08:44 29 марта

России объявлена война

России объявлена война. Горькая правда в том, что с 2013 года полным ходом идёт новая мировая война, а люди этого не видят. И времени для мобилизации уже практически не осталось. Наши чиновники только обиженно разводят руками по «делу Скрипаля». Мол, как так, мы тут изо всех сил стремились влиться в семью «просвещённых» народов Европы, а вы нас обижаете.



Правда в том, что в 1985 – 1993 гг. Великая Россия (СССР) потерпела поражение в Третьей мировой войне - т. н. холодная война. Мы потеряли контроль над значительной частью планеты – социалистический блок с союзниками. Россию расчленили. Мы потеряли исконно русские земли – Белую и Малую Русь, древнюю русскую столицу – Киев, другие свои окраины. Русский суперэтнос стал самым большим разделенным народом. Десятки миллионов русских людей (включая русских-белорусов и русских-малороссов) оказались за пределами единого государства. РФ стала сырьевой колонией Запада. Западный мир и Восток сказочно обогатились в ходе разграбления территории бывшей Великой России (СССР). К примеру, Китай стал космической державой за счёт советских технологий, получил передовые технологии в самолетостроении, кораблестроении и т. д.


Однако, как уже не раз отмечалось, Запад – это мир-«вампир». Он богатеет за счёт постоянного расширения «жизненного пространства», грабежа зависимых земель и народов. Это своего рода рабовладельческая «пирамида», где тем ближе к верхушке (ядро капиталистической системы), тем ярче и богаче жизнь. Капиталистическая система – это грабительская, хищническая система. Она живет за счёт постоянного грабежа и откачки ресурсов, энергии («крови») из других миров-цивилизаций, земель и народов, а также своего собственного населения – простых людей, не входящих в касты «избранных».

Поэтому радужные надежды некоторых наших либералов, что если Россия раскается, проведет разоружение, отдаст Крым, то тогда Запад станет нашим другом и партнером, это глупость или предательство национальных интересов. Как говорил товарищ Сталин: «Вы дурак или враг народа»? Хозяева Запада, с самых древних времен, это «хищники и чужие», социальные паразиты. Для них любые нормальные человеческие качества – любовь, честность, благородство, - это слабость противника, которую необходимо использовать. Цель – мировое господство. Поэтому не может быть никакой дружбы и партнерства. Хозяева Запада признают только силу, как было с СССР, после Великой победы, за которую наш народ заплатил страшную цену. У Союза был свой проект развития, мощный духовный и хозяйственный потенциал, поэтому с Россией, скрипя зубами, считались и боялись её.

У либеральной России нет проекта развития, идеи (кроме западной идеи обогащения, «золотого тельца»), мощной экономики, только остатки советского ракетно-ядерного потенциала и вооруженных сил. Более того, население сокращается, экономика хиреет. Нас не раздавили в 1990-е годы только потому, что не желали быстрого развала ядерной державы с кучей опасных производств. Хозяев Запада устраивал статус полуколонии. Когда Москва пошла по пути «вставания с колен», мы по-прежнему остались в западной системе координат. Нет своего проекта, программы развития и идеи. То есть Россия осталась «трубой» с ресурсами, которая снабжает Запад и Восток и остатками советских технологий в сфере ВПК, космоса, атома. Таким образом, мы часть мировой капиталистической системы, которую контролируют хозяева Запада. При этом периферия капсистемы – сырьевой придаток. Продаем народные богатства, ресурсы, которые создали своим трудом, потом и кровью многие поколения наших предков, за бумагу – доллары.

Сырьевой придаток, «труба» не может быть равноправным партнером хозяев Запада и Востока. На Западе и Востоке могут бояться и уважать сильную, самодержавную (со своей концепцией, проектом развития) Россию, как было во времена СССР. Претензии же либеральной и капиталистической Москвы на статус «полноправного партнера» Запада – это глупость. Хозяевам Запада нужна колония с вменяемой, с его точки зрения, колониальной администрацией, которая и себя не забывает и успешно решает «русский вопрос», «оптимизируя» русскую цивилизацию и русский суперэтнос. Суверенитет в такой модели невозможен. Подчинение либо самодержавность, свой проект развития и соответственно противостояние двух концепций развития – справедливой и несправедливой.

Таким образом, если либералы снова возьмут полную власть и проведут демилитаризацию России, уничтожат её ракетно-ядерный потенциал, западные хищники тут же добьют Россию. А затем из истории уберут, как будто России и русских никогда и не было.

