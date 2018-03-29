08:42 29 марта

Заступиться за Александра I, или Сага об историческом гей-убожестве



Куда катится наша страна? Вот теперь могу смело сказать: наша многострадальная страна. Ну не осталось уже незаплеванного уголка в истории. Все загадили.

Но, что самое интересное – кому-то это нравится. И это, говоря дипломатическим языком, настораживает.


И не меньше настораживает факт полного бессилия той вроде бы «грозной силы» под черно-желто-белым флагом. Имперцы, монархисты, ау! Как бы ваших бьют…

И самое позорное-то, кто бьет…

Расскажу. Ладно, почти монархист, за отца одного из своих идеалов грех не вступиться.

Итак, Александр Павлович Романов, он же Александр Первый, он же Александр Благословенный.

Провёл умеренно-либеральные реформы, разработанные Негласным комитетом и М. М. Сперанским. Вёл успешные войны с Турцией (1806—1812), Персией (1804—1813) и Швецией (1808—1809). Присоединил к России территории Восточной Грузии (1801), Финляндии (1809), Бессарабии (1812), бывшего герцогства Варшавского (1815).

Разбил Наполеона. После Отечественной войны 1812 года возглавил в 1813—1814 годах антифранцузскую коалицию европейских держав. Был одним из руководителей Венского конгресса 1814—1815 годов и организаторов Священного союза.

Все известно, нормальный такой царь из династии Романовых.

Так вот, ничего этого не было.

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Заступиться за Александра I, или Сага об историческом гей-убожестве


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Перед вами – уникальная книга: подлинная история войны 1812 года! Крупнейший в России специалист по эпохе Наполеона, известный ученый-историк, Евгений Понасенков, изучил десятки тысяч документов, хранящихся в архивах России и Европы, а также дневники и мемуары участников событий – и сумел создать принципиально новое описание той грандиозной кампании. Безупречная точность научного изложения сочетается с яркой и элегантной манерой подачи материала. Впервые дано подробнейшее описание жизни всех слоев русского общества, исследованы экономические, дипломатические и культурные аспекты произошедшего. Вы узнаете об истинных планах и поступках Наполеона и Александра I, о произошедшей параллельно с вторжением гражданской войне в России, о закулисных "боях" и интригах мира профессиональных ученых и государственной пропаганды. Выпускник исторического факультета МГУ, автор многих научных работ, Евгений Понасенков, сегодня по праву считается интеллектуальным гуру нового поколения. К его заслугам относится и создание крупнейшей в России личной коллекции книг и предметов искусства эпохи Наполеона. Второе издание снабжено расширенными главами и дополнительными иллюстрациями.

Издание, кстати, второе. Дополненное.
Кажется, сейчас нормальные читатели начнут привычное «Скоморохов, ты чего?». Кто знает меня давно, то уже понимает, что дерево, то есть, я, просто так жужжать не станет.

«Московский комсомолец» питерский филиал:
«Совсем недавно молодой, но уже известный историк Евгений Понасенков опубликовал книгу «Первая научная история войны 1812 года». Это исследование вызвало скандал и буквально за несколько дней стало бестселлером, побив все рекорды продаж научной литературы».

Во имя Романовых, которых я уважаю и чту (за редким исключением) я попытался прочитать это.

И каков результат, спросите?

Нормально. Хлебнул дерьмеца так, что бегемот позавидует.

Тезисно, хорошо?

1. Александр 1 с детства был сутулым, лысеющим, глухим ходячим хранилищем комплексов.
2. Кроме всего, он был импотентом.
3. У него никогда не было отношений с женой и не было наследников.
4. Александр завидовал Наполеону, который являлся примером для живописцев и скульпторов Европы (ха-ха, этот коротышка!) и потому Александр вероломно напал на Францию.

