Новинки оружия 2018 года. Самозарядный карабин ORSIS K15 "Брат"

Источник: orsis.com.

Винтовки и карабины компании ORSIS известны в первую очередь своей точностью и качеством. Несмотря на относительно молодой возраст компании, она успела зарекомендовать себя только с хорошей стороны, как на мировом рынке оружия, так и на отечественном.В этом году компания представила новый самозарядный карабин под именем ORSIS K15 «Брат» под патрон 7,62х51. Как и любое новое оружие, тем более от компании, которая может похвастаться весьма неплохой репутацией, этот образец вызывает определенный интерес. Позиционируется карабин как оружие для охоты, а также для спортивной стрельбы, попробуем рассмотреть его поближе.Сложно не заметить, что в карабине К15 «Брат» очень много деталей, позаимствованных от AR-подобного оружия. Сделано это не от большой любви к разработкам Юджина Стоунера, а из-за того, что рынок переполнен самыми различными дополнениями для подобных винтовок и карабинов. Так, в оружии может быть заменен приклад, вместо стандартного регулируемого, на более удобный для стрелка. Могут быть использованы магазины от различных производителей, даже дульный тормоз-компенсатор отдачи может быть установлен не конкретного производителя, а самых различных. То есть владелец оружия получает возможность сделать карабин более удобным для себя, получает возможность выбора, а это можно встретить нечасто. Обычно производители различных дополнений к оружию выбирают наиболее популярную модель и производят для нее ряд деталей, отличных от оригинальных, в данном случае для нового оружия на рынке уже существует множество вариантов отдельных элементов.Нельзя не упомянуть о том, что оружие полностью «двухстороннее», правда выброс стреляной гильзы осуществляется только с правой стороны. Ручка взведения затвора может быть переставлена с левой на правую сторону. Переключатель предохранителя, расположенный над пистолетной рукоятью продублирован с обеих сторон. Кнопка извлечения магазина также может быть продублированной, но это уже доступно как дополнительная опция.Помимо двух планок крепления сверху и снизу, на цевье карабина ORSIS K15 «Брат» может быть установлено еще две дополнительные планки крепления по бокам. Впрочем, так как карабин позиционируется как охотничий и как спортивное оружие, то необходимость в этих дополнительных местах крепления навряд ли возникнет.Открытые прицельные приспособления у карабина отсутствуют, что было бы недостатком у боевого оружия, но так как ORSIS K15 «Брат» сугубо гражданский карабин, то и случай выхода из строя оптического прицела не так критичен. Кроме того, никто не мешает установить складывающиеся целик и мушку на длинную верхнюю планку крепления, благо на данный момент на рынке существует огромное количество вариантов подобных прицельных приспособлений, в самых разных исполнениях.Оружие может быть выполнено в нескольких цветовых решениях: темно серый, «пустынный» и зеленый, стандартный цвет, очевидно, черный.В целом оружие внешне производит положительное впечатление, хотя стандартный приклад и смотрится немного не к месту.Как и во всем оружии компании ORSIS, для карабина К15 «Брат» конструкторы подобрали оптимальные материалы для отдельных узлов. Так, все механизмы, подверженные износу в процессе эксплуатации, и элементы конструкции, которые испытывают повышенные нагрузки при стрельбе, изготавливаются из высокопрочной стали. Элементы, с которыми постоянно контактирует стрелок, выполнены из пластика. Те части оружия, которые подвергаются минимальным нагрузкам, изготавливают из алюминиевых сплавов, что уменьшает вес оружия.Основой для нового карабина стала система автоматики с использованием энергии части пороховых газов, отводимых через канал ствола, с коротким ходом поршня. Запирание канала ствола осуществляется при повороте затвора на два упора. Также в конструкции оружия предусмотрен газовый регулятор.