Четвертая мировая война

Разграбление Великой России (СССР) и соцблока в 1990-е годы помогло Западу спастись от краха. В 1970-1980 гг. капиталистический мир переживал системный кризис, проигрывая советской системе. Если бы СССР не развалила собственная выродившаяся верхушка, то картина мира могла быть совсем иной – доминирование Великой России (СССР), которая совершила новый качественный скачок в развитии, как 1930-1950-е годы. И разложение, разрушение Западного мира, потерявшего возможность расширяться и жить за счёт разграбления новых территорий.

Однако история сложилась по-другому. Советская верхушка сдала советскую цивилизацию. Западный «вампир» хорошо попировал. Но наступил предел роста, нового «жизненного пространства» уже не было. Начался новый системный кризис, кризис капитализма. В целом это «кризис-матрешка» - за каждым слоем ещё один. Тут и кризис биосферы (экологический), с возможностью глобальной катастрофы, и кризис человека, его инволюция, и кризис белой расы – вымирание и деградация, и кризис христианского мира – библейской культуры, с победой материализма и «золотого тельца», с варваризацией и цифровизацией людей (их дебилизацией), и кризис капитализма, и кризис западной цивилизации, и кризис США, финансово-экономический кризис, кризис нефтедолларовой системы.

Хозяева Запада из любого системного кризиса выходят за счёт чужих ресурсов, путем войны. При этом западные архитекторы-каменщики строят «Новый Рим», «Новый Вавилон» - глобальную неорабовладельческую цивилизацию. Чтобы продолжить существование хозяевам Запада необходимо произвести «перезагрузку матрицы», переформатировать мировой порядок. Необходимо разрушить существующие миры-цивилизации, включая русскую и исламскую, большие национальные государства, опустить большую часть стран и народов в архаику, новый неофеодальный, неорабовладельческий мир, местами и первобытный. А куски и обломки прежних цивилизаций и государств «переварить», заново освоить, извлекая новый гешефт, и резко опуская прежний уровень потребления большей части людей, в том числе и на Западе, где средний класс стремительно сокращается, а бедных и нищих всё больше.

Таким образом, едва завершив Третью мировую войну, Запад начал подготовку Четвертой, чтобы раз и навсегда установить свой мировой порядок, подчинить человечество и значительно сократить его численность, уронить уровень потребления большей части людей, решая проблему нехватки ресурсов и кризиса биосферы, которая не выдерживает господства общества потребления, истребления и саморазрушения.

В 1999 году начался подготовительный этап. В марте 1999 года США и НАТО атаковали Югославию. Варварской бомбардировкой и давлением всего «мирового сообщества», включая либеральную Россию, Белград раздавили. Сербию подчинили диктату Брюсселя. США и НАТО полностью контролируют Балканы. В Косово создан албанский нацистско-криминальный анклав, раковая опухоль которая угрожает оставшейся Сербии, Македонии, и все Европе. Хозяева США получают возможность в любой момент снова взорвать Балканский полуостров, особенно с учётом сербско-хорватского противостояния, нестабильности в Боснии и Герцеговине, кризиса в Греции и Македонии. Балканский «фронт» в любой момент может дополнить уже существующие горячие точки на планете.

11 сентября 2001 года спецслужбы США с помощью союзников организовали крупнейшую провокацию на территории США. Она позволила начать войну с «мировым терроризмом», который западные спецслужбы сами вскормили, когда ещё существовал СССР, поддерживая джихадистов в Афганистане и Пакистане в войне с русскими. В 2001 году США оккупировали Афганистан – получив крупнейший стратегический плацдарм в Центральной Азии, который можно использовать против Китая, Ирана и России, запуская волну «черного» ислама в среднеазиатских республиках. Кроме того, англосаксы, ещё со времен Британской империи, контролировали производство и распространение наркотиков – один из самых прибыльных бизнесов на планете. Афганистан под прикрытием американских и британских спецслужб становится крупнейшим в мире производителем наркотиков. С помощью каналов западных спецслужб наркотики распространяются по миру. Огромные кровавые деньги.

В 2003 году войска США и НАТО вторглись в Ирак. Режим Саддама Хусейна добили. Огромные нефтяные ресурсы поставили под контроль западных ТНК. В стране стравили между собой шиитов и суннитов, курдов и другие религиозные и национальные группы. Людей стравили по национальному и религиозному признаку. Началась страшная этно-религиозная бойня. Создано ядро «Халифата», подготовлена его социальная база, угнетенные, полностью обездоленные люди, которым ничего не осталось как брать в руки автомат, гранату и идти воевать за своё выживание.

