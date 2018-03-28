09:07 28 марта
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В Кемерово начались церемонии прощания с жертвами пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

В Кемерове проходят первые церемонии прощания с жертвами ужасной трагедии в торговом центре «Зимняя вишня». Местные СМИ сообщают, что кемеровчане прощаются с 27-летним Антоном Мухиным и его пятилетним сыном. Родственники погибших сообщили, что приняли решение о кремации останков.
Сегодня пройдут траурные церемонии прощания ещё с пятью погибшими при пожаре, унесшего десятки жизней 25 марта. Речь идёт о телах, которые уже опознаны родственниками.
Отмечено, что захоронения будут проводиться на разных кладбищах города, однако на месте трагедии со временем вырастет мемориал в память обо всех жертвах трагедии.
В Кемерово начались церемонии прощания с жертвами пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

Нескольких погибших похоронят в других городах. В частности, в Томске будут похоронены погибшие учащиеся одного из местных лицеев – брат (шестиклассник) и сестра (первоклассница).
На данный момент в Кемерове на месте трагедии работают около 100 представителей Следственного комитета РФ. Работа проводится под личным контролем главы ведомства генерала Александра Бастрыкина. По словам президента России Владимира Путина, накануне проводившего совещание в объятом горем городе, правовая оценка будет дана действиям каждого ответственного лица вне зависимости от его статуса.





Использованы фотографии: ВКонтакте/Регион-42 Кемерово

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Комментарии 21

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:20
    Пусть земля Вам будет пухом hi
    ul_vitalii
    1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 07:30
      соболезнования родным и близким, а жертвам царствие небесное hi
      Angel_and_Demon
    2. влад66 (Владимир) Сегодня, 08:01
      ПРОСТИТЕ НАС ДЕТИ! Это все мы виноваты перед вами, сердце рвется.
      влад66
      1. Гардамир Сегодня, 08:32
        мы виноваты
        Забудется трагедия и вы опять начнёте орать, что Путин это Россия, что раз критикуешь Путина, значит враг. Может это вы пиаритесь на горе выдвигая такие лозунги.
        Каждый год в стране горят дома престарелых, с людскими жертвами. Но никто не замечает.
        Гардамир
        1. влад66 (Владимир) Сегодня, 08:39
          Цитата: Гардамир
          Забудется трагедия и вы опять начнёте орать, ч

          Гардамир, я не пойму, болеете за Россию и тут же пиаритесь на детской крови, у вас совесть и стыд остались ещё или все выела политика и ненависть к Путину? Сколько ты орал тут лозунги или российские печеньки вспомним лозунгер, ну и нелюдь же ты.
          влад66
          1. Гардамир Сегодня, 08:55
            тут же пиаритесь на детской крови,
            А не наоборот? Я вообще эти дни молчу, потому что погибли люди и сказать уже нечего. И как это не жестоко, но труднее не тем, кто погиб, а тем кто остался в живых. Каково отцу у которого погибли все дети? А вы тут начинаете шоу покаяния. Противно!
            Гардамир
            1. влад66 (Владимир) Сегодня, 09:07
              Цитата: Гардамир
              Я вообще эти дни молчу, потому что погибли люди и сказать уже нечего. И

              Лучше бы и сейчас молчали, умнее выглядели бы, это общая трагедия
              Цитата: Гардамир
              вы тут начинаете шоу покаяния. Противно!

