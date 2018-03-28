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Британия связала с делом Скрипаля крушение MH-17
В СМИ опубликована презентация «Инцидент в Солсбери», в которой сообщается не о фактах, а о взгляде официального Лондона на отравления шпиона Скрипаля. Эту презентацию предложили послам иностранных государств в британском посольстве в России. И это та самая презентация, которая и «убедила» некоторые страны выслать российских дипломатов. По крайней мере, именно в таком духе высказался американский посол в Москве Джон Хантсман.
Ничего нового в презентации, понятное дело, нет. При этом, как пишет газета «Коммерсантъ», в распоряжении которой британский материал оказался, Россия в этом материале представлена как государство «виновное без малейших сомнений». Речь фактически идёт об окончательном надругательстве англо-американских «фокусников» над основой основ современной юриспруденции – принципом презумпции невиновности.
В презентации Британия рассматривает инцидент в Солсбери с точки зрения сравнения с «подобными» инцидентами в прошлом. А «подобные инциденты в прошлом» - это описываемые Лондоном в качестве «российских» хакерские атаки, воссоединение Крыма с Россией и даже борт MH-17.
Другими словами, даже малайзийский «Боинг», сбитый ВСУ в 2014 году над Донбассом, приплели к этой презентации, что говорит только об одном: для провокаторов все средства хороши, и даже на человеческих смертях они готовы зарабатывать политические дивиденды. Для того по "Боингу" и наносился удар ВСУ с подачи западных кураторов, чтобы потом манипулировать этим против России.
При этом сам материал выполнен в откровенном варианте антироссийской пропаганды. Вот несколько выдержек:
Вот только нет ответов на главные вопросы:
Если более 130 человек «могли отравиться», то почему же «не отравились»? Как прибывшие на место сотрудники полиции идентифицировали у Скрипалей отравление и при этом сами не пострадали? Откуда было известно о том, какой именно антидот вводить отравленным? И ещё: почему с момента отравления ни разу не показаны Сергей и Юлия Скрипаль, хотя для Запада «картинка», как известно, превыше всего.
Презентация опубликована "Коммерсантом".
Ничего нового в презентации, понятное дело, нет. При этом, как пишет газета «Коммерсантъ», в распоряжении которой британский материал оказался, Россия в этом материале представлена как государство «виновное без малейших сомнений». Речь фактически идёт об окончательном надругательстве англо-американских «фокусников» над основой основ современной юриспруденции – принципом презумпции невиновности.
В презентации Британия рассматривает инцидент в Солсбери с точки зрения сравнения с «подобными» инцидентами в прошлом. А «подобные инциденты в прошлом» - это описываемые Лондоном в качестве «российских» хакерские атаки, воссоединение Крыма с Россией и даже борт MH-17.
Другими словами, даже малайзийский «Боинг», сбитый ВСУ в 2014 году над Донбассом, приплели к этой презентации, что говорит только об одном: для провокаторов все средства хороши, и даже на человеческих смертях они готовы зарабатывать политические дивиденды. Для того по "Боингу" и наносился удар ВСУ с подачи западных кураторов, чтобы потом манипулировать этим против России.
При этом сам материал выполнен в откровенном варианте антироссийской пропаганды. Вот несколько выдержек:
Первый случай применения химического оружия в Европе с окончания Второй мировой войны.
«Новичок» - это группа химических агентов, разработанных только Россией и не зарегистрированных по протоколу в ОЗХО.
Отравляющее вещество (при отравлении Скрипаля) могло поразить 131 представителя населения Великобритании.
Вот только нет ответов на главные вопросы:
Если более 130 человек «могли отравиться», то почему же «не отравились»? Как прибывшие на место сотрудники полиции идентифицировали у Скрипалей отравление и при этом сами не пострадали? Откуда было известно о том, какой именно антидот вводить отравленным? И ещё: почему с момента отравления ни разу не показаны Сергей и Юлия Скрипаль, хотя для Запада «картинка», как известно, превыше всего.
Презентация опубликована "Коммерсантом".
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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