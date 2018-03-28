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Около 160 стран ждут от Лондона доказательств вины России в «деле Скрипаля»

Почти 160 стран «не из западного блока» считают, что Лондон должен предоставить доказательства причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, передает РИА Новости заявление пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.



Мы обратили внимание на заявление премьер-министра. Нюансы могут меняться, но главное остается прежним. Даже если бы госпожа Мэй сказала, что она абсолютно уверена, что Россия несет ответственность за инцидент в Солсбери, она должна была бы представить все доказательства России, международному сообществу и британской общественности. Таково мнение почти 160 стран, не являющихся членами западного блока. Очевидно, что в более широком мире никто не воспринимает слова Британии как должное,
сказал представитель российской дипмиссии.


Ранее «Коммерсантъ» опубликовала презентацию, которая, по его данным, была продемонстрирована британским послом в Москве, а затем «роздана в печатном виде представителям иностранных посольств за несколько дней до высылки российских дипломатов». Ни в одном из 6-ти слайдов, по информации газеты, не было представлено доказательств причастности РФ к инциденту в Солсбери.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала презентацию премьер-министра Терезы Мэй «провалом, и «крупнейшей манипуляцией общественным мнением».

Напомним, Великобритания выслала недавно 23 российских дипломата, Россия ответила зеркальными мерами. За последние два дня более 25 стран объявили, что из солидарности с Лондоном также вышлют российских дипломатов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 34

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  1. assa67 (андрей) Сегодня, 08:36
    есть еще вминосы,пусть даже "дикие",как их цивилизация обозвала
    assa67
    1. assa67 (андрей) Сегодня, 08:37
      в лице "светочей"
      assa67
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:46
        Андрей , привет ! hi
        Цитата: assa67
        пусть даже "дикие"

        Уж лучше быть дикарём с точки зрения западной "цивилизации" , чем разделять их толерастные ценности ! yes
        bouncyhunter
        1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 08:55
          Цитата: bouncyhunter
          Уж лучше быть дикарём с точки зрения западной "цивилизации" , чем разделять их толерастные ценности !

          и водку пить вместе с медведями чем с гейропейцами
          Angel_and_Demon
          1. alex-s (Александр) Сегодня, 09:03
            Как по мне, так давно нужно прекратить все отношения с мелкобританией!
            alex-s
          2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:04
            Цитата: Angel_and_Demon
            и водку пить вместе с медведями чем с гейропейцами

            С европейцем можно и выпить , а вот гейропейцу - только метилового спирта стакан налить и через оптику проследить чтобы до дна выпил . wink
            bouncyhunter
            1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 09:07
              Цитата: bouncyhunter
              С европейцем можно и выпить , а вот гейропейцу

              так я так и написал - с гейропейцами, а то с утра всяко может быт laughing
              Angel_and_Demon
        2. assa67 (андрей) Сегодня, 08:55
          Паша,мое почтение hi ...полностью согласен с тобой...довелось побывать там,в краях теплых,-не любили "демократизаторов" и не любят до сих пор
          assa67
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:58
            Так от этой "дерьмократии" западной одни убытки , бардак и разруха . Кому такое понравится , кроме марионеток Запада ?
            bouncyhunter
        3. Татьяна Сегодня, 09:00
          Я вообще НЕ считаю «симметричным» высылку 23 английских дипломатов из РФ в ответ на высылку 23 российских дипломатов из Великобритании. Ибо это метафизический подход к решению политической задачи, а нужен диалектический.
          Метафизический метод рассматривает только внешнюю сторону явления, не вникая в его внутреннюю суть.
          А СИМЕТРИЧНЫЙ "зеркальный" ОТВЕТ в ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ исчислении – это когда он даётся в %-ом равенстве ответной высылки британских дипломатов из РФ. Что я имею в виду.

          Допустим, что в Британии дипломатический корпус исчисляется в количестве А человек, а российский корпус в Британии – Б человек.
          Допустим, что с учётом разницы географических размеров Британии и России, наверняка, численный паритет составляет А>>Б. Допустим, что А/Б = 4, т.е. в 4 раза больше. Или Б=0,25А, а А=4Б или 100% =4х25%
          Допустим, что 23 высланных российских дипломата в Британии составляют 50% от общего количества Б, или 0,5Б= 0,5.х 0,25А =0,125 = 12,5%
          Тогда сколько британских дипломатов осталось в РФ?
          Получим:
          А-23 = 4Б-23 = 100% -12,5% = 87,5%
          Во сколько раз в %-ном отношении представительский состав дипломатических корпусов Британии стал больше в РФ?
          Получим: 87,5% / 12,5% = 7 раз.
          Т.е., БЫЛО в 4 раза, СТАЛО в 7 раз!
          7>>4

          ИТОГО. Вывод. При равном штучном количестве ответной высылки иностранных дипломов из России, влияние иностранных дипмиссий в РФ стремительно растёт к бесконечности, а влияние российских дипмиссий в иностранных государствах стремится к нулю. А это в корне НЕПРАВИЛЬНО!

          Истинно "зеркальное" ответное отражение высылки дипломатов со стороны России должно исчисляться МИДом РФ не в количественном равенстве числа высылаемых иностранных дипломатов из РФ, а в их %-ном равенстве. (Особенно это касается США.)
          Татьяна
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:02
            Татьяна love
            Цитата: Татьяна
            Истинно "зеркальное" ответное отражение высылки дипломатов со стороны России должно исчисляться МИДом РФ не в количественном равенстве числа высылаемых иностранных дипломатов из РФ, а в их %-ном равенстве. (Особенно это касается США.)

