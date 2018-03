Ядерный арсенал США. Наверх по лестнице, ведущей вниз

My first order as President was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before...

Мы предоставляем 654,6 миллиарда долларов на оборону. Никто не будет говорить, что наши военные будут забыты, о чем они говорили долгое время. Мы тратим много денег на ядерные системы для обновления и в некоторых случая создания абсолютно новых, к примеру, атомные подводные лодки. Так что у нас будут наиболее сильные ядерные силы на земле, которые будут в абсолютно идеальной форме, и надеемся, нам никогда не придется ими воспользоваться.





Дональд Трамп обожает общаться с нацией и миром через твиттер. Емкие, короткие заявления в этом микроблоге, про который часто шутят, что в нем очень удобно кого-то "послать", чем ему что-то объяснить, стали одной из характерных черт правления этого яркого, оригинального, но сильно переоцененного политика (пока что ни одного из своих обещаний он не выполнил). Теме ядерной мощи США он тоже посвятил более одного твита.Среди бессмертных высказываний г-на Трампа на эту тему можно отметить, например, одно, от 9 августа прошлого года, в твиттере, разумеется.Это значит: "Первым моим приказом на посту президента был об обновлении и модернизации нашего ядерного арсенала, и сейчас он намного сильнее, и более мощный, чем когда бы то ни было". Специалисты, аналитики и просто люди, способные разобраться в данном вопросе даже в первом приближении, тогда здорово посмеялись над данными высказываниями Трампа. Он тогда же написал, что надеется, что "США никогда не придется воспользоваться этой мощью", и заверил, что его страна "всегда будет самой могущественной страной в мире". Обошелся он, конечно, без каких-то ни было доказательств правоты своих слов, и правильно: зачем, джентльмен разве врать может?Оказывается, еще как может, если он англосакс, и может вдвойне, если он политик-популист, как Трамп. И может делать это неоднократно и на ту же тему, все равно, как любят говорить в отечественном шоу-бизнесе, "пипл схавает". А Трамп собаку съел в шоу-бизнесе, как-никак, конкурсы красоты организовывал и реалити-шоу вел, и прекрасно знает, что американский "пипл" еще более непритязателен, чем целевая аудитория какого-нибудь "Дома-2" или чего-то столь же "качественного и высокопробного". Тем более, в военно-политических вопросах, где обывателю четырехдюймовыми гвоздями с детства забили в мозг, что Америка превыше всего и сильнее всех.Так что на днях, по прошествии более полугода, Дональд разразился очередной речью на тему неуклонного роста ядерной мощи ВС США и их восходящей дороги в светлое послезавтра. Он заявил, что у США-де, "самые мощные ядерные силы в мире", и опять выразил надежду, что они никогда ими не воспользуются.Трамп подписал тогда бюджет США на 2018 год, по этому поводу он это и возглашал. Ну так что же сделал большой государственник и патриот Америки для роста ядерной мощи? А ничего почти не сделал на самом деле.Недавно был рассекречен очередной список документов Министерства энергетики США, где, наряду со столь "животрепещущей" информацией вроде мощности взрыва во время засыпанных песком истории испытаниях 1957г. или 1958г., или мощности очень давно утилизированной термоядерной бомбы В53 (9Мт, самая мощная из имевшихся в арсенале США), была и информация по числу утилизированных в последние годы ядерных боеприпасов и по общему их числу в арсеналах.