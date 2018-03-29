России объявлена война. Горькая правда в том, что с 2013 года полным ходом идёт новая мировая война, а люди этого не видят. И времени для мобилизации уже практически не осталось. Наши чиновники только обиженно разводят руками по «делу Скрипаля». Мол, как так, мы тут изо всех сил стремились влиться в семью «просвещённых» народов Европы, а вы нас обижаете.Правда в том, что- т. н. холодная война. Мы потеряли контроль над значительной частью планеты – социалистический блок с союзниками. Россию расчленили. Мы потеряли исконно русские земли – Белую и Малую Русь, древнюю русскую столицу – Киев, другие свои окраины. Русский суперэтнос стал самым большим разделенным народом. Десятки миллионов русских людей (включая русских-белорусов и русских-малороссов) оказались за пределами единого государства. РФ стала сырьевой колонией Запада. Западный мир и Восток сказочно обогатились в ходе разграбления территории бывшей Великой России (СССР). К примеру, Китай стал космической державой за счёт советских технологий, получил передовые технологии в самолетостроении, кораблестроении и т. д.Однако, как уже не раз отмечалось,, грабежа зависимых земель и народов. Это своего рода рабовладельческая «пирамида», где тем ближе к верхушке (ядро капиталистической системы), тем ярче и богаче жизнь. Капиталистическая система – это грабительская, хищническая система. Она живет за счёт постоянного грабежа и откачки ресурсов, энергии («крови») из других миров-цивилизаций, земель и народов, а также своего собственного населения – простых людей, не входящих в касты «избранных».Поэтому радужные надежды некоторых наших либералов, что если Россия раскается, проведет разоружение, отдаст Крым, то тогда Запад станет нашим другом и партнером, это глупость или предательство национальных интересов. Как говорил товарищ Сталин: «Вы дурак или враг народа»? Хозяева Запада, с самых древних времен, это «хищники и чужие», социальные паразиты. Для них любые нормальные человеческие качества – любовь, честность, благородство, - это слабость противника, которую необходимо использовать. Цель – мировое господство. Поэтому не может быть никакой дружбы и партнерства. Хозяева Запада признают только силу, как было с СССР, после Великой победы, за которую наш народ заплатил страшную цену.У либеральной России нет проекта развития, идеи (кроме западной идеи обогащения, «золотого тельца»), мощной экономики, только остатки советского ракетно-ядерного потенциала и вооруженных сил. Более того, население сокращается, экономика хиреет. Нас не раздавили в 1990-е годы только потому, что не желали быстрого развала ядерной державы с кучей опасных производств. Хозяев Запада устраивал статус полуколонии. Когда Москва пошла по пути «вставания с колен», мы по-прежнему остались в западной системе координат. Нет своего проекта, программы развития и идеи. То есть Россия осталась «трубой» с ресурсами, которая снабжает Запад и Восток и остатками советских технологий в сфере ВПК, космоса, атома. Таким образом, мы часть мировой капиталистической системы, которую контролируют хозяева Запада. При этом периферия капсистемы – сырьевой придаток. Продаем народные богатства, ресурсы, которые создали своим трудом, потом и кровью многие поколения наших предков, за бумагу – доллары.Сырьевой придаток, «труба» не может быть равноправным партнером хозяев Запада и Востока. На Западе и Востоке могут бояться и уважать сильную, самодержавную (со своей концепцией, проектом развития) Россию, как было во времена СССР. Претензии же либеральной и капиталистической Москвы на статус «полноправного партнера» Запада – это глупость. Хозяевам Запада нужна колония с вменяемой, с его точки зрения, колониальной администрацией, которая и себя не забывает и успешно решает «русский вопрос», «оптимизируя» русскую цивилизацию и русский суперэтнос. Суверенитет в такой модели невозможен. Подчинение либо самодержавность, свой проект развития и соответственно противостояние двух концепций развития – справедливой и несправедливой.