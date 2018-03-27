20:46 27 марта
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Не сникерсни. "Военторг" объявляет войну Snickers

В «Военторге» отметили наличие такой проблемы как тотальное использование в специализированных торговых автоматах в воинских частях шоколадных батончиков и газированных напитков американских торговых марок. Речь в первую очередь идёт о батончиках Snickers и газировке Coca-Cola. ТАСС сообщает о том, что у «Военторга» появились планы по вытеснению этой продукции с отечественного рынка, связанного с вооружёнными силами.

Не сникерсни. "Военторг" объявляет войну Snickers


Информационное агентство цитирует Владимира Павлова, возглавляющего военно-торговую компанию:
Неправильно, когда у военнослужащего в воинской части самый любимый напиток - это Coca-Cola, а самый любимый батончик - это Snickers. Это наша задача. Пока на Coca-Cola не замахнулись, но на батончики замахиваемся. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем это сделать. Одно из направлений нашего развития, чтобы в вендинговых аппаратах была вся наша продукция.



Известно о том, что «Военторг» развивает систему торговли через упомянутые аппараты в воинских частях по всей стране. На сегодняшний день таких автоматов для обеспечения «перекусов» военнослужащих уже более тысячи. Однако это считается недостаточным для удовлетворения потребности всех заинтересованных представителей ВС РФ.

Использованы фотографии: oaovoentorg.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 73

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  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 19:53
    Ударим - Буратиной по Кока-коле!!! laughing
    Охотовед 2
    1. Стас Снежин (Станислав) Сегодня, 19:58
      Ещё "Байкалом" добавим..
      Стас Снежин
      1. Zubr Сегодня, 20:02
        И кампотом из сухофруктов... laughing
        Zubr
        1. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 20:31
          Не вижу проблемы заменить кока-колу:
          Пейте без остановки,
          Напитки из Черноголовки!
          Сам беру иногда «байкал» в алюминиевой баночке.
          Sharky
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:15
        Вот именно..Почему это мы не замахнемся на ортофосфорную кислоту...Непорядок
        Цитата: Стас Снежин
        Ещё "Байкалом" добавим..
        210окв
      3. Грац (Грац) Сегодня, 20:24
        байкал намного лучше колы, а батончиков и конфет на основе Нуги(карамели ) арахиса российских куча
        Грац
      4. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 20:35
        Речь в первую очередь идёт о батончиках Snickers и газировке Coca-Cola. ТАСС сообщает о том, что у «Военторга» появились планы по вытеснению этой продукции с отечественного рынка, связанного с вооружёнными силами.

        Ударим - Буратиной по Кока-коле!!!

        Ещё "Байкалом" добавим.

        Отечественная замена сникерсу уже есть, ничуть не хуже. Я видел три таких с разными названиями. По вкусу ничуть не хуже. Для военных возможно надо бы добавить витамины и микроэлементы. Буратино в унитаз-ароматизаторы+сахар здоровья не приносят. Колу-фосфорная кислота+ароматизаторы-мыть унитазы-самое лучшее применение, опять таки слишком много сахара, что и дает собственно эффект удовлетворения. А вот в Байкале теоретически должны быть экстракты:водно-спиртовый экстракт травы зверобоя и солодкового корня
        экстракт элеутерококка или левзеи
        масло эфирное эвкалиптовое
        масло эфирное лимонное
        масло эфирное лавра благородного
        масло эфирное пихтовое или изоборнилацетат
        лимонная кислота.
        Я бы еще порекомендовал Тархун, в состав которого входит эстрагон , тоже хорошая вещь, если содержит экстракт, а не ароматизатор.
        Ортофосфорная кислота разрушает зубную эмаль-для любителей. И ваще, кока-кола специально для гитлеровского вермахта создала "Фанту", лично я бойкотирую.
        Балу
      5. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 20:36
        Цитата: Стас Снежин
        Ещё "Байкалом" добавим..

        Байкал не только вкуснее, но еще и в разы полезнее -
        водно-спиртовый экстракт травы зверобоя и солодкового корня
        экстракт элеутерококка или левзеи
        масло эфирное эвкалиптовое
        масло эфирное лимонное
        масло эфирное лавра благородного
        масло эфирное пихтовое или изоборнилацетат
        лимонная кислота
        Ингвар 72
    2. влад66 (Владимир) Сегодня, 20:00
      Еще Макдональдсы на территории воинских частей разместить и тогда ваще порядок будет.
      влад66
      1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 20:05
        Цитата: влад66
        Еще Макдональдсы на территории воинских частей разместить и тогда ваще порядок будет.

        Военторгнальдсы wassat
        Dym71
      2. Tusv (Владимир) Сегодня, 20:06
        А квас уже не катит?
        Tusv
      3. rocket757 (Виктор) Сегодня, 20:10
        Было прикольное такое название ЧИПОК и плюшечки были ЧИПУШЕЧКИ!!! Какой Сникерс, какая Кола .... блинчики, оладушки, о-о-о ПИРОЖКИ со смаком!!!
        Где ж мои 18 -20 лет .... и язвы тогда не было, в прямом и переносном!!!
        rocket757
    3. Тралл Сегодня, 20:09
      Что за бред?
      Нафих всю эту хню чужеземную!
      Квас, кисель, чай, какао, компот, морс.
      Пончики с повидлом, пирожки с капустой, ватрушки, баранки, сушки, сочники, коржики, пироженки, беляши с мясом...
      Тралл
      1. Tusv (Владимир) Сегодня, 20:14
        Цитата: Тралл
        Пончики с повидлом, пирожки с капустой, ватрушки, баранки, сушки, сочники, коржики, пироженки, беляши с мясом.

        Куды мои любимые драники из меню дел? Зажал? drinks
        Tusv
      2. Greenwood Сегодня, 20:17
        Цитата: Тралл
        Нафих всю эту хню чужеземную!
        А что в ней чужеземного? Всё ж из своего сырья делается. Производство Кока-Колы давно налажено во многих городах России.
        Greenwood
        1. Rusland (Rusland) Сегодня, 20:28
          Пускай её американские дети пьют.
          Rusland
        2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 20:38
          Цитата: Greenwood
          Производство Кока-Колы давно налажено во многих городах России.

          Экстракт не местный, оттуда везут. hi
          Ингвар 72
      3. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 20:24
        Цитата: Тралл
        Что за бред?

        где?
        Цитата: Тралл
        Нафих всю эту хню чужеземную!
        Квас, кисель, чай, какао, компот, морс

        только спрос - рождает предложение, но ни как не наоборот и вопрос - кто бред постит?
        Тикси-3
    4. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 20:12
      Зачем же ударять, надо просто организовать поставки этой кислоты в сервисы. Слесари, на химии капитально сэкономят yes
      Андрей К
      1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 20:25
        Цитата: Андрей К
        Зачем же ударять, надо просто организовать поставки этой кислоты в сервисы. Слесари, на химии капитально сэкономят

        вы по математике получали исключительно двойки?
        Тикси-3
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 20:35
          Цитата: Тикси-3
          ...вы по математике получали исключительно двойки?...

          Пролетайте мимо и не напрашивайтесь - троллей не прикармливаю, по вторникам не подаю.
          Андрей К
    5. д^Амир (Дамир) Сегодня, 20:13
      Сыр "Волна", лимонад "Колокольчик"!!!!! а кофе нельзя, от кофе нервы, кофе только офицерам!!!! (с) ДМБ!!!!
      д^Амир
      1. Tusv (Владимир) Сегодня, 20:19
        Цитата: д^Амир
        а кофе нельзя, от кофе нервы, кофе только офицерам!!!!

