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Британия связала с делом Скрипаля крушение MH-17

В СМИ опубликована презентация «Инцидент в Солсбери», в которой сообщается не о фактах, а о взгляде официального Лондона на отравления шпиона Скрипаля. Эту презентацию предложили послам иностранных государств в британском посольстве в России. И это та самая презентация, которая и «убедила» некоторые страны выслать российских дипломатов. По крайней мере, именно в таком духе высказался американский посол в Москве Джон Хантсман.

Ничего нового в презентации, понятное дело, нет. При этом, как пишет газета «Коммерсантъ», в распоряжении которой британский материал оказался, Россия в этом материале представлена как государство «виновное без малейших сомнений». Речь фактически идёт об окончательном надругательстве англо-американских «фокусников» над основой основ современной юриспруденции – принципом презумпции невиновности.

Британия связала с делом Скрипаля крушение MH-17



В презентации Британия рассматривает инцидент в Солсбери с точки зрения сравнения с «подобными» инцидентами в прошлом. А «подобные инциденты в прошлом» - это описываемые Лондоном в качестве «российских» хакерские атаки, воссоединение Крыма с Россией и даже борт MH-17.

Другими словами, даже малайзийский «Боинг», сбитый ВСУ в 2014 году над Донбассом, приплели к этой презентации, что говорит только об одном: для провокаторов все средства хороши, и даже на человеческих смертях они готовы зарабатывать политические дивиденды. Для того по "Боингу" и наносился удар ВСУ с подачи западных кураторов, чтобы потом манипулировать этим против России.

При этом сам материал выполнен в откровенном варианте антироссийской пропаганды. Вот несколько выдержек:

Первый случай применения химического оружия в Европе с окончания Второй мировой войны.


«Новичок» - это группа химических агентов, разработанных только Россией и не зарегистрированных по протоколу в ОЗХО.


Отравляющее вещество (при отравлении Скрипаля) могло поразить 131 представителя населения Великобритании.


Вот только нет ответов на главные вопросы:
Если более 130 человек «могли отравиться», то почему же «не отравились»? Как прибывшие на место сотрудники полиции идентифицировали у Скрипалей отравление и при этом сами не пострадали? Откуда было известно о том, какой именно антидот вводить отравленным? И ещё: почему с момента отравления ни разу не показаны Сергей и Юлия Скрипаль, хотя для Запада «картинка», как известно, превыше всего.

Презентация опубликована "Коммерсантом".

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 65

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:42
    Даже и не буду обсуждать эту "ПРЕЗЕНТАЦИЮ"Вопрос.Что наш МИД сделал по факту отравления гражданки России в Англии?
    210окв
    1. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 06:51
      Цитата: 210окв
      .Что наш МИД сделал по факту отравления гражданки России в Англии?

      Сделал запрос в МИД бритов и ждет ответ. laughing
      AlexVas44
      1. Чёрный Сегодня, 06:54
        Политика грязная вещь! Вызывает ностальгию ХХ век, когда у власти во многих странах были настоящие личности, которые были независимы, принимали самостоятельные решения! Сейчас какой-то паноптикум!! Безликие зверушки , словно загипнотизированные’ смотрят на своего вожака и ждут сигнала, что им делать! Скучно, девочки!
        Чёрный
        1. bulvas (Василий) Сегодня, 08:26
          Цитата: AlexVas44
          Цитата: 210окв
          .Что наш МИД сделал по факту отравления гражданки России в Англии?

          Сделал запрос в МИД бритов и ждет ответ. laughing


          И повторил об этом уже 258 раз,
          можно было и запомнить
          bulvas
      2. CooL_SnipeR (Анатолий) Сегодня, 06:58
        Они граждане только по одной причине ...горбач, ЕБН, да "мараторий". Раньше за это был расстрел... и я понимаю почему, чтоб не повадно было, но главное -предателей не плодить am Раньше таких пачками клали... а щас развели толерастию. Я не живодер, но помоему такие люди не должны топтать землю. Пусть Россия щас тяжело смахивает на Родину и еще не забыты лихие 90 и вышеперечисленные персонажи - но по-моему это не оправдание. Часть того, что мы прос...ли в том числе и на этом скрипаче и прочих баянистах.
        з.ы. Сам в свое время имел 1 форму (особой важности) и не представляю что нужно, чтобы я лично сам делал. Но ошибкой было бы судить людей по себе.
        CooL_SnipeR
        1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 08:23
          Цитата: CooL_SnipeR
          Сам в свое время имел 1 форму (особой важности) и не представляю что нужно, чтобы я лично сам делал. Но ошибкой было бы судить людей по себе.

