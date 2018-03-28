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Госдеп: У России длинные руки, у России много щупалец

Еще один заочный «обмен любезностями» произошел во вторник между американскими и российскими дипломатами: Госдеп сравнил Россию с морским чудовищем, а в посольстве РФ вспомнили, что подобными эпитетами пользовалась фашистская пропаганда, передает РИА Новости.

Госдеп: У России длинные руки, у России много щупалец


В ходе брифинга журналист агентства «Ассошиэйтед Пресс» Мэтт Ли спросил представителя Госдепа Хезер Науэрт, «будут ли предстоящие в ноябре американские выборы безопаснее после высылки 60 российских дипломатов».


Мы не можем сказать, что в результате выборы в США будут в безопасности. У России длинные руки, у России много щупалец. Мы полагаем, что они будут и впредь проявлять интерес к нашим выборам, а также к выборам многих других стран,
ответила Науэрт.

«Руки и щупальца?», – переспросил удивленный журналист.

Представитель Госдепа подтвердила свои слова, пояснив:

Это чудовище из морских глубин.


Позже в «Твиттере» посольства РФ появилась цитата слов Науэрт, к которой был приложен антибольшевистский плакат времен нацистской Германии 1930-х годов – паук в каске красноармейца, оседлавший земной шар, и надписи «Большевизм» и «Большое антибольшевистское шоу».



От себя дипломаты добавили:

Сегодня мы стали свидетелями "Большого антибольшевистского шоу" в исполнении официального представителя госдепартамента.


Напомним, ранее Вашингтон решил выслать 60 российских дипломатов в связи с отравлением в Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Использованы фотографии: РенТВ, twitter.com/RusEmbUSA
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Комментарии 31

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  1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 08:12
    Кажется штаты протёрли пыль со старых папок.

    Как обычно везде бензин разольют, всем спички раздадут, и сядут смотреть за результатом, потирая ручки в ожидании прибыли....
    DEZINTO
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:20
      От представителей госдепа разве что умного услышишь .
      Spartanez300
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 08:29
        Ежели СССР таки вел Мировую Революцию и спрут таки ему соответствовал, но РФ ведет такую политику, что угнетенные тянутся к ней. И даже граждане Золотого Миллиарда, смотрят на РФ с надеждой.
        хрыч
    2. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 08:21
      Ага..
      а конкретно Хезер Науэрт - панночка на метле из "Вий"я
      Dashout
    3. влад66 (Владимир) Сегодня, 08:33
      У России длинные руки, у России много щупалец. Мы полагаем, что они будут и впредь проявлять интерес к нашим выборам,

      Ясен пень yes
      влад66
      1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 08:48
        Цитата: влад66
        У России длинные руки, у России много щупалец. Мы полагаем, что они будут и впредь проявлять интерес к нашим выборам,

        Ясен пень yes


        Если Россия - это спрут, то что такое США? КОЛОБОК?! Ни щупалец, ни рук, ни ног, ни головы - только большое круглое "лицо" с большой вертикальной улыбкой посередине!
        Alex-a832
    4. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:42
      Чудовище из глубин это российский " Посейдон " и пусть молят бога что бы не почувствовать на себе его гнев .
      Spartanez300
    5. Серый брат (Сергей) Сегодня, 08:50
      Цитата: DEZINTO
      Кажется штаты протёрли пыль со старых папок.

      У них все методички старые как окаменевшие фекалии мамонта.
      Серый брат
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 08:52
        Пофиг какая в России власть и государственный строй.
        Серый брат
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 08:57
          Коллективный запад был и останется врагом России. Но их слабость в том что они тупые.
          Серый брат
          1. assa67 (андрей) Сегодня, 09:04
            Сергей hi ...порадовал,спасибо
            Цитата: Серый брат
            их слабость в том что они тупые.

            не соглашусь.....кто-кто ,а эти утырки мозгами шевелят..а у нас душа осталась,потому,брат мы и победим
            assa67
            1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 09:08
              Цитата: assa67
              не соглашусь.....кто-кто ,а эти утырки мозгами шевелят.

              Они слишком шаблонны, каждый раз одно и тоже. Нет развития никакого, только тупое повторение одних и тех же действий.
              Серый брат
        2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:07
          Ты виноват уж тем, что хочется нам кушать!!! А ты, нам кушать не даёшь, всё, что мы хотим! А хотим мы ВСЁ!
          rocket757
  2. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 08:12
    Сегодня мы стали свидетелями "Большого антибольшевистского шоу" в исполнении официального представителя госдепартамента.

    the show must go on
    квины правду пели laughing
    Angel_and_Demon
  3. victorsh (Виктор) Сегодня, 08:17
    Прочел в одном комменте:Хватит называть их партнерами!И согласен с этим комментом.
    victorsh
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 08:26
      Цитата: victorsh
      Прочел в одном комменте:Хватит называть их партнерами!И согласен с этим комментом.

