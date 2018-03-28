09:11 28 марта
Мы с тобой, Кемерово!

Ждём повторения кемеровской трагедии?



Мы продолжим говорить на пренеприятнейшую для нас тему. На которую, тем не менее, говорить надо. Сегодня это коснулось жителей Кемерова, завтра коснется кого угодно. Страна большая.

В первых строках сразу хочется сказать о первых впечатлениях от действий тех, кто должен был ДЕЙСТВОВАТЬ.


Опустим персонал ТРЦ и расчеты МЧС. О них отдельный разговор должен быть, особенно об МЧС. Разговор о возможном теракте будет, но несколько ниже.

Часть первая. О работе

Начнем с высшего. С президента.

Ждём повторения кемеровской трагедии?


«Первое чувство, когда слышишь цифры о количестве погибших, о детях, не плакать хочется. Хочется реветь. А вот послушаешь, что здесь сейчас сказано, уже другие чувства возникают». (В. Путин на планерке в администрации Кемеровской области.)



То, что Путин прилетел в Кемерово, – это увесисто. Дарит надежду на относительный порядок и справедливость. Хотя далеко не все высказывания приходятся всем по вкусу. Чувствуется некоторая раздраженность.

«Что у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей — из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства».

Согласимся.



Просмотрев кучу сибирских сайтов с различными оценками ситуации, понимаем президента. Видимо, решение принималось «на бегу», были какие-то еще дела. Но – пришлось лететь.

И тут у нас непонимание имеется. А вот без Путина – никак? Совсем никак?

Многие читатели высказывались, что, дескать, капитан на корабле, и всё в таком духе. Не согласны категорически. Капитан должен командовать/руководить экипажем. Если капитан начинает работать и за штурмана, и за старпома, и за рулевого – тот еще экипаж на выходе. Никакой.

Получается, что экипаж на Кузбассе как раз никакой. Увы, не наш вывод.

Губернатор Тулеев, который должен был быть «на острие атаки», почему-то сидит ровно и спокойно. Силы экономит?

Очень уважительно относились к Тулееву, и – как-то уважение того… Испарилось.

Мало того, что бездействие имело место быть, так еще и врать начал!

Губернатор Тулеев не приехал на место пожара. В его администрации утверждали, что такое решение принято по просьбе главы МЧС Владимира Пучкова, чтобы не мешать спасательной операции.

Хотя думается, при наличии Кузбасс-баши пожарные расчеты точно действовали бы смелее и оперативнее.

Но проблемы с передвижением у губернатора – для местных не секрет. Теперь и мы в курсе.

Губернатор Тулеев не вышел к народу, который собрался на площади. Более того, он еще и оболгал собравшихся в глазах Путина.

Тулеев заявил, что на митинге не было родственников погибших, а его провела "оппозиция" из 200 человек: "Сегодня там человек двести. Это вообще не родственники погибших, это постоянные бузотёры. Это святотатство, когда горе, а ты пытаешься решить свои проблемы".

Простите, но это крайне странное поведение. Что же тогда два его зама там шесть часов делали? Две сотни оппозиционеров – это вот они?



Поболее будет… Поболее.

И один из главных «бузотеров», Игорь Востриков, у которого в ТРЦ остались трое (ТРОЕ!!!) детей (2, 5, 7 лет) и жена с сестрой. Он проблемы свои решал?



Не хотелось бы умничать в адрес кемеровчан, избравших на очередных выборах в 2015 году господина Тулеева с астрономической цифрой в 96,69%, но как нам кажется, в 73 года, да после сложнейшей операции на позвоночнике (делали в Германии) пора Аману Гумировичу на покой.

Не можешь властвовать – освобождай дорогу молодым.

Впрочем, еще раз подчеркиваем, это дело исключительно жителей Кузбасса.

Но старый советский принцип «с должности на кладбище» надо забывать. Это нефункционально. Не можешь работать – давай, до свидания, чтобы президент «скорой помощью» не метался по стране. Это вообще не его дело как бы. У него с внешней стороны головняков выше крыши.

Кстати, вот кто первым должен был примчаться на место трагедии, так это… Правильно, премьер-министр! Глава нашего правительства!

Очень хочется спросить: чем же таким важным был занят господин Медведев, что сам не смог?

