Что произошло с поставками российского газа в Европу в 2017 году?

Поставки российского газа в Европу достигли рекордного уровня за всю историю. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии. По последним данным, рост в 2017 году составил 12%, о чём свидетельствует мониторинг европейского газового рынка.Несмотря на многочисленные антироссийские выпады, европейцы заинтересованы в стабильных поставках «голубого топлива» и прекрасно понимают, что «трубный» газ из России на сегодняшний день не может быть заменён никаким иным, тем более американским сжиженным.На сегодняшний день доля российского газа на европейском рынке достигла 43%. При этом больше трети газа из России в Европу в 4-м квартале 2017 года поступило по газопроводу «Северный поток» (примерно 34%). Рост поставок по «СП» составил около 30% в сравнении с 2016-м годом, что связано со снижением объёмов транзита газа через украинскую ГТС в том же 4-м квартале 2017 года.Если говорить о процентном распределении в логистике транзита газа из РФ в Европу, то по итогам 2017 года она выглядит следующим образом: