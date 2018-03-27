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Не сникерсни. "Военторг" объявляет войну Snickers
В «Военторге» отметили наличие такой проблемы как тотальное использование в специализированных торговых автоматах в воинских частях шоколадных батончиков и газированных напитков американских торговых марок. Речь в первую очередь идёт о батончиках Snickers и газировке Coca-Cola. ТАСС сообщает о том, что у «Военторга» появились планы по вытеснению этой продукции с отечественного рынка, связанного с вооружёнными силами.
Информационное агентство цитирует Владимира Павлова, возглавляющего военно-торговую компанию:
Известно о том, что «Военторг» развивает систему торговли через упомянутые аппараты в воинских частях по всей стране. На сегодняшний день таких автоматов для обеспечения «перекусов» военнослужащих уже более тысячи. Однако это считается недостаточным для удовлетворения потребности всех заинтересованных представителей ВС РФ.
Информационное агентство цитирует Владимира Павлова, возглавляющего военно-торговую компанию:
Неправильно, когда у военнослужащего в воинской части самый любимый напиток - это Coca-Cola, а самый любимый батончик - это Snickers. Это наша задача. Пока на Coca-Cola не замахнулись, но на батончики замахиваемся. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем это сделать. Одно из направлений нашего развития, чтобы в вендинговых аппаратах была вся наша продукция.
Известно о том, что «Военторг» развивает систему торговли через упомянутые аппараты в воинских частях по всей стране. На сегодняшний день таких автоматов для обеспечения «перекусов» военнослужащих уже более тысячи. Однако это считается недостаточным для удовлетворения потребности всех заинтересованных представителей ВС РФ.
Использованы фотографии: oaovoentorg.ru
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