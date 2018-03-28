Ядерный арсенал США. Наверх по лестнице, ведущей вниз

My first order as President was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before...

Мы предоставляем 654,6 миллиарда долларов на оборону. Никто не будет говорить, что наши военные будут забыты, о чем они говорили долгое время. Мы тратим много денег на ядерные системы для обновления и в некоторых случая создания абсолютно новых, к примеру, атомные подводные лодки. Так что у нас будут наиболее сильные ядерные силы на земле, которые будут в абсолютно идеальной форме, и надеемся, нам никогда не придется ими воспользоваться.



