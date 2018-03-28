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«Калашников» приобретает предприятие, участвовавшее в создании космического челнока «Буран»

Концерн «Калашников» выкупит у Ростеха 60% акций научно-производственного объединения (НПО) «Молния», участвовавшего в создании орбитального космического корабля «Буран», сообщает Коммерсантъ.



Сумма сделки, поддержанной правительством, не раскрывается.


Сделку планируется завершить в течение месяца. После закрытия сделки будет сформирован новый совет директоров,
сказал газете информированный источник.

Глава «Калашникова» Алексей Криворучко информацию о покупке «Молнии» подтвердил.

Вхождение НПО "Молния" в состав концерна придаст импульс развитию компетенций и экспертизы в области разработки многоразовых космических летательных аппаратов и производства ракет-мишеней различного назначения, позволит развивать принципиально новые направления деятельности,
сказал Криворучко.

Сообщается, что предстоящая сделка позволила прекратить производство по делу о несостоятельности «Молнии»

Газета напоминает, что НПО «Молния» было создано 26 февраля 1976 года «в качестве головного предприятия Министерства авиационной промышленности СССР по созданию многоразового космического корабля "Буран" (корабль совершил единственный космический полет)». Затем предприятие долгое время перебивалось случайными заказами, но удержаться на плаву не смогло: в отношении НПО началась процедура банкротства.

По словам собеседника, «в правительстве опасались, что из-за угрозы банкротства и закрытия могла быть утеряна до сих пор секретная документация». Теперь предприятию поставлена задача набирать молодых конструкторов. Им вместе с коллегами из РКК «Энергия» и других аэрокосмических предприятий предстоит «проанализировать научный фонд по двухсредному космическому аппарату (который может двигаться в воздухе и в космосе).

Согласно информации источников, вице-премьер Дмитрий Рогозин уже дал закрытое поручение «по восстановлению и дальнейшему развитию работ по созданию на новой технологической основе аналога "Бурана"».

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 36

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  1. -ш- (Саша) Сегодня, 10:47
    может оно и к лучшему
    -ш-
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 11:16
      Цитата: -ш-
      может оно и к лучшему

      Конечно к лучшему. Давно это нужно было делать - вместо непонятных огромных вливаний в чубайсовский Роснано, лучше б Молнию поддержали. Отдача была бы больше. И технологии у Молнии еще те, только развивай.
      helmi8
      1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 11:19
        Ожидаем появление космических Калашей?
        oleg-gr
      2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 13:51
        Согласен. НПО по сути уже давно развалилось, остался небольшой костяк коллектива и площади. На сайде НПО в разделе услуги висит объявление:

        Сдаются помещения в аренду.
        Офисы Склады Производство Площадь помещений
        От 17,0 м2 до 1500 м2
        От 15,0 м2 до 500 м2
        От 15,0 м2 до 500 м2
        Высота потолка
        От 3,0 до 3,9 м
        От 3,0 до 10,0 м
        От 3,0 до 10,0 м
        Описание:
        Охраняемая территория
        Удобный подъезд для транспорта
        Обеспечение: электроэнергия (380В/220В), вода, тепло, канализация.
        Все виды связи (цифровой/аналоговый телефон (прямые номера), высокоскоростной Интернет)
        Метро – 13 мин пешком Приемлемые цены Арендодатель – собственник помещений. Возможности: Помещения располагаются в производственных и административных корпусах предприятия по адресам: ул. Новопоселковая д.6, ул. Лодочная д.6

        Нахрена такое НПО нужно стране, пусть лучше что нибудь полезное производят, чем станут очередным складом, рынком или стоянкой.
        RASKAT
    2. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 11:23
      Хотелось бы что бы проект по проекту "клипер"вернули.двусредный самолёт.страна рухнула и проект с ней
      vkl.47
      1. zoolu350 (Петр) Сегодня, 11:33
        "Клипер" это проект не о чем, МАКС - вот это настоящий прорыв.
        zoolu350
    3. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 12:00
      Когда только кончатся эти реорганизации... образование развалили, здравоохранение убили, социалку умертвили, космос добивают.
      MoJloT
  2. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 10:49
    Пожелаем удачи! Лишь бы АКМ на выходе не получился...
    злой партизан
    1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 11:04
      если по надёжности, то пусть так оно и будет
      Hammerlock
  3. Товарищ Берия (Берестов Игорь Яковлевич) Сегодня, 10:51
    Наработки советских времен есть. На их базе возможно создание двухсредных аппаратов.
    Товарищ Берия
    1. баклан (Станислав) Сегодня, 11:23
      Буран то был посолидней. Спираль, выглядит как бюджетный аналог, не более. Хотя даже его не осилили, сдулись.
      баклан
  4. san4es Сегодня, 10:53
    предприятие долгое время перебивалось случайными заказами, но удержаться на плаву не смогло: в отношении НПО началась процедура банкротства.