              А вы такой белый и пушистый, как же вы предуреждали и тут писали, тьфу. Противно, так и идите в дальний окоп и застрелитесь там. И вообще, не та тема что бы срач разводить, хотите пишите в личку, отвечу всегда.
              влад66
    3. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 08:32
      Жаль погибших, особенно детей, соболезную родным и близким погибших.
      Горжусь героями бросавшимися в огонь спасая оставшихся в здании.
      RASKAT
  2. assa67 (андрей) Сегодня, 07:36
    земля пухом усопшим..беда..склоняю голову перед ними
    assa67
  3. 30 вис (Юрий) Сегодня, 07:42
    Что же происходит с нашими людьми ? Почему героизм соседствует с преступной безответственностью ? Созидание с саморазрушением .. Что ещё должно произойти страшного , что бы заставит людей отвечающих за безопасность граждан быть просто порядочными . Любить не только деньги , но и людей . Всё не могут отвыкнуть от начала девяностых ...- Грабь , воруй -после нас хоть потоп ... Старую гвардию , всех этих замшелых губернаторов ,мэров пора убирать на пенсию . Хорошо ,что В.В. двинул молодых вперёд . Они другие . Честней что ли , порядочней , добросовестней ,практичней . Сужу по Севастополю . Конечно скорблю . Детей простить нельзя !
    30 вис
    1. лис Сегодня, 07:46
      Цитата: 30 вис
      Хорошо ,что В.В. двинул молодых вперёд . Они другие

      ога...особенно в Самаре.убрал Губернатора,поставил лизуна.
      лис
      1. d1m1drol (Владимир) Сегодня, 08:18
        Лис приветствую. Губернатора, которого сняли с должности в Самаре надеюсь дождусь пока посадят за развал пищевой промышленности Самарской области и за лоббирование интересов своей семьи, так как его родным принадлежат все птицефабрики в Мордовии, а так же многие заводы такие как колбасные и молокозаводы и т.д. У нас в Самаре больше нет например кур, все мордовские, цемент-мордовский. И то что "деда" сняли, начали выдавливать его с рынка Самарской области, я лично считаю большим делом. А Азаров..ну он конечно "не хороший человек", тем не менее он хоть местный. При "деде" выделило государство огромные средства на строительство новой фабрики в Самарской области, но при нем же и всё растащили и ген.подрядчики "неожиданно" стали банкротами. "Деда" на нары надо, а не ордена давать. Ну я очень надеюсь, что разберутся кому следует.
        d1m1drol
  4. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 07:45
    Земля пухом погибшим, терпения родственникам и близким, выздоровления пострадавшим.
    У меня вопрос, хоть кто-то из тех, которые со своих миллионных каналов и твиттеров врали про сотни погибших, нагнетали панику, извинился хотя бы?
    Ушлый_башкорт
    1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 08:10
      Цитата: Ушлый_башкорт
      У меня вопрос, хоть кто-то из тех, которые со своих миллионных каналов и твиттеров врали про сотни погибших, нагнетали панику, извинился хотя бы?

      Один из них гражданин Украины, житель Киева и вряд ли он будет извиняться!
      Serg65
      1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 08:23
        Я про местных [censored]. Жаль, что нет статьи, по которой привлечь можно.
        Ушлый_башкорт
    2. ghby (Андрей) Сегодня, 08:44
      Цитата: Ушлый_башкорт
      У меня вопрос, хоть кто-то из тех, которые со своих миллионных каналов и твиттеров врали про сотни погибших, нагнетали панику, извинился хотя бы?

      надо статью в УК или в КоАП за изготовление и распространение фейков (разделить по тяжести, малую в КоАП тяжелее в УК) , а то пользуются безнаказанностью (цензура).

      ghby
  5. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 07:54
    Земля пухом - погибшим...,покоя детским душам...
    Родным - сил пережить эту трагедию...
    FalconD
  6. Шурале (Шурале) Сегодня, 07:56
    Следующим думаю будет массовое отравление. После чего будут массовые проверки пищевых комбинатов с ужесточением закона о нарушениях.
    Паходу наверху никто ничего менять не собирается. Когда уже люди прозреют?
    Шурале
    1. влад66 (Владимир) Сегодня, 08:22
      Цитата: Шурале
      Следующим думаю будет массовое

      Хватит каркать провидец. negative
      влад66
  7. Симон (Вячеслав) Сегодня, 07:58
    Царствие Небесное всем невинно погибшим, пусть будет пухом им наша земля! Примите мое соболезнование родственники и близкие погибших.
    Симон
  8. Serg65 (Сергей) Сегодня, 08:13
    Господи, прими души безвинно убиенных детей твоих!!!
    Земля Вам пухом!!!
    Serg65
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