Даже не хочется догадываться. В любом случае, выглядело все отнюдь не нормально: Путин не смог обеспечить себе (в очередной раз) работоспособного премьера, потому сам мотается. Ладно, выбор Владимира Владимировича мы не обсуждаем. Пока.

Хватает сил за себя и за того парня – не вопрос.

Но осадочек какой-то остается от анализа действий губернатора, премьера и президента. Ржавый.

И от того, как мямлили на вопросы Путина местные. И как он откровенно удивлялся откровенной тупости своих вроде бы подчиненных.

Путин: «Мэр где? Почему мэра не позвали на совещание?»

— Бур-мур мур… мее… бебебе…

Мэр города Илья Середюк был в тот момент (на протяжении 6 часов) с людьми на митинге. Отвечал на вопросы и всячески пытался говорить с людьми. Организовал поездку делегации в морг и даже группы депутатов на разговор к Путину.

Хорошо ли, плохо ли, но мэр был там, где был. Сложно сказать, где было страшнее, в кабинете с Путиным или на площади с многотысячной толпой, но вот так Середюк работал в тот день.

В остальном, повторимся – ну не очень кемеровские впечатления от всех. Просто потому, что прекрасно себе представляем подобную ситуацию в своих городах.


Срочный монтаж пожарной лестницы к приезду Путина на ТРК "Променад-3". На всякий случай, вдруг увидит...


Вообще, то, что представляем, погано.

Часть вторая. Террористическая

То, что сегодня происходит в некоторых вроде бы российских СМИ, кого угодно выведет из себя. Как назвать этих организмов, непонятно. Аналогии исключительно матерные.

Погибли дети! Много. Даже один – это много. А в Кемерово — очень много. Дети, которые даже толком жить не начали. И множество ублюдков, в частности из "Дождя", пытаются эту смерть, много смертей, окрасить в цвет дерьма.

Интересно, почему «народное достояние», как они себя позиционируют в известной рекламе, «Газпром», продолжает финансировать этих недочеловеков? Какая прибыль в том, что стадо невнятных организмов спекулирует на людской боли?

Почитали комментарии к статьям о трагедии в Кемерове. Ох как мы любим прятать собственную задницу, когда запахнет жареным. Тем, кто выразил соболезнование кемеровчанам, спасибо. Больно им сейчас. Невыносимо больно. Больно такой болью, которую даже врагу не пожелаешь.

А вот с теми, кто под маской «поиска истины», пишет глупости, а может и умышленно вбрасывает враждебные идеи, поговорить стоит.

Понятно, что множество диванных и прочих "специалистов" сегодня кинулись строчить свои версии трагедии. Трагедия тем и отличается от комедии, что в трагедии происходит некоторое помутнение сознания. Чтобы не сойти с ума, мозг ищет объяснения. Ищет виноватых.

Не зря начали с политкорректности. Скажите, можно политкорректно разговаривать с теми, кто активно раскручивает тему теракта в "Зимней вишне"? Вы думаете эти люди хотят знать правду?

Ерунда. Это трусы, которым выгодно свалить вину за смерти детей на мифических террористов. Один террорист прекрасно "прикроет" множество мразей, которые, кто по глупости, а кто и за мзду малую, наплевали на свои служебные обязанности. Наплевали на безопасность людей.

Аргументы сторонников теории теракта убивают. В кинозалах двери во вроем сеанса были закрыты... Неуважаемые, вы в кино давно ходили? Когда-нибудь видели открытые двери кинозала во время сеанса? Их всегда закрывают.

Другой вопрос, что возле дверей обязаны дежурные стоять. Это – другой вопрос.

Или ещё одна 100%-ная улика. Даже после тушения пожара возникло несколько новых очагов пожара. Представляете, пластик почему-то горит не только сверху, но и внутри, возле стен. Пластины-то двухсторонние. А вода испаряется! Горит себе пластик "с изнанки" и вдруг разгорается. Странно да?

Остальные аргументы примерно такого же порядка. Аргументы, которые легко объяснит любой лейтенант МЧС.

Хотите, диверсантов покажем? Фамилии назвать нельзя, но это дело 5 минут. Достаточно посмотреть списки работающих в эту смену сотрудников.