Таким образом, если либералы снова возьмут полную власть и проведут демилитаризацию России, уничтожат её ракетно-ядерный потенциал, западные хищники тут же добьют Россию. А затем из истории уберут, как будто России и русских никогда и не было.Разграбление Великой России (СССР) и соцблока в 1990-е годы помогло Западу спастись от краха. В 1970-1980 гг. капиталистический мир переживал системный кризис, проигрывая советской системе. Если бы СССР не развалила собственная выродившаяся верхушка, то картина мира могла быть совсем иной – доминирование Великой России (СССР), которая совершила новый качественный скачок в развитии, как 1930-1950-е годы. И разложение, разрушение Западного мира, потерявшего возможность расширяться и жить за счёт разграбления новых территорий.Однако история сложилась по-другому. Советская верхушка сдала советскую цивилизацию. Западный «вампир» хорошо попировал. Но наступил предел роста, нового «жизненного пространства» уже не было.кризис капитализма. В целом это «кризис-матрешка» - за каждым слоем ещё один. Тут и кризис биосферы (экологический), с возможностью глобальной катастрофы, и кризис человека, его инволюция, и кризис белой расы – вымирание и деградация, и кризис христианского мира – библейской культуры, с победой материализма и «золотого тельца», с варваризацией и цифровизацией людей (их дебилизацией), и кризис капитализма, и кризис западной цивилизации, и кризис США, финансово-экономический кризис, кризис нефтедолларовой системы., переформатировать мировой порядок. Необходимо разрушить существующие миры-цивилизации, включая русскую и исламскую, большие национальные государства, опустить большую часть стран и народов в архаику, новый неофеодальный, неорабовладельческий мир, местами и первобытный. А куски и обломки прежних цивилизаций и государств «переварить», заново освоить, извлекая новый гешефт, и резко опуская прежний уровень потребления большей части людей, в том числе и на Западе, где средний класс стремительно сокращается, а бедных и нищих всё больше.Таким образом, едва завершив Третью мировую войну, Запад начал подготовку Четвертой, чтобы раз и навсегда установить свой мировой порядок, подчинить человечество и значительно сократить его численность, уронить уровень потребления большей части людей, решая проблему нехватки ресурсов и кризиса биосферы, которая не выдерживает господства общества потребления, истребления и саморазрушения.В 1999 году начался подготовительный этап. В марте 1999 года США и НАТО атаковали Югославию. Варварской бомбардировкой и давлением всего «мирового сообщества», включая либеральную Россию, Белград раздавили. Сербию подчинили диктату Брюсселя. США и НАТО полностью контролируют Балканы. В Косово создан албанский нацистско-криминальный анклав, раковая опухоль которая угрожает оставшейся Сербии, Македонии, и все Европе. Хозяева США получают возможность в любой момент снова взорвать Балканский полуостров, особенно с учётом сербско-хорватского противостояния, нестабильности в Боснии и Герцеговине, кризиса в Греции и Македонии. Балканский «фронт» в любой момент может дополнить уже существующие горячие точки на планете., который западные спецслужбы сами вскормили, когда ещё существовал СССР, поддерживая джихадистов в Афганистане и Пакистане в войне с русскими. В 2001 году США оккупировали Афганистан – получив крупнейший стратегический плацдарм в Центральной Азии, который можно использовать против Китая, Ирана и России, запуская волну «черного» ислама в среднеазиатских республиках. Кроме того, англосаксы, ещё со времен Британской империи, контролировали производство и распространение наркотиков – один из самых прибыльных бизнесов на планете.С помощью каналов западных спецслужб наркотики распространяются по миру. Огромные кровавые деньги.