      В общем название соответствует, ибо подходит и к партнерам по карточной игре, шахматам и пр. А Большая Игра в самом разгаре. Ну и даже половые партнеры - название подходящие, ибо в конце игры, кто-то, кого-то чпокнет laughing
      хрыч
      1. victorsh (Виктор) Сегодня, 08:40
        Лишь бы не до"чпокались"ло 3-ей МВ.Внуков охота понянчить.
        victorsh
      2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 08:41
        Цитата: хрыч
        Цитата: victorsh
        Прочел в одном комменте:Хватит называть их партнерами!И согласен с этим комментом.

        В общем название соответствует, ибо подходит и к партнерам по карточной игре, шахматам и пр. А Большая Игра в самом разгаре. Ну и даже половые партнеры - название подходящие, ибо в конце игры, кто-то, кого-то чпокнет laughing

        К Вашему списку добавлю ещё и тех, кто на ринге фейс друг другу правят - тоже партнёры.
        Alex-a832
      3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:43
        Привет , друже ! hi drinks
        Цитата: хрыч
        ибо в конце игры, кто-то, кого-то чпокнет

        Потому и истерят матрасы , что понимают : явно их чпокнут , а они привыкли сами доминировать . Так что боязно им ... lol
        bouncyhunter
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 09:06
          Привет, Брат! drinks
          Цитата: bouncyhunter
          Так что боязно им ...

          Капитализм смог мимикрировать, они создали таки гибрид с социализмом, выбив главное завоевание социализма - социалку, но только для Золотого Миллиарда. Однако победили и СССР пал. Правда поспешили они со своим извращенческим сатанизмом, не могли подождать 50-100 лет и РФ стала для всех символом консерватизма и традиционных ценностей, которые близки большинству европейцев. РФ по сути ничего и не сделала, а люди потянулись. Бегут (пока морально) они от "европейских" ценностей и предложить их лидерам нечего, а на социалку полезли грязные сарацины, чем еще усугубили ситуацию. Т.е. народ Золотого Миллиарда, фактически за нас. Поэтому чпокнем мы их однозначно.
          хрыч
  4. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 08:19
    Сегодня России подойдет сравнение не с пауком. Как раз нас опутывают всё сильнее и сильнее. И делает это целая толпа пауков. А мы как оса или шмель, - можем тяпнуть так, что любой паук концы отдаст. Но не кусаем, а лишь жужжим. Надеемся обойдется. А они плетут, плетут, подбираются всё ближе...
    Jovanni
  5. askort154 (Александр) Сегодня, 08:24
    Вы уж определитесь - медведь с балалайкой или океанский спрут. По логике, Северная Америка является телом спрута, распространившего свои щупальца по всем водоёмам. (раньше была Англия) Но вся проблема - отсутствие у американцев элементарной логики на уровне здравого смысла.
    askort154
  6. Huumi (Ваня) Сегодня, 08:28
    И дрын у нас тоже длинный-достанем любые лунки если потребуется-по самые помидоры...
    Huumi
  7. Vard Сегодня, 08:30
    Похоже пора будёновку из сундука доставать... и пулемёт откапывать... совсем ухи переели...
    Vard
  8. Теренин (Геннадий) Сегодня, 08:31
    Налицо очередная атака со стороны противника. Это все равно, что во времена ВОВ обижаться на атаки германских войск. Надо понять уже, что они с нами в режиме войны, а мы с ними в режиме добрососедства и доверия.
    Теренин
  9. Kosmotoga Сегодня, 08:32
    Очень тяжело проходит для запада их прилюдное лишение однополярной девственности.
    Kosmotoga
  10. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:38
    Руки и щупальца? Не, господа... У нас когти и клыки. Толстая шкура и совсем "не пушистый"'характер... Продолжайте, пожалуйста... Уже разбудили...
    Горный стрелок
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:41
      Они не как этого не могут понять , но это уже сугубо их проблемы.
      cniza
  11. nikolaev Сегодня, 08:44
    не проще ли сказать:" у России много длинных рук"?
    А щупальца оставьте себе , чтобы опутывать ими весь мир
    nikolaev
  12. синоби (Юрий) Сегодня, 08:49
    А кто взрастил германский нацизм?Не понятно мне удивление народное,ибо всё новое это хорошо проверенное старое.
    синоби
  13. Симон (Вячеслав) Сегодня, 08:59
    У России длинные руки, у России много щупалец. --- А что, они правы! У нас щупалец хватит, чтоб достать их военные базы, где бы они не находились. В виде "Искандэров", "Калибров" и других ракет. wink
    Симон
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