          Полагаю, одной из ошибок является обозначения своего уровня секретности.
          Теренин
      3. Сергей-svs (Сергей) Сегодня, 07:15
        Вот для такой тупой бездоказательной лжи и были предназначены: новая система образования, отучающая людей мыслить и голливудская продукция про "злых русских" и западных "лыцарей свiта"... fool
        P.S. А это люди с "хорошими и честными" лицами, которым просто необходимо верить на слово... yes
        Сергей-svs
      4. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 08:22
        ну вы то лучше всех знаете, что сделал наш МИД! Полотёром там подрабатываете?
        Hammerlock
    2. Мур (Андрей) Сегодня, 06:51
      Пока Захарова только в острословии упражняется.
      Выслать взад послов всех этих русофобских образований не позволяют правила хорошего тона и "партнерские" отношения?
      Мур
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:53
        Не позволяет отсутствие фаберже...
        Цитата: Мур
        Пока Захарова только в острословии упражняется.
        Выслать взад послов всех этих русофобских образований не позволяют правила хорошего тона и "партнерские" отношения?
        210окв
        1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 07:08
          Дело не в отсутствии, а в том, что их за это самое фаберже на западе держат плотно в виде активов там же. А еще жены, дети, любовницы оттуда не вылазят.
          Ушлый_башкорт
          1. bulvas (Василий) Сегодня, 08:36
            Цитата: Мур
            Пока Захарова только в острословии упражняется.
            Выслать взад послов всех этих русофобских образований не позволяют правила хорошего тона и "партнерские" отношения?



            Вы в курсе, вообще, за что идет война?

            - за единое пространство в Евразии, где Россия будет в центре и будет замыкать на себе потоки грузов и энергоносителей

            Мы можем, конечно выгнать всех послов и порвать связи со всеми западными странами, но это как раз то, чего добиваются в Вашингтоне и Лондоне

            Тем более, что европейские страны - слабые и несамостоятельные.

            У нас 2 варианта (грубо говоря):
            - медленно, но верно оторвать от них страны и сделать их своими естественными союзниками
             - "жахнуть" по центру мировой гадости, тогда остальные быстро прилипнут к нам

            Честно скажу - мне второй вариант нравится больше, но .....
            bulvas
      2. котовский (Константин) Сегодня, 07:18
        Цитата: Мур
        Выслать взад послов всех этих русофобских образований не позволяют правила хорошего тона и "партнерские" отношения?

        Обыкновенный здравый смысл.
        Цитата: 210окв
        Не позволяет отсутствие фаберже...

        Отсутствие фаберже,это когда сидишь вот так и ноешь под руку собственному
        правительству.
        Или может наоборот,фаберже такими выросли,что для головы ничего не остается..
        котовский
      3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:31
        Цитата: Мур
        Пока Захарова только в острословии упражняется.

        она Прессекретарь МИДа и озвучивает его позицию. отсебятину она городить не может. своё, только своё, мнение она как частное лицо высказывает в "Фейсбуке"
        LSA57
    3. хрыч (Хрыч) Сегодня, 06:58
      Цитата: 210окв
      Что наш МИД сделал по факту отравления гражданки России в Англии?

      А тут и не надо ничего делать, выслать зеркально дипломатов и плевать...
      хрыч
      1. Комментарий был удален.
    4. lis-ik (Сергей) Сегодня, 07:01
      Цитата: 210окв
      Даже и не буду обсуждать эту "ПРЕЗЕНТАЦИЮ"Вопрос.Что наш МИД сделал по факту отравления гражданки России в Англии?