Производитель заявляет рабочий диапазон температур для карабина ORSIS K15 «Брат» от -50 до +50 градусов по Цельсию. Разумеется, работоспособность будет зависеть во многом от самого владельца оружия, который должен будет не только своевременно чистить карабин, но и применять соответствующую смазку для конкретного диапазона температур. Ну и не стоит, само собой, ждать чудес, против физики не попрешь, потому оружие не будет работоспособным при резкой смене температуры. То есть при охлаждении карабина до -50 градусов по Цельсию и, например, при попадании оружия в помещение с температурой +20 градусов по Цельсию, карабин покроется толстым слоем инея и льда и само собой не будет готов к ведению огня. Как ни странно, но подобные очевидные вещи нужно указывать.Как уже было сказано выше, карабин может комплектоваться двумя разными по длине стволами – 406 или 508 миллиметров. Производитель рекомендует использовать короткий вариант ствола для спортивной стрельбы, видимо подразумевается набирающая популярность практическая стрельба, так как в данном случае с оружием легче маневрировать. Длинный же вариант ствола предлагается использовать для охоты. Длина карабина с длинным стволом равна 1208 миллиметрам, с коротким – 1106 миллиметрам. Масса оружия без патронов, сошек и прицельных приспособлений составляет 4,6 килограмма. Высота без прицельных приспособлений – 182 миллиметра, толщина – 76 миллиметров. Питается карабин из отъемных магазинов вместимостью 10 патронов 7,62х51.Главным достоинством нового оружия является его совместимость с самыми различными дополнениями, которые широко представлены на современном рынке. Причем речь идет не только о прицельных приспособлениях и сошках, но и прикладе, который можно заменить на более удобный без каких-либо проблем связанных с совместимостью.Недостатки у оружия также можно найти. В первую очередь нужно отметить, что карабин поставляется без прицельных приспособлений и сошек. С одной стороны это конечно хорошо, так как владельцу оружия не навязывают то, что выбрал производитель. С другой же стороны даже какие-нибудь открытые прицельные приспособления сделали бы оружие более привлекательным, впрочем, это уже на совести продавцов, а не производителя конкретно. Выбранный боеприпас 7,62х51 безусловно подходит для карабина ORSIS K15 «Брат» и большинства задач, которые перед ним ставятся, но было бы совсем не лишним создать несколько вариантов под разные патроны, что, возможно, в последующем и будет сделано, карабин ведь новый. Пока был выбран наиболее популярный патрон, который позволяет продавать оружие с одинаковым успехом на рынках разных стран.Подводя итог данному краткому знакомству с оружием, нельзя не сказать о том, что отношение к данному карабину предвзятое. Компания ORSIS отлично зарекомендовала себя как производитель точного и надежного оружия высокого качества, потому и новые модели от данной компании, который, кстати, появляется не так часто как хотелось бы, заочно можно относить к самой высокой категории.Правда за качество приходится платить и платить немало, на данный момент цена на данный карабин на сайте производителя составляет 200000 российских рублей, при этом указывается, что количество оружия по данной цене ограничено. При такой цене многие отдадут предпочтение оружию более дешевому под данный боеприпас, что не вызывает большого удивления. Вполне логично предположить, что основную часть покупателей данного карабина будут составлять те, кому важно подогнать оружие максимально под себя, например те же спортсмены. Среди охотников оружие навряд ли получит высокую популярность, в первую очередь из-за совсем не «народной» стоимости и отсутствия хотя бы минимальной комплектации оружия.В любом случае, с нетерпением будем ждать первых отзывов владельцев, среди которых особенно интересна информация по кучности оружия. На данный момент в каталоге компании это единственный самозарядный карабин, в связи с чем возникает вполне закономерный вопрос: удалось ли конструкторам ORSIS «побороть» систему автоматики с максимальным сохранением точности оружия и надежности? Будем надеяться, что конструкторы, как и ранее, справились с поставленной задачей и в ближайшее время компания порадует и другими вариантами самозарядного оружия.