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National Interest: российские Су-35 и MиГ-35 хороши лишь «на бумаге»

Российские Су-35 и MиГ-35 обладают хорошими возможностями лишь на бумаге, а не в реальности, считает The National Interest.

National Interest: российские Су-35 и MиГ-35 хороши лишь «на бумаге»


Российские истребители предлагают хорошие результаты на бумаге, но Индия разочарована плохой послепродажной поддержкой и частыми сбоями большей части российского оборудования, в том числе на самолетах МиГ-29 и Су-30МКИ,
цитирует автора Лента.ру.


Кроме того, по его словам, «индийские официальные лица все больше разочаровываются в Су-57, публично жалуясь на маломощные двигатели, низкую малозаметность истребителя и недостаточную прозрачность в отношении того, что стоит за этими проблемами».

В связи с этим издание полагает, что у американских F-35 или F/A-18E/F Super Hornet «появились хорошие шансы стать следующим супероружием ВВС Индии».

Журнал напоминает, что Индия находится в поисках двухмоторного истребителя и «в качестве кандидатов рассматривает американский F/A-18E/F Super Hornet, Eurofighter Typhoon, французский Rafale и российские Су-35 или МиГ-35».

В феврале 2018-го National Interest писал диаметрально противоположное. Он сообщал, что у пилотов F-22 Raptor и F-35 Lightning II ВВС США «мало шансов выстоять против Су-35 в ближнем бою». Российский истребитель назывался, «возможно, лучшей когда-либо созданной машиной для боя в зоне прямой видимости».

Использованы фотографии: РИА Новости, Артем Житенев
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 103

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  1. rpuropuu (Greogory) Сегодня, 09:23
    В феврале 2018-го National Interest писал диаметрально противоположное. Он сообщал, что у пилотов F-22 Raptor и F-35 Lightning II ВВС США «мало шансов выстоять против Су-35 в ближнем бою».
    Вся суть журналистики recourse
    rpuropuu
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:27
      Заказуха для проталкивания матрасных летаков . Очередной пример "честной" конкуренции от США .
      bouncyhunter
      1. volodya (владимир) Сегодня, 09:31
        В чём дело? Пусть покупают фу - 35! Потом и его парафинить будут!
        volodya
        1. влад66 (Владимир) Сегодня, 09:41
          связи с этим издание полагает, что у американских F-35 или F/A-18E/F Super Hornet «появились хорошие шансы стать следующим супероружием ВВС Индии».

          Вот вам и ответ yes Реклама двигатель торговли. winked
          влад66
          1. DMoroz Сегодня, 11:07
            Матрасники им еще денег подгонят на рекламу своих летаков в двухсерийном индийском фильме о несчастной любви "богатого F-35" и "бедной Су-57" с песнями, плясками и несчастливым окончанием для "последней"... laughing
            DMoroz
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:36
        Цитата: bouncyhunter
        Заказуха для проталкивания матрасных летаков .

        скорее элементарно цену сбивают. индусы те ещё торгаши.
        Павлу Привет hi
        LSA57
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:39
          Сергей hi
          Цитата: LSA57
          индусы те ещё торгаши

          Как я написал ниже :
          Цитата: bouncyhunter
          Вот и посмотрим , получится ли у индусов потрепать нервы матрасам . wink
          bouncyhunter
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:52
            Цитата: bouncyhunter
            Как я написал ниже :

            не увидел, отвлекли. recourse
            LSA57
            1. _MaX_ (Max Miller) Сегодня, 10:34
              Это обычное дело. Вспомните сколько разговоров всепросральщиков было по поводу и без о Ф-22. Что он не летает, что он из картона. И ничего. Так и здесь - одна половина будет говорить УРА, другая что этот самолет на самом деле не летает. И третья которая просто будет наблюдать со стороны.
              _MaX_
      3. oleg-gr (Олег) Сегодня, 09:36
        Флюгер, одним словом. За что платят, то и печатают. Демократия, однако.
        oleg-gr
        1. MadCat Сегодня, 10:06
          Цитата: oleg-gr
          Флюгер, одним словом. За что платят, то и печатают. Демократия, однако.