      Многие утверждают,что наш МИД отлично работает во главе с самым лучшим министром, а по мне так больший позор был только при Козыреве.
      lis-ik
      1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 07:12
        МИД выразитель линии государства, он не самостоятелен. Не может Лавров на заседании ООН встать и послать всех туда, где Макар телят не пас, не может заявить, что высылаются в зеркальном порядке дипломаты этих стран и вообще отныне друзей и партнеров акромя армии и флота у России нет. Хотелось бы, но так не будет.
        Ушлый_башкорт
      2. Moskovit (Алексей) Сегодня, 07:13
        Я прекрасно понимаю наш МИД. Посмотрите на нашу экономику. Завтра западные партнеры объявляют нам бойкот. Значительно сокращают или перестают покупать наши природные ресурсы, замораживают счета, перестают продавать оборудование, машины и запчасти к ним, лекарства, технологии, блокируют программное обеспечение. В стране наступает коллапс экономики. Это СССР мог говорить с позиции силы до 1985. А мы так, взбрыкиваемся иногда, поэтому мелкие и более крупные шавки в виде Украины делают что хотят.
        Moskovit
        1. lis-ik (Сергей) Сегодня, 07:16
          Согласен и с Вами и с предыдущем комментарием, но всякую шваль всё же надо ставить на место вопреки всему иначе вообще ничего не останется.
          lis-ik
          1. Moskovit (Алексей) Сегодня, 08:06
            Слава Богу, хоть высылают в ответ, а то были советы от бывалых дипломатов, мол не надо усугублять.
            Чтобы сильно выступать на международной арене, надо быть сильными внутри. С этим у нас большие проблемы...А после событий в Кемерово, Волоколамске и Коломне люди еще более озлобились на нынешнюю власть.
            Moskovit
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:40
              Цитата: Moskovit
              .А после событий в Кемерово, Волоколамске и Коломне люди еще более озлобились на нынешнюю власть.

              да? и откуда такие выводы? Россия сплотилась. зайдите в любую соцсеть и посмотрите. Россия скорбит и только либеросня скулит.
              LSA57
        2. PSih2097 (Александр Латыш) Сегодня, 08:27
          Цитата: Moskovit
          блокируют программное обеспечение.

          о да, вот это страшно... laughing так страшно, что аж жуть, вы еще сказочку про отключение от паутины сегмента RU/РФ расскажите...
          Цитата: Moskovit
          перестают продавать оборудование, машины и запчасти к ним,

          ну есть еще и Китай, да и запад что то не торопится уходить полностью "громко хлопнув дверью".

          PSih2097
        3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:36
          Цитата: Moskovit
          А мы так, взбрыкиваемся иногда, поэтому мелкие и более крупные шавки в виде Украины делают что хот

          LSA57
      3. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:32
        Цитата: lis-ik
        Цитата: 210окв
        Даже и не буду обсуждать эту "ПРЕЗЕНТАЦИЮ"Вопрос.Что наш МИД сделал по факту отравления гражданки России в Англии?

        Многие утверждают,что наш МИД отлично работает во главе с самым лучшим министром, а по мне так больший позор был только при Козыреве.

        Как Вы себе представляете, "не позорное" поведение нашего МИДа? Голословными обвинениями бросаться легче всего.
        Alex-a832
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:47
          Привет Алекс soldier
          МИД выражает только мнение "партии". "Партия" выражает интересы системы власти - капиталистов олигархов. Бизнес, ничего личного.
          Удивительно что там ваще хоть какие то интересы государства просматриваются!
          До МИД СССР и господина "НЕТ" там далеко, но и продажностью интересов страны от "меченого" и "алкаша" там не просматривается.
          Будем объективны, нам просто хочется услышать высказывания "по жёстче" и действия по круче ... надоело терпеть все "наезды" от "западных партнёров". Это не МИД претензии и даже не к правительству, эт вопрос к системе. А там бизнес и ничего личного!
          Такова действительность, хотим мы этого или нет!
          rocket757
          1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 08:17
            Виктор, приветствую hi
            Я бы скарал, что власть пытается удерживать некую "золотую середину", которая позволяет решать социальные вопросы и вопросы безопасности при минимальном дефиците бюджета, для чего свой ручной олигархат держат в привелегированных условиях. Но политическая власть приэтом доминирует. Ничего не попишешь - у нас капитализм с элементами социализма, а не наоборот, как лично мне хотелось бы.
            По сравнению с международным влиянием СССР Россия значительно уступает в связи с тем, что наша зона влияния мизерна. США подмяли под себя не только все страны Варшавского договора, но и большой кусок СССР. Объявить миру бойкот для нас сейчас - это загнать себя в условия близкие к КНДР. Нашему народу это точно не понравится. Единственный способ вернуть себе влияние - это установление контроля над значительным количеством стран, имеющих важное значение в геополитике и в глобальной экономике. СССР этого добилось по итогам ВМВ. Готовы ли мы снова заплатить такую цену, чтобы в короткий срок вернуть себе влияние? А сейчас "цена" явно подорожала.
            Alex-a832
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:41
          Цитата: Alex-a832
          Как Вы себе представляете, "не позорное" поведение нашего МИДа?