Такая информация там публикуется регулярно, в отличие от РФ, где численность арсеналов стратегических ядерных сил (СЯС) суммарно (с учетом неразмещенных на носителях зарядов и обменного и ремонтного фондов) не разглашается, как и тактического ядерного оружия (ТЯО) — потому, что нет соглашений между сверхдержавами, предписывающих это делать. Что записано в соглашениях — публикуется сторонами регулярно, например, данные по обмену по СНВ-3 в виде зачетных боезарядов на носителях, числу размещенных и неразмещенных носителей и так далее. Причем, по взаимному соглашению, американцы не публикуют у себя раскладку по нашим носителям СЯС — сколько и каких систем, только суммарную информацию. Хотя, конечно, имеют. И если по ТЯО такая секретность имеет смысл, так и по суммарному числу зарядов СЯС, то по носителям и размещенным зарядам — явно нет. Для справки — точных данных по нашим арсеналам нет, но оценочные только по ТЯО начинаются, у серьезных специалистов, от 4 тысяч зарядов и выше (6-8). По СЯС они, как минимум, не меньше, а скорее больше американских. По размещенным зарядам на носителях СЯС мы еще недавно опережали США на почти полтысячи зарядов, но к началу 2018г. экстренно завершили демонтаж ряда зарядов и вписались в лимит Договора СНВ-3 — 1550 размещенных зачтенных зарядов. В реальности это несколько больше, потому что учитываемый как носитель 1 заряда бомбардировщик несет на деле 6, 8, 10, 12, а то и 16-20 КР.Но вернемся к нашим баранам, точнее, не к нашим, а к американским. Итак, согласно этому документу, за 2017г. (не за весь, информация дается на конец сентября, то есть к началу нового финансового года в США, к 1 октября) американские ядерные арсеналы отощали на 354 ядерных боеприпаса, и составили 3822 единицы стратегических и тактических зарядов, вместо 4018 годом ранее. Тактических среди них около полутысячи, и это только тактические авиабомбы В-61 регулируемой мощности, составляющей в ряде модификаций до 170, а в других до 340кт — другого ТЯО в США давно уже нет, так, последние флотские боезаряды W80-0 к КР морского базирования (КРМБ) TLAM-N ("Томагавк") были утилизированы до 31 августа 2011г. Условно тактическими можно считать еще остающиеся стратегические авиабомбы В83, мощностью до 1.2Мт, но их активно утилизируют, и по планам, через пару лет "допилят" окончательно (а между прочим, это, наряду с В-61, единственное ядерное оружие "беззубого" летающего крыла, тяжелого бомбардировщика В-2А).Надо сказать, что 354 заряда за год — это, конечно, не рекорд последних лет, и не рекорд с 1990г. когда и по 7 тысяч в год иногда утилизировали — но тогда в США и мощности по производству не закрывались, и по утилизации и переснаряжению с ними тоже было все в порядке. Но, безусловно, превосходит "достижения" США в "усилении" ядерного арсенала за большую часть президентства "разрушителя и слабака" (по мнению Трампа) Обамы — только в 2009-2010гг., в первые годы его правления, были уничтожены 352-356 зарядов, то есть столько же, сколько за первый год "крепкого государственника" Трампа, который "делает Америку снова великой" и вообще, мол, ядерную мощь вознес за год на недосягаемые ранее высоты. В твиттере. А во все остальные годы "обамства" резали меньше "источников света и тепла", примерно по 100-300 в год. Такими темпами, если американцы будут и дальше "наращивать свою ядерную мощь" подобным образом, через лет 10 наращивать будет нечего. Но надеяться на это, все же, не стоит, а на государственном уровне и подавно нельзя "закладываться" на такие подарки от противника.Так что, поздравляем, г-н Трамп — вы соврамши. Хотя, может, он, как видный "эффективный менеджер", имел в виду совсем другое, ведь в их терминологии хватает удобных эвфемизмов, способных прикрыть провалы. Например, "отрицательный рост", или, скажем, "уверенная отрицательная прибыль".Но, скажут некоторые, мол, разве плохо резать старые заряды? Нет, не плохо, особенно если нет возможности их вовремя переснарядить, то это необходимо сделать. Ядерное оружие, если вовремя не обслуживается и не переснаряжается, мало того, что становится бесполезным, так оно еще и становится опасным. Об этом обычно не знают авторы бульварных баек и форумных слухов с разных слаборазвитых стран и территорий, любящие рассказывать нечто вроде "а у нас есть 3-4 ядерных боеголовки, украденных со складов Советской Армии, спрятанных в секретных подвалах и схронах и если что, то трепещите, россияне". Если не учесть еще и того, что ЯБП украсть хоть со складов ВС СССР, хоть РФ, хоть США, да хоть КНДР — дело абсолютно невозможное, да и заряд сам по себе бесполезен.