        Какие нервы? А спать то как? Охлобыстин нефига в армии то не служил
        Tusv
        1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 20:29
          ну дык - приказ Генерала!!! а вообще - у нас кофе вообще отсутствовал как класс... и для офицеров и для рядового состава...
          д^Амир
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 19:55
    Вся общечеловеческая хаванина и бухнина должна быть запрещена ко ввозу в Россию. Равно как и производство этой вредной органики на территории России
    Дормидонт
    1. Greenwood Сегодня, 20:19
      Ещё железный занавес поставьте. Я допустим люблю и бургеры, и крылышки-фри, и колу, и кофе пью в основном американо. Пиццу в офис регулярно заказываем. Всякие там японские роллы и суп-мисо тож не откажусь. Должна быть свобода выбора вкусовых предпочтений.
      Greenwood
      1. Ecilop (Алексей) Сегодня, 20:25
        Или вы олигарх или рождения от 90 года. Не, без обиды, вечно мы, старичье, бурчим на супмисо и бургеры. :)
        Ecilop
        1. Greenwood Сегодня, 20:30
          Цитата: Ecilop
          Или вы олигарх или рождения от 90 года.
          Второй вариант. good Не страдаю американофобией, бываю за границей, общаюсь с иностранцами, так что смотрю на эти вещи проще. В конце-концов, на дворе 21 век, эпоха глобализации, границы между странами стираются, взаимопроникновение культур усиливается.
          Цитата: Ecilop
          Не, без обиды, вечно мы, старичье, бурчим на супмисо и бургеры. :)
          hi
          Greenwood
          1. Ecilop (Алексей) Сегодня, 20:34
            У меня сын 91 года, тож вкусы, как у вас, потому и подумал. wink
            Ecilop
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:28
        Да,про "железный занавес"Его уже начали ставить.Только не мы.Так что Вам,любителю всякого разного,жидкого и безобразного скоро предстоит выбирать.Или,или..
        Цитата: Greenwood
        Ещё железный занавес поставьте. Я допустим люблю и бургеры, и крылышки-фри, и колу, и кофе пью в основном американо. Пиццу в офис регулярно заказываем. Всякие там японские роллы и суп-мисо тож не откажусь. Должна быть свобода выбора вкусовых предпочтений.
        210окв
      3. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 20:41
        Цитата: Greenwood
        Я допустим люблю и бургеры, и крылышки-фри, и кол

        Все это вкусно(не хухрымухры - химики над этим работали bully ) но не фига не полезно! wink
        Ингвар 72
  3. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 19:57
    Вот уж давно пора теснить зарубежные бренды...Удивлюсь, если это не несущественный эпизод маркетинга, а новая политика.
    samarin1969
  4. Ecilop (Алексей) Сегодня, 19:59
    Ну, сникерс неплох на перекусить. А вот кока-кола точно не к месту. Минералка и дешевле, и полезней, и жажду неплохо утоляет.
    Ecilop
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 20:05
      Сникирс визуально похож на кусок фикальной массы, в упаковке! Как такое вообще можно есть? ?? fool
      Геркулесыч
      1. donavi49 Сегодня, 20:21
        Какая разница? У него нет конкурентов. 500 калорий в батончике. Это 1/4 дневной нормы если что. То есть батончиком закинулся и можно 2-3 часа активно что-то делать. Без тяжести в животе причем.
        donavi49
        1. Ecilop (Алексей) Сегодня, 20:30
          Цитата: donavi49
          Какая разница? У него нет конкурентов. 500 калорий в батончике. Это 1/4 дневной нормы если что. То есть батончиком закинулся и можно 2-3 часа активно что-то делать. Без тяжести в животе причем.

          Именно это я и хотел сказать. Причем без вреда организму. Но конкуренты есть. Пахлава. К сожалению долго не хранится.
          Ecilop
        2. g1v2 (Виталий) Сегодня, 20:42
          Достаточно вспомнить как боевики в горах из сникерсов суп варили. wink
          g1v2
      2. Ecilop (Алексей) Сегодня, 20:27
        Цитата: Геркулесыч
        Сникирс визуально похож на кусок фикальной массы, в упаковке! Как такое вообще можно есть? ?? fool

        на кусок фекальной массы в упаковке, по вашему воображению, похожа любая шоколпдная конфета.
        Ecilop
      3. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 20:42
        Цитата: Геркулесыч
        Как такое вообще можно есть? ??

        Спецура в марш броски сникерс с майонезом вместо сухпайка берет!
        Ингвар 72
    2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 20:06
      Цитата: Ecilop
      ...А вот кока-кола точно не к месту...

      Не смейте трогать святое.
      Супружница моя ею дома унитаз чистит и все металлические детальки в ванной.
      Накипь с ржавчиной удаляет влёт, ни одна хлорка и кислота не справятся.
      Андрей К
      1. Ecilop (Алексей) Сегодня, 20:15
        А еще говорят от камней в почках помогает. :)
        Ecilop
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 20:46
          Цитата: Ecilop
          ...А еще говорят от камней в почках помогает. :)...

          Так, она вообще от почек помогает и от желудка, тоже помогает laughing
          Андрей К
      2. Seaman77 (Роман) Сегодня, 20:35
        Цитата: Андрей К
        Накипь с ржавчиной удаляет влёт, ни одна хлорка и кислота не справятся

        Ничего она не удаляет. Не надо глупости повторять.
        Seaman77
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 20:42
          Цитата: Seaman77
          ...Ничего она не удаляет. Не надо глупости повторять...