          надо было Лаврову бориса, или мей в ринг на поединок вызвать
          LSA57
    5. Комментарий был удален.
  2. CooL_SnipeR (Анатолий) Сегодня, 06:49
    Придумали какую-то откровенную... Что Францы Фердинанды закончились или корабли для Тонкина очередного жалко или Луазитании? Честно уже надоело читать это и постоянно видеть в новостях! Когда уже у ВВП терпежка кончиться и Лавров грянет что-нибудь такое, что у них бы волосы зашевилились на 5 точке. Достал этот театор абсурда...чесслово.
    CooL_SnipeR
    1. Александр 3 Сегодня, 06:58
      Шевелить волосы этим трепалам надо вручную ,хорошей дубинкой.
      Александр 3
    2. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 06:59
      Лавров? "Грянет"? Повеселили... laughing
      samarin1969
      1. CooL_SnipeR (Анатолий) Сегодня, 07:01
        Цитата: samarin1969
        Лавров? "Грянет"? Повеселили...

        А что, Вам бы не хотелось? Пока, может быть к счастью, воюем только авторучками
        CooL_SnipeR
    3. котовский (Константин) Сегодня, 07:21
      Цитата: CooL_SnipeR
      Когда уже у ВВП терпежка кончиться и Лавров грянет что-нибудь такое

      Когда терпежка кончится,грянет уже Шойгу..
      Только вы уже не сможете об этом написать.
      Горячие финские парни...Оставьте это тем у кого нервы покрепче. hi
      котовский
      1. CooL_SnipeR (Анатолий) Сегодня, 07:44
        Ну первым Шайгу точно не грянет... этого и ждут
        CooL_SnipeR
      2. SOF (Александр) Сегодня, 08:51
        Цитата: котовский
        Горячие финские парни...Оставьте это тем у кого нервы покрепче

        ...добавлю - "и ума побольше"
        SOF
  3. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:54
    Трибунал на горизонте. Хороша и по теме была в сети фотография с танковой колонной и надписью "Шойгу едет на допрос". smile Как говорится, бог в помощь.
    ul_vitalii
    1. роман66 (роман) Сегодня, 07:36
      Виталий hi , прикинь, только вчера писал

      1
      роман66 (роман) 2 Вчера, 14:40 ↑
      "боинг" был сбит газом "новичок?" надо подсказать "партнерам", получу бочку варенья и ящик печенья

      блин, я думал, что это шутка....

      1
      роман66
      1. assa67 (андрей) Сегодня, 07:44
        Роман,доброго утра soldier Путин снова,вроде,не летал с аистами,так что не увязывается что-то...
        assa67
        1. роман66 (роман) Сегодня, 07:47
          Андрей, аналогично! hi а может Путин не один? если их хотя бы трое - все становится на свои места
          роман66
          1. assa67 (андрей) Сегодня, 07:54
            Цитата: assa67
            я угага....трое Путиных!!!...снова на государеву службу
            assa67
      2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:48
        Рома hi помню, читал smile Андрей hi привет.
        ul_vitalii
        1. assa67 (андрей) Сегодня, 07:53
          Виталий hi ...я угага....трое Путиных!!!...снова на государеву службу
          assa67
          1. роман66 (роман) Сегодня, 08:01
            есть такой автор фэнтези - Стерхов, а у него книга "быть драконом" - что-то подобное оисывается
            роман66
            1. assa67 (андрей) Сегодня, 08:15
              читал....только фантомов бы больше drinks
              assa67
              1. роман66 (роман) Сегодня, 08:17
                ага, а то уже и не справляется...
                роман66
                1. assa67 (андрей) Сегодня, 08:22
                  да,брат,вокруг же силуановы,скворцовы,пучковы.....список продолжать не буду)
                  assa67
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:44
      Цитата: ul_vitalii
      Хороша и по теме была в сети фотография с танковой колонной и надписью "Шойгу едет на допрос". Как говорится, бог в помощь.

