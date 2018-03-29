Заступиться за Александра I, или Сага об историческом гей-убожестве

Куда катится наша страна? Вот теперь могу смело сказать: наша многострадальная страна. Ну не осталось уже незаплеванного уголка в истории. Все загадили.Но, что самое интересное – кому-то это нравится. И это, говоря дипломатическим языком, настораживает.И не меньше настораживает факт полного бессилия той вроде бы «грозной силы» под черно-желто-белым флагом. Имперцы, монархисты, ау! Как бы ваших бьют…И самое позорное-то, кто бьет…Расскажу. Ладно, почти монархист, за отца одного из своих идеалов грех не вступиться.Итак, Александр Павлович Романов, он же Александр Первый, он же Александр Благословенный.Провёл умеренно-либеральные реформы, разработанные Негласным комитетом и М. М. Сперанским. Вёл успешные войны с Турцией (1806—1812), Персией (1804—1813) и Швецией (1808—1809). Присоединил к России территории Восточной Грузии (1801), Финляндии (1809), Бессарабии (1812), бывшего герцогства Варшавского (1815).Разбил Наполеона. После Отечественной войны 1812 года возглавил в 1813—1814 годах антифранцузскую коалицию европейских держав. Был одним из руководителей Венского конгресса 1814—1815 годов и организаторов Священного союза.Все известно, нормальный такой царь из династии Романовых.Так вот, ничего этого не было.Вот перед вам (всего за 922 рубля со скидкой) от Озона чудо и шедевр исторической деятельности!От издателяПеред вами – уникальная книга: подлинная история войны 1812 года! Крупнейший в России специалист по эпохе Наполеона, известный ученый-историк, Евгений Понасенков, изучил десятки тысяч документов, хранящихся в архивах России и Европы, а также дневники и мемуары участников событий – и сумел создать принципиально новое описание той грандиозной кампании. Безупречная точность научного изложения сочетается с яркой и элегантной манерой подачи материала. Впервые дано подробнейшее описание жизни всех слоев русского общества, исследованы экономические, дипломатические и культурные аспекты произошедшего. Вы узнаете об истинных планах и поступках Наполеона и Александра I, о произошедшей параллельно с вторжением гражданской войне в России, о закулисных "боях" и интригах мира профессиональных ученых и государственной пропаганды. Выпускник исторического факультета МГУ, автор многих научных работ, Евгений Понасенков, сегодня по праву считается интеллектуальным гуру нового поколения. К его заслугам относится и создание крупнейшей в России личной коллекции книг и предметов искусства эпохи Наполеона. Второе издание снабжено расширенными главами и дополнительными иллюстрациями.Издание, кстати, второе. Дополненное.Кажется, сейчас нормальные читатели начнут привычное «Скоморохов, ты чего?». Кто знает меня давно, то уже понимает, что дерево, то есть, я, просто так жужжать не станет.«Московский комсомолец» питерский филиал:Во имя Романовых, которых я уважаю и чту (за редким исключением) я попытался прочитать это.И каков результат, спросите?Нормально. Хлебнул дерьмеца так, что бегемот позавидует.Тезисно, хорошо?1. Александр 1 с детства был сутулым, лысеющим, глухим ходячим хранилищем комплексов.2. Кроме всего, он был импотентом.3. У него никогда не было отношений с женой и не было наследников.4. Александр завидовал Наполеону, который являлся примером для живописцев и скульпторов Европы (ха-ха, этот коротышка!) и потому Александр вероломно напал на Францию.Первый и последний раз процитирую автора сего «труда»:Дальше можно не продолжать, правда?Когда сдохнет в своем британском логове иуда Резун, он может это сделать спокойно. Достойный выкормыш у него есть. Но вряд ли Резун прижал бы к груди ученичка-последователя и пожал бы ему руку.Просто пара фактов.Да этот Понасенков, которого почему-то некоторые называют «ученым», даже поучился в МГУ. Но, увы, не закончил… Причины разные, суть одна.И ученым его назвать может только тот, кто плохо понимает действительное значение этого слова.Ученый – это человек, который учился чему-то. Более того, он работал над повышением своей учёности путем написания статей, защиты диссертаций и так далее.А тут? А тут – пшик! Даже дипломишки нет! Ученый…Но есть силы, которые не устают нам рассказывать, какой он одаренный, этот Понасенков.Не буду приводить полной цитаты с одного весьма узкоспециализированного сайта.Зато вполне спокойно могу ответить, почему вдруг Женя так усиленно раскручивается в России. И за чей счет.И все просто. Кто не верит – найдите хоть одну (две не попрошу, это нереально найти) фотографии Женечки с девушкой…Не найдете.Да.Зато огромное количество статей и прочей дребедени за подписью Понасенкова публикует такой милый журнальчик, как КВИР…Какое небо голубое…Уважаемые, вам не кажется, что мы пришли? Мы пришли к некоему Рубикону, за которым только стремительное падение в бездну, заполненную дерьмом?Гомосексуалист и педерастик переписывает нашу историю. Рассказывает, что Россия проиграла Наполеону, что Кутузов был бездарь, а Александр первый был Понасенковым.Я, честно говоря, не знаю, куда дальше падать. Мне в дно стучат. Эрегированным органом КВИР-поклонника от истории. Дно трещит и уже поддается.У меня только один вопрос: это нормально? Может, я чего-то не понимаю?Нормально, что в государстве всем наплевать на то, что недоучка-педераст, возомнивший себя историком, малюет пасквили, издает их, видимо, на деньги ЛГБТ-сообщества, и всем на это плевать?«Комсомольская правда» зовет его на эфир, «Московский комсомолец» пишет восторженные статейки… По ходу, комсомольцы того… Все… А еще куча ток-шоу, Женя даже на "Первом" успел пожеманничать.Нет у нас культуры. Нет у нас истории. И, по-видимому, не стоит надеяться на выздоровление. Если пасквили, высосанные не знаю откуда, признаются «научными» и преподносятся как «подлинная история».Приехали, уважаемые. В КВИР. К Резуну.С чем нас категорически поздравляю.