          Чтоб не стеснять Вас от Ваших глупостей, дабы не быть уличённым в российской постановке - поглядим, как используют кока-колу американцы. Уж что-что, а скупердяи они известные и если будет возможность сэкономить, непременно это сделают.
          Пользуйтесь на здоровье yes
          Андрей К
    3. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 20:38
      Цитата: Ecilop
      Минералка и дешевле, и полезней, и жажду неплохо утоляет.

      И это правильно! Только имейте ввиду-есть минералка лечебная-см. на этикетку, а есть столовая. Вот столовую можно пить сколько хош, а лечебную-как доктор прописал.
      Балу
  5. Михаил м (Михаил) Сегодня, 20:01
    Щи да каша - пища наша. Всё остальное от лукавого. Просто убрать эти автоматы из частей, и проблемы не будет. А то скоро без памперсов воевать не будем, как паартнёры. Суровый быт и лишения закаляют солдата, а мягкая перина и заботы "солдатских матерей" лишают воли к победе.
    Михаил м
    1. Ecilop (Алексей) Сегодня, 20:06
      Шоколадные батончики очень калорийны, что нужно бывает, вреда от них не больше, чем от конфет. А вот кока кола, впрочем как и наши лимонады, нынешние, очень вредны. Впрочем есть газировки на натуральных продуктах, соки, и по цене в районе кока колы.
      Ecilop
      1. Комментарий был удален.
      2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 20:46
        Цитата: Ecilop
        вреда от них не больше, чем от конфет

        В составе Сникерса продаваемого в России есть какой то ингредиент, запрещенный через суд в Европе. Признан вредным. А у нас нет, т.к. у нас на это в суд никто не подавал. laughing
        Ингвар 72
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 20:04
    Открою страшную тайну -в 90х годах попробовал и то и другое, мне не понравилось, и я НИКОГДА в жизни это не покупал не себе, не жене, не дочери -вообще никогда и никому даже если меня просили! Это касается вообще зарубежных батончиков, колы, пепси, фанты и прочей мочи !!!
    Геркулесыч
    1. Greenwood Сегодня, 20:14
      Что, и Хэппи Мил не любите? lol
      Greenwood
    2. Fayter2017 (Роман) Сегодня, 20:16
      Да вы батенька - домашний тиран!
      Fayter2017
    3. donavi49 Сегодня, 20:26
      Но их в России производят по полному циклу (ну из завозимых орешков и какао-продуктов конечно).

      Для армии в принципе сейчас нет альтернатив. Фруктовые палочки не очень, там и топлива значительно меньше (притом топливо практически полностью чистый сахар) и побочки от слив могут настигнуть в самый неподходящий момент.

      Шоколад - опять же имеет определенные побочки + дороже, что немаловажно.

