Минобороны Армении: несмотря на угрозу санкций продолжим сотрудничество с Россией

Конечно, санкции – это проблема, но перед нами стоит задача обеспечения безопасности, и мы будем исходить из наших интересов

Поставки по первому оборонному кредиту почти полностью завершены, и есть договоренность продолжить работу. Это серьезная часть снабжения нашей армии

Замминистра обороны Армении, глава Государственного военно-промышленного комитета Давид Пахчанян заявил, что Армения, закупая вооружение в России, руководствуется собственными интересами и продолжит сотрудничество, несмотря на угрозу санкций— сказал Пахчанян журналистам, добавив, что отношения с Россией развиваются достаточно эффективно.— сказал замминистра.В 2015 и 2017 годах между Арменией и Россией были подписаны два оборонных кредитных соглашения на общую сумму в 300 миллионов долларов. Министр обороны Армении Виген Саркисян сообщал ранее, что Ереван намерен приобрести у Москвы в рамках российского оборонного кредита оружие стратегического сдерживания.Напоминаем, что президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года.