Первый и последний раз процитирую автора сего «труда»:

«На самом деле, у Наполеона было не так много женщин, как мог бы себе позволить мужчина его темперамента и положения в обществе. Еще молодой генерал Бонапарт стал звездой Европы, его называли античным героем, сравнивали с Александром Македонским, гравюры с его портретов кисти Антуана Гро и Жан-Батиста Изабе украшали дома очень многих русских дворян. Бонапарт был феноменально одарен и как государственный деятель. За несколько лет он смог создать новую Францию. А царь Александр был бездарен как военный, не получилось у него и реформировать Россию.

В итоге завистливый хозяин «страны рабов, страны господ» организовывает антифранцузскую коалицию в 1805 году, но терпит чудовищное поражение под Аустерлицем: русская армия спасается бегством, самого царя теряет свита и находит позднее, плачущим под деревом и страдающим от диареи. Рассказ об этой диарее облетел Петербург, и все дальнейшие события — это месть плешивого неудачника, который сам же себя опозорил. Вина за гибель сотен тысяч невинных жизней полностью лежит на завистливом царе Александре I».

Дальше можно не продолжать, правда?

Когда сдохнет в своем британском логове иуда Резун, он может это сделать спокойно. Достойный выкормыш у него есть. Но вряд ли Резун прижал бы к груди ученичка-последователя и пожал бы ему руку.



Просто пара фактов.

Да этот Понасенков, которого почему-то некоторые называют «ученым», даже поучился в МГУ. Но, увы, не закончил… Причины разные, суть одна.

И ученым его назвать может только тот, кто плохо понимает действительное значение этого слова.

Ученый – это человек, который учился чему-то. Более того, он работал над повышением своей учёности путем написания статей, защиты диссертаций и так далее.

А тут? А тут – пшик! Даже дипломишки нет! Ученый…

Но есть силы, которые не устают нам рассказывать, какой он одаренный, этот Понасенков.

«Киноактер, режиссер, продюсер, телеведущий, ученый-историк, музыкальный исполнитель, писатель и политолог – кем только не является этот энергичный молодой мужчина. Однако наибольших высот он достиг в исторических науках. Сегодня его популярность необыкновенна. Наверняка нет такого человека, который не сможет ответить на вопрос – кто такой Евгений Понасенков?».

Не буду приводить полной цитаты с одного весьма узкоспециализированного сайта.

Зато вполне спокойно могу ответить, почему вдруг Женя так усиленно раскручивается в России. И за чей счет.

И все просто. Кто не верит – найдите хоть одну (две не попрошу, это нереально найти) фотографии Женечки с девушкой…



Не найдете.

Да.

Зато огромное количество статей и прочей дребедени за подписью Понасенкова публикует такой милый журнальчик, как КВИР…

Какое небо голубое…

Уважаемые, вам не кажется, что мы пришли? Мы пришли к некоему Рубикону, за которым только стремительное падение в бездну, заполненную дерьмом?

Гомосексуалист и педерастик переписывает нашу историю. Рассказывает, что Россия проиграла Наполеону, что Кутузов был бездарь, а Александр первый был Понасенковым.

Я, честно говоря, не знаю, куда дальше падать. Мне в дно стучат. Эрегированным органом КВИР-поклонника от истории. Дно трещит и уже поддается.

У меня только один вопрос: это нормально? Может, я чего-то не понимаю?

Нормально, что в государстве всем наплевать на то, что недоучка-педераст, возомнивший себя историком, малюет пасквили, издает их, видимо, на деньги ЛГБТ-сообщества, и всем на это плевать?

«Комсомольская правда» зовет его на эфир, «Московский комсомолец» пишет восторженные статейки… По ходу, комсомольцы того… Все… А еще куча ток-шоу, Женя даже на "Первом" успел пожеманничать.

Нет у нас культуры. Нет у нас истории. И, по-видимому, не стоит надеяться на выздоровление. Если пасквили, высосанные не знаю откуда, признаются «научными» и преподносятся как «подлинная история».

Приехали, уважаемые. В КВИР. К Резуну.

