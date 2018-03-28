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Госдеп: У России длинные руки, у России много щупалец
Еще один заочный «обмен любезностями» произошел во вторник между американскими и российскими дипломатами: Госдеп сравнил Россию с морским чудовищем, а в посольстве РФ вспомнили, что подобными эпитетами пользовалась фашистская пропаганда, передает РИА Новости.
В ходе брифинга журналист агентства «Ассошиэйтед Пресс» Мэтт Ли спросил представителя Госдепа Хезер Науэрт, «будут ли предстоящие в ноябре американские выборы безопаснее после высылки 60 российских дипломатов».
«Руки и щупальца?», – переспросил удивленный журналист.
Представитель Госдепа подтвердила свои слова, пояснив:
Позже в «Твиттере» посольства РФ появилась цитата слов Науэрт, к которой был приложен антибольшевистский плакат времен нацистской Германии 1930-х годов – паук в каске красноармейца, оседлавший земной шар, и надписи «Большевизм» и «Большое антибольшевистское шоу».
От себя дипломаты добавили:
Напомним, ранее Вашингтон решил выслать 60 российских дипломатов в связи с отравлением в Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
В ходе брифинга журналист агентства «Ассошиэйтед Пресс» Мэтт Ли спросил представителя Госдепа Хезер Науэрт, «будут ли предстоящие в ноябре американские выборы безопаснее после высылки 60 российских дипломатов».
Мы не можем сказать, что в результате выборы в США будут в безопасности. У России длинные руки, у России много щупалец. Мы полагаем, что они будут и впредь проявлять интерес к нашим выборам, а также к выборам многих других стран,ответила Науэрт.
«Руки и щупальца?», – переспросил удивленный журналист.
Представитель Госдепа подтвердила свои слова, пояснив:
Это чудовище из морских глубин.
Позже в «Твиттере» посольства РФ появилась цитата слов Науэрт, к которой был приложен антибольшевистский плакат времен нацистской Германии 1930-х годов – паук в каске красноармейца, оседлавший земной шар, и надписи «Большевизм» и «Большое антибольшевистское шоу».
От себя дипломаты добавили:
Сегодня мы стали свидетелями "Большого антибольшевистского шоу" в исполнении официального представителя госдепартамента.
Напомним, ранее Вашингтон решил выслать 60 российских дипломатов в связи с отравлением в Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Использованы фотографии: РенТВ, twitter.com/RusEmbUSA
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