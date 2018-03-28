Госдеп: У России длинные руки, у России много щупалец

Мы не можем сказать, что в результате выборы в США будут в безопасности. У России длинные руки, у России много щупалец. Мы полагаем, что они будут и впредь проявлять интерес к нашим выборам, а также к выборам многих других стран,

Это чудовище из морских глубин.

Сегодня мы стали свидетелями "Большого антибольшевистского шоу" в исполнении официального представителя госдепартамента.