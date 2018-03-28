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Что произошло с поставками российского газа в Европу в 2017 году?

Поставки российского газа в Европу достигли рекордного уровня за всю историю. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии. По последним данным, рост в 2017 году составил 12%, о чём свидетельствует мониторинг европейского газового рынка.

Несмотря на многочисленные антироссийские выпады, европейцы заинтересованы в стабильных поставках «голубого топлива» и прекрасно понимают, что «трубный» газ из России на сегодняшний день не может быть заменён никаким иным, тем более американским сжиженным.

На сегодняшний день доля российского газа на европейском рынке достигла 43%. При этом больше трети газа из России в Европу в 4-м квартале 2017 года поступило по газопроводу «Северный поток» (примерно 34%). Рост поставок по «СП» составил около 30% в сравнении с 2016-м годом, что связано со снижением объёмов транзита газа через украинскую ГТС в том же 4-м квартале 2017 года.


Что произошло с поставками российского газа в Европу в 2017 году?


Если говорить о процентном распределении в логистике транзита газа из РФ в Европу, то по итогам 2017 года она выглядит следующим образом:
44% - «украинский» транзит, 30% - по «Северному потоку, остальное – транзит через Республику Беларусь.

Использованы фотографии: Газпром
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Комментарии 23

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:19
    Рост тут конечно связан и с погодными условиями.Посмотрим что будет в следующем году...На что сойдет ГТС Украины.
    210окв
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 06:43
      Цитата: 210окв
      Рост тут конечно связан и с погодными условиями.

      Не только, идет рост промышленного потребления газа, есть закупка впрок для закачки в газовые хранилища ибо на Западе также понимают, что Незалежная в чем стабильна, так в потрясениях...
      хрыч
    2. антивирус Сегодня, 07:46
      есть мин и макс температуры.
      Возможно мы проходим самый теплый период за 40 лет.
      дальше будет свежее.
      Нормальные люди за 3-5 лет "до.." думают и готовятся, а не скачут
      антивирус
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:55
        Бесконечных хранилищ просто нет! Покупать будут, эт просто бизнес!
        А с погодой???? Да тут такие гадания .... иногда получается монетку кинуть, точнее будет.
        Рачительный хозяин всё равно за будущее задумается, вон, бундес бабушка соображает! Ещё несколько старших "капитанов гейропейского корабля" о том же задумались!
        Будут брать!
        rocket757
    3. Piramidon (Степан) Сегодня, 09:04
      Цитата: 210окв
      Рост тут конечно связан и с погодными условиями.

      Погода их прижала уже в 2018-м году (февраль-март), когда бриты вымерзали, а тут данные за 2017. В прошлом году зима была теплее. Интересно будет посмотреть данные за этот год.
      Piramidon
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:21
    Так вот, нужно чтобы через укроину наш газ не шел вообще! Чтобы трубы идущие через укроину порезать в следующем году, а поток газа также стабильно шел мимо империи скакунов. А Европа то мегалицемеры, гавкать на нас гавкают, а газа больше покупают каждый год!
    Геркулесыч
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 06:29
      А Европа то мегалицемеры, гавкать на нас гавкают, а газа больше покупают каждый год!

      Ну а чё ? Гавкать на Россию у них тоже бизнес. Побольше нагавкал побольше получил, им как бы по существу то побоку главное лаять в указанном направлении.
      DEZINTO
    2. Deck (Pertti) Сегодня, 06:48
      А Европа то мегалицемеры, гавкать на нас гавкают, а газа больше покупают каждый год!


      А мы гавкаем на Европу, но газ продаем. А давайте им противным продавать ничего не будем. Сокатим бюджет в два раза и разгоним всех, кто от бюджета кормится. В погонах в том числе.
      Deck
      1. Например Сегодня, 07:18
        Цитата: Deck
        А мы гавкаем на Европу, но газ продаем.

        Вы, сударь, только гавкаете. Продают газ другие люди. И бюджетом занимаются другие люди. Не вы. Так, что говорите за себя. Это ваше личное решение гавкать. Кто на что учился. love
        Например
      2. влад66 (Владимир) Сегодня, 08:05
        Цитата: Deck
        А Европа то мегалицемеры, гавкать на нас гавкают, а газа больше покупают каждый год!


        А мы гавкаем на Европу, но газ продаем. А давайте им противным продавать ничего не будем. Сокатим бюджет в два раза и разгоним всех, кто от бюджета кормится. В погонах в том числе.