В 2003 году войска США и НАТО вторглись в Ирак. Режим Саддама Хусейна добили. Огромные нефтяные ресурсы поставили под контроль западных ТНК. В стране стравили между собой шиитов и суннитов, курдов и другие религиозные и национальные группы. Людей стравили по национальному и религиозному признаку. Началась страшная этно-религиозная бойня., угнетенные, полностью обездоленные люди, которым ничего не осталось как брать в руки автомат, гранату и идти воевать за своё выживание.Произошли перевороты в Тунисе, Египте, Йемене, гражданская война в Ливии и Сирии. В Ливии хозяева Запада уничтожили режим М. Каддафи, страна была разрушена, её ресурсы разграблены. В настоящее время это «дикое поле», где враждуют между собой несколько «правительств» и группировок, которые поддерживают различные внешние силы. Развязана война в Сирии, с новой силой началась война в Ираке. Возник «Халифат».Война приняла иррегулярный, гибридный характер. В Сирии и Ираке смешались интересы глобальных и региональных игроков, проектов, цивилизаций, мировых религий, отдельных государств, наций, племен и культур.Разлом прошёл по Ираку, Сирии и Йемену. В войну втягивались Саудовская Аравия, Катар, Турция и Иран, сильнейшие региональные державы. Неизбежно было участие и Израиля.Основные задачи ближневосточной бойни: 1) открыт один из фронтов мировой войны, с втягиванием всех региональных держав и глобальных игроков; 2) под ударом исламская цивилизация, «Халифат» выполнил роль Гитлера, развязав мировую бойню, дискредитируя кораническую культуру; 3) мусульманский мир несёт огромные культурные, материальные, людские потери, а хозяева Запада на этом наживаются; 4) дезинтеграция, расчленение государств, их обломки легче «переварить», включить в ткань нового мирового порядка. К примеру, выделяются курдские территории, Ливия и Сирия расчленены; 5) создается зона тотального разрушения, зона инферно, где восстанавливаются архаические порядки, с родоплеменным строем, работорговлей. А одна из главных задач хозяев Запада – это погружение большей части Евразии и Африки в хаос и архаику, с одновременным сохранением ряда «зеленых зон» безопасности и «островов безопасности» в США, Англии, Австралии т. д.В 2014 году взорвали Украину. Россия вернула Крым, но на этом остановилась, совершив стратегическую ошибку. Противостояние с Западом было уже неизбежно, необходимо было воссоединить две части русского суперэтноса, получить демографический и хозяйственный потенциал Малой Руси, начать его восстановление, с одновременными процессами мобилизации, модернизации, новой индустриализации в РФ. В 2014 году имелись все шансы воссоединиться как минимум с левобережной частью Малороссии с Киевом, Харьковом, Донбассом, Запорожьем и Херсоном. Однако либеральная Москва испугалась гнева западных «партнеров». На выходе получили вымирающую часть русской цивилизации – Малую Русь, с тотальным разрушением всего культурного, научного, инфраструктурного, промышленного потенциала, разграблением всех оставшихся ресурсов. Воровской и нацистский режим в Киеве, выполняющий роль колониальной администрации Запада. Полностью враждебный русским украинский «таран», готовый воевать с Россией по приказу из Вашингтона. Постоянную угрозу на юго-западном стратегическом направлении, базу и плацдарм НАТО.В 2015 году в войну цивилизаций на территории Сирии вступила Россия. С точки зрения военной стратегии это был верный ход – Дамаск наш традиционный союзник, нам нужны военные базы в Сирии. Правда, помощь надо было оказывать раньше, когда бандформирования можно было ещё задавить в зародыше, а сирийская армия не была обескровлена. Проблема в том, что по мере угасания первого энтузиазма от мощи нашего оружия, простой народ быстро устал от войны. В сокращенном варианте повторяется ситуации войны 1914 – 1917 гг. Война, по мнению простого человека «съедает» пенсии, повышения зарплат, топливо, различные ресурсы, гибнут наши солдаты и дорогая техника, средства идут на поддержание Дамаска. То есть для обычного гражданина России, не знающего истории и глобальной политики, эта война не имеет смысла, она чужая. С точки зрения национальных интересов, война за Донбасс, Харьков и Киев, имела бы оправдание. На арабов и Дамаск простому человеку наплевать. И по мере ухудшения ситуации внутри России – рост экономических трудностей, рост бедности, экологические проблемы, нарастание старения системы ЖКХ, с ростом аварийности и многое другое, отношение народа к далекой войне будет всё хуже.