    hi НПО "Молния" и ЛИИ им.М.М.Громова созданы летающие модели, аппараты типа БОР-4 и БОР-5, на которых проведены опережающие летно-космические испытания.
    БОР-4 - произведено 5 запусков «Бор-4», в том числе
    1 запуск –суборбитальный, 4 запуска - орбитальных: «Космос-1374», «Космос-1445», «Космос-1517», «Космос-1616». На этих аппаратах выполнены испытания теплозащитного покрытия нового типа и технологии его нанесения, которые обеспечивали многоразовое использование ОК "Буран". Эти испытания также позволили получить экспериментальное подтверждение, полученных расчетным путем, наиболее благоприятных траекторий входа в атмосферу после завершения орбитального участка полета и последующего аэродинамического торможения, с точки зрения температурных воздействий на обшивку корабля.
    БОР-5 - произведено 5 суборбитальных запусков «Бор-5»: модели 501, 502, 503, 504 и 505, представляющих собой модель ОК «Бурана» в масштабе 1:8. В результате испытаний БОР-5 были получены материалы, которые позволили уточнить характеристики устойчивости и управляемости ОК "Буран", а также эффективность органов управления в широком диапазоне скоростей (гиперзвуковых и сверхзвуковых) и углов атаки.
    http://www.buran.starjet.ru/korotchenko2.htm

    Вражеский клон, созданный по советскому проекту американский шаттл Dream Chaser
    san4es
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:02
      Саш , привет ! hi Как мыслишь : не является ли эта покупка шагом к продолжению программы многоразовых космических аппаратов ?
      bouncyhunter
      1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 11:05
        саша может и мыслит, но его ни кто не спросит
        хватит панибратства, превратили ресурс в чат между собой
        Hammerlock
        1. san4es Сегодня, 11:08
          Цитата: Hammerlock
          саша может и мыслит.

          ...Ты чё мужик, не похмелился?...Имя с маленькой буквы написал...Сомневаешься в моём мышлении.
          san4es
        2. влад66 (Владимир) Сегодня, 11:15
          Цитата: Hammerlock
          саша может и мыслит, но его ни кто не спросит

          А почему не спросить профессионала уважаемый а? Вы запрещаете, мы уважаем ваше мнение конечно, но правилами не вами писаными, не запрещено общаться по ТЕМЕ. hi
          влад66
      2. san4es Сегодня, 11:07
        hi ...Паш.
        продолжению программы многоразовых космических аппаратов

        Наверняка.... Наработки-то есть..(по принципу как в ролике Dream Chaser)
        san4es
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:09
          Цитата: san4es
          Наработки-то есть..Типа Dream Chaserа

          Так то у матрасов . А я про советские/российские разработки речь веду .
          bouncyhunter
          1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 12:03
            Если покупают, значит видят перспективу прибыли, хоть чучелом, хоть тушкой. А вы тут про космос размечтались.
            MoJloT
            1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:48
              В СССР всё по крупному работали. Плановая экономика, кооперация.
              Достижения были по крупному! Но и неудачи получались о-го-го, если шо.
              Супер концерн создаётся?
              rocket757
  5. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:59
    Концерн «Калашников» выкупит у Ростеха 60% акций научно-производственного объединения (НПО) «Молния», участвовавшего в создании орбитального космического корабля «Буран»

    Ну, если они космолёты начнут "выпекать" как автоматы, то можно только порадоваться за них и за страну.
    К-50
  6. кедр (Евгений) Сегодня, 11:01
    Ну дай-то Бог. Обеими руками "За", что бы "Буран" возродился в новом обличии и качестве.
    кедр
  7. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:01
    Похоже хотят возродить и претворить в жизнь разработки Лозино-Лозинского Г.Е.. В добрый путь!!! good
    Egorovich
    1. Aqr009 Сегодня, 11:35
      А может быть так, что удалось переманить из Украины разработчиков проекта "Сура"? Там его реализовать вряд ли получится, а вот если объединиться то может и полетит.
      На Южном машиностроительном заводе им. А.М. Макарова (Днепропетровск) разрабатывают беспилотный воздушно-космический самолет "Сура".
      ... "Главное отличие нашей разработки от всех аналогов - это полностью беспилотный режим полета", - подчеркивает один из создателей "Суры" Владимир Кукушкин. Все операции проводятся без участия человека - в автоматическом режиме или по команде с Земли.