Американцы уже не раз, ликвидировав свое производство ядерного оружия (официально мощности частично законсервированы, но реально там очень многое нужно воссоздавать заново) и сильно урезав мощности по переснаряжению и обслуживанию ядерных боеприпасов, сталкивались с тем, что им приходилось ставить на утилизацию боеприпасы, нужда в которых не отпала, а очень даже нужные, но вовремя переснарядить их не получалось, потому что на линиях были заряды куда более нужные, такие как программы LEP (Life Extension Program — программа продления сроков эксплуатации, у нас используется сокращение ПСЭ) СБЧ ББ W76 и W88 для БРПЛ D5 "Трайдент-2" и их минимальной модернизации, речь про W76-1.Трамп очень любит говорить о том, что он, мол, много делает для ракетно-ядерной мощи, но, по сути, он делает скорее для военных чиновников, деятелей из корпораций и кормящихся с этого конгрессменов и сенаторов, выделяя дополнительные деньги на новые программы. Причем, если сравнивать опять же с "миротворцем" Обамой, военные расходы при нем были опять же выше (особенно с учетом роста цен в ВПК США и общей инфляции).Нет, кое-что делается. Так, начата предварительная проработка по программе новой МБР GBSD, цена которой растет, как на дрожжах — в 2015г. суммарная стоимость программы из 400 размещенных моноблочных МБР и 242 в запас и для испытаний, составляла 61млрд. долл., в начале 2017г. — в 140, а сейчас еще подросла. Но при этом, понимая, что программа может не привести к успеху, прорабатываются варианты, как оставить на вооружении МБР "Минитмен-3" и после 2030-2040гг. Точно такая же история с бомбардировщиком В-21 "Рейдер", который является, по сути, попыткой перепродажи В-2А ВВС США в новой упаковке. Ценник программы уже непрерывно растет, и высказываются опасения в том, что она провалится по этой причине, поэтому одновременно "подстилается соломка в месте падения". Речь о проработке вариантов, как бы заставить хотя бы часть из ныне используемых по основному назначению 36 (так-то их несколько больше, но остальные используются для испытаний или же служат источником запчастей) стариков-трудяг В-52Н, самый молодой из которых старше Карибского Кризиса, долетать до 2075г. Ведется разработка новой ПЛАРБ типа "Колумбия", которые войдут в строй в 2030-х, и ракет, которые когда-то на ней заменят, безусловно, очень удачные D5 (не сразу заменят). Но и с ней не все гладко пока что.Принят новый "Обзор ядерной политики" (Nuclear Posture Review) — один из ключевых документов в ядерно-оружейной области в США. Предыдущие NPR принимались в 2010, 2002, 1994гг. Вот только документ этот вызывает серьезные сомнения в компетентности его составителей, как в части рассмотрения развития ядерных сил потенциальных противников (РФ, КНР или, скажем, КНДР), так и в части планов собственно США.Применительно к ядерным зарядам, можно отметить в нем следующее. Так, в наших СМИ и блогосфере усиленно смаковали новости из этого самого NPR-2018 о "начале разработки новой СБЧ для новой КР морского базирования" (речь о программе NGLAW для замены "Томагавка", который, однако, сам по себе прослужит примерно до 2040г.). Кстати, разговоры о замене "Томагавку" в околофлотских кругах США усилились сразу же после, мягко говоря, неоднозначных результатов удара по Шайрату. А также — о ББ сверхмалой мощности для "Трайдента-2", который планируется разработать, согласно NPR. Зачем нужен такой ББ американцам — вопрос другой, но дело-то в том, что в планах Министерства энергетики, также недавно опубликованных, нету ни того, ни другого блока. Там вообще нет никаких новых зарядов в планах на грядущее десятилетие. Просто потому, что их невозможно произвести, производство ряда важных компонентов утрачено — американцы производство ядерных боеприпасов только планируют восстанавливать.