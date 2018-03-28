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Что произошло с поставками российского газа в Европу в 2017 году?
Поставки российского газа в Европу достигли рекордного уровня за всю историю. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии. По последним данным, рост в 2017 году составил 12%, о чём свидетельствует мониторинг европейского газового рынка.
Несмотря на многочисленные антироссийские выпады, европейцы заинтересованы в стабильных поставках «голубого топлива» и прекрасно понимают, что «трубный» газ из России на сегодняшний день не может быть заменён никаким иным, тем более американским сжиженным.
На сегодняшний день доля российского газа на европейском рынке достигла 43%. При этом больше трети газа из России в Европу в 4-м квартале 2017 года поступило по газопроводу «Северный поток» (примерно 34%). Рост поставок по «СП» составил около 30% в сравнении с 2016-м годом, что связано со снижением объёмов транзита газа через украинскую ГТС в том же 4-м квартале 2017 года.
Если говорить о процентном распределении в логистике транзита газа из РФ в Европу, то по итогам 2017 года она выглядит следующим образом:
44% - «украинский» транзит, 30% - по «Северному потоку, остальное – транзит через Республику Беларусь.
Несмотря на многочисленные антироссийские выпады, европейцы заинтересованы в стабильных поставках «голубого топлива» и прекрасно понимают, что «трубный» газ из России на сегодняшний день не может быть заменён никаким иным, тем более американским сжиженным.
На сегодняшний день доля российского газа на европейском рынке достигла 43%. При этом больше трети газа из России в Европу в 4-м квартале 2017 года поступило по газопроводу «Северный поток» (примерно 34%). Рост поставок по «СП» составил около 30% в сравнении с 2016-м годом, что связано со снижением объёмов транзита газа через украинскую ГТС в том же 4-м квартале 2017 года.
Если говорить о процентном распределении в логистике транзита газа из РФ в Европу, то по итогам 2017 года она выглядит следующим образом:
44% - «украинский» транзит, 30% - по «Северному потоку, остальное – транзит через Республику Беларусь.
Использованы фотографии: Газпром
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