          это издание финансируется из России, и если уж они осмелились критиковать то может не все так радужно в Датском королевстве?
          MadCat
          1. Варяг_0711 (Алексей) Сегодня, 10:20
            MadCat Сегодня, 10:06 ↑
            это издание финансируется из России
            О как, и кем же если не секрет? Неужели министерством обороны РФ?
            Да и потом, даже если в ваших словах и есть доля правды, то что в России либерального дерьма с дурными деньгами мало?
            Варяг_0711
            1. Korax71 (Александр) Сегодня, 12:26
              Либерализм провозглашает права и свободы каждого человека высшей ценностью и устанавливает их правовой основой общественного и экономического порядка. При этом возможности государства и церкви влиять на жизнь общества ограничиваются конституцией. Важнейшими свободами в современном либерализме признаются свобода публично высказываться, свобода выбора религии, свобода выбирать себе представителей на честных и свободных выборах. В экономическом отношении принципами либерализма являются неприкосновенность частной собственности, свобода торговли и предпринимательства. В юридическом отношении принципами либерализма являются верховенство закона над волей правителей и равенство всех граждан перед законом вне зависимости от их богатства, положения и влияния .под это определение у нас ни партия власти,ни иже с ней не подходят.а финансировать СМИ у нас любят госкорпорации. hi
              Korax71
      4. василий50 (дмитрий) Сегодня, 09:38
        Описанное очень напоминает ситуацию с Югославией, когда там стали предъявлять претензии РОССИИ и отказываться от контрактов, проявляя *солидарность* с западными экспертами. Во что это вылилось сегодня помнят не многие, чаще рассуждают о *предательстве*, а не о том что *нёс* по отношению к РОССИИ Милошевич и прочие югославы.
        Кстати и Каддафи так-же и претензии предъявлял и контракты разрывал.
        василий50
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:49
          good Ваши слова да индусам дать почитать . И не только им . wink
          bouncyhunter
        2. alaarsen (Arsen Al) Сегодня, 13:43
          А Вы не учитываете, что есть Россия, а есть некоторые российские ( а может не совсем - с двойным гражданством ) дельцы.. которые могут впаривать контракты , выгодные им лично.. пытающиеся ободрать как липку.. я не утверждаю, но предполагаю, что Милошевича, Каддафи или к примеру Лукашенко могут неприятно удивить такие попытки нагреться на союзниках..мы же не знаем подробностей - например про запрет на ввоз молочной продукции из Белоруссии.. и при этом отмазки госчиновника о контракте с Индонезией на поставку истребителей в обмен на... "....ну я не буду сейчас уточнять детали контракта , но это не военная продукция.."
          alaarsen
      5. Варяг_0711 (Алексей) Сегодня, 09:41
        Паша привет! hi А чего ты ждал от "нэшенел интерест"? Это же флюгер, кто бабок больше даст, то и напишут. С учетом того, что главным "эХспертом" там числится Дэйв Маджумдар, а издателем журнала является наш перебежчик Дмитрий Саймс, то очень сложно считать это издание ну хоть мало мальски серьезной аналитикой. Это такой американский аналог ВО, где каждый шизофреник, которого к армии и на километр не подпустили, мнит себя военным экспертом... laughing
        Варяг_0711
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:47
          Лёша , салют ! hi
          Цитата: Варяг_0711
          А чего ты ждал от "нэшенел интерест"?

          Я от этого икспердного издания жёлтого цвета уже давно ничего вменяемого не жду . yes
          Цитата: Варяг_0711
          Это такой американский аналог ВО

          Ты ВО не оскорбляй . А то сравнил , понимаешь , сосиску с прибором . lol
          Матрасы давно уже мечтают оттяпать жирный кусок в виде индийского рынка и планомерно работают в этом направлении с применением всех своих "кристально честных" методов . negative
          bouncyhunter
          1. Варяг_0711 (Алексей) Сегодня, 10:14
            Да, Паш, индусы это крендели еще те. Они и рыбку хотят съесть и на прибор сесть и чтобы при этом у них все было, и желательно на халяву.
            Варяг_0711
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:17
              Цитата: Варяг_0711
              Они и рыбку хотят съесть и на прибор сесть и чтобы при этом у них все было, и желательно на халяву.