Диверсанты те из аниматоров, что позорно бежал из зала батутов и прочих залов, где остались дети. Бежал, оставив детей умирать! Своя шкура дороже? Дети-то чужие...

Нет, это те диверсанты, которых надо судить народным судом. На площади судить. Чтобы в глаза людям смотрели. Матерям, отцам, бабушкам, дедушкам, одноклассникам, учителям, родственникам смотрели.

А ведь нашлась одна девчонка, которая осталась человеком в этой ситуации. Одна! Вывела детей из горящего зала. Спасла детские жизни! Рисковала своей, а спасла чужие, даже не известные ей. Но детские! Честь ей и слава. И вечная память Татьяне Дарсалия, которая вывела свою дочь и бросилась за другими. И которую не смогли спасти врачи. Отравление газами.

Человеческое спасибо людям. Тренерам и охранникам тренажерных залов и бассейна, которые не сбежали, а дождались людей и вывели их через боковой выход.

Спасибо 17-летнему курсанту кадетского корпуса МЧС Диме Полухину. Паренек спасся сам и вывел троих детей из горящего торгово-развлекательного центра.

А вы о диверсантах и террористах…

Диверсанты те, кто закрыл двери кинозалов и позорно бежал при появлении открытого огня.

Послушайте рассказ Игоря Вострикова, у которого в огне погибли трое детей, жена и сестра. "Жена позвонила мне и сказала, что их заперли в кинотеатре. Она просила о помощи"...

Что чувствует человек, который потерял всё, чем дорожил в этой жизни из-за ублюдков, которые не захотели просто повернуть ключ в двери кинозала? Ублюдков, которые сейчас, возможно, слушают причитания родных и близких о трагической судьбе детей в ТРЦ. А ведь им жить дальше... Жить с этим грузом до собственной животной смерти. Ибо сложно равнять таких с людьми.

Диверсанты те, кто вместо того, чтобы схватить кувалду и бежать выбивать двери выходов и помещений, выскочили на улицу и лицезрели гибель людей. Возможно, они даже плакали. А дети жарились живьём! Живые дети превращались в обугленные головешки.

Не надо умничать и искать виновных там, где виновные известны. известны конкретные исполнители "терактов". Часть из которых мы вам показал.

А вот "руководителей" найти необходимо. Тех, кто создал такие условия, при которых "маленькие люди" стали "террористами".

Это хороший сигнал всем. От Путина до предпринимателя. Путину сигнал о том, что у него всего-навсего 6 лет, чтобы понять: люди на местах – не его люди. Они сами за себя и за свою рубаху. Но они его боятся. Пока. И сильно.

Но делать что-то надо. Если к следующим выборам команда останется та же, вряд ли будет столько поддержки. Авансы надо отрабатывать, господин президент.

И нам всем сигнал. Тем, кто протягивает конверты. Пожарному инспектору, сотруднику санэпиднадзора и так далее.

Да, они уже не в состоянии жить иначе. Без подачек в конвертиках. Чиновники, инспекторы и прочие.

Дело в том, что у нас с карой божьей и прочей чепухой сложновато. Конвертики с денежками протягивали и будут протягивать одни, а пластиковые конверты с трупами получили совершенно другие люди.

Но это жизнь. И жить надо все-таки по-человечески. Без оглядки на Путина. Он, по крайней мере, к конвертам никого не толкал. Это уже сами людишки на местах сподобились.

И потому трагедия Кемерова, как до этого Казани и Перми, висит над любым городом России. От Калининграда до Петропавловска-на-Камчатке.

И диверсанты тут ни при чем. И Путин тоже. Мы сами убиваем наше завтра во имя призрачных сегодняшних преференций.





