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National Interest: российские Су-35 и MиГ-35 хороши лишь «на бумаге»
Российские Су-35 и MиГ-35 обладают хорошими возможностями лишь на бумаге, а не в реальности, считает The National Interest.
Кроме того, по его словам, «индийские официальные лица все больше разочаровываются в Су-57, публично жалуясь на маломощные двигатели, низкую малозаметность истребителя и недостаточную прозрачность в отношении того, что стоит за этими проблемами».
В связи с этим издание полагает, что у американских F-35 или F/A-18E/F Super Hornet «появились хорошие шансы стать следующим супероружием ВВС Индии».
Журнал напоминает, что Индия находится в поисках двухмоторного истребителя и «в качестве кандидатов рассматривает американский F/A-18E/F Super Hornet, Eurofighter Typhoon, французский Rafale и российские Су-35 или МиГ-35».
В феврале 2018-го National Interest писал диаметрально противоположное. Он сообщал, что у пилотов F-22 Raptor и F-35 Lightning II ВВС США «мало шансов выстоять против Су-35 в ближнем бою». Российский истребитель назывался, «возможно, лучшей когда-либо созданной машиной для боя в зоне прямой видимости».
Российские истребители предлагают хорошие результаты на бумаге, но Индия разочарована плохой послепродажной поддержкой и частыми сбоями большей части российского оборудования, в том числе на самолетах МиГ-29 и Су-30МКИ,цитирует автора Лента.ру.
Кроме того, по его словам, «индийские официальные лица все больше разочаровываются в Су-57, публично жалуясь на маломощные двигатели, низкую малозаметность истребителя и недостаточную прозрачность в отношении того, что стоит за этими проблемами».
В связи с этим издание полагает, что у американских F-35 или F/A-18E/F Super Hornet «появились хорошие шансы стать следующим супероружием ВВС Индии».
Журнал напоминает, что Индия находится в поисках двухмоторного истребителя и «в качестве кандидатов рассматривает американский F/A-18E/F Super Hornet, Eurofighter Typhoon, французский Rafale и российские Су-35 или МиГ-35».
В феврале 2018-го National Interest писал диаметрально противоположное. Он сообщал, что у пилотов F-22 Raptor и F-35 Lightning II ВВС США «мало шансов выстоять против Су-35 в ближнем бою». Российский истребитель назывался, «возможно, лучшей когда-либо созданной машиной для боя в зоне прямой видимости».
Использованы фотографии: РИА Новости, Артем Житенев
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