С 2011 года была запущена «Арабская весна», которая завершила подготовку региона к началу большой войны. Произошли перевороты в Тунисе, Египте, Йемене, гражданская война в Ливии и Сирии. В Ливии хозяева Запада уничтожили режим М. Каддафи, страна была разрушена, её ресурсы разграблены. В настоящее время это «дикое поле», где враждуют между собой несколько «правительств» и группировок, которые поддерживают различные внешние силы. Развязана война в Сирии, с новой силой началась война в Ираке. Возник «Халифат». С 2013 года Ближневосточный фронт мировой войны был открыт. Война приняла иррегулярный, гибридный характер. В Сирии и Ираке смешались интересы глобальных и региональных игроков, проектов, цивилизаций, мировых религий, отдельных государств, наций, племен и культур.

Таким образом, хозяева Запада (в основном США и Англии) подготовили открытие Ближневосточного фронта мировой войны. Началась цивилизационная война, война «крестоносцев» Запада против мира ислама. Кроме того, хозяева Запада запустили внутриисламскую войну – сунниты против шиитов. Разлом прошёл по Ираку, Сирии и Йемену. В войну втягивались Саудовская Аравия, Катар, Турция и Иран, сильнейшие региональные державы. Неизбежно было участие и Израиля.

Основные задачи ближневосточной бойни: 1) открыт один из фронтов мировой войны, с втягиванием всех региональных держав и глобальных игроков; 2) под ударом исламская цивилизация, «Халифат» выполнил роль Гитлера, развязав мировую бойню, дискредитируя кораническую культуру; 3) мусульманский мир несёт огромные культурные, материальные, людские потери, а хозяева Запада на этом наживаются; 4) дезинтеграция, расчленение государств, их обломки легче «переварить», включить в ткань нового мирового порядка. К примеру, выделяются курдские территории, Ливия и Сирия расчленены; 5) создается зона тотального разрушения, зона инферно, где восстанавливаются архаические порядки, с родоплеменным строем, работорговлей. А одна из главных задач хозяев Запада – это погружение большей части Евразии и Африки в хаос и архаику, с одновременным сохранением ряда «зеленых зон» безопасности и «островов безопасности» в США, Англии, Австралии т. д.

В 2014 году взорвали Украину. Россия вернула Крым, но на этом остановилась, совершив стратегическую ошибку. Противостояние с Западом было уже неизбежно, необходимо было воссоединить две части русского суперэтноса, получить демографический и хозяйственный потенциал Малой Руси, начать его восстановление, с одновременными процессами мобилизации, модернизации, новой индустриализации в РФ. В 2014 году имелись все шансы воссоединиться как минимум с левобережной частью Малороссии с Киевом, Харьковом, Донбассом, Запорожьем и Херсоном. Однако либеральная Москва испугалась гнева западных «партнеров». На выходе получили вымирающую часть русской цивилизации – Малую Русь, с тотальным разрушением всего культурного, научного, инфраструктурного, промышленного потенциала, разграблением всех оставшихся ресурсов. Воровской и нацистский режим в Киеве, выполняющий роль колониальной администрации Запада. Полностью враждебный русским украинский «таран», готовый воевать с Россией по приказу из Вашингтона. Постоянную угрозу на юго-западном стратегическом направлении, базу и плацдарм НАТО. Таким образом, Запад сформировал Украинский фронт мировой войны.

В 2015 году в войну цивилизаций на территории Сирии вступила Россия. С точки зрения военной стратегии это был верный ход – Дамаск наш традиционный союзник, нам нужны военные базы в Сирии. Правда, помощь надо было оказывать раньше, когда бандформирования можно было ещё задавить в зародыше, а сирийская армия не была обескровлена. Проблема в том, что по мере угасания первого энтузиазма от мощи нашего оружия, простой народ быстро устал от войны. В сокращенном варианте повторяется ситуации войны 1914 – 1917 гг. Война, по мнению простого человека «съедает» пенсии, повышения зарплат, топливо, различные ресурсы, гибнут наши солдаты и дорогая техника, средства идут на поддержание Дамаска. То есть для обычного гражданина России, не знающего истории и глобальной политики, эта война не имеет смысла, она чужая. С точки зрения национальных интересов, война за Донбасс, Харьков и Киев, имела бы оправдание. На арабов и Дамаск простому человеку наплевать. И по мере ухудшения ситуации внутри России – рост экономических трудностей, рост бедности, экологические проблемы, нарастание старения системы ЖКХ, с ростом аварийности и многое другое, отношение народа к далекой войне будет всё хуже.