Автор: Роман Скоморохов, Александр Ставер, Роман Кривов


18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 32

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Victor Jnnjdfy (Victor) Сегодня, 05:45
    Безнаказанность порождает пофигизм и безответственность. Но и не должно быть по "доброму" армейскому правилу:"Как попало разобраться, кого попало наказать". Мы, увы, плохо умеем сами для себя создавать рамки своего поведения. Нас в эти рамки нужно ставить. А там, возможно, и сами начнём себя вести иначе.
    Victor Jnnjdfy
    1. татарин 174 Сегодня, 06:24
      Да не безнаказанность это, а отсутствии инициативы порождает пофигизм и безответственность. Мне приходилось работать на технической должности и в городской администрации и в здравоохранении, так вот, там всегда действовала и продолжает действовать с советских времён ещё поговорка "инициатива наказуема" и только из-за этого все эти безобразии из года в год не решаются никак. Все чиновники и работяги в том числе сидят чего-то ждут видя весь бардак, никто не шевелится, чтобы что-то улучшить, исправить, довести до нужного состояния до тех пор пока им не скажут, делай это делай то. Делается же всё только после того, как известный петух не клюнет куда следует-вот в этом наша беда.
      татарин 174
      1. Victor Jnnjdfy (Victor) Сегодня, 06:42
        Есть должностные и производственные инструкции. Есть правила противопожарной безопасности. Выполняйте свои прямые обязанности . Просто. Безо всякой инициативы.
        Victor Jnnjdfy
        1. татарин 174 Сегодня, 06:59
          Цитата: Victor Jnnjdfy
          Выполняйте свои прямые обязанности


          Если вы это мне, то я всегда выполнял и по шапке получал за это даже из профильного министерства. Поэтому нет ни наград ни там других бумаг похвальных и прочих, так и доработал до пенсии. Мне всегда говорили одно и то же, что больше всех мне что ли надо. Поэтому и пишу сюда, что был и есть неравнодушный и терпеть не мог безобразий и безответственности.
          татарин 174
          1. Victor Jnnjdfy (Victor) Сегодня, 07:08
            Я не Вам лично. Я с Вами лично не знаком. Я о том, что это должно стать общим правилом, тогда будет меньше трагедий. Почему ни одна .... не открыла двери кинозалов? Почему они оказались заперты? Тут тоже Путин виноват? Но Путин взял на себя ответственность за Страну. И Путин отвечает за то, что в Стране происходит. Мы такие же граждане Страны, как и Путин. И каждый из нас тоже должен нести свою долю ответственности за Страну.
            Victor Jnnjdfy
            1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 07:34
              Цитата: Victor Jnnjdfy
              Почему они оказались заперты?

              Вот и мне интересно. Сразу скажу, в кино крайний раз ходил в 90-е. Непонятно мне это самодурство.
              мордвин 3
    2. rkkasa 81 (алексей) Сегодня, 07:39
      Хз, по моему, пока будут наказывать только наемных работников, то ситуация коренным образом не исправится. Наемный работник, начиная с директора, и заканчивая охранниками и уборщицами, в подавляющем большинстве случаев, будет делать то, что выгодно владельцу, хозяину. Иначе он просто вылетит с работы. И будем откровенны, для владельца, обеспечение безопасности, стоит не на первом месте. На первом месте стоит прибыль.
      rkkasa 81
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:48
        Все Вы вроде правильно написали, только вот начали не с того конца, ИМХО.
        А где "контролирующие", мама, "органы"? На карман себе работали? Ну, пусть присядут теперь, надолго и с соответствующей оглаской. Другим неповадно будет.
        Волка ("хозяина") нельзя отучить есть мясо (получать прибыль). Но органичить аппетит и надеть поводок со строгачом - вполне себе можно. И нужно yes
        Голован Джек
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 07:53
          Цитата: Голован Джек
          А где "контролирующие", мама, "органы"? На карман себе работали?