              Прочитал эти слова и задумался : "Кого , кроме индусов , мне это ещё напоминает ???" lol
              bouncyhunter
        2. поневолебрат (Павел) Сегодня, 10:23
          Цитата: Варяг_0711
          Это такой американский аналог ВО, где каждый шизофреник,

          laughing +100500
          поневолебрат
      6. To be or not to be Сегодня, 10:14
        "" National Interest: российские Су-35 и MиГ-35 хороши лишь «на бумаге»"
        Или покупайте американские Ф-35
        Дорого и не летают!! laughing
        А слабо амерам прилететь на своих разрекламированных в Россиию на ДАРТ и показать " чиво нибудь из их супер -пупер..""
        To be or not to be
      7. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:07
        Цитата: bouncyhunter
        В связи с этим издание полагает, что у американских F-35 или F/A-18E/F Super Hornet «появились хорошие шансы стать следующим супероружием ВВС Индии».

        Паша,а китайцы играют честнее? VT–4 их пиарился ,как лучший танк в мире и китайские эксперты ,на полном серьезе говорили о том,что Т-14 сильно проигрывает их танку. Это ли не черный пиар?И индусы не лучше с этими вечными жалобами,дабы выторговать получше условия...
        Нас пытаются вытеснить с этого рынка...и играют грязно. Причем все,кто в этом заинтересован.
        НЕКСУС
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:13
          Так каждый стремится оттяпать от пирога кусок пожирнее , при этом активно работая локтями : и матрасы , и китайцы , и россияне . Вопрос в другом : где заканчивается честная конкуренция и начинается грязное продавливание своих хотелок ?
          bouncyhunter
    2. Маз Сегодня, 10:07
      Пусть уже родит что нибудь
      Маз
    3. sgazeev (Александр) Сегодня, 10:24
      Цитата: rpuropuu
      В феврале 2018-го National Interest писал диаметрально противоположное. Он сообщал, что у пилотов F-22 Raptor и F-35 Lightning II ВВС США «мало шансов выстоять против Су-35 в ближнем бою».
      Вся суть журналистики recourse

      Ну купите индусы американский 35-ый и не морочьте голову матрасникам.дорого и сердито. wassat
      sgazeev
      1. jjj Сегодня, 10:46
        Американские СМИ работают в той тональности и в той системе доказательств, которые доступны в понимании американскому читателю
        jjj
    4. gippernano (Neo) Сегодня, 11:29
      Нет шансов выстоять в бою, но индусам мы все равно не продадим, такой же самолет, как у нас. Пусть F-35 Lightning II покупают, и сидят в них дома, потому что у Китая наши Су-35 смаломощными двигателями, и сильной заметностью
      gippernano
    5. словак Сегодня, 13:52
      Цитата: rpuropuu
      В феврале 2018-го National Interest писал диаметрально противоположное. Он сообщал, что у пилотов F-22 Raptor и F-35 Lightning II ВВС США «мало шансов выстоять против Су-35 в ближнем бою».
      Вся суть журналистики recourse

      Индусам нужны технологии, в противном случае придумывают миллион отговорок. А матрасные летуны бегут от русских самолетов наперегонки
      словак
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:24
    Уже очень скоро опробуете их на своей шкуре
    Дормидонт
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 11:35
      Нет, ну если бы они не видели на своих парадах, что маклярит их ВПК, я бы простил, а так пусть покупают F-35 Lightning II и ждут китайцев на Су-35 летящих чистить им дымоход
      gippernano
  3. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 09:24
    Мнение Индии вообще не показатель. Индусы парни хитрые, когда как им кажется чего то они недополучили - моментально в прессе появляются сообщения подобного типа.....
    Topotun
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:26
      Им надо в учебных центрах сменить дрессировщиков
      Дормидонт
    2. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 09:41
      Мнение Индии вообще не показатель. Индусы парни хитрые, когда как им кажется чего то они недополучили - моментально в прессе появляются сообщения подобного типа.....

      цыгане... найдите хоть одно отличие
      Hammerlock
      1. gippernano (Neo) Сегодня, 11:36
        такая работа
        gippernano
    3. MadCat Сегодня, 10:09
      Цитата: Topotun
      Мнение Индии вообще не показатель. Индусы парни хитрые, когда как им кажется чего то они недополучили - моментально в прессе появляются сообщения подобного типа.....

      Почему не показателен? Если они откажутся от будущих контрактов, этот "показатель" ощутит очень хорошо весь Сухой, есть на горизонте более крупный клиент кроме индусов? Они эти клиенты вообще есть?
      MadCat
      1. kirgiz58 (Борис) Сегодня, 10:29
        Цитата: MadCat
        Почему не показателен?

