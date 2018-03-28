Новая версия ЗРК "Бук-М3" "Викинг" пойдет на экспорт

Это отличная новость для нас и наших зарубежных партнеров. Комплекс "Викинг", сохраняя лучшие качества знаменитой линейки зенитных ракетных комплексов "Бук", представляет собой новое слово в развитии систем ПВО среднего радиуса действия

У комплекса появилась возможность интеграции пусковых установок из состава зенитной ракетной системы "Антей-2500", которая обеспечит возможность поражения целей на дальности до 130 километров и значительно повысит эффективность всей группировки ПВО в борьбе с пилотируемой авиацией противника

"Рособоронэкспорт" начинает продвижение на зарубежные рынки новейшего зенитного ракетного комплекса "Викинг" - экспортной версии зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3", сообщил в среду заместитель гендиректора компании Сергей Ладыгин.По сравнению с предыдущими версиями комплекса, дальность стрельбы "Викинга" увеличена в 1,5 раза – до 65 километров. Кроме того, в 1,5 раза увеличилось количество одновременно обстреливаемых целей – по 6 каждой самоходной огневой установкой, а количество готовых к пуску зенитных управляемых ракет в огневой позиции из 2 боевых единиц выросло с 8 до 18— сказал Ладыгин, слова которого приводит пресс-служба.В сообщении также отмечается, что ЗРК "Викинг" получил ряд уникальных особенностей, которые прежде не были доступны ни в одном комплексе ПВО.— говорится в сообщении, передает РИА Новости