В военном отношении «Халифат» на территории Сирии и Ирка подавили. Джихадисты ушли в подполье. С почти неизбежным возрождением здесь же. Никакие фундаментальные причины их появления не искоренены – страшная нищета, социальная несправедливость, коррупция и воровство, продолжающаяся война, религиозная и национальная рознь, вмешательство внешних игроков. Кроме того, серьёзная база «Халифата» есть в Африке, в частности, в Ливии. Расширяет «Халифат» ряды своих сторонников в Афганистане, с проникновением в Среднюю Азию. Есть большая вероятность, что новая волна хаоса накроет уже Среднюю Азию.Ближневосточный фронт же по-прежнему открыт. Только главные игроки сменились. Дамаск полностью обескровлен, держится только на иранских и русских штыках. Всё активнее в войну влезает Израиль, недовольный усилением позиций Ирана в Сирии. Как у себя дома действуют американцы. Буферную зону создаёт Турция, которая начала интервенцию, чтобы не дать курдам создать свою государственность. Эрдоган строит свой «Халифат» во главе с Турцией. Продолжается конфликт по линии шииты (Иран) – сунниты (Саудовская Аравия).В 2017 – 2018 гг. основные события происходили в области экономики и финансов.Си Цзиньпин фактически основал новую императорскую династию. Пекин создает свою валютную зону, на основе золотого юаня, новой глобальной валюты. Хозяева Лондона – королевский дом Виндзоров с банкирским домом Ротшильдов, помогают китайским драконам. США и Китай формируют свои «империи», сферы влияния, начинается торговая война. В США Трамп, как ставленник консерваторов-имперцев, ведёт реиндустрилизацию, заставляет крупные компании возвращать капиталы, производства на родину. В 2018 году хозяева Запада с помощью Лондона объявили войну «бандитской» России. С помощью «дела Скрипаля» хозяева Запада пытаются заставить Москву играть по их правилам.Россия не может противостоять «мировому сообществу» традиционным для себя способом – военным, изматывая противника своими колоссальными ресурсами, включая людские, и пространством. Издревле, со времен Великой Скифии, наши предки сталкиваясь с превосходящими силами, «заманивали врага», перемалывая его силу. Огромные пространства Руси-России и её ресурсы перемололи польские отряды во время Смуты, шведов во время Северной войны, всеевропейскую Великую армию Наполеона и войска «Европейского союза» во главе с Гитлером.Было два сбоя – Восточная (Крымская) война и Первая мировая война. В первом случае войска «мирового сообщества» не полезли вглубь России, фактически ограничившись территорией в районе Севастополя. Однако даже здесь враг был так измотан и обескровлен, что не смог продолжать войну и Россия понесла минимальные политические и территориальные потери, перемолов вражескую мощь в Севастополе. В Первую мировую войну австро-германские и турецкие войска сначала не смогли прорваться вглубь России. Во время «Великого отступления» 1915 года русское командование пыталось повторить стратегию Барклая де Толли и Кутузова в 1812 году, но без успеха. Народ проявил полное равнодушие к этой войне, для простого человека – это была чужая война. Однако эта «скифская» стратегия хорошо сыграла в 1918 году, когда враг пожадничал и начал масштабную интервенцию в России. Германские, австрийские и турецкие дивизии заняли огромную территорию западной части России, но контроль над коммуникациями, территориями и грабеж ресурсов привел к тому, что значительные силы и средства германского блока оказались на Востоке, когда на Западном театре началась решающая битва, которая предрешила судьбу Германской, Австро-Венгерской и Турецкой империй.