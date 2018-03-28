В Кемерово начались церемонии прощания с жертвами пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

В Кемерове проходят первые церемонии прощания с жертвами ужасной трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». Местные СМИ сообщают, что кемеровчане прощаются с 27-летним Антоном Мухиным и его пятилетним сыном. Родственники погибших сообщили, что приняли решение о кремации останков.Сегодня пройдут траурные церемонии прощания ещё с пятью погибшими при пожаре, унесшего десятки жизней 25 марта. Речь идёт о телах, которые уже опознаны родственниками.Отмечено, что захоронения будут проводиться на разных кладбищах города, однако на месте трагедии со временем вырастет мемориал в память обо всех жертвах трагедии.Нескольких погибших похоронят в других городах. В частности, в Томске будут похоронены погибшие учащиеся одного из местных лицеев – брат (шестиклассник) и сестра (первоклассница).На данный момент в Кемерове на месте трагедии работают около 100 представителей Следственного комитета РФ. Работа проводится под личным контролем главы ведомства генерала Александра Бастрыкина. По словам президента России Владимира Путина, накануне проводившего совещание в объятом горем городе, правовая оценка будет дана действиям каждого ответственного лица вне зависимости от его статуса.