          Органы государственного пожарного надзора с 1 января 2007 года лишены полномочий по надзору в области пожарной безопасности при проектировании, строительстве, реконструкции и вводе в эксплуатацию всех без исключения объектов капитального строительства. Между тем, собственник и арендатор не заинтересованы вкладывать средства в безопасность своих объектов. И тут «перегнули палку» с 294-федеральным законом. Если изначально законодатель ставил целью облегчить деятельность самых незащищенных слоев предпринимательства – предприятий малого и среднего бизнеса, то в настоящее время фактически под защитой находятся «монстры» бизнеса, это крупные торговые, оптовые рынки и предприятия. Более того, происходит дальнейшая либерализация законодательства. Активно внедряется в сферу пожарной безопасности так называемая независимая оценка пожарных рисков. Многие проверенные торговые комплексы имеют заключения независимой оценки рисков. Указанный документ не позволяет органам государственного пожарного надзора осуществлять плановые и внеплановые проверки в течение 3-х лет. В ТРЦ «Зимняя вишня» БОЛЕЕ ДВУХ ЛЕТ не проводились плановые проверки по контролю за устранением ранее выявленных нарушений, поскольку в июле 2015 года был принят Госдумой, одобрен СФ и подписан Президентом РФ федеральный закон №246-ФЗ, предусматривающий, в целях оптимизации, снижения издержек и повышения результативности, введение риск-ориентированного подхода при осуществлении госконтроля (надзора) и муниципального контроля, и согласно которому был установлен трехлетний ЗАПРЕТ на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого бизнеса. Между тем, очевидно, что желание уменьшить количество проверок малого и среднего бизнеса не может быть одинаковым для всех видов контроля и надзора. При проверках органов государственного пожарного надзора не должно быть каких-либо временных и иных ограничений, так как это приводит к трагедиям, как в Кемерово. Посмотрите видео в статье, на нем министр Пучков пытается с 2 минуты объяснить гаранту ситуацию с либерализацией законодательства, но по ошибке говорит "налоговые каникулы", вместо "надзорных каникул".
          Аристарх Людвигович
        2. rkkasa 81 (алексей) Сегодня, 08:22
          Цитата: Голован Джек
          А где "контролирующие", мама, "органы"?

          Какая еще мама ? Проспитесь идите.
          rkkasa 81
  2. astronom1973n (Сергей) Сегодня, 06:19
    Уважаемые авторы.Да,на митинге были и реально пострадавшие люди,ими воспользовались ребята из категории "бузотеров".Все было четко спланировано на человеческой беде.Большинство-молодые люди,кто они? И еще.У нас в городе горе, а эксперты ,блогеры всех мастей,актеришки разные не зная реалий пишут все подряд и выдают ,ну "не совсем правду."Инициативная группа подтвердила после проверки данные оф.источников. А в группе был и человек потерявший в этой трагедии своих детей.Привычка людей "а дайте нам побыстрее виновников и все данные и в реальном времени" ,не правильная.Истина не любит быстроты.Еще очаг пожара не ликвидирован,а народ требует данные о пострадавших точные...Им объясняют что еще поисково спасательные не закончились,а им все равно.Понимая родственников,не понимаю ротозеев всех уровней.Работа на месте ведется и немалая.Силы и средства привлечены огромные.И руководство города и области оказывают реальную помощь пострадавшим,подчеркиваю реальную.Вечная память погибшим.Сегодня у нас в городе первые похороны.
    astronom1973n
  3. Мур (Андрей) Сегодня, 06:45
    Редко согласен с авторами, но сейчас подпишусь практически под каждым словом.
    Добавлю только.
    Очень уважительно относились к Тулееву, и – как-то уважение того… Испарилось.

    Человек устарел во всех смыслах этого слова. Да, соболезнование ему по поводу гибели родственницы. Но честь надо знать. Вот только резанула фраза Президента при ответе на вопрос активистов типа "Не пора ли с Тулеева спросить?" - "Тулеев - не мэр". Что, опять принцип "своих не бросаем"? А они свои, товарищ Главнокомандующий??
    Мур
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 07:11
      Цитата: Мур
      А они свои, товарищ Главнокомандующий??

      этот вопрос можно отнести к очень многим персонам из его команды. Вот только нет и не будет ответа на этот вопрос.
      Ежегодное решение хозяйственных и социальных вопросов на форумах говорит, что государственная машина работает с трудом. Потому и ждет народ только от Путина решения своих жизненных проблем
      Silvestr
    2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:26
      Цитата: Мур
      Тулеев - не мэр

      Что не так в этой фразе? Мэр - это тот самый "капитан" города, который реально "в ответе за все".
      Был тут давеча один кловун, который Путина таковым назначить пытался, получил в итоге по сусалам.
      Дык вот, еще раз - за конкретный город (и конкретный бардак в этом городе) отвечает таки мэр. Точка.
      Губер, Президент - у них другие сферы ответственности, и уровень детализации - другой.
      Не их дело каждого пожарного инспектора "за карман" ловить.
      Опровергните yes
      Голован Джек
      1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 07:39
        Хучь я и не Мур, и опровергать не собираюсь, но хочу заметить, что мэр в это время на митинге успокаивал "200 бузотеров."
        мордвин 3
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:44
          Цитата: мордвин 3
          Хучь я и не Мур

          Я в курсе, приветствую hi
          Цитата: мордвин 3
          мэр в это время на митинге успокаивал "200 бузотеров."

