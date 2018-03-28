Ким Чен Ын посетил с неофициальным визитом Китай

Лидер КНДР Ким Чен Ын совершил неофициальный визит в Китайскую Народную Республику. Информация о событии была опубликована китайскими СМИ, включая государственное Центральное телевидение Китая. Визит Ким Чен Ына в Китай стал его первой зарубежной поездкой с того момента, когда в 2011 году он возглавил страну.Китайские СМИ, ссылаясь на министерство иностранных дел, сообщают, что Ким Чен Ын посетил Пекин с супругой.По некоторым данным, глава КНДР прибыл в Китай на специальном поезде. Кортеж без флагов на автомобилях был замечен в Пекине после прибытия спецпоезда в КНР. Сообщается, что визит Ким Чен Ына продолжался с 25 марта и завершился сегодня.Одна из тем, которая обсуждалась во время визита – денуклеаризация Корейского полуострова. По словам Ким Чен Ына, Пхеньян готов к продуктивному диалогу с Сеулом ради объединения Кореи. Также глава КНДР отметил, что не отказывается от проведения переговоров с Соединёнными Штатами Америки. Площадкой для проведения таких переговоров мог бы стать именно Китай.Председатель КНР, который принял Ким Чен Ына, отметил, что его радует позитивная динамика, которая сейчас наблюдается на Корейском полуострове.В китайских СМИ публикуются фото встречи Си Цзиньпина и Ким Чен Ына в Пекине.