В военном отношении «Халифат» на территории Сирии и Ирка подавили. Джихадисты ушли в подполье. С почти неизбежным возрождением здесь же. Никакие фундаментальные причины их появления не искоренены – страшная нищета, социальная несправедливость, коррупция и воровство, продолжающаяся война, религиозная и национальная рознь, вмешательство внешних игроков. Кроме того, серьёзная база «Халифата» есть в Африке, в частности, в Ливии. Расширяет «Халифат» ряды своих сторонников в Афганистане, с проникновением в Среднюю Азию. Есть большая вероятность, что новая волна хаоса накроет уже Среднюю Азию.

Ближневосточный фронт же по-прежнему открыт. Только главные игроки сменились. Дамаск полностью обескровлен, держится только на иранских и русских штыках. Всё активнее в войну влезает Израиль, недовольный усилением позиций Ирана в Сирии. Как у себя дома действуют американцы. Буферную зону создаёт Турция, которая начала интервенцию, чтобы не дать курдам создать свою государственность. Эрдоган строит свой «Халифат» во главе с Турцией. Продолжается конфликт по линии шииты (Иран) – сунниты (Саудовская Аравия).

В 2017 – 2018 гг. основные события происходили в области экономики и финансов. Китай строит «Новый Шёлковый путь» в Европу. Си Цзиньпин фактически основал новую императорскую династию. Пекин создает свою валютную зону, на основе золотого юаня, новой глобальной валюты. Хозяева Лондона – королевский дом Виндзоров с банкирским домом Ротшильдов, помогают китайским драконам. США и Китай формируют свои «империи», сферы влияния, начинается торговая война. В США Трамп, как ставленник консерваторов-имперцев, ведёт реиндустрилизацию, заставляет крупные компании возвращать капиталы, производства на родину. В 2018 году хозяева Запада с помощью Лондона объявили войну «бандитской» России. С помощью «дела Скрипаля» хозяева Запада пытаются заставить Москву играть по их правилам.

Что можно противопоставить

Россия не может противостоять «мировому сообществу» традиционным для себя способом – военным, изматывая противника своими колоссальными ресурсами, включая людские, и пространством. Издревле, со времен Великой Скифии, наши предки сталкиваясь с превосходящими силами, «заманивали врага», перемалывая его силу. Огромные пространства Руси-России и её ресурсы перемололи польские отряды во время Смуты, шведов во время Северной войны, всеевропейскую Великую армию Наполеона и войска «Европейского союза» во главе с Гитлером.

Было два сбоя – Восточная (Крымская) война и Первая мировая война. В первом случае войска «мирового сообщества» не полезли вглубь России, фактически ограничившись территорией в районе Севастополя. Однако даже здесь враг был так измотан и обескровлен, что не смог продолжать войну и Россия понесла минимальные политические и территориальные потери, перемолов вражескую мощь в Севастополе. В Первую мировую войну австро-германские и турецкие войска сначала не смогли прорваться вглубь России. Во время «Великого отступления» 1915 года русское командование пыталось повторить стратегию Барклая де Толли и Кутузова в 1812 году, но без успеха. Народ проявил полное равнодушие к этой войне, для простого человека – это была чужая война. Однако эта «скифская» стратегия хорошо сыграла в 1918 году, когда враг пожадничал и начал масштабную интервенцию в России. Германские, австрийские и турецкие дивизии заняли огромную территорию западной части России, но контроль над коммуникациями, территориями и грабеж ресурсов привел к тому, что значительные силы и средства германского блока оказались на Востоке, когда на Западном театре началась решающая битва, которая предрешила судьбу Германской, Австро-Венгерской и Турецкой империй.

В годы Великой Отечественной войны, как это не горько признавать, вермахт был лучше Красной Армии в 1941 – 1942 гг. Советские войска мужественно дрались в встречных сражения, контратаковали, но имея превосходство в организации и управлении, умело концентрируя свои силы, немцы нас били. Но затяжная война и русские просторы погубили вермахт. В тяжелых оборонительных боях под Ленинградом, Москвой, Воронежем, Сталинградом, Севастополем, Новороссийском враг был перемолот. Немцы по-прежнему умело дрались, но Красная Армия уже вышла на уровень вермахта по классу, и имела преимущество в военно-промышленном комплексе, ресурсах.

