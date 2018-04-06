«Помни, что и ты смертен!»

Уже в глубокой древности, а именно в эпоху палеолита, у людей сложились три группы мистических верований, вошедших во все основные религии мира – анамизм, тотемизм и магия. «Душа моя поет!» – это анимизм, фамилии Волков, Синицын, Кобылин – тотемизм, ну а известная всем студенческая «халява приди» – типичная, пусть и очень примитивная магия. Ну, а жить в сложном мире духов и богов людям помогал церемониал. Праздники в честь богов и богинь должны были их умилостивить. Жертвы, подчас, кровавые – накормить. Ну и, конечно, все эти церемонии сильно действовали и на «простой народ», внушали ему покорность или напротив – заставляли его ликовать, когда это требовалось власть предержащим.Для историков очень важно, что в эпоху империи римские императоры не только устраивали себе триумфы, но и начали строить в честь своих побед триумфальные арки и украшать их барельефами, повествующими об этих победах. Вот, например, один такой барельеф с триумфальной арки императора Константина в Риме. На нем исключительно точно показано снаряжение римских воинов этого времени, включая штаны бракка. Особенно интересен крайний левый легионер. На нем доспех из металлической чешуи с зубчатым подолом и почему-то такой короткий, что едва-едва прикрывает ему «причинное место». Хорошо видны его шлем, щит и меч на перевязи справа.Особую роль играли церемониалы на войне. Всякие там клятвы на мече, на крови, целование знамен и штандартов должны были символизировать своего рода «завет» как с богами-покровителями, так и отцами-командирами, власть которых над душами и телами своих солдат освещалась божественной властью. Чем не сложнее общество – тем, как правило, сложнее были и его церемониалы. В Древнем Мире вершины достиг римский церемониал, связанный с празднованием победы. Тут в одно целое слилось и почитание богов, даровавших победу римскому оружию, и прославление воинов, ее добывших, и публичная награда полководцу за все, что он сделал для величия Рима.Колонна Константина. Она огорожена забором, и подойти ближе к ней нельзя. Ну, а верхние барельефы снимать можно только при помощи квадракоптера.Все это нашло свое воплощение в триумфах – праздничных шествиях, посвящавшимся победам римского войска по возвращении его домой. Сначала все было довольно-таки просто: при вступлении в город воины шли к храму и приносили благодарение богам, за то, что те даровали им победу, и жертвовали им часть захваченной добычи. Но затем триумфы превратились в грандиозные шествия (а спустя многие века, когда и Рим-то уже давно пал, в ничуть не менее грандиозные военные парады с прохождением войск, танков и ракет).Арка императора Траяна в Беневенто, Италия.Но если в начале праздником было возвращение любого войска в Рим. То со временем триумф стал своего рода отличием и допускался при наличии ряда условий. Триумф стал считаться высшей наградой для военачальника, удостоиться которой он мог только в том случае, если имел сенатский жезл – imperium (лат. - власть), наделявший его широчайшими полномочиями, и вел войну, не подчиняясь власти другого полководца. Впрочем, римская демократия позволяла награждать триумфом и обыкновенных должностных лиц (консулов, преторов, проконсулов и пропреторов), его мог получить диктатор и те, кому была дарована высшая власть (imperium extraordinarium) по особому постановлению народного собрания. Обычно быть или не быть триумфу решал сенат. Но иногда, если он отказывал военачальнику в триумфе, тот мог получить его обратившись к народному собранию. Такое произошло, например, в случае с Марцием Рутилом (первым из плебеев, который стал диктатором и удостоился триумфа в Риме).Арка императора Траяна в Каноссе.Триумф давался полководцу лишь когда война была закончена (хотя, как и всегда, бывали исключения). Кроме того, и сама победа в ней должна была обязательно сопровождаться битвой, которая привела бы к большим потерям в неприятельских войсках. Правило было такое: давать триумф лишь в том случае, если в ней будет убито не меньше пяти тысяч вражеских воинов.Полководец, который хотел получить триумф, должен был отправить «заявку» в сенат и ждать его решения, находясь непременно вне городской черты, так как вступление в город должностного лица, не сложившего с себя imperium, ни коим образом не разрешалось. Сенаторы также устраивали совещание на Марсовом поле, то есть вне городской черты, в храме богини Беллоны или бога Аполлона, где и рассматривали просьбу своего полководца дать ему триумф. В день, когда назначался триумф, все его участники должны были собраться ранним утром на Марсовом поле, куда в одно из общественных зданий (villa publica), облаченный в роскошные одежды, прибывал триумфатор. Интересно, что в своем одеянии он напоминал фигуру Юпитера Капитолийского – статую на Капитолийском холме. «Костюм» этот состоял из расшитой пальмовыми ветвями туники (tunica palmata), такой же украшенной золотыми звездами тоги пурпурного цвета (toga pieta). Сапожки-калиги по типу солдатской обуви, были из красной кожи и отделывались золотом. В одной руке он должен был держать лавровую ветвь, а в другой – скипетр из слоновой кости, навершием которого являлся золотой орел; голову триумфатора всегда украшал лавровый венок.Триумфальная арка Траяна в Тимгаде, Алжир.