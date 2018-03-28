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Ситуация в Сирии

ВКС РФ нанесли удар по объектам террористов в Дейр-эз-Зоре. Жители Манбиджа требуют, чтобы силы США покинули город. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В минувшие сутки продолжилась эвакуация боевиков из Восточной Гуты в провинцию Идлиб. Из тюрем радикалов были освобождены 28 человек – гражданские лица и солдаты сирийской армии. В районе населенного пункта Дума не прекращались боестолкновения между сирийскими войсками и подразделениями оппозиции, отказавшимися сложить оружие. В ходе перестрелок был нейтрализован один из высокопоставленных главарей радикалов.


Турецкие войска совместно с отрядами «сводной армии» продолжили продвигаться на севере Алеппо. К вечеру стало известно, что под контроль ВС Турции перешли населенные пункты Тель Рифат, Дейр Джамаль, Кафрания, Шейх Хиляль и Шейх Исса, а также военный аэродром «Меннах». Во второй половине дня в Манбидже начались митинги мирного населения. Жители выступили против военного присутствия вооруженных сил США в городе.

В начале дня поступали сообщения о том, что отряды «умеренной» оппозиции, дислоцирующиеся на территории Растанского котла (провинция Хомс), выказали желание заключить перемирие с сирийской армией. Представители сирийских властей и российского Центра по примирению враждующих сторон сообщили боевикам об обязательных условиях: конфискации оружия и техники, урегулировании правового статуса, установке сирийских флагов в указанных населенных пунктах, а также передаче военной полиции РФ и Сирии все позиций на трассе Хама – Хомс.

Российская авиация интенсифицировала атаки на линии разграничения сил САР и проамериканской Демократической армии Сирии (SDF) в районе населенных пунктов Меядин и Абу Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. ВКС РФ провели боевые вылеты в зонах дислокации боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ), скрытых в пустынных районах. Во второй половине для проправительственные Национальные силы обороны (NDF) начали контртеррористическую операцию в районе станции «Т-2» на юго-западе региона.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 09:05
    Во второй половине дня в Манбидже начались митинги мирного населения. Жители выступили против военного присутствия вооруженных сил США в городе.
    это что же - сейчас полосатых будут провожать на выход под громкие салюты?
    Angel_and_Demon
    1. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 10:09
      это что же - сейчас полосатых будут провожать на выход под громкие салюты?

      Скорее от них избавляются....
      Как официальные источники сирийской разведки:
      Боевики явно были не готовы к сложившейся ситуации и потому выместили всю свою злобу на западных военных советниках. Как сообщают арабские источники, перед уходом террористы расстреляли 16 человек в районе Харасты.

      Новость совершенно обескураживающая, как так? Зачем расстреляли?

      Скорее всего, на первом месте была озлобленность, а во-вторых, все выходы из созданных котлов были перекрыты и отдавать в руки Дамаска и Москвы западных специалистов было не резонно. Так не исключается, что решение ликвидировать инструкторов было принято не самими террористами, и их кураторами с Запада, которым так и не удалось запугать альянс Сирии и России своими "томагавками". Поэтому было принято простое решение: "подчистить за собой".
      Соломон Кейн
    2. gippernano (Neo) Сегодня, 12:20
      Народ там грубый не вежественный, скорее кирзовым сапогом в зад по колено, проводят. Эти свиньи с сапогом в заде так и уйдут, а народ сирии останится босым ходить
      gippernano
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:10
    В начале дня поступали сообщения о том, что отряды «умеренной» оппозиции, дислоцирующиеся на территории Растанского котла (провинция Хомс), выказали желание заключить перемирие с сирийской армией. Представители сирийских властей и российского Центра по примирению враждующих сторон сообщили боевикам об обязательных условиях: конфискации оружия и техники, урегулировании правового статуса, установке сирийских флагов в указанных населенных пунктах, а также передаче военной полиции РФ и Сирии все позиций на трассе Хама – Хомс.
    Хорошее перемирие.. laughing Стволы в кучу , руки в гору , выходить по одному...Шаг в сторону - побег , прыжок на месте - провокация...
    КВУ-НСвД
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 12:22
      нет, надо было организовать курортные зоны в оазисах. Люди воевали, стресс у них, толлерантность то на что ?
      gippernano
  3. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 09:28
    Цитата: КВУ-НСвД
    Хорошее перемирие..