        Объясняю "на пальцах". Мнение индусов о самолете Су-57, это не показатель его действительных характеристик, это просто их мнение. Так понятней? wink
        kirgiz58
        1. MadCat Сегодня, 13:07
          Цитата: kirgiz58
          Объясняю "на пальцах". Мнение индусов о самолете Су-57, это не показатель его действительных характеристик, это просто их мнение. Так понятней? wink

          вы другим на пальцах объясняйте мне не нужно, если сухой потеряет контракт не подписав аналогичный с другими то эти пальцы можете хоть в узел завязывать.
          MadCat
      2. gippernano (Neo) Сегодня, 11:42
        Они не клиент, они соразработчики. Ивидимо получили, столько, сколько вложили. Китай купит, Турки стопудово заинтересованны. Да даже США бы купили, если бы БЫ не мешало. Байки свои Дрындину рассказывай
        gippernano
      3. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 12:05
        1 индусы не откажутся .
        2 если все же индусы откажутся , то это не по причинам того что где то что то написали , а потому что внутрекулуарных войнах совершился перелом сторон , а это значит смена вектора и будут у Сухих хоть звезда смерти по 5 штук на доллар , их все равно не купят .
        просто экспл
  4. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 09:24
    "Российский истребитель назывался, «возможно, лучшей когда-либо созданной машиной для боя в зоне прямой видимости».

    А я сперва подумал в разобранном виде является более безопасным smile
    ul_vitalii
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 11:44
      да они рассказывают про свои истребители, которые в бой вступают с теми у кого нет истрибителей. Это же голимый пиар их лохотронного F-35 Lightning II
      gippernano
  5. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 09:27
    Хотят индусов превратить в очередное помойное ведро для вундервафли фе-35.
    Egorovich
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:31
      Егорыч , привет ! hi
      Цитата: Egorovich
      Хотят индусов превратить в очередное помойное ведро для вундервафли фе-35.

      Вот и посмотрим , получится ли у индусов потрепать нервы матрасам . wink
      bouncyhunter
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 09:38
        Паша, салют drinks ! Индусам нужны технологии, а полосатые жопошники такого им не дадут, так что этот воз останется на месте.
        Egorovich
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:51
          Я тоже так думаю , но оченно интересно посмотреть как индусы с матрасами бодаться будут . lol
          bouncyhunter
          1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 10:11
            Я думаю, что подпишут очередной документ о ВТС и на этом все закончится. negative
            Egorovich
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:22
              Вполне возможно . Но матрасы не оставят надежды влезть поглубже в рынок вооружений Индии .
              bouncyhunter
              1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 10:29
                От такой конфетки конечно не откажутся, а вот влезать глубоко они точно умеют, в этом им не откажешь. yes
                Egorovich
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:33
                  Цитата: Egorovich
                  влезать глубоко они точно умеют, в этом им не откажешь.

                  Так фигли : это у них , глистов звёздно-полосатых , от природы . lol
                  bouncyhunter
          2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:18
            Здравы будем soldier
            Единственная верная оценка связки самолёт + пилот, эт то будет ли самолёт догорать на земле или исполнять "танец" победы в небе! И то, только в "дуэльном" противостоянии, в примерно равных условиях!
            А дальше просто варианты условий боевого применения, т.е качество организации боевого применения в комплексе взаимодействия всех средств обеспечения. Плюс организация МТО и ТО!!!
            Сейчас, реально, эт есть почти производственный процесс! К этому придётся стремится, скорее необходимо обеспечить, иначе проиграем!
            Как любитель авиации, я могу восторгаться акробатикой наших асов и критиковать не столь выразительные полёты самолётов конкурентов, но как человек служивший в системе, которая и есть ПВО-ПРО, я понимаю, что высоко классная система может пересилить большинство супер-пупер индивидуальную вундервафлю!
            rocket757
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:24
              Взаимно , Витя ! soldier Соглашусь с тобой , но в статье ведь речь о самолётах служит лишь прикрытием для лоббирования матрасных интересов . yes
              bouncyhunter
              1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:22
                Да уж, бизнес, реклама, насолить конкуренту и затереть его с помощью санкций!!! полосатые в этом мастера ... к тому же индусы такие же мастера торговаться, а ещё больше мозг выносить, эт у-у-у!
                Я всё понимаю, таковы реалии нашего мира.
                Честно, снимаю "шляпу" перед нашими торговыми людьми, в таких условиях продавать что то у них получается ... нашим производителям ещё работать и работать! шоб заставить янки "пыль глотать" сзади!
                Опять мечты, фантазии ... ну хочется мне, шоб по миру слава шла, не только за КАЛАШНИКОВ!
                rocket757
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:26
                  Цитата: rocket757
                  Опять мечты, фантазии ... ну хочется мне, шоб по миру слава шла, не только за КАЛАШНИКОВ!

