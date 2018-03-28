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Ким Чен Ын посетил с неофициальным визитом Китай

Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил неофициальный визит в Китайскую Народную Республику. Информация о событии была опубликована китайскими СМИ, включая государственное Центральное телевидение Китая. Визит Ким Чен Ына в Китай стал его первой зарубежной поездкой с того момента, когда в 2011 году он возглавил страну.

Китайские СМИ, ссылаясь на министерство иностранных дел, сообщают, что Ким Чен Ын посетил Пекин с супругой.

По некоторым данным, глава КНДР прибыл в Китай на специальном поезде. Кортеж без флагов на автомобилях был замечен в Пекине после прибытия спецпоезда в КНР. Сообщается, что визит Ким Чен Ына продолжался с 25 марта и завершился сегодня.


Ким Чен Ын посетил с неофициальным визитом Китай


Одна из тем, которая обсуждалась во время визита – денуклеаризация Корейского полуострова. По словам Ким Чен Ына, Пхеньян готов к продуктивному диалогу с Сеулом ради объединения Кореи. Также глава КНДР отметил, что не отказывается от проведения переговоров с Соединёнными Штатами Америки. Площадкой для проведения таких переговоров мог бы стать именно Китай.

Председатель КНР, который принял Ким Чен Ына, отметил, что его радует позитивная динамика, которая сейчас наблюдается на Корейском полуострове.

В китайских СМИ публикуются фото встречи Си Цзиньпина и Ким Чен Ына в Пекине.

Использованы фотографии: http://kcna.kp
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Комментарии 20

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  1. Умник (Вася) Сегодня, 05:55
    России пора начинать дружить северной кореей, всеравно мы у госдепа в одном списке
    Умник
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:13
      России пора бросить ерундой заниматься, и выйти из режима санкций в отношении к Северной Корее.
      Геркулесыч
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 06:30
        В принципе - эти козыри с Ираном, КНДР, признанием Донбасса, Приднестровья, а также латиносы-баливарианцы, которые имеются в нашей колоде и будут использованы, но в свое время. С КНДР есть нюанс, они использовали КБ Южное в ракетной программе и здесь произошел скандал, правда не сильно прошедший по карманным СМИ, но в следствии чего у Порошенко резко начались проблемы с финансированием, были даже гневные речи американской верхушки, это использовано во внутриамериканской политической борьбе и пр. Поэтому именно выдержка нашей дипломатии и достигает определенных результатов, что противная сторона начинает жалкие и тупые истерики, типа Скрипаля, от бессилия. Скажем так, что раз курс политики приносит результаты, пусть эти люди (Лавров, Небензя и ко.) продолжают в том же духе.
        хрыч
        1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 08:04
          Цитата: хрыч
          Скажем так, что раз курс политики приносит результаты, пусть эти люди (Лавров, Небензя и ко.) продолжают в том же духе.

          ну и пусть корейцы еще потролят полосатых, что б у них истерика еще больше началась
          Angel_and_Demon
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 08:20
            Ну, ведь за всеми событиями, прошла не очень заметна коронация Мистера Си, на китайское царство, со времен Мао и маленького Дэни, такого не было. Ын приехал выразить признание новому монарху. Политбюро выдвинуло царя, как Римский сенат на период войны. Война, пока торговая, началась. Китай критически зависит от внешней торговли, как по энергоресурсам, так и продовольствию. Под корейским предлогом противник подогнал свои силы практически к Пекину. Последний передел истории человечества начинается.
            хрыч
            1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 08:25
              Цитата: хрыч
              Последний передел начинается.

              так и китай по тихому сливает облигации госдолга сша, теперь основным кредитором стала япония, запустил фьючерсы на нефть в юанях - а это опять мимо кассы полосатых, сейчас читал аналитику - до 2020 года снижение валютных резервов государств в долларах ожидается в размере 500 миллиардов, вышебогов начинают двигать на отшиб
              Angel_and_Demon
              1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 08:52
                Цитата: Angel_and_Demon
                китай по тихому сливает облигации госдолга сша

