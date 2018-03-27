Не сникерсни. "Военторг" объявляет войну Snickers

Неправильно, когда у военнослужащего в воинской части самый любимый напиток - это Coca-Cola, а самый любимый батончик - это Snickers. Это наша задача. Пока на Coca-Cola не замахнулись, но на батончики замахиваемся. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем это сделать. Одно из направлений нашего развития, чтобы в вендинговых аппаратах была вся наша продукция.

В «Военторге» отметили наличие такой проблемы как тотальное использование в специализированных торговых автоматах в воинских частях шоколадных батончиков и газированных напитков американских торговых марок. Речь в первую очередь идёт о батончиках Snickers и газировке Coca-Cola. ТАСС сообщает о том, что у «Военторга» появились планы по вытеснению этой продукции с отечественного рынка, связанного с вооружёнными силами.Информационное агентство цитирует Владимира Павлова, возглавляющего военно-торговую компанию:Известно о том, что «Военторг» развивает систему торговли через упомянутые аппараты в воинских частях по всей стране. На сегодняшний день таких автоматов для обеспечения «перекусов» военнослужащих уже более тысячи. Однако это считается недостаточным для удовлетворения потребности всех заинтересованных представителей ВС РФ.