      Тут же микс из хороших ингредиентов. Это не здоровое питание. Но как топливная палочка перед маршем, забегом или тяжелой работой - он не имеет аналогов.
      donavi49
  7. adma (Adma) Сегодня, 20:06
    Асимметричный ответ на высылку российских дипломатов. laughing laughing laughing
    А не проймёт - запретим продажи в кофейных автоматах кофе американо.
    adma
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 20:16
      Ага, будем в кофейных автоматах нарозлив продовать самогонку! !! wassat И огурцы на закуску! lol
      Геркулесыч
      1. Ecilop (Алексей) Сегодня, 20:19
        Продавали уже по 44 коп стакан сухого. Практически в каждом гастрономе.
        Ecilop
      2. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 20:39
        Вчера с утра руссиано пил, реально помогло, а так после гостей было тяжеловато...
        Анатоль Клим
  8. К.А.С (Костя) Сегодня, 20:10
    Известно о том, что «Военторг» развивает систему торговли через упомянутые аппараты в воинских частях по всей стране
    интересно а кому принадлежат эти упомянутые аппараты? ведь человек с улицы даже если он выразит огромное желание место не получит. значит родственники!и зачем они в воинских частях? там что магазинов нет? или наш военнослужащий не может жить не попив газировки и не поев сникерс из веддинг аппарата? много можно денег поиметь с военнослужащих!
    берем два напитка. один американская кола. а другой имени российского озера. мне нравится последний. но он в продаже дороже! ничего у ребят не получится. без административного ресурса! Ресурс будет применен так: будет дана команда заполнять аппарат только нужной и правильной продукцией (как она будет определена? хи-хи-хи), и при отсутствие конкурентов продавать по высокой цене!
    е сть много шоколадок, и газироврок ипортного производства. но наверно эти деятели не знают. что названная продукция делается на российских заводах нашими жителями!
    веддинг торговля. придумана для того что бы обойтись без продавца и снизить издержки и стоимость товара. но , что меня удивляет в автоматах цена выше на товар чем у точек где продавец сидит!
    К.А.С
    1. hiller (hiller) Сегодня, 20:44
      Да.. у меня тоже возник такой вопрос?? Недавно побывали в родной альма-матер.. так там на лестничных клетках, где в наше время места для курения были, теперь автоматы с кока-колой . сникерсами и чипсами стоят. Ассортимент импортный и недешёвый. Ну и банкоматы...
      hiller
  9. Greenwood Сегодня, 20:11
    В «Военторге» отметили наличие такой проблемы как тотальное использование в специализированных торговых автоматах в воинских частях шоколадных батончиков и газированных напитков американских торговых марок. Речь в первую очередь идёт о батончиках Snickers и газировке Coca-Cola.
    А в чём собственно проблема. И Кока-Кола и Сникерс давно выпускаются на местных заводах из местного сырья.
    Greenwood
  10. Runoway (Runoway) Сегодня, 20:14
    Ну так о каких санкциях речь когда 90% напитков принадлежит cocacola company и кругом Макдональдсы, бургер Кинг и тп,тот же табок philip moris. Не пора ли прекратить кормить супостата?
    Runoway
  11. Гардамир Сегодня, 20:17
    Бизнес ничего личного.
    Гардамир
    1. Ecilop (Алексей) Сегодня, 20:21
      Да хрен с ним с этим бизнесом. Что сложно сделать аналог сникерса? Вроде что то было или пытались? Вроде как старт называлось.
      Ecilop
      1. Tusv (Владимир) Сегодня, 20:28
        Цитата: Ecilop
        Да хрен с ним с этим бизнесом. Что сложно сделать аналог сникерса? Вроде что то было или пытались? Вроде как старт называлось.

        Ага помню аналог. Грильяж в шоколаде. Куда девался? Килограмм стрескать могу
        Tusv
        1. Ecilop (Алексей) Сегодня, 20:37
          Да вроде никуда не девался. Дорогой только.
          Ecilop
  12. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 20:18
    Только квас,бублики и печатные пряники!!!И никакой американщины!
    Palagecha
    1. Greenwood Сегодня, 20:26
      Кокошники там сарафаны, вот это всё.... lol
      Greenwood
  13. Куница (Алексей) Сегодня, 20:21
    Итить-туды её в качель!!! Вот проблема в армии!
    Куница
    1. Ecilop (Алексей) Сегодня, 20:32
      Цитата: Куница
      Итить-туды её в качель!!! Вот проблема в армии!

      А вы срочку служили? Знаете как хочется сладенького в 18-20.....
      Ecilop
  14. demo (Ван) Сегодня, 20:25
    Однако это считается недостаточным для удовлетворения потребности всех заинтересованных представителей ВС РФ.
    Как-то двусмысленно звучит, не находите?
    demo
  15. av58 (Андрей) Сегодня, 20:29
    Чем заменить "Сникерс" я не знаю, а вот "Колу" всех видов успешно заменит "Байкал".
    av58
  16. лысова (владимир) Сегодня, 20:31
    Лучше бы, с этой питьевой отравы начинали. Честно говоря и заменить то не чем - сплошником химия, которая медленно, но уверенно убивает. Ну а Snickers, слава Богу есть чем, шоколад делать не разучились, только согласовать с производителем упаковку.
    лысова
  17. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 20:38
    Батончиков натуральных не хватает - так закажите белорусам - поставят.
    У нас в каждом магазине есть продукция белорусских фабрик
    МИМО ПРОХОДИЛ
  18. cariperpaint Сегодня, 20:44
    у нас заводик еще остался который по старой технологии байкал и саяны льет) дороже колы конечно выходит так как натур продукт но оно того стоит))) литровая бутылка где то 50-60 рублей но вкус как в детстве)
    cariperpaint
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