          То есть был на своем месте в тот момент.
          А насчет задачи "обеспечить безопасность" всего и вся - я много что сказать могу... только не стоит оно того.
          Когда вижу забытый в электричке пакет (непонятно с чем) или сумку (еще непонятнее) и людей, которые спокойно вокруг ходят / сидят - вспоминаю, как к этому же в Израиле, например, относятся... небо и земля request
          Надо 50+ лет воевать, постоянно ходить под угрозой, чтобы нормально безопасность наладить.
          Хотя, с учетом местного разгильдяйства менталитета - пожалуй, и ста лет - не хватит.
          Голован Джек
          1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 07:50
            Здрасьте. В том то и дело, что мэр на месте был, а Путину про двести человек втирали, и остальное "беее, меее..". Хорошо хоть осадил того, кто на учительницу наехал. Можно подумать она бы двери вышибла.
            мордвин 3
          2. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 08:00
            Цитата: Голован Джек
            с учетом местного разгильдяйства менталитета - пожалуй, и ста лет - не хватит.

            У меня как то сосед загорелся, подо мной. Вызвал огнегасителей, пока они доехали, вытащил соседа, диван потушил, домой пришел, и в окошко курить начал. Так они на меня наорали, да ещё и кричали чтоб я по лестнице пожарной спускался. belay
            мордвин 3
      2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 08:10
        Цитата: Голован Джек
        Был тут давеча один кловун, который Путина таковым назначить пытался, получил в итоге по сусалам.

        Это вы о чем, Киса? Вы в состоянии дать кому то по сусалам? winkКомплекс власти уже давно Г.Климов описал.
        Цитата: Голован Джек
        Губер, Президент - у них другие сферы ответственности, и уровень детализации - другой.
        Не их дело каждого пожарного инспектора "за карман" ловить.

        Их дело организовать правильную вертикаль власти. Вы думаете Тулеев не в курсе системы передачи наверх конвертов с "доляшкой"? Или вы всерьез думаете. что он не в курсе откатов за получение различных разрешений? А если он в курсе, то смирился с тем, что часть этих откатов до него не доходит? Не будьте наивным Киса.
        Ингвар 72
      3. Мур (Андрей) Сегодня, 09:10
        Цитата: Голован Джек
        Что не так в этой фразе?

        Во фразе все так. Ваш кэп Очевидность. "Она утонула"(С)
        Цитата: Голован Джек
        Дык вот, еще раз - за конкретный город (и конкретный бардак в этом городе) отвечает таки мэр. Точка.