Однако в настоящее время мы это всё утратили. У нас уже нет ресурсов Советского Союза (Великой России). В частности, людских ресурсов. Россия в 1913 году уступала в численности населения только Китаю и Индии, в семьях было 5 – 10 детей. А сейчас мы вымираем. В семьях 1 – 2 ребенка. Могучая советская промышленность разгромлена и разграблена, «приватизирована» небольшой кучкой «господ». Вторая волна разграбления и «оптимизации» прошлась по России (включая Малую Россию – Украину) в «лихие» 1990-е годы и «стабильные» 2000-е. Ресурсы, капиталы, необходимые для развития страны и народа, были успешно освоены и вывезены на Запад. При этом, после развала СССР, резко просел кадровый потенциал, управленческая культура и интеллектуальный уровень управленцев. Резко возрос уровень воровства. Условно говоря там, где раньше справлялись три человека за 100 рублей, теперь нужно 10 за 1000-2000 рублей. На одного работягу с сошкой семеро с ложкой.

Кроме того, Советский Союз в противостоянии с Западом опирался на мощный социалистический блок и дружественные режимы стран третьего мира (вроде Индии). Теперь же мы вообще не имеем союзников. В постсоветском пространстве у нас только три союзника – Белоруссия, Армения и Казахстан. Однако у них у всех есть свои интересы и связи с США и другими странами Запада и Востока. Минск, Ереван и Астана ведут «гибкую» политику, то есть не являются безусловными союзниками Москвы. Более того, регулярно позволяют себе недружественные шаги в отношении России. Очевидно, что при расширении конфликта России и коллективного Запада, мы останемся одни. В Европе одни враги или в лучшем случае нейтральные страны. Больше союзников нет – Куба и Венесуэла могут поддержать нас только морально. Сирия разрушена и Дамаск держится только на наших и иранских штыках. Иран сам по себе.

Надежды некоторых экспертов на «союз» с могучим Китаем иллюзорны. Китайский дракон имеет собственные национальные интересы и Россию защищать не будет. Поднебесная взяла всё, что хотела от научно-технического потенциала бывшего СССР. РФ может предложить только сырье и некоторые военные технологии. Кроме того, у Пекина есть определённые договоренности с хозяевами Лондона и Вашингтона. Часть глобальной элиты строит новый мировой порядок на основе оси Европа – Поднебесная («Новый Шелковый путь») и новой мировой валюты – золотого юаня. Россия в таком сценарии – сырьевая периферия.

Чисто военной мощью – ракетно-ядерными силами, новинками вооружений, в гибридной Четвертой мировой войне не победить. Москва не может ответить ракетами на высылку дипломатов, арест счетов, новые экономические санкции, тотальное очернение русских в мире и т. д. Пример Российской империи – Первую мировую войну, когда мы оказались втянутыми в войну со слабой экономикой, транспортом, народом, разозлённым социальной несправедливостью, но имея сильную армию, очень хорош. Видимая военная мощь не спасет страну в иррегулярной войне. Как не спасла она и СССР, у которого была самая мощная армия на планете. Выродившаяся «элита» уничтожила самодержавие и ликвидировала советский проект, ввергнув народ в смуту.

Продолжение следует…
Автор: Самсонов Александр


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 17

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  1. Комментарий был удален.
  2. Vard Сегодня, 05:47
    Да ладно... с Англией у нас война кабы не с времён царствования Ивана Грозного... И тот кто считает что она хоть на минуту прекращалась очень недалёкий человек...
    Vard
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 05:58
      Цитата: Vard
      очень недалёкий человек.

      С набором клише для школьников, уводящих от реальной проблематики в мир фантазий
      Chertt
      1. volodya (владимир) Сегодня, 06:39
        Надо признать, что война вообщем то и не прекращалась! А Донбасс и Сирия это передовая войны запада с Россией!
        volodya
        1. NordOst16 (Владислав) Сегодня, 08:13
          Или РФ с Западом)))
          NordOst16
  3. К0щей Сегодня, 05:59
    Москва не может ответить ракетами на высылку дипломатов, арест счетов, новые экономические санкции, тотальное очернение русских в мире и т. д.

