предлагается монтировать по два других модуля. Три модуля образуют треугольную в плане конструкцию, включающую две линии защиты. Две вершины такого треугольника находятся у столбов, а третья расположена со стороны защищаемого объекта. Совместное использование двух рядов экранов с их установкой под углом друг к другу, как утверждается, значительно повышает боевые характеристики всего комплекса.Как сообщает организация-производитель, система защиты «Лоза» может комплектоваться дополнительными средствами предотвращения доступа. На опорных столбах системы можно крепить кронштейны с крепежными элементами, наклоненными на 45° наружу. На них следует подвешивать колючую проволоку, которая не позволит нарушителю перебраться через экраны.Наилучшие результаты система «Лоза» показывает при монтаже с соблюдением всех рекомендаций разработчика. Ее рекомендуется устанавливать на расстоянии порядка 10-20 м от защищаемого объекта, что позволяет исключить все основные риски при обстреле. По официальным данным, в оптимальной конфигурации экраны снимают фугасное воздействие на постройку, а также снижают до безопасного уровня риски, связанные с осколками и кумулятивной струей.Утверждается, что система инженерной защиты может применяться для повышения безопасности различных объектов небольшой высоты. При этом она служит специальным дополнением к другим штатным защитным средствам и сооружениям. К примеру, вокруг склада, штаба или иного объекта имеется кирпичный или бетонный забор, который по определению не выдержит обстрел из противотанкового оружия. На заданном расстоянии от такого забора может быть развернута «Лоза», в результате чего объект получит комплексную защиту от нарушителей и различного оружия.Характерной особенностью экранов «Лоза» является их предназначение. Эта система защиты предназначается только для оснащения стационарных объектов. Модификация для установки на бронетехнику не разрабатывалась. В этом отношении отечественный экран отличается от некоторых зарубежных разработок, авторы которых пытались создать универсальную защиту для монтажа на стационарные и подвижные объекты.С точки зрения основных принципов работы «Лоза» не отличается от других аналогичных систем. При этом ее конструкция использует такие принципы достаточно интересным образом. Подлетающая граната должна ударяться о внешний сетчатый экран, что приводит к известным последствиям. Граната либо разрушается механически, либо подрывается на чрезмерном расстоянии от атакуемой цели.В последнем случае взрыв и кумулятивная струя пробивают сеть первого экрана. Однако далее на их пути на некотором расстоянии от первого экрана оказывается второй. Значительная часть оставшейся энергии струи расходуется на проделывание отверстия в новой преграде, после чего остатки струи рассеиваются в воздухе. Даже если часть раскаленных газов или расплавленного металла долетит до защищаемого объекта, им не удастся его повредить. Одновременно с этим пара сеток задержит значительную часть осколков.В самом лучшем случае удар о сетку приводит к разрушению гранаты. В рекламных материалах от НПО специальных материалов был показан результат такого развития событий. Ударившись о первый экран, граната ПГ-7В реактивного гранатомета РПГ-7 разделилась на множество отдельных деталей, которые к тому же самым серьезным образом деформировались. Вместо одного гранатометного выстрела демонстрировались изогнутые обтекатель и корпус гранаты, помятый хвостовик двигателя, а также оторванные и перекрученные стабилизаторы. Разорванная сетка экрана, впрочем, после удара гранаты выглядела не лучше.По данным НПО СМ, сетчатые экраны системы «Лоза» отличаются уникальной стойкостью к взрывам кумулятивных боеприпасов. При поражении гранатой ПГ-7В происходит разрушение сетки на площади не более 5 кв.дм – разрыв экрана имеет диаметр в пределах 20-25 см. Таким образом, одно попадание гранаты выводит из строя около 1% от всей площади экрана-модуля. Прочая площадь изделия, вероятно, сохраняет требуемые характеристики и может продолжать выполнение своих задач.Стоит отметить, что экраны из металлической сетки, особенно дополненные кронштейнами с колючей проволокой, могут быть защитой не только от противотанкового оружия. Они также способны, как минимум, задержать нарушителя и помешать ему быстро проникнуть в запретную зону. Наличие «колючки» самым серьезным образом затрудняет преодоление заграждения через верх, а на резку сетки требуется немало времени. Кроме того, дополнительным препятствием становится второй ряд экранов. Можно сказать, что «Лоза» в сочетании с любым другим забором создает настоящую многоцелевую эшелонированную оборону.Согласно доступной информации, система инженерной защиты «Лоза», разработанная и представленная в конце девяностых годов, достаточно быстро нашла своих покупателей и пошла в серию. Различные военные и гражданские структуры оценили оригинальное предложение отечественных инженеров, в результате чего НПО специальных материалов смогло освоить выпуск нового вида продукции.Согласно разным источникам, экраны «Лоза» развертывались на множестве объектов по всей стране. Особое внимание при этом привлекают известные факты использования систем инженерной защиты на территории Чеченской Республики. В недавнем прошлом воинские части и гражданские объекты этого субъекта федерации, по известным причинам, подвергались особым рискам. Имеющиеся средства защиты не всегда могли справиться с актуальными угрозами, и потому системы типа «Лозы» не были лишними.Объекты прочих регионов, для которых не были характерны проблемы Чечни, могли использовать систему инженерной защиты в качестве дополнения к существующим средствам защиты. В таком случае она могла использоваться, в первую очередь, как второй забор вокруг объекта. Противокумулятивная функция оказывалась не самым нужным, но и не лишним дополнением.Любопытно, что далеко не всегда эксплуатантам удавалось соблюсти все рекомендации производителя и развернуть систему инженерной защиты в оптимальной конфигурации. Согласно расчетам НПО СМ, наилучшие результаты «Лоза» показывает при установке экранов на расстоянии не менее 10 м от защищаемого объекта. В таком случае не до конца разрушенная кумулятивная струя или осколки успевают вовремя потерять всю свою энергию и перестают угрожать своей цели. Уменьшение дистанции до экрана может увеличивать риски.Тем не менее, далеко не всегда экраны получалось установить на достаточной дистанции. Как следствие, конструкция из сетчатых модулей монтировалась, в том числе, в непосредственной близости от собственного забора объекта. Насколько при этом сокращалась эффективность заграждения – неизвестно. Однако можно предположить, что с парой сетчатых экранов бетонный забор защищал людей и материальную часть лучше, чем без них.Системы инженерной защиты «Лоза» производятся и эксплуатируются до сих пор. По всей видимости, с начала двухтысячных годов противокумулятивные экраны модульной конструкции, поставляемые НПО специальных материалов, регулярно развертывались на новых и новых объектах в разных частях страны. Сведения о количестве выпущенных систем отсутствуют, но можно предполагать, что счет серийных комплектов давно пошел на сотни. «Лоза» остается в каталоге продукции компании-разработчика, и по сей день предлагается потенциальным заказчикам.Сетчатые экраны нескольких моделей уже успели поступить на вооружение ряда армий и, как показывают некоторые события, справляются со своей задачей, резко сокращая негативное воздействие боеприпасов на защищаемую технику. В некоторых случаях речь идет о монтаже унифицированных сеток и на боевые машины, и на стационарные объекты. Отечественный проект системы инженерной защиты «Лоза» тоже обеспечивает защиту различных построек, однако не предусматривает установку экранов на машины. Тем не менее, «узкая специализация» этой системы позволяет избавиться от возможных проблем, связанных с универсальностью, и получить желаемый потенциал в деле защиты. Наглядным подтверждением высоких характеристик «Лозы» достаточно давно стали многочисленные заказы на поставку модулей для установки на тех или иных объектах.