      Aqr009
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:49
        Очень может быть, сейчас многие из КБ "Южмаша" работают в России.
        Egorovich
      2. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 12:04
        Думаете нам нужен крылатый фаллос ???
        MoJloT
        1. Aqr009 Сегодня, 13:22
          Да тут сразу не определишь какая форма эффективнее. У нас запустили в космос лапоть, вроде нормально. Они вдохновились ассортиментом из сексшопа, вдруг получится. Опять же дополнительный бонус к выигрышу тендера на Западе wink
          Aqr009
      3. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 13:24
        Украина на картинке без Крыма, хах))
        Генерал Песчаных Карьеров
  8. Симон (Вячеслав) Сегодня, 11:02
    Цитата: -ш-
    может оно и к лучшему

    Не может, а вообще к лучшему! Это значит НПО «Молния» за работает и новые разработки пойдут в жизнь! Хорошего успеха вам друзья, восстанавливайте предприятие. good
    Симон
  9. Симон (Вячеслав) Сегодня, 11:04
    Цитата: злой партизан
    Пожелаем удачи! Лишь бы АКМ на выходе не получился...

    А, что! Не плохо, чтоб АКМ летал и стрелял прямо из космоса. wink laughing
    Симон
  10. Zubr Сегодня, 11:39
    Согласно информации источников, вице-премьер Дмитрий Рогозин уже дал закрытое поручение «по восстановлению и дальнейшему развитию работ по созданию на новой технологической основе аналога "Бурана"».


    Ну НПО "Молния" с довольно узкой спецификой и довольно наукоёмкое. Естественно перед тем как получить отдачу, нужно вкладывать средства. А от науки как известно на начальном этапе большой выгоды ждать не приходится.
    А то, что Калашников приобрёл, это хорошо, это стабильный доход, продукция всем известна и пользуется спросом.
    Скажем так, есть средства, а теперь есть место для перспективного их вложения. Значит наши челноки возродят, но только в новом облике.
    Zubr
  11. AKsvlad047 Сегодня, 12:22
    Эти с..к...и открыто говорят, что собираются воевать на нашей территории!!! Необходимо и дальше совершенствовать систему ПВО, включая ЗРК и авиацию!!! Спать нашим военным и конструкторам в данной ситуации ни как нельзя!!! Да и систему образования необходимо опять приводить к стандартам СССР, а то в будущем будет проблема в наличии передовых технологий, т.к. перспективных молодых кадров все меньше, да и исход их за рубеж не ликвидирован.
    AKsvlad047
  12. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 12:24
    Цитата: Hammerlock
    саша может и мыслит, но его ни кто не спросит
    хватит панибратства, превратили ресурс в чат между собой

    Писал уже панибратам, что личка есть, где можно лобызнуться, да толку то... Это самоутверждение на уровне третьего класса, и в упор не замечают, но нужно вставить фамильярный приветик...
    Ураган70
  13. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 12:28
    Цитата: влад66
    Цитата: Hammerlock
    саша может и мыслит, но его ни кто не спросит

    А почему не спросить профессионала уважаемый а? Вы запрещаете, мы уважаем ваше мнение конечно, но правилами не вами писаными, не запрещено общаться по ТЕМЕ. hi

    Уважаемый большезвездный, вы тут все профессионалы в космических вопросах? Человек и не запрещает профессиональное ваше обсуждение, он вообще о другом...
    Ураган70
  14. Deadушка (Виталий) Сегодня, 13:23
    "Калашников-Энергия"
    Deadушка
  15. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 13:30
    Вообще то "Буран" строило половина СССР, а не одно предприятие. Одному предприятию подобное не потянуть. И что осталось от ТЕХ наработок? Дай бог чтобы для дела купили. Для развития.
    Topotun
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