Въезжать в Рим он должен был на круглой позолоченной колеснице-квадриге, запряженной четырьмя белыми лошадьми. Когда триумфатор Камилл впервые появился на колеснице, запряженной белыми конями, публика встретила это ропотом, поскольку белые кони являлись символом божества, но потом они стали обыкновенным явлением. Иногда лошадей заменяли слоны, олени и другие редкие животные, связанные, так сказать, с местом победы триумфатора. Таким образом именно триумфальная колесница представляла собой центр процессии. Однако ее демократический характер подчеркивался тем, что впереди нее шли сенаторы и магистраты, позади шли трубачи, громко трубившие в серебряные или позолоченные трубы.Вдоль всего длинного пути, по которому двигалась процессия, теснились жители Вечного города, охочие до хлеба и зрелищ, в своей лучшей одежде, с венками из цветов на головах и оливковыми ветвями в руках. Естественно, что многие стремились увидеть своих близких, возвращавшихся из похода, но особенный интерес публики вызывала та ее часть, в которой вслед за колесницей триумфатора везли захваченные им трофеи.Арка Тита Флавия Веспасиана в Риме.В древнейшую эпоху своей истории Рим воевал со своими соседями, людьми такими же бедными, как и сами римляне. Поэтому и трофеи у них были самые простые: оружие, скот и пленные. Когда Рим начал вести войны с древними и богатыми государствами Востока, то победители стали привозить оттуда так много всякой добычи, что триумф растягивался на два-три дня, а триумф Траяна, прошедший в 107 году, был настолько пышным, что продолжался 123 дня. На специальных носилках, повозках и просто в руках воины и рабы несли и везли захваченное оружие, знамена, макеты взятых городов и крепостей, и статуи поверженных божеств, захваченные в разоренных храмов. Вместе с трофеями несли таблицы с текстами, рассказывающими о подвигах римского оружия или поясняющими что, собственно, представляют собой проносимые перед публикой предметы. Иной раз это могли быть даже разные невиданные звери из покоренных стран, и редкие произведения искусства. Не стоит удивляться, что из Греции, Македонии и других стран эллинистической культуры вывозилось огромное количество художественных ценностей, драгоценной посуды, золотые и серебряные монеты в сосудах и слитки драгоценных металлов. Несли в процессии и золотые венки, которые триумфатор получал в разных городах. Так, во время триумфа Эмилия Павла таких венков было 400, а Юлию Цезарю в честь его побед над Галлией, Египтом, Понтом и Африкой таких венков было преподнесено… около 3000! И это не за все названные победы, а за каждую из них!Барельеф с арки Тита Флавия Веспасиана, изображающий триумфальное шествие с трофеями из захваченного им Иерусалима.В обязательном порядке в процессии шествовали и белые жертвенные быки с позолоченными рогами, украшенные цветочными гирляндами в сопровождении жрецов и юношей в белых хитонах и также с венками на голове. Но едва ли не главным украшением триумфа в глазах римлян были не быки и захваченные трофеи, а... знатные пленники: побежденные цари и члены их семей, а также их приближенные, и вражеские полководцы. Некоторых из этих пленников убивали по приказу триумфатора непосредственно во время триумфа в особой тюрьме на склоне Капитолия. В раннюю эпоху римской истории убийство пленных было самым обыкновенным явлением и имело характер человеческого жертвоприношения. Однако и впоследствии от этого обычая римляне не отказались. Именно так были умерщвлены царь Югурта и галльский вождь Верцингеторикс.Тит Флавий Веспасиан на квадриге во время триумфа.Демонстрируя всем власть триумфатора, перед ним шли ликторы с фасциями, обвитыми лавровыми ветвями; а вдоль процессии бежали шуты и акробаты, веселившие толпу. Причем интересно, что триумфатор на своей колеснице ехал не один, его окружали специально набранные дети и его родственники, демонстрировавшие наличие еще и тесных родовых связей, очень высоко ценившихся в Риме. Известно также, что позади триумфатора всегда стоял государственный раб, который держал над его головой золотой венок и время от времени шептал ему на ухо: «Помни, что и ты смертен!» За триумфатором шли его главные помощники, легаты и военные трибуны, а иногда и освобожденные им из вражеского плена римские граждане. И только после всего этого в город вступали легионеры в парадном снаряжении и султанами на шлемах, демонстрируя свои награды, полученные в боях. Они пели веселые песни, в которых позволялось осмеивать недостатки триумфатора, чем лишний раз ему намекали, что он тоже человек, а не бог!Другой ракурс этого же барельефа.Начинаясь на Марсовом поле, у триумфальных ворот, шествие двигалось дальше через два цирка: цирк Фламиниев и цирк Максимус («Большой»), а затем по Священной дороге и через форум поднималось на Капитолийский холм. Здесь к статуе Юпитера ликторы триумфатора складывали лавры своих фасций, а сам он приносил пышную жертву. Затем происходило угощение магистратов и сенаторов, а часто еще и солдат и даже всей собравшейся публики, для чего по улицам расставлялись столы, а прямо на площадях жарили быков и баранов. Частью «программы» были гладиаторские игры. Иногда полководец раздавал публике подарки. Подарки же солдатам были правилом и были порой очень значительны. Например, своим солдатам Цезарь выплатил как-то по пять тысяч денариев. Лица, удостоенные триумфа, получали право в праздники носить триумфальное одеяние, что также являлось одной из их привилегий.Триумфальная арка Септимия Севера на Римской форуме.В эпоху империи триумфы стали достоянием одних только императоров. Ни с кем они славой делиться не хотели, иногда разрешая триумф разве что своим ближайшим родственникам. Полководцам разрешалось лишь надевать триумфальное одеяние (ornamenta, insignia triumphalia) и устанавливать свои статуи среди статуй предыдущих триумфаторов. Однако пожаловаться они не могли. Ведь официально император являлся главнокомандующим и, следовательно, полководец действовал от его лица и под его командой.