        Полагаете, в Новокузнецке, к примеру, в этом плане всё ОК? А,там тоже ведь мэр есть. А над мэрами уже начальник Путин, минуя губера, правильно?
        По Вашей логике тогда и не мэр виноват, а никому пока неизвестный чинуша, его подчиненный, отвечающий ХЗ за что.
        Да, и какая сфера ответственности у губера, если не за порядок во ВСЁМ СВОЁМ СУБЪЕКТЕ ФЕДЕРАЦИИ?
        Мур
  4. Комментарий был удален.
  5. Шурале (Шурале) Сегодня, 07:44
    Проголосовав за путина народ сам проголосовал за продолжение трагедий подобных кемеровской. Неужели непонятно что проблема кемеровской трагедии системная? Основной (но не единственный) представитель этой системы - Путин. Ещё раз за него проголосуете?
    В древние времена, древние люди не осознавали связи между половым актом и рождением ребёнка. Те кто проголосовал за него в развитии от них недалеко ушли.
    Шурале
    1. seos Сегодня, 08:15
      А вот выбрали бы клубничника.....
      seos
  6. meGrail (Павел) Сегодня, 07:54
    Автор начал за здравие, а закончил на процент от взяток МЧСникам, прочим проверяющим и на откат строителям, явно пытаясь сделать виноватыми ТОЛЬКО "стрелочников".
    Вы, уважаемый, находились ли когда-нибудь в состоянии дикого стресса, в который впатают люди в чрезвычайных ситуациях? Я не пытаюсь отбелить людей, которые могли, но не спасли людей, но вы, вот уважаемый, знаете, что после 2, да всего двух вздохов такого дыма человек просто теряет сознание? Людьми просто руководил животнй инстинкт выжить! Тем более честь тем, кто в такой ситуации смог спасти ближнего!
    Народным судом нужно судить всех, кто проверял за деньги, кто эти деньги им давал, тех, кто знал, но закрывал на это глаза!
    Каждого чинушу под суд!
    meGrail
    1. domokl (Александр) Сегодня, 08:57
      А почему у тех, кто упомянут в статье инстинкт животный не сработал? Почему человечность победила? А у мужика, который из под Камаза ребенка вытолкнул пару-тройку лет назад животное не взяло верх над человеческим? Или у тех солдат, что огонь на себя в Сирии вызывали?
      Может все проще? Люди должны знать порядок действий в данной ситуации. У людей, элементарно, должны быть фонарики...
      domokl
  7. seos Сегодня, 08:14
    Либерализм убивает людей.... за место того что бы жить по закону коммерсанты требуют больше либеральных прав ... и убивают людей... та же ситуация что и с Боярышником...
    Больше либерализма = больше смертей ...
    Автор не назвал главного виновника - Хозяина здания, от чьего имени и давались взятки пожарному инспектору и велись переговоры ... так же кто заказывал пожароопасную отделку ...
    seos
  8. Щелчок (Иван) Сегодня, 08:16
    Я вчера писал про отставку правительства! Где лжепутин,он же айфончик? Пучков почему такую муть втирал Путину? Выкладывал фото ,где под видом потерпевшего положили сотрудника нацгвардии и подвели ВВП к нему ! А не это ли команда Путина,которая занимается очковтирательством? Я не обвиняю президента,но надо уже провести работу над чисткой кабинета!!! Народ ждёт действий!!!
    Щелчок
  9. Skarpzd (Евгений) Сегодня, 08:19
    Цитата: Мур
    Редко согласен с авторами, но сейчас подпишусь практически под каждым словом.
    Добавлю только.
    Очень уважительно относились к Тулееву, и – как-то уважение того… Испарилось.

    Человек устарел во всех смыслах этого слова. Да, соболезнование ему по поводу гибели родственницы. Но честь надо знать. Вот только резанула фраза Президента при ответе на вопрос активистов типа "Не пора ли с Тулеева спросить?" - "Тулеев - не мэр".