      лучше конечно это в реале увидеть lol
      Виталию, Привет hi
      LSA57
  4. DEZINTO (Николай) Сегодня, 06:59
    Я вообще не понимаю что там происходит.....? Такое ощущение что англичанам дали задание и они его изо всех сил выполняют как получается,..

    ...отравили не отравили? - кто? кого? чего? зачем? что за фамилия кто он бл..такой? что-бы его так изощренно травить да причём вместе с дочкой, что за бред?!?!

    Но нет блин раздули тему на отличненько!
    DEZINTO
    1. Azim77 (Азим) Сегодня, 07:41
      Это нормальное инстинктивное поведение приматов. Англия пытается строить из себя жертву, чтобы члены стаи (ЕС) простили и не упрекали ее за Брексит, т.к. она и дальше в одной евро-лужайке остается пастись. А США, как альфа-самец разрешает другим более низшим самцам солидарно попрыгать и постучать себя кулаками.
      Новое исследование приматологов показывает, что самцы шимпанзе, «дружащие» с высокоранговыми самцами, имеют больше шансов спариться с выбранной самкой, если при этом присутствует альфа-самец.
      «Альфа-самцы могут уступить возможность спариться подчиненным в обмен на социальные бонусы, например поддержку в драке с другими самцами», — объясняет ведущий автор исследования. Подчиненным самцам достается в краткосрочной перспективе шанс произвести потомство, в то время как альфа-самцы получают долгосрочную выгоду, оставаясь на вершине иерархии благодаря более низкоранговым самцам.
      Azim77
    2. assa67 (андрей) Сегодня, 07:48
      Николай,приветствую hi ....
      Цитата: DEZINTO
      Но нет блин раздули тему на отличненько!

      бабосики на брэксит надо отбить? надо...Москва ЧМ у них отобрала?..да...надо обгадить?...продолжать ,думаю,не стоит)))))))
      assa67
  5. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:01
    Мелкокопатели, никакого размаха. Так и в разрушении первой высотки(Вавилонская башня) нас обвинят.
    Сергей985
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 07:03
    Все эти презентации напоминают комиксы для пипла . Грустно , но такого уровня хватает и для "серьёзных" людей на западе , а кому не хватает , тому "ненавязчиво помогут" в обретении такого понимания . Хотя тот факт , что многие страны ограничились чисто формальными шагами поддержки , внушает некоторый оптимизм .. Но тем не менее эпоха железных доказательств в политике уходит в прошлое и им на смену идёт сакраментальное : "я так чувствую.."
    КВУ-НСвД
  7. Metallurg_2 (Михаил Акимкин) Сегодня, 07:13
    В римском праве царица доказательств - признание. А в праве английском царица доказательств- Highly-likely...
    Metallurg_2
  8. Чёрная вода (Александр) Сегодня, 07:18
    монстра из России лепят, какое- то политическое средневековье.....Для обвинения достаточно просто крикнуть и весь мир ( почти весь - но сортировать некогда ) - подхватил мантру....при этом обвинители своих протестующих газом, водомётами, свето-шумовыми гранатами и резиновыми пулями разгоняют, и эти люди кричат что я варвар с востока, что я опасен и угроза.......от этого лая русский медведь начал ворочаться, потягиваться и просыпаться....биться так биться- чего в ж...пу то орать...
    Чёрная вода
  9. К-50 (Алексей) Сегодня, 07:24
    Да утопить к бениной маме этот мелкобритый островок, да и х рен с этими наглоссакцами.
    Как они уже остобрыдли!!!
    Придумают какую-нибудь х рень, нас обвинят, а мы потом оправдывайся!!!
    Мочкануть по ним от всей широты русской души, а если кого попутно зацепит, тоже не лучше наглоссакцев, потому как "бог шельму метит!!!" am
    К-50
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 07:28
      Да утопить к бениной маме этот мелкобритый островок

      Ух как Вы разошлись, hi ну тогда Вам анекдот в тему:

      «Постпред РФ в ООН ходит по коридору, задумчиво бормочет себе под нос: - Куда же ещё пять? Куда же ещё пять? Его спрашивают: - О чём Вы?

