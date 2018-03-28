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Ситуация в Сирии
ВКС РФ нанесли удар по объектам террористов в Дейр-эз-Зоре. Жители Манбиджа требуют, чтобы силы США покинули город. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В минувшие сутки продолжилась эвакуация боевиков из Восточной Гуты в провинцию Идлиб. Из тюрем радикалов были освобождены 28 человек – гражданские лица и солдаты сирийской армии. В районе населенного пункта Дума не прекращались боестолкновения между сирийскими войсками и подразделениями оппозиции, отказавшимися сложить оружие. В ходе перестрелок был нейтрализован один из высокопоставленных главарей радикалов.
Турецкие войска совместно с отрядами «сводной армии» продолжили продвигаться на севере Алеппо. К вечеру стало известно, что под контроль ВС Турции перешли населенные пункты Тель Рифат, Дейр Джамаль, Кафрания, Шейх Хиляль и Шейх Исса, а также военный аэродром «Меннах». Во второй половине дня в Манбидже начались митинги мирного населения. Жители выступили против военного присутствия вооруженных сил США в городе.
В начале дня поступали сообщения о том, что отряды «умеренной» оппозиции, дислоцирующиеся на территории Растанского котла (провинция Хомс), выказали желание заключить перемирие с сирийской армией. Представители сирийских властей и российского Центра по примирению враждующих сторон сообщили боевикам об обязательных условиях: конфискации оружия и техники, урегулировании правового статуса, установке сирийских флагов в указанных населенных пунктах, а также передаче военной полиции РФ и Сирии все позиций на трассе Хама – Хомс.
Российская авиация интенсифицировала атаки на линии разграничения сил САР и проамериканской Демократической армии Сирии (SDF) в районе населенных пунктов Меядин и Абу Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. ВКС РФ провели боевые вылеты в зонах дислокации боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ), скрытых в пустынных районах. Во второй половине для проправительственные Национальные силы обороны (NDF) начали контртеррористическую операцию в районе станции «Т-2» на юго-западе региона.
В минувшие сутки продолжилась эвакуация боевиков из Восточной Гуты в провинцию Идлиб. Из тюрем радикалов были освобождены 28 человек – гражданские лица и солдаты сирийской армии. В районе населенного пункта Дума не прекращались боестолкновения между сирийскими войсками и подразделениями оппозиции, отказавшимися сложить оружие. В ходе перестрелок был нейтрализован один из высокопоставленных главарей радикалов.
Турецкие войска совместно с отрядами «сводной армии» продолжили продвигаться на севере Алеппо. К вечеру стало известно, что под контроль ВС Турции перешли населенные пункты Тель Рифат, Дейр Джамаль, Кафрания, Шейх Хиляль и Шейх Исса, а также военный аэродром «Меннах». Во второй половине дня в Манбидже начались митинги мирного населения. Жители выступили против военного присутствия вооруженных сил США в городе.
В начале дня поступали сообщения о том, что отряды «умеренной» оппозиции, дислоцирующиеся на территории Растанского котла (провинция Хомс), выказали желание заключить перемирие с сирийской армией. Представители сирийских властей и российского Центра по примирению враждующих сторон сообщили боевикам об обязательных условиях: конфискации оружия и техники, урегулировании правового статуса, установке сирийских флагов в указанных населенных пунктах, а также передаче военной полиции РФ и Сирии все позиций на трассе Хама – Хомс.
Российская авиация интенсифицировала атаки на линии разграничения сил САР и проамериканской Демократической армии Сирии (SDF) в районе населенных пунктов Меядин и Абу Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. ВКС РФ провели боевые вылеты в зонах дислокации боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ), скрытых в пустынных районах. Во второй половине для проправительственные Национальные силы обороны (NDF) начали контртеррористическую операцию в районе станции «Т-2» на юго-западе региона.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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