        И вы сами первый же орать начнете почему вам пенсию или зарплату задерживают, ну ну.
        влад66
    3. Scoun (Roman) Сегодня, 07:57
      Цитата: Геркулесыч
      А Европа то мегалицемеры, гавкать на нас гавкают, а газа больше покупают каждый год!

      Их вопли воплями а дело делают. Германия даже в лице Шмеркель, на Россию тяфкает а трубу из России обнимает и на членов евросемьи лает.
      Понимает.... что лет через пять, евросемья присосётся к немецкой соске а поляки и прочие.... станут окончательно -
      прочими поляками.
      Scoun
  3. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:35
    Пока украинская труба существует, у нас снежным комом будут расти проблемы, нельзя соглашаться на увязывание существования СП-2 с этим аппендиксом. Принципиальная и бескомпромиссная позиция остудит многим горячие головы, особенно в период максимального количества потребления природного газа.
    ul_vitalii
    1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 06:55
      Принципиальная и бескомпромиссная позиция остудит многим горячие головы, особенно в период максимального количества потребления природного газа.
      День добрый hi Ну пока всё укладывается в этот вектор , но в свете непрекращающейся истерии можно ждать чего угодно . Строительство СП-2 прекратят вряд-ли , но могут потребовать какие либо уступки от нас на других площадках . Надеюсь , что в МИДе и Газпроме переговорщики ушлые и на разную фигню не поведутся...
      КВУ-НСвД
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:14
        Виктор, здравствуй hi, вот я и веду к тому, что ни каких уступок. Только дай повод. Если и уступки, то на барских правах, словно бросить кость, а не под диктовку замерзающих. drinks
        ul_vitalii
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:05
          Виталий, Виктор, здравы будем soldier
          Очень хочется увидеть именно победу государственных интересов. Мы часть государства, это будет и наша победа.
          Наш газ им конечно нужен, но за уступки они будут драться! В принципе, эт понятно, они лидеры всего "прогрессивного" человечества, светочи мира т.с.
          Надеюсь, бизнес интересы не пересилят в нашем случае, необходимость этого шага. Подкармливать бандерлогию у своих границ нам не надо, эт точно.
          rocket757
          1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 08:20
            Очень хочется увидеть именно победу государственных интересов. Мы часть государства, это будет и наша победа.
            Ну запуск СП-2 и станет именно победой России и стратегической победой . И именно поэтому вызывает столь истеричное противодействие . Та , что надеюсь , тёзка hi . будет повод отметить это дело и поржать над бесплодными усилиями разных вражин... winked
            КВУ-НСвД
        2. assa67 (андрей) Сегодня, 08:11
          еще"Силу Сибири"достроим,"Турецкий поток".на подходе....и что смогут сделать партнеры?
          assa67
      2. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 07:59
        Цитата: КВУ-НСвД
        Надеюсь , что в МИДе и Газпроме переговорщики ушлые и на разную фигню не поведутся...

        ну какие переговорщики и юристы в газпроме уже видели, тут только МИД и МО - смогут по существу объяснить толерастам что им будет лучше и как лучше что бы они поступали, особенно в свете последних событий
        Angel_and_Demon
  4. Vard Сегодня, 08:27
    Мухи отдельно... котлеты отдельно... Европа гадит не по детски, при этом визжит что газ это оружие влияния России... так может не нужно разочаровывать старушку... Перекрыть поставки не можем... контракт и прочее... а вот увеличить в случае холодов... это я так понял на наше усмотрение... пусть почувствуют разницу... и ещё... Сверхплановые поставки они по какой цене шли?
    Vard
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 08:33
      Политика отдельно - заявлять можно что угодно, экономика отдельно - есть спрос будет и предложение.
      Вадим237
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:30
    Зловещие признаки... "Северный поток-2" очевидно совсем возьмёт на себя "Украиинский транзит"... Но сможет и Белорусский( Польский)... Полякам что, тоже пора "приготовиться"?
    Горный стрелок
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 08:35
      А ещё есть Ямал СПГ и строят второй подобный терминал.
      Вадим237
      1. Vard Сегодня, 08:42
        Конечно так оно и будет... судя по котировке акций Газпрома... все деньги уходят в создание перекачивающих мощностей... То есть банкет как всегда за наш счёт...
        Vard
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