      - Видите ли, по нашим расчётам на всю Британию хватает пяти боеголовок. А на ракете их десять. Вот и ломаем голову - куда девать ещё пять?»

      DEZINTO
      1. К-50 (Алексей) Сегодня, 07:42
        Цитата: DEZINTO
        Ух как Вы разошлись,

        У меня просто нет такого ангельского терпения как у Путина и Лаврова. Давно бы им морды набил. Совсем бояться Россию перестали. Пора напомнить за счёт жертв какого народа am их в крематориях не сожгли. am
        К-50
  10. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:34
    Так и будут гадить на высоком уровне, а низам по барабану , будут читать и слушать эту охинею и попивать пивко.
    ul_vitalii
  11. wandlitz (Александр Антонов) Сегодня, 07:38
    Британские политики готовы обвить Россию в преступлениях, которые, скорее всего,совершены ими самими. Действуют по формуле "Держи вора". Кто кричит, тот и первый вор...
    wandlitz
  12. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 07:45
    «Новичок» - это группа химических агентов, разработанных только Россией и не зарегистрированных по протоколу в ОЗХО.


    и как не странно он 20 лет назад эмигрировал в штаты
    Angel_and_Demon
  13. Горменгаст (Станислав) Сегодня, 07:59
    В Великобрюканию едут только либерасы, спасаясь от народного гнева. Зачем с наглосаксами вообще дипломатические отношения? Отозвать посла.

    А на хамство нужно отвечать хамством. Вот бы и Путину, на весь мир, назвать Мэй надзирательницей Освенцима, Джонсона - анальным клоуном, а ничтожного министра обороны - мастурбирующей школотой.
    Горменгаст
    1. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 08:55
      Посла отзывать "низзя", ибо на лондонской бирже и на лондонских аукционах торгуется разнообразное "народное достояние" России, а через Британские банки и страховые компании идут российские финансовые, кредитные и страховые потоки... Другое дело, что на хамство надо отвечать хамством, например на отказ Джонсона ехать в Россию, а Мэй встречаться с российским послом, надо отвечать в том смысле, что мы-русские сами отзывает его приглашение до тех пор, пока он не предоставит справку от психиатра о своей нормальности так, как его внешний вид и поведение "с большой долей вероятности" указывают на запущенное психическое заболевание, ведущее к невменяемости и неадекватному поведению... То же и для Мэй... Пусть бесятся...
      Monster_Fat
  14. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 08:29
    РФ на основании таких доказательств надо выслать из РФ все население РФ.
    hhhhhhh
  15. Vard Сегодня, 08:36
    Тереза Мей... Алиса в стране чудес... А Борис Джонсон очумелый заяц... всё старачнее и страчнее...
    Vard
  16. NordUral (Евгений) Сегодня, 08:45
    Скорбь и сочувствие жертвам жуткой трагедии в Кемерово!

    И пусть боль и ужас случившегося, гибель детей вправят, наконец, нам мозги. Пора бы уже очнуться и понять - с таким социальным строем нас ждет гибель.

    Путину, если он действительно президент страны, надо четко и ясно послать этих жуликоватых партнеров куда подальше и заняться своей страной. А то так и не заметим, как растворимся в небытии в череде бедствий и пожаров.
    Нам, поняв, что не добили в 90-х, объявили войну, открытым текстом. И все бы ничего, переживали и не такое. Но тогда была настоящая наша власть, а сейчас во власти воры и предатели, да еще рядящиеся в ярых патриотов. И наша задача - понять это и очистить страну от врагов внутренних. И тогда перестанут дети сгорать в кинозалах.
    Светлая память невинным жертвам преступного режима!
    NordUral
  17. кедр (Евгений) Сегодня, 09:04
    По предложенной западнёй идеи, МИД должен безапелляционно объявить на весь мир Британию, "как виновную без малейших сомнений" в гибели 64 человек в Кемерово и выслать 64 британских дипломата...
    Пусть потом отмываются всю оставшуюся историю...
    кедр
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