    ни разу не сторонник ни Тулеева, ни Путина. но технически Тулеев действительно не мэр.
    Skarpzd
    1. реалист (Лебедев Александр) Сегодня, 09:09
      а с мэра что спрашивать ? в момент приемки здания все было хорошо , и на бумаге и пожарные выходы были открыты и сигнализация работала , а в процессе эксплуатации за этим следит госпожнадзор (входящая в структуру мчс) , ну может еще прокуратура и ростехнадзор но и опять таки не собственник и не мэр ......
      реалист
  10. oracul (леонид) Сегодня, 08:37
    На мой взгляд проблемы происходящего кроется в следующем: а) государство почти полностью отказалось от своей роли регулятора в экономике, ссылаясь на её рыночный характер: это полная чушь и не понимание сути рыночных отношений и места государства в них; б) люди с упоением декларирующие о том, что они либералы, просто не понимают о чем они говорят; либерализм привлекателен только отдельным людям, поскольку за основу берется некая личная свобода, но при этом замалчивается от чего она - эта свобода. Оказывается всё достаточно просто - предпринимателям нужна свобода от "диктата государства", хотя на самом деле это попытка убрать функцию контроля в управлении, без которого это управление - пшик; чиновникам-либералам во власти нужна свобода от ответственности за свои деяния- безответственность и коррупцию. Сегодня система управления в стране на всех уровнях переполнена людьми, исповедующими либерализм, но не понимающими его сути, того, что либеральный стиль в управлении объективно ведет к банкротству. И, главное, либералы даже не поняли того, что это именно они были у власти при Ельцине, а кое-кто и до сих пор, это они . во многом разрушили экономику страны, расплодили безответственность и коррупцию, мошенничество и воровство в особо крупных размерах. И именно они отчаянно сопротивляются наведению порядка в стране.
    oracul
  11. реалист (Лебедев Александр) Сегодня, 09:05
    во всех торговых и развлекательных центрах страны происходит одно и тоже , вопрос когда и где гром грянет говорить об ошибках именно строителей я бы не стал . есть проект разработанный по государственным нормативам и прошедший государственную экспертизу - даже если в нем есть ошибки , строители не виноваты . в момент строительства могли накосячить , например то чем обшито снаружи здание называется алюминиевый композит , он по факту весь горючий и его нельзя использовать в таких зданиях , но есть производители которые получают сертиикат соответствия на то что есть негорючий АКП -угадай как это делают ? и такой уже можно лепить ....
    отделочные материалы -отдельная песня , я знаю только один негорючий отделочный материал , это цементная штукатурка с меловой окраской , все остальное тек или иначе или горит или выделяет при нагревании такой букет что сдохнешь.....а ты в торговых центрах такую отделку видел ? и я нет . утеплители практически все горят(кроме керамзито бетона и пено бетона ) но есть документы сто они не горючие -каменная вата ! менять надо многое и в нормативной документации , подходе к организации эвакуационных путей , и в применяемых материалах . сами строители на практике не заменяют материалы , используют то что написано в проекте , а там порой такое пишут -плакать хочется. и главные проблемы начинаются при эксплуатации , то система оповещения не работает , то датчики дыма не видят дым , то сплинкерная система пожаротушения не срабатывает (а это значит что в ней нет воды ) , то пожарные выходы из здания или заперты или перегорожены и пройти нельзя .
    вину строителей не исключаю совсем (стальные конструкции должны быть защищены , оштукатурены или окрашены специальными составами -не уверен что это было ) но это возможно только в сговоре с заказчиком и мчс , так принять в эксплуатацию не должны были...... а по моему разумению в таких зданиях каркас и перекрытия должны быть из железобетона . он в отличие от стали гораздо лучше , дольше держит высокую температуру и не теряет несущую способность .честно говоря даже дерево при должной обработке лучше металла противостоит пожару ...
    ситуация поганая , надо понимать это , но исправимая , просто все мероприятия будут стоить денег . надо определиться чего мы хотим и принять нужные решения. конечно я по телевизору не все вижу , там то на месте виднее , но это мое мнение исходя из имеющейся информации.
    ключевой момент -чиновники ! принять решение о применяемых в проектировании нормативах , сертификация материалов , приемка готовых зданий в эксплуатацию , надзор за правильной эксплуатацией -все это ложиться на честных , не коррумпированных чиновников !!!!!!
    реалист
  12. srha (Сергей) Сегодня, 09:10
    Всё верно. Но главного нет. А где народ? Почему он "крестится лишь после грома"?
    Попробую пояснить.
    Власть сама не хочет трудится за "общество". Только постоянное народное давление заставляет её трудится в интересах общества, а не своего. И одних выборов для такого давления явно не достаточно.
    Теперь по частностям.
    Система безопасности с советских времён (ну вот куда от этого денешься) оказалась сильно обрезана в интересах прибыли. А ведь в каждой забегаловке, тем более центрах должны быть ярко видные планы эвакуации, а не забивающая всё реклама. И сам народ должен беспокоить администрацию и власть такими вопросами - дело вашей безопасности в первую очередь ваше дело (вы в своих маркетах, куда ходят ваши дети проверили это?!).
    И профилактику наказаниями не заменишь, да и не работает система наказания нормально Не верите? Проверьте, например узнайте, что с виновными по "хромой лошади".
    А ведь ещё обязаны периодически проводится полные практические учения по эвакуации - вы хоть в одном (не на работе) участвовали, просто для того, чтобы понимать что надо в такой ситуации делать? И сделать их не только нужными но и привлекательными - элементарно (да совмести со скидками и дай объявление).
    srha
  13. Dazdranagon (Дмитрий) Сегодня, 09:10
    Конечно повторится. "Хромой лошади" на сколько хватило? Сейчас год максимум пожарники не будут брать взятки, а потом продолжится...Стихнется, забудется... В будет опять какая-нибудь "Зимняя лошадь"...
    Dazdranagon
Картина дня