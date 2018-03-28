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«Калашников» приобретает предприятие, участвовавшее в создании космического челнока «Буран»
Концерн «Калашников» выкупит у Ростеха 60% акций научно-производственного объединения (НПО) «Молния», участвовавшего в создании орбитального космического корабля «Буран», сообщает Коммерсантъ.
Сумма сделки, поддержанной правительством, не раскрывается.
Глава «Калашникова» Алексей Криворучко информацию о покупке «Молнии» подтвердил.
Сообщается, что предстоящая сделка позволила прекратить производство по делу о несостоятельности «Молнии»
Газета напоминает, что НПО «Молния» было создано 26 февраля 1976 года «в качестве головного предприятия Министерства авиационной промышленности СССР по созданию многоразового космического корабля "Буран" (корабль совершил единственный космический полет)». Затем предприятие долгое время перебивалось случайными заказами, но удержаться на плаву не смогло: в отношении НПО началась процедура банкротства.
По словам собеседника, «в правительстве опасались, что из-за угрозы банкротства и закрытия могла быть утеряна до сих пор секретная документация». Теперь предприятию поставлена задача набирать молодых конструкторов. Им вместе с коллегами из РКК «Энергия» и других аэрокосмических предприятий предстоит «проанализировать научный фонд по двухсредному космическому аппарату (который может двигаться в воздухе и в космосе).
Согласно информации источников, вице-премьер Дмитрий Рогозин уже дал закрытое поручение «по восстановлению и дальнейшему развитию работ по созданию на новой технологической основе аналога "Бурана"».
Сумма сделки, поддержанной правительством, не раскрывается.
Сделку планируется завершить в течение месяца. После закрытия сделки будет сформирован новый совет директоров,сказал газете информированный источник.
Глава «Калашникова» Алексей Криворучко информацию о покупке «Молнии» подтвердил.
Вхождение НПО "Молния" в состав концерна придаст импульс развитию компетенций и экспертизы в области разработки многоразовых космических летательных аппаратов и производства ракет-мишеней различного назначения, позволит развивать принципиально новые направления деятельности,сказал Криворучко.
Сообщается, что предстоящая сделка позволила прекратить производство по делу о несостоятельности «Молнии»
Газета напоминает, что НПО «Молния» было создано 26 февраля 1976 года «в качестве головного предприятия Министерства авиационной промышленности СССР по созданию многоразового космического корабля "Буран" (корабль совершил единственный космический полет)». Затем предприятие долгое время перебивалось случайными заказами, но удержаться на плаву не смогло: в отношении НПО началась процедура банкротства.
По словам собеседника, «в правительстве опасались, что из-за угрозы банкротства и закрытия могла быть утеряна до сих пор секретная документация». Теперь предприятию поставлена задача набирать молодых конструкторов. Им вместе с коллегами из РКК «Энергия» и других аэрокосмических предприятий предстоит «проанализировать научный фонд по двухсредному космическому аппарату (который может двигаться в воздухе и в космосе).
Согласно информации источников, вице-премьер Дмитрий Рогозин уже дал закрытое поручение «по восстановлению и дальнейшему развитию работ по созданию на новой технологической основе аналога "Бурана"».
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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