            Полностью согласен ! Именно это я и имел ввиду вчера , когда говорил что ответ на высылку должен быть "с запасом" . yes
            bouncyhunter
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:45
      Сейчас англы начнут усиленно мазаться и переносить сроки окончания расследования , потому как доказательств и улик нет .
      Spartanez300
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:50
        Цитата: Spartanez300
        Сейчас англы начнут усиленно мазаться и переносить сроки окончания расследования ,

        а потом всё засекретят лет на 100 и концы в воду
        LSA57
        1. bulvas (Василий) Сегодня, 08:56
          Паша, привет!
          hi

          Эти гаденыши рассчитывают, что что-то произойдет серьезное и им не придется представлять доказательства

          Наверное, рассчитывают, что в России опять все с ног на голову встанет.

          Скрипали - это ва-банк для наглоссанцев
          bulvas
        2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:03
          Дикари, Варвары, Азиаты! Да и фиг на них!
          В нашем случае полезно к их определению ЗАРАБОТАТЬ такое определение - РЕЗКИЙ, АГРЕССИВНЫЙ, ЗЛОПАМЯТНЫЙ, НИЧЕГО НЕ ПРОЩАЮЩИЙ и оченно СИЛЬНЫЙ!
          Заработать по факту нашего реагирования на наезды, по факту ответочки, которую мы всегда готовы им заслать!
          И тогда увидели бы, каких определений реально заслуживает их "белое и пушистое" обчество!
          rocket757
  2. Vard Сегодня, 08:37
    Похоже кина не будет... Не смотря на расклеенные по городу афиши... Надо как в нормальной жизни... в ответ на хамство... по зубам...
    Vard
    1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 08:48
      По зубам-не по зубам, а по меньшей мере, план действий должен быть, на тот случай, если бриты начнут что то состряпывать-подтасовывать.
      Хагалаз
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:50
      Цитата: Vard
      Похоже кина не будет... Не смотря на расклеенные по городу афиши.

      так ведь электричество кончилось
      LSA57
  3. Теренин (Геннадий) Сегодня, 08:40
    Около 160 стран ждут от Лондона доказательств вины России в «деле Скрипаля» Желательно бы не ждать, а требовать. Они то требуют и все.
    Теренин
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:52
      Цитата: Теренин
      Желательно бы не ждать, а требовать. Они то требуют и все.

      как можно требовать того чего нет request
      это все равно, что требовать женщину родить, которая даже не беременна
      LSA57
      1. alex-s (Александр) Сегодня, 09:04
        Ну, можно в этом ей посодействовать! lol
        alex-s
  4. Симон (Вячеслав) Сегодня, 08:43
    Около 160 стран ждут от Лондона доказательств вины России в «деле Скрипаля» --- Ой, долго им ждать этих доказательств, особенно, когда их нет! request wink
    Симон
  5. cniza (Виктор) Сегодня, 08:44
    “Мы обратили внимание на заявление премьер-министра. Нюансы могут меняться, но главное остается прежним.


    Время все расставит по своим местам и правда дорогу пробьёт.
    cniza
    1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 08:57
      Цитата: cniza
      Время все расставит по своим местам и правда дорогу пробьёт.

      только время - оно вечно, а нужно сейчас hi
      Angel_and_Demon
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 09:07
        К сожалению , хочется многого , но далеко не всегда получается. hi
        cniza
  6. Wedmak (Денис) Сегодня, 08:46
    И.... не дождутся. Цели достигнуты, скандал раздут, очередное очернение России состоялось,это представление окончено. Видимость следствия будет еще продолжаться некоторое время, Скрипаля и дочку либо тихо грохнут, либо уложат в больничку с комой.
    Европа подставилась в очередной раз, а США потирают руки и отмечают удачную операцию. Расходимся.
    Wedmak
    1. синоби (Юрий) Сегодня, 08:52
      Так они и так в коме
      синоби
      1. Wedmak (Денис) Сегодня, 08:55
        Разве? Вроде как их даже не показывают и никаких достоверных данных о них нет.
        Wedmak
  7. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 08:46
    А ждут ли эти страны доказательств? Как показала практика, теперь это не модно, презумпции невиновности больше нет, оправдываться должен обвиненный.
    Отсюда вывод: лучшая оборона - это нападение. Так и надо действовать в ответ.
    inkass_98
  8. nikolaev Сегодня, 08:51
    презентация - доказательство в стиле базарных торговок - риторика и методы столь же доказательны и красноречивы.
    Лондон бронзовеет прямо на глазах
    nikolaev
  9. maratk (Марат) Сегодня, 08:55
    м р а з о т а наглая
    maratk
  10. Челдон (Алексей) Сегодня, 08:56
    Западный договорняк для других стран не указ. И это хорошо.
    Челдон
  11. mavrus (Андрей) Сегодня, 08:57
    Цитата: Spartanez300
    Сейчас англы начнут усиленно мазаться и переносить сроки окончания расследования , потому как доказательств и улик нет . В итоге правда скорее всего всплывет наружу и Терезе придется с позором подать в отставку , хотя она уже и так обгадилась на весь мир .

    Да бросьте вы. Правда всплывёт... В Голливуде уже, наверняка, снимают "доказательства". А кто хочет поверить в бред Терезы Мэй, тот уже "поверил".
    mavrus
  12. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 09:00
    Сами виноваты. Налицо плоды беззубой внешней политики. И МИД и спецслужбы лишь оправдываются. А перед кем?! Перед шулером и провокатором? Такая тактика априори ведет к поражению. Ну да, ВВП сказал что "вдолгую правда победит". Ну может быть. Правда победит, а нас уже задушат. Бороться надо. Эту Терезу бы сумасшедшей можно давно было назначить. И справки подыскать, и свидетелей...
    Jovanni
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