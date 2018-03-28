Британия связала с делом Скрипаля крушение MH-17

Первый случай применения химического оружия в Европе с окончания Второй мировой войны.

«Новичок» - это группа химических агентов, разработанных только Россией и не зарегистрированных по протоколу в ОЗХО.

Отравляющее вещество (при отравлении Скрипаля) могло поразить 131 представителя населения Великобритании.