Это отражено в том же документе Министерства энергетики (DoE_ и Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA). Там только значатся все типы ядерных боеприпасов, которые имеются в США сейчас. Это ББ МБР и БРПЛ W78, W87, W76(вариантов 0 и 1), W88, бомбы B61 (вариантов 3, 4, 7, 11, 10) и B83, специальная БЧ W80-1 для ядерного варианта КР воздушного базирования AGM-86 на бомбардировщиках B-52H. Значатся и задачи, поставленные перед ядерно-оружейным комплексом страны (ну, тем, что от него осталось — производства-то нет, есть лишь возможности пересборки, переснаряжения, частичной модернизации, например, электроники, взрывателей и самих зарядов).Применительно к боеприпасам это: завершение переделки W76-0 в W76-1 к будущему году, переделка первого рабочего образца корректируемой бомбы B61-12 (в нее переделают 400 бомб остальных модификаций, остальные утилизируют, мощность ее ограничена 50кт), ряд работ с W88, создание первого рабочего образца СБЧ W-80-4 для новой КР LRSO (путем переделки из W-80-1). Никаких новых СБЧ для КР морского базирования там нет, и новых ББ для БРПЛ "Трайдент-2" — тоже нет. И морякам летчики попросту не отдадут ни одного боезаряда W80-4 — они наверняка не подойдут к новой флотской КР. Да и им самим их не хватает, потому что ядерных КР AGM-86B недостаточно даже для полного залпа имеющейся группировки В-52H, используемых по основному назначению, в том числе потому, что зарядов недостаточно. Ну и стоит вспомнить о традиционно "теплых" отношениях между видами ВС США, особенно ВВС и ВМС. Что, в общем, в любых ВС бывает, вопрос лишь в формах этого соперничества и степени его радикальности . Вспоминая генерала Кертисса Лемэя, говорившего "The Soviet Union is our adversary. Our enemy is the Navy" ("СССР лишь наш соперник, а наш настоящий враг это Флот"). Так что не видать морякам W80-4.Зачем было нужно тогда вписывать в ядерную доктрину явно несбыточные элементы? Но там хватает и других странностей, например, вроде совершенно фрагментарных познаний о ядерных программах ВС РФ (многого из того, о чем говорил в сенсационном Послании В.В. Путин, там не было, как и того, о чем он пока "забыл" рассказать), да и не только этого. Может, конечно, в закрытой части документа все иначе, но верится в это слабо.Зато есть ряд мероприятий, которые, вероятно, смогут вернуть Америке возможность создания ядерных боеприпасов с нуля, на основе накопленных ядерных материалов, но не ранее начала 2030-х годов, а скорее всего и позже. Дело в том, что подобные планы были и в предыдущих NPR, но не реализовывались. В частности, по обеспечению возможности набивки "плутониевых сердечников" после 2030г. порядка 50-80шт. в год. Это элементы плутониевых "запалов" термоядерных зарядов. И даже цифры были похожими. Реализуют ли сейчас — время покажет.Если нет, то может не состояться, или отложиться планируемое сведение системы ядерного вооружения к схеме "3+2". То есть к двум типам тактических зарядов — бомбам В61-12 и СБЧ W80-4 и трем типам стратегических ББ (подходящих на БРПЛ и МБР) — IW1, IW2 и IW3, которые планируется производить примерно с середины 2030-х, а некоторые и с 2040-х годов. Пока что для Америки ничего непоправимого не случилось — ну, лишились ряда типов зарядов, которых не хотели лишаться, сильно сократили арсеналы, но заряды для СЯС еще есть, это главное, чего утилизировать — пока еще тоже есть. Вот с ТЯО все куда хуже и решить эту проблему в обозримый период шансов нет. Другое дело, если "отрицательный рост" и далее продолжится таким темпом, проблемы появятся.А вот что будет далее, будет видно. Вероятность того, что нынешние планы восстановления производства ЯБП точно так же "уедут вправо" по временной шкале — достаточно высока. А пока г-н Трамп и далее будет рассказывать нам басни о неуклонно растущей ядерной мощи Америки. Растущей вниз на пару ядерных потенциалов Британии в год. Или, если хотите, на потенциал Франции (ну, до китайского немного не дотягивает). А потом рассказывать будут его преемники.