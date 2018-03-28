13:57 28 марта
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Успех или провал: что дало России импортозамещение?

В 2014 году, с вводом антироссийских санкций целым рядом западных стран, Россия была вынуждена ответить на это продуктовым эмбарго. Оно же было введено позже и против Турции, армия которой сбила наш бомбардировщик Су-24. Тогда российское правительство взяло курс на импортозамещение, с целью нарастить объемы собственной агропродукции и обеспечить потребности отечественного потребителя.

Прошло 4 года и "плоды" решений прошлых лет видны невооруженным глазом.

По всей России построены и продолжают строиться тепличные комбинаты. Самообеспеченность нашей страны, к примеру, в огурцах, составляет 84%. Объемы производства самых ходовых грибов шампиньонов составляет 110% от потребляемых внутри России, а обеспеченность томатами превысило 200%. Учитывая тот факт, что еще 5 лет около 40% рынка этих овощей было занято Турцией, результат является впечатляющим.




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Комментарии 9

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  1. кедр (Евгений) Сегодня, 10:53
    Эти достижения радуют.
    Не радует только тот факт, что семена для всех этих культур, как правило забугорной селекции и часто генномодефицированные. Т.е. мины замедленного действия для здоровья российской нации.
    Надо вспомнить, найти и восстановить старые сорта огурцов, томатов, капусты и пр. овощей, которыми славилась Россия, но которые западный семенной агробизнес сознательно убрал из нашего севооборота и из нашей агрокультуры.
    Зрим в корень, уважаемые. "Мы то, что мы едим..."
    кедр
    1. Ратуш (Ратуш) Сегодня, 11:52
      Цитата: кедр
      Эти достижения радуют.




      В 2017 году импорт свежих и охлажденных томатов в Россию вырос на 11% до 516 тыс. т, следует из данных Росстата. В том числе в декабре ввезено 57,9 тыс. т томатов, что на 35% больше декабря предыдущего года.
      По информации ФТС, крупнейшим импортером томатов стал Азербайджан, в прошлом году нарастивший поставки в полтора раза до 151 тыс. т на сумму $151 млн. Таким образом, доля этой страны в годовом объеме импорта увеличилась до 30% с 22% в 2016-м. По данным правительства республики, в 2017-м на Россию пришлось 99,8% азербайджанского экспорта томатов за год. На втором месте — Китай, увеличивший отгрузки на 26% до 109 тыс. т. Марокко, занимавшее в 2016 году первое место, напротив, сократило импорт на 23% до 97 тыс. т и опустилось на третье место среди крупнейших поставщиков. Также в топ-5 импортеров в Россию по итогам прошлого года вошли Белоруссия (70 тыс. т) и Иран (9 тыс. т).



      По данным Национального союза производителей плодов и овощей, самообеспеченность томатами в стране в прошлом году выросла до 41% с 36% в 2016-м и 21% в 2014-м.


      По данным Минсельхоза, в 2017 году в России выращено 2,3 млн т томатов в открытом грунте и 330 тыс. т в защищенном. Таким образом, самообеспеченность томатами открытого грунта в стране, по оценке аграрного ведомства, составила 56%.

      В зимний период насыщенность рынка отечественной продукцией примерно вдвое ниже, и в высокий зимний сезон ее хватает пока только на 20−25% от потребительского спроса
      Ратуш
      1. ProkletyiPirat (Сергей) Сегодня, 13:27
        Цитата: Ратуш
        В зимний период насыщенность рынка отечественной продукцией примерно вдвое ниже, и в высокий зимний сезон ее хватает пока только на 20−25% от потребительского спроса

        во во, собственно "реклама не врёт, она не говорит `всей` правды "
        ProkletyiPirat
        1. Ратуш (Ратуш) Сегодня, 13:48
          Реклама еще скромно умалчивает что по сравнению с 2013 сами обьемы потребления упали нехило изза упавших доходах населения.а то картина еще безрадостней была
          Ратуш
  2. andj61 (Андрей) Сегодня, 11:18
    Цитата: кедр
    Эти достижения радуют.

    Особенно радует следующая фраза:
    Объемы производства самых ходовых грибов шампиньонов составляет 110% от потребляемых внутри России, а обеспеченность томатами превысило 200%.

    Если производим больше, чем потребляем, то возникает вопрос - куда мы это лишнее экспортируем? Если не экспортируем, то нафига производим? И ещё один вопрос - из Турции сейчас, правда, всего от трех производителей, к нам ввозятся томаты. Если у нас обеспеченность на 200%, то зачем они ввозятся? Неужели их сразу же уничтожать будут? И закупают только для этого? wink wink wink bully
    Получается прямо как по старинному анекдоту:
    - А хватает ли вам еды?
    - Хватает, даже ещё остаётся!
    - А что делаете с тем, что остаётся?
    - Всё съедаем, и ещё добавки просим!

    Импортозамещение даёт, конечно, многое. И успехи тут налицо. Вот только играться таким образом цифрами не стоит - так и до маразма остаётся полшага! hi
    andj61
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 11:34
      Цитата: andj61
      Если у нас обеспеченность на 200%, то зачем они ввозятся?

      и почему отечественные помидоры стоят ровно столько, сколько турецкие. Может быть они родом из Турции?
      И потом, отчет ФТС за 11 месяцев 2017 года говорит об обратном.
      Silvestr
  3. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 11:44
    Зато молоком не обеспечены и это очень плохо. Половина молочки наверное как минимум из пальмового масла, сои и мела. Если товар косит под натуральный то только ценой. Вот что надо делать. А помидоры маловажный товар
    Beltasir Matyagu
    1. кедр (Евгений) Сегодня, 13:29
      В СССР, стране вечно зелёных помидоров, помидор был стратегическим товаром.... Во всех клубах, банях, буфетах продавался на разлив мой любимый томатный сок и стояло блюдечко с солью, и ложечкой для посолить по вкусу. Ностальгия...
      кедр
  4. konstantin68 (Константин) Сегодня, 11:47
    Цитата: Beltasir Matyagu
    Зато молоком не обеспечены и это очень плохо. Половина молочки наверное как минимум из пальмового масла, сои и мела. Если товар косит под натуральный то только ценой. Вот что надо делать. А помидоры маловажный товар

    Импортозамещение-это не только помидоры и молоко.
    konstantin68
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