«Калашников» приобретает предприятие, участвовавшее в создании космического челнока «Буран»

Сделку планируется завершить в течение месяца. После закрытия сделки будет сформирован новый совет директоров,

Вхождение НПО "Молния" в состав концерна придаст импульс развитию компетенций и экспертизы в области разработки многоразовых космических летательных аппаратов и производства ракет-мишеней различного назначения, позволит развивать принципиально новые направления деятельности,