В годы Великой Отечественной войны, как это не горько признавать, вермахт был лучше Красной Армии в 1941 – 1942 гг. Советские войска мужественно дрались в встречных сражения, контратаковали, но имея превосходство в организации и управлении, умело концентрируя свои силы, немцы нас били. Но затяжная война и русские просторы погубили вермахт. В тяжелых оборонительных боях под Ленинградом, Москвой, Воронежем, Сталинградом, Севастополем, Новороссийском враг был перемолот. Немцы по-прежнему умело дрались, но Красная Армия уже вышла на уровень вермахта по классу, и имела преимущество в военно-промышленном комплексе, ресурсах.Однако в настоящее время мы это всё утратили. У нас уже нет ресурсов Советского Союза (Великой России). В частности, людских ресурсов. Россия в 1913 году уступала в численности населения только Китаю и Индии, в семьях было 5 – 10 детей. А сейчас мы вымираем. В семьях 1 – 2 ребенка. Могучая советская промышленность разгромлена и разграблена, «приватизирована» небольшой кучкой «господ». Вторая волна разграбления и «оптимизации» прошлась по России (включая Малую Россию – Украину) в «лихие» 1990-е годы и «стабильные» 2000-е. Ресурсы, капиталы, необходимые для развития страны и народа, были успешно освоены и вывезены на Запад. При этом, после развала СССР, резко просел кадровый потенциал, управленческая культура и интеллектуальный уровень управленцев. Резко возрос уровень воровства. Условно говоря там, где раньше справлялись три человека за 100 рублей, теперь нужно 10 за 1000-2000 рублей. На одного работягу с сошкой семеро с ложкой.Кроме того, Советский Союз в противостоянии с Западом опирался на мощный социалистический блок и дружественные режимы стран третьего мира (вроде Индии). Теперь же мы вообще не имеем союзников. В постсоветском пространстве у нас только три союзника – Белоруссия, Армения и Казахстан. Однако у них у всех есть свои интересы и связи с США и другими странами Запада и Востока. Минск, Ереван и Астана ведут «гибкую» политику, то есть не являются безусловными союзниками Москвы. Более того, регулярно позволяют себе недружественные шаги в отношении России. Очевидно, что при расширении конфликта России и коллективного Запада, мы останемся одни. В Европе одни враги или в лучшем случае нейтральные страны. Больше союзников нет – Куба и Венесуэла могут поддержать нас только морально. Сирия разрушена и Дамаск держится только на наших и иранских штыках. Иран сам по себе.Надежды некоторых экспертов на «союз» с могучим Китаем иллюзорны. Китайский дракон имеет собственные национальные интересы и Россию защищать не будет. Поднебесная взяла всё, что хотела от научно-технического потенциала бывшего СССР. РФ может предложить только сырье и некоторые военные технологии. Кроме того, у Пекина есть определённые договоренности с хозяевами Лондона и Вашингтона. Часть глобальной элиты строит новый мировой порядок на основе оси Европа – Поднебесная («Новый Шелковый путь») и новой мировой валюты – золотого юаня. Россия в таком сценарии – сырьевая периферия.Чисто военной мощью – ракетно-ядерными силами, новинками вооружений, в гибридной Четвертой мировой войне не победить. Москва не может ответить ракетами на высылку дипломатов, арест счетов, новые экономические санкции, тотальное очернение русских в мире и т. д. Пример Российской империи – Первую мировую войну, когда мы оказались втянутыми в войну со слабой экономикой, транспортом, народом, разозлённым социальной несправедливостью, но имея сильную армию, очень хорош. Видимая военная мощь не спасет страну в иррегулярной войне. Как не спасла она и СССР, у которого была самая мощная армия на планете. Выродившаяся «элита» уничтожила самодержавие и ликвидировала советский проект, ввергнув народ в смуту.Продолжение следует…