                Акция по выкупу обесцененных акций Газпрома, Роснефти и Лукойла проведена Сечиным блестяще. На зеленые фанты, выкупили реальные активы.Также РФ занималась покупкой золотишка, кстати Сердюков в свое время купил слитки на деньги Гособоронзаказа. Т.е. реальные ценности вернулись, а Золотому Миллиарду вернули их фантики, которые даже не резанная бумага, а компьютерные нолики. Также олигархи и прочие бандиты вывезли из РФ пол триллиона ... этого же кала. Вывести заводы и месторождения не просто, единственный способ - акции, но и их выманили. Китайцы же остались в дураках с валютными накоплениями и американскими облигациями, оказывается их берет только Африка, также китайцы пытались обменять на золото, но им всучили вольфрамовые подделки. Доллар, он же нефтедоллар, за ним стояла аравийская и американская нефть и Лондонская с Ньюйоркской биржи. Аравийская же нефть компенсирована добычей в РФ, причем легкая закончилась, а Америка по добыче хоть и достигает РФ или СА, но еще столько же закупает, т.е. больше потребитель чем добытчик причем вдвое. Остается Венесуэла и Иран. Поэтому уничтожить нефтедоллар именно сейчас вещь не просто реальная, а неизбежная и заставить силой ни РФ, ни КНР (как одного из ведущих потребителей невозможно), РФ просто самая сильная страна на Планете с учетом СЯС и ТЯО, да с Сюрпризами Дяди Вовы тем более. Вот и осталось им гадить с неразумными свидомыми, курдами, исламистами да с жалкими британскими провокациями, покрытыми плесенью.
                хрыч
                1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 09:02
                  Цитата: хрыч
                  Поэтому уничтожить нефтедоллар именно сейчас вещь не просто реальная, а неизбежная

                  так он и уничтожается - на шанхайской бирже уже арабы выставляют нефть в юанях, а РФ и КНР и так подписали договор о торговле в национальных валютах
                  Angel_and_Demon
      2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:14
        Цитата: Геркулесыч
        России пора бросить ерундой заниматься, и выйти из режима санкций в отношении к Северной Корее.

        С какой целью? Мы пропагандируем нераспространение ядерного оружия. Появление новых игроков в "Ядерном клубе" никого не радует. Мир сейчас - это пороховая бочка и никому не нравиться, чтобы вокруг неё всё больше народа обзаводилось спичками. Россия не может позволить себе стимулировать появление новых ядерных держав. Такие вещи надо оценивать объективно и без эмоций. И Россия и Китай в отношении КНДР ведут более тонкую игру. Почему и Китай, который поддерживает КНДР, присоединился к санкциям?
        Alex-a832
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 05:57
    Значит появились вопросы , которые не доверишь своим подчинённым и телефонной трубке . Какие это вопросы - можно лишь гадать ...Возможно - согласование позиций в намечающихся переговорах с США .
    КВУ-НСвД
    1. assa67 (андрей) Сегодня, 08:29
      Виктор hi ...тут дело даже не в
      Цитата: КВУ-НСвД
      согласование позиций в намечающихся переговорах с США .

      своего Ын достиг(ЯО,носители)и не оставит своих позиций,пусть проверки допустит на территорию центров атомных,в обмен на гум.помощь и пр.уступки...но там столько нарыто ,что ни кто и никогда не найдет.и козырь в рукаве у Ыннюшки всегда будет
      assa67
      1. assa67 (андрей) Сегодня, 08:31
        если после встречи раком"неожиданно"не заболеет,как все лидеры ЮА
        assa67
      2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 08:36
        Андрей hi Вряд-ли Ын сможет вести плодотворные переговоры не имея согласованной с Китаем позиции - ведь это его "крыша"... Что касается яд. вооружений , то Ын конечно прекрасно понимает , что его отказ от него - это неизбежный конец , а американские "гарантии" полное фуфло...
        КВУ-НСвД
        1. assa67 (андрей) Сегодня, 08:50
          Цитата: КВУ-НСвД
          а американские "гарантии" полное фуфло...

          полностью согласен....и Ын это прекрасно понимает...потепление между севером и югом идет в пику японии,ну и ,соответственно,матрасам
          assa67
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:00
    Площадкой для проведения таких переговоров мог бы стать именно Китай.
    Особенно остров Тайвань...
    svp67
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:14
      Цитата: svp67
      остров Тайвань...

      Замечательно ! good
      Uncle Lee
    2. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 08:09
      В конституции КНР предусмотрено трёхступенчатое административное деление: провинция, уезд (город), волость (поселок).
      а мое предложения японская провинция - вроде как по средине будет, и всем добираться удобнее
      Angel_and_Demon
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:12
    Молодец Ын, что поехал -с китаем договориться, они и финансово поддержат соседей!
    Геркулесыч
  5. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:20
    Однозначно возобновить все экономические связи и больше так не поступать, а также оказать политическую поддержку.
    ul_vitalii
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:09
    А вот наши японские партнёры, вконец оборзев, требуют от Китая объяснений по поводу визита Кима http://rusvesna.su/news/1522216154
    Дормидонт
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