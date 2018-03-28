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Новая версия ЗРК "Бук-М3" "Викинг" пойдет на экспорт

"Рособоронэкспорт" начинает продвижение на зарубежные рынки новейшего зенитного ракетного комплекса "Викинг" - экспортной версии зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3", сообщил в среду заместитель гендиректора компании Сергей Ладыгин.

По сравнению с предыдущими версиями комплекса, дальность стрельбы "Викинга" увеличена в 1,5 раза – до 65 километров. Кроме того, в 1,5 раза увеличилось количество одновременно обстреливаемых целей – по 6 каждой самоходной огневой установкой, а количество готовых к пуску зенитных управляемых ракет в огневой позиции из 2 боевых единиц выросло с 8 до 18

Новая версия ЗРК "Бук-М3" "Викинг" пойдет на экспорт



Это отличная новость для нас и наших зарубежных партнеров. Комплекс "Викинг", сохраняя лучшие качества знаменитой линейки зенитных ракетных комплексов "Бук", представляет собой новое слово в развитии систем ПВО среднего радиуса действия
— сказал Ладыгин, слова которого приводит пресс-служба.

В сообщении также отмечается, что ЗРК "Викинг" получил ряд уникальных особенностей, которые прежде не были доступны ни в одном комплексе ПВО.

У комплекса появилась возможность интеграции пусковых установок из состава зенитной ракетной системы "Антей-2500", которая обеспечит возможность поражения целей на дальности до 130 километров и значительно повысит эффективность всей группировки ПВО в борьбе с пилотируемой авиацией противника
— говорится в сообщении, передает РИА Новости

Использованы фотографии: Пресс-служба "Рособороноэкспорта"
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Комментарии 20

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:53
    Неужели скандинавам пойдет?Судя по названию..
    210окв
    1. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 11:56
      Даже если бы они хотели купить они не Турция.
      seti
      1. Logall (Александр) Сегодня, 12:21
        Про шасси ничего не написали... На чём стоять будет, как всегда на ГМ или на ДТ тоже поставят?
        Logall
    2. hydrox (hydrox) Сегодня, 12:06
      И зачем он нужен шведам?
      Ведь ещё на прошлой неделе они обещали порвать своим Гриппеном наши Су-35 и Су-57 как Тузик грелку - и вдруг им Викинги потребовались?
      Вот и соображай, где у них фейк:: или в данных шведского самолёта, или сейчас начнут на приёмке Буков капризничать, как индусы ...
      hydrox
    3. макс702 (Максим) Сегодня, 12:19
      В нашем МО похоже сделали ставку на С-350.. А М3 на экспорт...
      макс702
      1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 12:48
        Цитата: макс702
        ставку на С-350

        Таки его тоже делали для экспорта, точнее его сделали на базе экспортного варианта для корейцев. А для себя... еще в 15-м году собирались начать выпускать... request
        Deadушка
    4. Mavrikiy Сегодня, 12:26
      Цитата: 210окв
      Неужели скандинавам пойдет?Судя по названию..

      Точно. А для турок выкатим "Янычара", а венграм "Черного гусара", французам "Наполеона", а немцам... похоже "Фашиста".
      Похоже в МО креативщики опять власть взяли.
      "Варяг" похоже "не вставляет"
      Mavrikiy
    5. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:39
      Ошибка в новости. Раньше с каждой единицы запускалось 4 ракеты, теперь 12. Значит "готовых к пуску зенитных управляемых ракет в огневой позиции из 2 боевых единиц выросло с 8 до 24".
      Владыка Ситх
      1. Громобой Сегодня, 13:18
        Цитата: Владыка Ситх
        Ошибка в новости.

        Ошибки нет,просто под "...в огневой позиции из 2 боевых единиц выросло с 8 до 18..." имеется ввиду 1 СОУ (6 ракет)+ 1 ТПУ(12 ракет).
        Громобой
  2. Салаватский МЧС (Борис) Сегодня, 11:56
    Уже на экспорт? ДА НАМ САМИМ МАЛО!!! (Всего 3 или 4 бригадных комплекта вроде, а это 24 или 32 ПУ)
    Салаватский МЧС
  3. Гардамир Сегодня, 12:01
    Логики не вижу. То из каждого утюга нам внушают, что страна в кольце врагов, то оружие продают направо и налево....
    Гардамир
    1. sib.ataman Сегодня, 12:13
      А что лучше заводу-дальше ПУшки и ракеты клепать, или переходить после 20-го г. на конверсионные чайники? У завода свой интерес.
      sib.ataman
      1. Per se. (Сергей) Сегодня, 13:23
        Цитата: sib.ataman
        У завода свой интерес.
        Не у завода, а у капиталиста. Логичнее, когда сперва перевооружена и насыщена новым оружием своя армия, а не чужая. Ко всему, при нынешних сокращениях и оптимизациях, из оставшихся мощностей, при практически штучном производстве, работать на дядю за бугром в приоритетном порядке, больше на диверсию и саботаж похоже, чем заботу о своей национальной безопасности. Тем более, когда для своей армии закупается нередко более бюджетный вариант техники, чем в экспортном исполнении.
        Per se.
    2. kirgiz58 (Борис) Сегодня, 12:16
      Цитата: Гардамир
      Логики не вижу. То из каждого утюга нам внушают, что страна в кольце врагов, то оружие продают направо и налево....

      В статье написано, что они могут интегрироваться с другими пусковыми комплексами (то есть оставшимися у нас). Вот в этом и логика. laughing
      kirgiz58
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:01
    У комплекса появилась возможность интеграции пусковых установок из состава зенитной ракетной системы "Антей-2500", к
    Т.е. если я ничего не путаю , то АСУ Викинга может интегрироватся для одновременной работы и с пусковыми других комплексов и следовательно являтся головной АСУ эшелонированой ПВО целого района . Не плохо...
    КВУ-НСвД
    1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 13:03
      [quote=КВУ-НСвД][quote]У комплекса появилась возможность интеграции пусковых установок из состава зенитной ракетной системы "Антей-2500", к[/quote]
      Непонятно...В чем заключается эта интеграция ? "Бук" сможет "пулять" ракетами 9М82М/83М ? Но "дальнобойность" этих ракет выше,чем 9М317М ! Радар "Бука" окажется "маломощным" для 9М82М/83М...
      Nikolaevich I
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:10
        ..В чем заключается эта интеграция ? "
        Я всё же думаю , что в возможности АСУ комплекса одновременно работать по управлению разными пусковыми от других комплексов и соответственно обрабатывать информацию с радаров и АСУ других комплексов .
        КВУ-НСвД
        1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 13:19
          Цитата: КВУ-НСвД
          Я всё же думаю , что в возможности АСУ комплекса одновременно работать по управлению разными пусковыми от других комплексов и соответственно обрабатывать информацию с радаров и АСУ других комплексов .

          Как-то сумнительно энто.... request
          Nikolaevich I
  5. синоби (Юрий) Сегодня, 12:39
    Эээ,я так понял унифицировали ракеты,или платформу всё же?То есть это вроде бы "Бук",а что в контейнерах не узнать пока не полетит.Хитро.По аналогии,я значит иду себе нагло,думая что там дробовик,он далеко,не достанет.И тут внезапно прилетает из СВД.
    синоби
    1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 13:21
      Цитата: синоби
      значит иду себе нагло,думая что там дробовик,он далеко,не достанет.И тут внезапно прилетает из СВД.

      Идея-хороша ! yes Но как на самом деле ? what
      Nikolaevich I
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