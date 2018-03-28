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Вашингтон продлил действие санкций против ГРУ и ФСБ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил на год действие санкций против ГРУ и ФСБ, введенных при его предшественнике Бараке Обаме, сообщают Известия.
В бытность президентом, Обама подписал два указа о введении ограничений в отношении стран, которые, по его мнению, осуществляли кибератаки на американские учреждения.
Эти меры затронули, в том числе и Россию.
Сообщается, что на основе упомянутых указов администрация США ввела санкции против ФСБ и Главного разведывательного управления (ныне Главное управление Генерального штаба ВС РФ).
В бытность президентом, Обама подписал два указа о введении ограничений в отношении стран, которые, по его мнению, осуществляли кибератаки на американские учреждения.
Эти меры затронули, в том числе и Россию.
Существенная вредоносная активность в киберпространстве продолжает представлять собой необычную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов. Я продлеваю на один год чрезвычайное положение, введенное исполнительным указом 13694, дополненным указом 13757,цитирует Трампа пресс-служба Белого дома.
Сообщается, что на основе упомянутых указов администрация США ввела санкции против ФСБ и Главного разведывательного управления (ныне Главное управление Генерального штаба ВС РФ).
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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