С чем нас категорически поздравляю.
Автор: Роман Скоморохов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 13

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  1. DeRune Сегодня, 05:40
    Ну насчет комплексов и глухоты можно согласиться отчасти. Ежели там писалось о двуличности Александра I, то вполне себе комплекс, и его можно логично объяснить. Так, Александра, как наследника, тянули сразу два человека. Екатерина II со своим просвещением, либеральными идеями и т.п., и Павел Петрович уже со своими военными замашками. Александр и отца, и бабушку любил, потому и рвался меж ними. Но более повлияла на него смерть отца, его тень преследовала до самого конца правления. Александр понимал, что фактически пришел к власти в результате "дворцового переворота" и помнил это, отсюда его и мнительность. Глухота же не врожденная, на стрельбах он ее что ли заработал, на одно ухо глуховат был. Оное стало причиной для многих неудобных моментов между Александром и его окружением. Что касается остального, то правда. Взяли еще одного царя обгадили. Не видать автору денежного приза, оставленный Аракчеевым, за лучший биографический труд про Александра I.
    DeRune
    1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 05:59
      Цитата: DeRune
      Взяли еще одного царя обгадили.

      Автор этого опуса (книга), явно страдает чесоткой заднего привода, а гомосексуализм дорогое удовольствие, вот и старается на всю катушку, и не важно на чьи деньги. hi
      Евдоким
      1. Vard Сегодня, 06:18
        О сколько нам открытий чудных готовит вот таких дятлов труд...
        Vard
    2. alstr (Александр Стрелков) Сегодня, 07:27
      Про Александра 1 достаточно вспомнить эпиграмму Пушкина:

      Воспитанный под барабаном,
      Наш царь лихим был капитаном:
      Под Австерлицем он бежал,
      В двенадцатом году дрожал,
      Зато был фрунтовой профессор!
      Но фрунт герою надоел —
      Теперь коллежский он асессор
      По части иностранных дел!

      Поэтому часть правды в том, что Александр 1 не был супер пупер царем есть. Не был военным гением (Аустерлийц - это полностью его заслуга), не был хорошим дипломатом Но ведь это же не вся правда. Есть и другая сторона медали. Но те же гражданские реформы были вполне в тему.

