Самые дорогие шлемы. Шлем из Гисборо. Часть третья

Шлем из Гисборо – это бронзовый шлем римского всадника, найденный в Северном Йоркшире, в Англии. Шлем был обнаружен 19 августа 1864 года на ферме Барнаби Гранж, примерно в двух милях к западу от центра города Гизборо. Нашли его во время дорожных работ, зарытым глубоко в землю на ложе из гравия. Джон Кристофер Аткинсон описал обстоятельства его открытия в статье для журнала «Джентльмен» в сентябре 1864 года: «Не так давно было сочтено целесообразным заменить существующую дорогу к ферме Барнаби Гранж, которая пересекает Кливлендскую железную дорогу, на тоннель под ней. Во время работы, на глубине в несколько футов, были выкопаны разнообразные кости, большинство из которых оказались в чрезвычайно хорошем сохранении… Но самой замечательной из находок была сложенная металлическая пластина, покрытая чеканкой и гравировкой. Она оказалась едва корродирована и блестела так же ярко, как и в тот день, когда ее закопали в землю. Также она не была особенно сильно помята и даже не поцарапана».«Шлем из Гисборо». Вид спереди. Приглядевшись, можно заметить в центре гравированную фигурку божества.Очевидно, что находка была «преднамеренно похоронена в яме, вырытой для этой цели, где она была найдена». Томас Ричмонд, местный историк, ошибочно обозначил находку, как относящуюся к «позднему кельтскому или раннему англосаксонскому периоду». В 1878 году Фредерик Б. Гринвуд, владевший землей, на которой была сделана эта находка, передал ее в Британский музей. В музее ее реставрировали и выяснилось, что на самом деле это не что иное, как древний римский шлем. В настоящее время он экспонируется в разделе римской Британии в комнате 49. Подобные шлемы были найдены и в других местах в Европе; ближайшая континентальная параллель – это шлем, обнаруженный в реке Соне в Шалон-сюр-Саоне во Франции в 1860-х годах. «Шлем Гизборо» дал название определенному типу римских шлемов, получивших название «тип Гизборо», который можно выделить тремя остроконечными гребнями на тулье, придающими ему вид короны.«Шлем из Гисборо». Вид спереди слева.Первоначально шлем был снабжен двумя защитными нащечниками, которые, однако, не сохранились. Видны лишь отверстия, при помощи которых они были прикреплены, и которые видны перед защитными наушниками шлема. Шлем щедро украшен выгравированными, а также рельефными фигурами, свидетельствующими, что он мог использоваться в качестве парадного или для турниров хиппика гимнасия. Но нет оснований думать, что для боя он не предназначался. Шлем был обнаружен на ложе из гравия, вдали от известных мест римского присутствия, так что очевидно, что попал он в это место неслучайно. После того, как его нашли, он был подарен Британскому музею в Лондоне, где его восстановили и где в настоящее время он экспонируется.«Шлем из Гисборо». Вид сбоку, слева.Шлем сделан из бронзы в III веке н.э. На нем выгравированы фигуры богини Виктории, Минервы и бога Марса, то есть всех покровителей военного дела. Между фигурами божеств изображены скачущие всадники. Тулья шлема имеет три диадемоподобных выступа, делающих его похожим на корону. На внешнем крае этих выступов изображены извивающиеся змеи, головы которых встречаются в центре, образуя арку над центральной фигурой бога Марса. В задней части шлема выделяются два небольших умбона, расположенные в центре рельефных цветов. Стороны и верхняя часть шлема декорирована рельефами с перьями. Своим дизайном он похож на ряд других подобных ему артефактов, найденных в Уортинге, Норфолке и Шалон-Сюр-Саоне во Франции. Несмотря на свою относительную тонкость и богатую отделку, считается, что такие шлемы могли использоваться в битве, а не только на парадах или в состязаниях хиппика гимнасия.«Шлем из Гисборо». Вид сзади. Хорошо видны два умбона.Шлем до сих пор остается загадкой. Его зачем-то сплющили и зарыли в землю подальше от любых других известных нам древнеримских объектов; и остается непонятным, почему его не закопали целиком, почему привели в столь непригодное ни к чему состояние?! В окрестностях не было ни форта, ни крепости. Следовательно, этот шлем сюда принесли издалека. Но если это была жертва каким-то языческим богам, то опять-таки непонятно, зачем было его портить?Желающим углубить свои знания по данной теме можно порекомендовать вот эту книгу: Негин, А. Е. Римское церемониальное и турнирное вооружение.По-прежнему интересным является вопрос о том, а насколько римские «парадные» шлемы могли служить защитой в бою. Этот вопрос заинтересовал российского историка А.Е. Негина, рассмотревшего его в своей монографии «Римское церемониальное и турнирное вооружение», в которой он также ссылается на эксперименты М. Юнкельмана.Фигура бога Марса на тулье шлема.