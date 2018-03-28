Успех или провал: что дало России импортозамещение?

В 2014 году, с вводом антироссийских санкций целым рядом западных стран, Россия была вынуждена ответить на это продуктовым эмбарго. Оно же было введено позже и против Турции, армия которой сбила наш бомбардировщик Су-24. Тогда российское правительство взяло курс на импортозамещение, с целью нарастить объемы собственной агропродукции и обеспечить потребности отечественного потребителя.



Прошло 4 года и "плоды" решений прошлых лет видны невооруженным глазом.



По всей России построены и продолжают строиться тепличные комбинаты. Самообеспеченность нашей страны, к примеру, в огурцах, составляет 84%. Объемы производства самых ходовых грибов шампиньонов составляет 110% от потребляемых внутри России, а обеспеченность томатами превысило 200%. Учитывая тот факт, что еще 5 лет около 40% рынка этих овощей было занято Турцией, результат является впечатляющим.