                  Понимаю тебя и полностью разделяю твои чаяния . yes
                  bouncyhunter
      2. gippernano (Neo) Сегодня, 11:47
        Да, вундервафлеры уже слюну пустили)))))) А у индусов на те на СУ Брамос заточеный. Вроде ерунда, но.......
        gippernano
  6. mavrus (Андрей) Сегодня, 09:34
    Менталитет у индусов такой, цену сбить, да на халяву получить.
    mavrus
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 11:48
      барыги!!!!!! В польшу всех!!!!!!!!!!!
      gippernano
  7. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:34
    Российские Су-35 и MиГ-35 обладают хорошими возможностями лишь на бумаге, а не в реальности, считает The National Interest.

    Самое забавное, в том что за Су-35 в очередь на покупку выстраиваются, а F-35 "партнёры" "партнёрам" навязывают чуть не в приказном порядке. laughing
    К-50
    1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 09:51
      Недавно упоминалась статья в китайских СМИ...анализировалось участие Су-35 в недавних манёврах...хвалили !
      Nikolaevich I
    2. donavi49 Сегодня, 09:58
      НОАК - контракт выполняется.
      Индонезия - контракт подписан, 50% товарами производства Индонезии, 50% валютой.
      Алжир - присматривается, но сначала Су-34.
      Малайзия - но им там принесли 100500 предложений, Шершни б/у, Шершни новые, ГриппеныНГ, Рафали, Еврофайтеры. Там также будет долгоиграющий тендер с тайным вскрытием чемоданов денег у лоббистов и министров.
      ОАЭ - очень вкусный вариант (они сразу штук 80 возьмут), но там есть ряд проблем. Это фактически первый русский самолет в их ВВС. У них накупленые горы AIM-120C последних версий, Гарпунов, управляемых бомб и прочего. Есть свой центр подготовки на Ф-16 и их обслуживания. Ну и вторая проблема - они на стадии, взяли прайсик и буклетик со стенда.

      Фактические операторы ВКС + НОАК. Твердый контракт только Индонезия.

      Операторы Ф-35 прямо сейчас:
      Австралия, Израиль, Италия, Япония, Голландия, Норвегия, Британия, США.
      Плюс еще Турция, Корея, Дания - имеют твердые подтвержденные контракты и ожидают первые машины уже в этом-следующем году.
      donavi49
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:31
        Ф-35 у эрдогановской Турции меня пугает.
        Самолет опасный, не ловится радарами на обычных ПВО-шных и авиа-
        дистанциях. Успокаивает немного, что всех лучших летчиков Ф-16 Эрдоган
        посадил или уволил.
        .
        voyaka uh
        1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 10:56
          Так Вам что пугаться? Турция на прямое военное столкновение с Израилем никогда не пойдет. Это совершенно нереально.
          Сергей985
          1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:30
            Не стал бы гарантировать. recourse Эрдоган - очень амбициозный правитель.
            Он хочет восстановить былое влияние Оттоманской Турции на Ближнем
            востоке. И в этом желании иногда ...теряет разумные пропорции.
            А Израиль - явная прямая помеха его планам. Поэтому, вполне вероятно, что
            ему захочется как-то "помахать кулаками" (как было с турецким кораблем "мира",
            который поперся в Газу "помогать палестинцам")
            voyaka uh
            1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 12:08
              Хотелки Эрдогана это одно, но в склонности к суициду не был замечен. У него в регионе и конкуренты есть(Израиль к ним не относится). Что касается корабля "мира", то я считаю, что в данном случае политическое руководство Израиля неправильно себя повело, раз так все закончилось.
              Сергей985
          2. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 12:34
            Если ФШУ совсем додавим на БВ без "крыши" их всем БВ давить будут (уж очень много они там наворотили) и турки думаю тоже подключаться...
            Incvizitor
    3. gippernano (Neo) Сегодня, 11:49
      Партнеры с ущербом для своих развитых экономик отбрыкиваются от этих вундервафлей, но Лузер это не призвание, а судьба.
      gippernano
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:17
        Самолёты стелс эт звено будущей системы, концепции применения боевой авиации. Много денег, технических и организационных мероприятий и много, много специалистов. т.е. это не завтра.
        Уверен, ПВО будет идти по такому же пути. Т.е. очередное противостояние, кто-кого.
        Ещё и развитие беспилотных технологий, расширение сферы применения её.
        Гадаем, а шо на выходе будет????
        rocket757
  8. Комментарий был удален.
  9. alex80 Сегодня, 09:34
    Я чего-то не понял, Пушков свою долю что-ли в NI продал!? lol
    alex80
  10. Романенко (Сергей) Сегодня, 09:41
    Нашли на кого ссылаться - на индусов!
    По части выкручивания рук в поисках халявы им нет равных в мире, оговорят все подряд, лишь бы таблеток от жадности хапнуть и побольше, побольше побольше....
    Тут даже знаменитые евреи тихо курят бамбук в сторонке.
    Романенко
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 11:51
      А тут на те. На какой самолет наработали, такой и получите. И авионика не скрасит, их вклад
      gippernano
  11. Dimy4 (Дмитрий) Сегодня, 09:43
    Короче! У вас эти самолеты настолько плохие, что отдайте нам их бесплатно. С технической документацией.
    Dimy4
    1. Strashila (I) Сегодня, 09:51
      ... и технологическими картами переведенными на английский.
      Strashila
      1. gippernano (Neo) Сегодня, 11:52
        и иврит. Хотя.....................
        gippernano
  12. alex-pmr (Александр) Сегодня, 09:47
    «индийские официальные лица все больше разочаровываются в Су-57, публично жалуясь на маломощные двигатели, низкую малозаметность истребителя и недостаточную прозрачность в отношении того, что стоит за этими проблемами».
    Не понял, я что то пропустил? Мы что индусам уже успели Су-57 подогнать?
    alex-pmr
    1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 09:54
      alex-pmr