Последний отмечал, что шлемы с лицевыми масками I в. обычно делали из довольно толстого листового железа, а раз так, то в бою они вполне могли использоваться. Например, одна из найденных лицевых масок имеет толщину 4 мм, а у маски из Майнца она равна 2 – 3 мм, то есть этого вполне достаточно, чтобы защитить лицо от удара. Тулья шлемов II-III вв. также изготавливалась из листового железа достаточной толщины, к тому же на них имелись чеканные изображения, то есть их выступы могли еще больше смягчать наносимые по шлему удары. Мы знаем, что гофрированные или рифленые максимилиановские доспехи XV – XVI вв. были в шесть раз прочнее доспехов с гладкой поверхностью, так что и здесь все было точно так же, как и в Средние века.Маска от «шлема из Неймегена» («тип Неймеген»), Нидерланды. Железо и латунь, эпоха Флавиев (возможно, спрятана во время восстания батавов 70 г.). Шлем найден на южном берегу реки Ваал у железнодорожного моста. Внутри него находились два нащечника, не принадлежавших данному экземпляру. Исходя из этого, можно предположить, что шлем является жертвенным даром, брошенным в реку. От шлема сохранился только край с бронзовой обкладкой. На лобной части изображены пять позолоченных бюстов (три женских и два мужских). На левом наушном щитке выцарапана надпись CNT, а на правой щеке маски – MARCIAN... S. Губы и края век сохранили следы позолоты. Под ушами располагаются остатки заклепок для крепления маски к шлему посредством расположенного над назатыльником ремня. (Неймеген, Музей древностей)Бронзовые маски многих шлемов имеют толщину от 0,2 до 2 мм. М. Юнкельманн проводил опыты по обстрелу доспехов такой толщины стрелами с расстояния в 2 м, бросал в них копье-гасту с такого же расстояния и наносил по ним удары мечом-спатой. Сначала эксперимент провели с плоским необработанным листом толщиной 0,5 мм. Стрела пробила его насквозь и вышла на 35 см. Копьем удалось пробить этот лист на 12 см. После удара меча на нем образовалась вмятина глубиной около 2 см, но прорубить его насквозь не удалось. Эксперимент с латунным листом толщиной 1 мм показал, что стрела проникает в него на глубину 2 см, копье – на 3 см, а от меча на нем образовалась вмятина примерно 0,7 см глубиной. Однако следует учитывать, что воздействие производилось на плоскую поверхность и под прямым углом, тогда как удар по изогнутой поверхности шлема, как правило, цели не достигал, так как толщина металла была фактически больше из-за разницы в профиле изделия. К тому же кожа и войлок, использовавшиеся в качестве подкладки, позволяли нейтрализовать удар.Единственный полный римский шлем (включая маску), не считая «шлема Кросби Гаррет», найденный в Великобритании в районе Рибчестера еще в 1796 году. Часть так называемого «Рибчестерского клада». Вместе с ним была найдена бронзовая фигурка сфинкса. Но нашедший клад Джозеф Вэлтон дал ее детям одного из братьев поиграть, и они ее, разумеется, потеряли. Tомас Дунхэм Вайтакер, который исследовал клад после обнаружения, предположил, что сфинкс должен был крепиться к верхней части шлема, поскольку имел изогнутую основу, повторявшую кривизну поверхности шлема и к тому же имевший следы припоя. Находка «шлема Кросби Гаррет» в 2010 году, с крылатым грифоном, подтвердило это предположение. (Британский музей, Лондон)Последующие эксперименты проводились уже с профилированной пластиной, имитировавшей тулью римского шлема, отчеканенную в виде кудрявых волос, и имевшую толщину 1,2 мм. Выяснилось, что большая часть ударов по этой детали цели не достигала. Оружие соскальзывало и оставляло на поверхности лишь царапины. Стрелой лист металла оказался пробит на глубину всего 1,5 см. Копье, попадая в профилированный лист, чаще всего отскакивало, хотя при прямом попадании пробивало пластину на глубину 4 мм. От ударов меча на нем оставались вмятины глубиной не более 2 мм. То есть, и шлемы, и маски, изготовленные из металла указанной толщины и покрытые вдобавок чеканными изображениями, совсем неплохо защищали их обладателей от большей части оружия того времени. Большую опасность представляло разве что прямое попадание стрелы. Но стрелы при таком попадании пробивали и кольчуги, и даже чешуйчатые панцири, так что абсолютной защиты ни один из видов доспехов того времени не гарантировал!Что касается удобства ношения, то шлем с маской был удобнее, чем рыцарский топхельма, поскольку маска прилегала к лицу плотно, и так как отверстия для глаз приближены к глазам, обзор из него лучше. При скачке приток воздуха вполне достаточен, но раздражает отсутствие обдувающего лица ветра. Пот с лица стекает на подбородок, что неприятно. У самураев на масках для удаления пота были придуманы специальные трубочки. Но вот римляне до этого почему-то не додумались.«Шлем из Гисборо». Хорошо виден вырез для уха с окружающим ее чеканным валиком.Слышимость в шлеме плохая. А защита шеи как таковая отсутствует. Но это было характерно для всех римских шлемов, имевших лишь назатыльник в задней части, а бармицу имели только лишь шлемы катафрактов и клибанариев. Вывод, сделанный М.Юнкельманном и А. Негиным, таков – шлемы с масками обеспечивали римским воинам очень даже неплохую защиту и вполне могли использоваться как на парадах, так и в боях!Продолжение следует…