Мы обратили внимание на заявление премьер-министра. Нюансы могут меняться, но главное остается прежним. Даже если бы госпожа Мэй сказала, что она абсолютно уверена, что Россия несет ответственность за инцидент в Солсбери, она должна была бы представить все доказательства России, международному сообществу и британской общественности. Таково мнение почти 160 стран, не являющихся членами западного блока. Очевидно, что в более широком мире никто не воспринимает слова Британии как должное,

Почти 160 стран «не из западного блока» считают, что Лондон должен предоставить доказательства причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, передает РИА Новости заявление пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.сказал представитель российской дипмиссии.Ранее «Коммерсантъ» опубликовала презентацию, которая, по его данным, была продемонстрирована британским послом в Москве, а затем «роздана в печатном виде представителям иностранных посольств за несколько дней до высылки российских дипломатов». Ни в одном из 6-ти слайдов, по информации газеты, не было представлено доказательств причастности РФ к инциденту в Солсбери.Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала презентацию премьер-министра Терезы Мэй «провалом, и «крупнейшей манипуляцией общественным мнением».Напомним, Великобритания выслала недавно 23 российских дипломата, Россия ответила зеркальными мерами. За последние два дня более 25 стран объявили, что из солидарности с Лондоном также вышлют российских дипломатов.