    может выслать (и вышлет как сказали в МИДе) дипломатов, можно вводить эконом. санкции (например в отношении всяких Хорватий/Черногорий и т.п. можно рекомендовать россиянам туда не ездить, турки очень быстро почувствовали эффект), с очернением бороться своими передачами, RT вполне успешно действует (на Западе это конечно сложно, но на Востоке и Юге вполне работает). главное лапки не поднимать.
    Пример Российской империи – Первую мировую войну, когда мы оказались втянутыми в войну со слабой экономикой, транспортом, народом, разозлённым социальной несправедливостью, но имея сильную армию, очень хорош.

    спс, Николашке 2, который явно не слушал своего отца и отличался излишне короткой памятью, забыв про Крымскую войну. образцовый семьянин/дворянин. жаль как политик серость, зато "союзнический долг" выполнил, угробив свою страну.
    К0щей
  4. Умник (Вася) Сегодня, 06:00
    Шеф все пропало
    Умник
    1. Yujiko Сегодня, 06:49
      Есть люди которые уверены, что война уже началась, некоторые конечно уверены в обратном. Но это раньше сначала поорали друг на друга и воевать начали, а сейчас, война занимает не одну стадию например информационная, экономическая, санкционная, политическая, нагнетание истерии, провокации и только затем залпы орудий. Сколько стадий мы уже прошли?
      Yujiko
  5. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:20
    Такое впечатление, что все это статья из далеких 90-х. Что теперь, в простынку заворачиваться??? Что касается Китая, то было бы странно, если такое сильное государство не заботилось о своих интересах. Мы и сами пытаемся вести политику , ориентированную на национальные интересы. А война против нас и не прекращалась никогда. Выстоим.
    Сергей985
  6. трассер (Сергей) Сегодня, 06:38
    Хочется посоветовать автору укрытся одеялом с головой и пересесть на другую сторону дивана.
    трассер
  7. Mavrikiy Сегодня, 06:45
    Горькая правда в том, что с 2013 года полным ходом идёт новая мировая война, а люди этого не видят.

    А до 2013г. автор жил в чулане и войну не видел?
    Mavrikiy
  8. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 06:59
    Вот это я понимаю, статья так статья, браво автору, жалко что более одного плюса поставить не могу. А то перепечатают пару слов из вестника мордовии и считают себя крутыми авторами.
    Рысь33
  9. Гардамир Сегодня, 07:07
    Про войну красиво, только это для диванного пользования, потому что те кто во власти, про войну не знают. Гонят ресурсы на Запад, учат своих детей, лечатся на Западе. Дома покупают.
    Гардамир
  10. gavrila2984 Сегодня, 07:14
    Блин, автор! Поосторожнее с названиями статей! Спросонья, знаете ли, читать такое - не очень приятно.
    gavrila2984
  11. свободный (Андрей) Сегодня, 08:27
    Жду продолжения.Хочу услышать не просто констатацию факта,хочу услышать ваши предложения!
    свободный
  12. NordOst16 (Владислав) Сегодня, 08:29
    Цитата: К0щей
    может выслать (и вышлет как сказали в МИДе) дипломатов, можно вводить эконом. санкции (например в отношении всяких Хорватий/Черногорий и т.п. можно рекомендовать россиянам туда не ездить, турки очень быстро почувствовали эффект), с очернением бороться своими передачами, RT вполне успешно действует (на Западе это конечно сложно, но на Востоке и Юге вполне работает). главное лапки не поднимать.

    Какие санкции? Санкции должны быть чувствительными, а у РФ для этого нет ни экономической мощи (сравните размеры экономик США, Китая, Японии и стран ЕС), ни политической массы (у нас нет союзников), а без этого санкции не могут быть действенными. Если мы хотим играть большую роль в мире нам нужна экономика размером не менее 12-14 трл долларов, у нас должна быть идея (можно и капиталистическое видение развития, но с упором на то, что только у нас "всё честно, справедливо и никто никого не заставляет"), мощные союзники - не Гондурас какой-нить или Белоруссия, а мощные страны по типу Германии или Японии, хотя при этом не слишком крупные, чтобы они могли свою идею продвигать, не менее важным является технологическое преимущество.
    Без этого называет то, что сегодня происходит войной, ну это смешно, не видно мощного противника у Запада.
    NordOst16
  13. To be or not to be Сегодня, 08:30
    Цитата: NordOst16
    Или РФ с Западом)))

    Одназночно России . laughing
    Зачем Россия приближала свои границы к границам запада ? laughing laughing
    To be or not to be
  14. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 08:41
    Мысли правильные, только изложены истеричным тоном запаниковавшего человека. И выхода не видать.
    Rostislav
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