      Вмести с ними мутили тему по варианту самолёта ПАК ФА с 2 пилотами( лётчик и штурман-лётчик), индусы даже денег немного выделили...
      А сейчас они ныть начали, то двигатели не те, то гранаты не той системы)))
      Видимо наши откат давать индусам не хотят, вот они и юлят...
      NN52
      1. gippernano (Neo) Сегодня, 11:55
        Они свою лепту в програмное обеспечение вносили, и теперь решили, что самолет пятого поколения их детище. А их работу видимо оценили не высоко и выхлоп получился слабым и сильно незаметным. Я бы за чай, который они тут нам впаривают ваабще разбомбил их
        gippernano
  13. кедр (Евгений) Сегодня, 09:50
    Пора бы всем давно знать, что после пролётов на Луну, равной амерской технике в усём мире не было, и нет...
    кедр
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 12:01
      Ха, а баги с лазером? а зумвольт один только, без рельсотрона, чего стоит, мощь американскую трудно не объять даже, но и понять не каждому дано!!!!!!!
      gippernano
      1. gippernano (Neo) Сегодня, 12:02
        Только тонкий ум, и подвижная психика поляков, готова
        gippernano
  14. Strashila (I) Сегодня, 09:50
    «индийские официальные лица все больше разочаровываются в Су-57, публично жалуясь на маломощные двигатели, низкую малозаметность истребителя и недостаточную прозрачность в отношении того, что стоит за этими проблемами»... доступным языком, ждут свой бакшиш и ищут свой гешефт... притом в открытую и наглым образом.
    Strashila
  15. Pacifist (Виктор) Сегодня, 09:57
    На кону тендер. Надо срочно накидывать фикалий на вентилятор в сторону конкурентов. Ничего нового.
    Pacifist
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 12:04
      какой такой тендер? они соразработчики, пусть блеснут, а продавать российский вариант не планируется даже таким большим друзьям, как они. Я бы их разбомбил вабще, за чай, который тут банкуют
      gippernano
      1. Pacifist (Виктор) Сегодня, 13:09
        Я про источник статьи.
        Pacifist
  16. Vard Сегодня, 09:58
    Правило простое... если нас ругают западные СМИ всё в порядке... если начинают хвалить... надо пощупать штаны сзади... мало ли чего не углядели...
    Vard
  17. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 10:00
    А когда National Interest похвалит ЗРК "Пэтриот" ? Ведь они недавно так здорово саудовцев "выручили" !
    Nikolaevich I
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 12:07
      Просто удивительно как такая мощная система так мало урона нанесла, они вабще хоть чему то могут нанести урон?
      gippernano
  18. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 10:13
    Наша компания много лет работала в Индии. натерпелись от индусов по самое навсегда sad . Дела с ними fool иметь ну о-о-о-очень сложно, на грани невозможного. Может военные у них немного адекватнее? what Хотя...С чего бы вдруг...В общем: не завидую я нашим продавцам оружия request . Хотя рынок, конечно, огромный. Вот видимо и терпят все их закидоны с полуподвывертами.. recourse
    злой партизан
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 12:09
      А они своим чаем мстят ежедневно каждой российской семье, не пора ли ядерное оружие на них испытывать начать?
      gippernano
  19. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 10:25
    В феврале 2018-го National Interest писал диаметрально противоположное.

