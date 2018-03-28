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Минобороны Армении: несмотря на угрозу санкций продолжим сотрудничество с Россией

Замминистра обороны Армении, глава Государственного военно-промышленного комитета Давид Пахчанян заявил, что Армения, закупая вооружение в России, руководствуется собственными интересами и продолжит сотрудничество, несмотря на угрозу санкций

Конечно, санкции – это проблема, но перед нами стоит задача обеспечения безопасности, и мы будем исходить из наших интересов
— сказал Пахчанян журналистам, добавив, что отношения с Россией развиваются достаточно эффективно.

Минобороны Армении: несмотря на угрозу санкций продолжим сотрудничество с Россией



Поставки по первому оборонному кредиту почти полностью завершены, и есть договоренность продолжить работу. Это серьезная часть снабжения нашей армии
— сказал замминистра.

В 2015 и 2017 годах между Арменией и Россией были подписаны два оборонных кредитных соглашения на общую сумму в 300 миллионов долларов. Министр обороны Армении Виген Саркисян сообщал ранее, что Ереван намерен приобрести у Москвы в рамках российского оборонного кредита оружие стратегического сдерживания.

Напоминаем, что президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года.

Использованы фотографии: http://newsarmenia.am/
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Комментарии 15

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  1. Sefevi Сегодня, 12:18
    Разумеется продолжат! Кто ж откажется от халявы?
    Sefevi
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:20
      А причём здесь халява ? Если обеим сторонам выгодно такое сотрудничество ?
      bouncyhunter
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:26
        Скажи мне кто твой друг и я скажу что тебя ждёт!
        Простая такая аналогия Россия - Сирия! США - ..... а дальше длинный такой ряд, не знаешь, с кого начать!
        rocket757
      2. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 12:52
        У Армении выбора нет. По соседству Азербайджан с Турцией - их вырежут просто, как сто лет назад. И кроме России в мире им руки не подаст
        Вот слов нет - жили одной большой семьей народов в СССР, а из-за иуд горбача, яковлева, шеварнадзе, алкаша (да несть им числа) - миллионы погибли am
        ROSS_Ulair
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:57
          Цитата: ROSS_Ulair
          Вот слов нет - жили одной большой семьей народов в СССР, а из-за иуд горбача, яковлева, шеварнадзе, алкаша (да несть им числа) - миллионы погибли

          Не следует и забывать кто таких иуд спонсировал . negative
          bouncyhunter
    2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 12:23
      Цитата: Sefevi
      Кто ж откажется от халявы?

      завидовать не надо...вообще мне думается это происходит примерно так:Азербайджан закупает у России вооружение за реальные деньги,а потом Россия за счет этих денег кредитует закупку вооружения Арменией...как говорится вот вам и круговорот денег вокруг Карабахского конфликта...
      taiga2018
    3. влад66 (Владимир) Сегодня, 12:25
      Цитата: Sefevi
      Разумеется продолжат! Кто ж откажется от халявы?

      Разумеется продолжат, Азербайджан закупает у России и не парится.
      влад66
    4. kenig1 (Павел) Сегодня, 12:43
      Россия имеет в Армении военную базу и аренду не платит. Завидуйте молча.
      kenig1
    5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:27
      Читал, что Иран готовит ввод войск в Нахичевань
      Дормидонт
  2. 24rus (Сергей) Сегодня, 12:20
    Вот бы создать военный союз вроде Варшавского договора в пику НАТО
    24rus
    1. домохозяйка (Ирина) Сегодня, 12:40
      Я- ЗА! Кого берём?
      домохозяйка
    2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 13:02
      Так ОДКБ уже есть, зачем еще?
      Генерал Песчаных Карьеров
  3. Romka47 (Роман) Сегодня, 12:55
    Цитата: Sefevi
    Разумеется продолжат! Кто ж откажется от халявы?

    Поменьше слушали бы Турцию и не кричали про стратегию захвата Еривана и Степанакерт глядишь и Вам бы холява обломилась. А шо Турки ничего недаю за просто так? Приходится финансировать союзника главного противника, вот Вам и неймется
    Romka47
  4. sib.ataman Сегодня, 13:20
    А куда же вы без нас, родимые, денетесь? Уже пробовали одни-1/3 состава осталась. Невыгодно. Пора начинать восстанавливать Закавказскую АССР!
    sib.ataman
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:25
    Теперь ждём от наших турецких партнёров очередной кровавой подлости
    Дормидонт
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