    Зато дают шанс остаться в живых. А это, - совсем не мало.
    Лена Петрова
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 12:23
      Совсем не мало. Это шанс. Герой войны с русскими, в европе можно пожить
      gippernano
  4. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:29
    ВКС РФ нанесли удар по объектам террористов в Дейр-эз-Зоре. Спасибо, военным. Хотя бы одна позитивная новость за последнее время. yes
    Теренин
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 12:25
      Да эта новость уже лет десять, не умеют они не воевать, ни проигрывать, все у них запущено
      gippernano
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 12:48
        Да эта новость уже лет десять, не умеют они не воевать, ни проигрывать, все у них запущено
        Такое ощущение, что Вы куда то опаздываете, но сказать надо много, срочно и сногсшибательно angry Я не знаю, что Вам ответить request . Бегите дальше, я пропускаю.
        Теренин
  5. Симон (Вячеслав) Сегодня, 09:57
    Цитата: Angel_and_Demon
    Во второй половине дня в Манбидже начались митинги мирного населения. Жители выступили против военного присутствия вооруженных сил США в городе.
    это что же - сейчас полосатых будут провожать на выход под громкие салюты?

    Салют им в зад, из трассирующих пуль, чтоб быстрее без оглядки убегали!
    Симон
  6. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 10:15
    Дейр-эз-Зор на очереди?
    злой партизан
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 12:29
      какой такой очереди? его взяли пол года назад, Наши. восточный берег Ефрата ты имеешь в виду? Это даа. Курды за америку там навоевались, теперь по домам разбегаются с турками повоевать. Думаю американским инструкторам жарко, не смотря на еще прохладную погоду. Не даром послов высылают
      gippernano
  7. Черногвардеец (Черногвардеец Нет) Сегодня, 10:42
    Анекдот про Манбидж понравился. Спасибо, смешно.
    أهالي مدينة منبج يتظاهرون ضد تهديدات الدولة التركيةadmin3 26 مارس، 2018 أهالي مدينة منبج يتظاهرون ضد تهديدات الدولة التركية2018-03-26T19:48:13+00:00اخبار, متابعات


    منبج- تظاهر اليوم المئات من أهالي مدينة منبج ضد تهديدات الأحتلال التركي على المدينة، حيث ضمت هذه المظاهرة المؤسسات المدنية والعسكرية والمجالس المحلية في منبج.

    إنطلقت المظاهرة من دوار السبع بحرات متجهة نحو الساحة العامة. كما حمل المتظاهرين لافتات منددة بالإحتلال التركي ورافضة تهديدات أردوغان لمدينة منبج

    وعند وصول المتظاهرين إلى الساحة وقفوا دقيقة صمت على أرواح الشهداء، من ثم ألقى كلمة بإسم مجلس منبج العسكري الأستاذ (إبراهيم حمدان) الذي أكد على ماقاله سابقا (الشهيد عدنان ابو امجد) : أنه عندما تشرق الشمس من الغرب وتغيب في الشرق حينها سنسلم منبج مؤكدا السير على خطى الشهداء
    كما ألقت المجالس و المؤسسات المدنية بكلمتها معبرة عن دعمها و مساندتها من كافة النواحي للمجلس العسكري ضد أية هجمات معادية لأمن المدينة

    المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري
    Гугл-переводчик в помощь, пацаны.
    Черногвардеец
    1. protoss (Александр) Сегодня, 12:48
      смешно будет когда турки туда войдут.
      в тельрифате якобы тоже "были демонстрации" против рпкашников (хотя на самом деле все происходило в азазе и в районе погранперехода), ну и турки по требованию угнетенного анархистами сирийского народа пришли.
      так будет и в манбидже и в камышлы и в расэльайне и в тельабьяде.
      а потом все эти города вернутся "законным хозяевам" -3 млн. арабов, обитающим нынче в турции в качестве беженцев.
      а цыгане пойдут с котомками в уютный и комфортный город ракка, так бережно отобранный ими у игил tongue
      protoss
  8. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 10:51
    Цитата: Angel_and_Demon
    Во второй половине дня в Манбидже начались митинги мирного населения. Жители выступили против военного присутствия вооруженных сил США в городе.
    это что же - сейчас полосатых будут провожать на выход под громкие салюты?

    Пока партнеры...
    Livonetc
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 12:30
      Ой бай!!!! - сказал американский инструктор, и заказал на ебау вазилин
      gippernano
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