    Да какой тезис проплачивают заказчики, такой и озвучивается. Ведь журналисты - это профессия такая. Деньги они зарабатывают. Это их главная цель в жизни, а вовсе не какое-то там мифическое призвание "доносить правду" до обывателя. Что проплачено, то и доносят...
    Jovanni
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 12:10
      Этат нешинал интерест, вабще такой серьезный источник информации, что по нему орентироваться, себя не уважать
      gippernano
  20. Altona (Евгений) Сегодня, 10:28
    Пусть закупят для сравнения по одному истребителю каждого производителя и сравнивают натурно, так сказать. А писать, что у соседа лошадь хуже чем на сельской ярмарке у цыган-это ни о чем.
    P.S. Был такой журнал Time? Я читал его в оригинале в 1991 году. Так там на голубом глазу писали, что F-16 лучше чем Миг-29 потому что ресурс двигателя у МиГа 100 моточасов, а у F-16 3000. А вы говорите "летные характеристики". laughing
    Altona
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 12:12
      Д а пусть они вабще абрамс себе купят, и тогда точно трындец!!!!!!!!!
      gippernano
  21. d1975 Сегодня, 10:39
    Цитата: василий50
    Описанное очень напоминает ситуацию с Югославией, когда там стали предъявлять претензии РОССИИ и отказываться от контрактов, проявляя *солидарность* с западными экспертами. Во что это вылилось сегодня помнят не многие, чаще рассуждают о *предательстве*, а не о том что *нёс* по отношению к РОССИИ Милошевич и прочие югославы.
    Кстати и Каддафи так-же и претензии предъявлял и контракты разрывал.

    Ну да , читал тут как то , что центр управления войсками строили французы. Предъявить теперь уже некому . Как обычно сидеть на двух стульях. История продажных славян . Не пойму никогда вот зачем такая независимость и от кого ? request
    d1975
  22. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 10:41
    Россия для них традиционно "колосс на глиняных ногах".
    Livonetc
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 12:13
      Доооооо, только когда их ваенный парад посмотришь, толи плакать, толи смеяться хочется
      gippernano
  23. prior (Влад) Сегодня, 10:47
    Медитируя в позе лотоса, сидя на слоне, легко определить степень отсталости российских самолётов. Ну, кто бы сомневался.
    prior
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 12:15
      Не легко, а трудно, по этому их мнение так для них важно. Приятно то, что нашим их мнение не важно, почти вааааааааааааааааабще
      gippernano
      1. gippernano (Neo) Сегодня, 12:15
        Пусть купят F-35 Lightning II и вот вам Китай с Су-35 в хвост и гриву
        gippernano
  24. Сергей Д_2 (Цхардбриджибаджибаев) Сегодня, 11:23
    Оппа!Инцидент
    Сергей Д_2
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 12:16
      Опанькиииииии, попали индусы, а хотели съэконмить)))))))))))
      gippernano
  25. vladimirasha (vladimirasha) Сегодня, 11:27
    Ну пусть попробуют а потом поговорим.А то гавкают из за забора а на кого не понятно.Может им просто скушно.
    vladimirasha
  26. av58 (Андрей) Сегодня, 11:54
    NI известен своими "специалистами" примерно так же, как индийцы своей "способностью" производить вооружение, и обслуживать его laughing
    av58
  27. павлентий (павел) Сегодня, 13:20
    Ну, про ППО, к сожаления правда...у нас все устроено так, что пока на базе дождутся запчасть к Сушке, уже и ишак сдохнет
    павлентий
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