      Тут как обычно скажем правду про плохое, но умолчим про правду хорошую. И получим, что у нас все плохо
      alstr
  2. К0щей Сегодня, 05:45
    самое забавное, что используя логику противников официальной истории, мы должны уверовать, что этот индивид вещает правду! правду замалчиваемую властью!
    но т.к., судя по статье и цитатам из книги, в этом опусе хается наша страна, то противники офиц. истории не будут преподносить данное "произведение", как очередное открытие в борьбе с официальной "лже наукой")) подозреваю такое записывать в "открытия" неприятно))
    К0щей
  3. eugraphus (Василий) Сегодня, 06:39
    Из статьи понятно то, что Скоморохову очень неприятен Понасенков. И весь свой гнев он направил на обличение его плохих качеств. А раз он так плох, то и писать, да ещё о таком противоречивом как правление Александра 1, он не имеет ни какого права. Так что комментировать? Книгу, которую мы не читали или её автора? Может эпоху Александра? Или право кому то иметь своё мнение?
    eugraphus
  4. rkkasa 81 (алексей) Сегодня, 07:16
    На ютубе есть ролик Олега Соколова про этого Понасенкова, и его писанину.
    rkkasa 81
  5. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 07:24
    Я написал повесть "Забытый генерал-губернатор". Это о М.А. Милорадовиче, друге и соратнике Александра I. После этого ему установили памятник в Санкт-Петербурге в 2015 году. Мои предки воевали за Россию с 1812 года. По линии отца, получили награды и титулы. Семья гордится ими.
    мичман
  6. Per se. (Сергей) Сегодня, 07:35
    Так или иначе, история перевиралась многими, но, всегда можно выделить две основных ветви в этом. Во-первых, когда нет умысла, а есть недостаток истинных фактов, и, как следствие, ошибочные выводы. Второе, намеренная фальсификация, подтасовка под политический заказ или личные предубеждения. Что здесь обсуждать, гомосятину, как явление, и подозрений к Понасёнкову, что он стал горе-историком, исключительно от "заднего привода"... Лично мне противно. Если говорить о личности Александра I, то да, при этом царе было нашествие Наполеона, который перед этим предлагал Александру союз против Англии, и от которого Александр отказался. Так же исторический факт, что Александр I, вольно или невольно стал соучастником убийства своего отца, Павла I, который, как раз, начал развивать с Францией союзнические отношения, вплоть до предполагаемого совместного похода против британцев в Индию. Перспектива такого союза во многом и стоила Павлу жизни, за его убийством многие видели британский след. Так уж повелось, что Павла I, можно поливать грязью, и его после трагической смерти, наша церковь не думала канонизировать, как мученика, в отличие от Николая II. Эпоха Павла I, и Александра I, это та грань, когда Россия могла изменить мир, сделать свою заявку на лидерство, потеснить англосаксов. Павел I ничего сделать не смог, ему не дали, а Александр I не захотел, имея лавры победителя Наполеона, возможность укрепиться в Европе, решить вопрос с проливами. Так и повелось, знали, что "англичанка гадит", понимали, что хуже войны с англосаксами, только дружба сними, но, чужое, англосаксонское лобби, продолжало тайно и явно рулить миром и при царском дворе в России. Будет нам "благодарность" от Англии за спасение от Наполеона, в виде Крымской войны, науськивание и вооружение Японии, с последующей Цусимой... Увы, за всё за это, у нас опять впрягаются за Англию, вступают в Антанту, против немцев, имея по жизни немок цариц и царей немцев-полукровок... Падение империи при Николае II, финал исторического выбора, случилось то, что и должно было случиться, после благородных уступок Западу Александра I, не реализованных возможностей царя, при котором русская армия дошла до Парижа. Всё остальное, от Панасёнкова, наверное, и не столь важно.
    Per se.
  7. Jerk Сегодня, 07:37
    А Пушкин тоже Понасенквым был? Помнится, Сашку он тоже не переваривал)))
    Jerk
  8. Челдон (Алексей) Сегодня, 07:39
    Статья рекламой понасенкова попахивает,на мой взгляд. Авторов альтернативной истории всегда предостаточно.
    Челдон
  9. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:08
    Если пасквили, высосанные не знаю откуда, признаются «научными» и преподносятся как «подлинная история».
    ....Дык с 90-х идёт....
    parusnik
  10. Alex_59 (Алексей) Сегодня, 08:28
    Смешались в кучу кони, люди...
    Во-первых если автор опуса про Александра 1-го немного не-той ориентации, какое это отношение имеет к тому что он выскочка и бездарность? Зачем это в кучу валить? Да пусть он хоть БДСМ на досуге практикует (по обоюдному согласию партнеров конечно), это его личное дело, нечего на этом акцент ставить. Напирание на ориентацию сабжа дискредитирует статью, в которой, вроде бы, главное то, что он не историк, а балабол.
    Во-вторых если цитата из книжонки такая как есть, то автор реально нехороший человек и заслуживает (дипломатическим языком) решительного осуждения и презрения. Говорю это как противник монархии между прочим.
    В-третьих, автор вот это зачем вписывать:
    И не меньше настораживает факт полного бессилия той вроде бы «грозной силы» под черно-желто-белым флагом. Имперцы, монархисты, ау! Как бы ваших бьют…
    Опять делите на ваших и не ваших? Разве вы не замечаете что именно таким подходом вы и способствуете тому, чтобы можно было сказать
    наша многострадальная страна
    . Вот к чему здесь "ваших бьют"? Я противник монархии и имперскости, но свою родную историю, будь она советская или царская, грязью поливать не дам. Вернее буду делать всё что в моих скромных силах. Но когда меня уже назвали "не наш" уже осадок какой-то не приятный остается.
    Alex_59
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