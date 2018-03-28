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Вашингтон продлил действие санкций против ГРУ и ФСБ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил на год действие санкций против ГРУ и ФСБ, введенных при его предшественнике Бараке Обаме, сообщают Известия.



В бытность президентом, Обама подписал два указа о введении ограничений в отношении стран, которые, по его мнению, осуществляли кибератаки на американские учреждения.


Эти меры затронули, в том числе и Россию.

Существенная вредоносная активность в киберпространстве продолжает представлять собой необычную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов. Я продлеваю на один год чрезвычайное положение, введенное исполнительным указом 13694, дополненным указом 13757,
цитирует Трампа пресс-служба Белого дома.

Сообщается, что на основе упомянутых указов администрация США ввела санкции против ФСБ и Главного разведывательного управления (ныне Главное управление Генерального штаба ВС РФ).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 12:24
    Шо, опять? Снова санкции на ГРУ и ФСБ? А ведь когда то дружили laughing
    Горный стрелок
    1. Logall (Александр) Сегодня, 12:25
      Теперь ГРУшников к себе пускать не будут... Официально... Если смогут...
      Logall
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:32
        Цитата: Logall
        Теперь ГРУшников к себе пускать не будут..

        не пустят через окно, зайдут через дверь laughing
        LSA57
    2. влад66 (Владимир) Сегодня, 12:28
      администрация США ввела санкции против ФСБ и Главного разведывательного управления (ныне Главное управление Генерального штаба ВС РФ).

      В ГРУ и ФСБ только дружно посмеялись и покрутили пальцем у виска. yes
      влад66
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:33
        Цитата: влад66
        В ГРУ и ФСБ только дружно посмеялись и покрутили пальцем у виска.

        да и црушники тоже. laughing они не понаслушке знают наши способности laughing
        LSA57
      2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:42
        Влад , ты не в курсе : свидомые , троебалты и поленья уже поддержали эти санкции ? wassat
        bouncyhunter
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:50
          Цитата: bouncyhunter
          свидомые , троебалты и поленья уже поддержали эти санкции ?

          они эстонию ждут
          LSA57
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:52
            Цитата: LSA57
            они эстонию ждут

            А Эстония это разве не Троебалтика ? wink lol
            bouncyhunter
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:58
              wink
              Цитата: bouncyhunter
              А Эстония это разве не Троебалтика ?

              если поделить на скорость принятия решений, то это эстония + парабалтика = трибалтика wink
              LSA57
        2. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 12:58
          Цитата: bouncyhunter
          ?. свидомые , троебалты и поленья уже поддержали эти санкции ? wassat

          Паша hi мнением этих вообще никто не интересуется: ни цру, ни ГРУ с ФСБ
          Pete Mitchell
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:05
            Бродяга , привет ! hi
            Цитата: Pete Mitchell
            мнением этих вообще никто не интересуется: ни цру, ни ГРУ с ФСБ

            Что не мешает им в числе первых лизать зад хозяину и соревноваться кто кого перелижет . yes
            bouncyhunter
            1. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 13:27
              Цитата: bouncyhunter
              Что не мешает им в числе первых лизать зад хозяину и соревноваться кто кого перелижет . yes

              Павел, вы таки хотите сказать , что они наконец то нашли свое место в круге жизни? lol
              Pete Mitchell
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:32
                Цитата: Pete Mitchell
                вы таки хотите сказать , что они наконец то нашли свое место в круге жизни?

                Во всяком случае то , чем они сейчас занимаются у них получается очень хорошо . wink
                bouncyhunter
    3. starogil Сегодня, 13:36
      Что, и паролями и явками делились? Вообще, как то трудно представить сотрудничество
      разведок, это что то из "нового мышлЕния", консенсуса....
      starogil
      1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 13:53
        Цитата: starogil
        Что, и паролями и явками делились?

        Теперь, видимо, нашим разрешено вербовать чинов не выше штаб-сержанта. request Вот так обрубают щупальца у нашего "чудовища из глубин". wassat
        Paranoid50
  2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 12:24
    Вашингтон продлил действие санкций против ГРУ и ФСБ Ещё одно доказательство, что эти службы "не даром едят хлеб" yes
    Теренин
  3. klaus16 (Андрей) Сегодня, 12:25
    А у нас, интересно, есть санкции на ЦРУ? На НАТО?
    klaus16
    1. Logall (Александр) Сегодня, 12:35
      Цитата: klaus16
      На НАТО?

      Есть одна хитрая-прихитрая - Эрдоган. Этакая палка с двумя концами... Неизвестно в какую сторону эрогировать начнёт...
      Logall
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:36
      Цитата: klaus16
      А у нас, интересно, есть санкции на ЦРУ? На НАТО?

      их много. на цру есть ФСБ. на нату, Калибры", "Искандеры", "Кинжалы". если покопаться много каких санкций найдётся laughing
      LSA57
  4. taiga2018 (Макар) Сегодня, 12:29
    ну значит очередные Царнаевы могут спокойно начинять свои скороварки...
    taiga2018
  5. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 12:31
    Какие могут быть санкции против ГРУ и ФСБ??? Создать движение воздуха в виде пука. Выражение Лаврова очень подходит для них. bully
    Egorovich
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:37
      Цитата: Egorovich
      Выражение Лаврова очень мягкое для них.

      диаломааат.... wink
      LSA57
    2. котовский (Константин) Сегодня, 12:40
      Цитата: Egorovich
      Какие могут быть санкции против ГРУ и ФСБ??

      Я вот тоже подумал,это как гопники на ОМОН санкции наложили?.. belay
      котовский
  6. Rey_ka (Андрей) Сегодня, 12:33
    т.е. при вьезде в США обязательно показывать служебное удостоверение и заполнить анкетку с целью поездки?
    Rey_ka
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:51
      Цитата: Rey_ka
      т.е. при вьезде в США обязательно показывать служебное удостоверение и заполнить анкетку с целью поездки?

      в них белым по чёрному написано, хакер laughing
      LSA57
  7. regdan Сегодня, 12:34
    Я конечно допускаю что у ГРУ и ФСБ есть какие то интересы в сша, но они явно идут не на пользу сша... Это равносильно сказать врагу что он враг... laughing
    regdan
  8. Mavrikiy Сегодня, 12:36
    Вашингтон продлил действие санкций против ГРУ и ФСБ

    Извиняюсь. А мы против ЦРУ и ХЗЧ санкции не ввели? Они так и сидят у Чубайса и тд в офисах?
    А ВВП как то говорил о справедливости.
    Mavrikiy
  9. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:37
    А как раньше было то хорошо....Грушникам с фсбэшниками там давали зелёный свет и полный доступ.. laughing Для служащих этих контор прям чёрные дни настают... laughing
    КВУ-НСвД
  10. XXXIII (Владимир) Сегодня, 12:46
    Вашингтон продлил действие санкций против ГРУ и ФСБ
    А можно получить абонемент лет на пять, а то чего там постоянно продлевать, мы можем и заплатить если надо..... yes
    пс. Кто кого там вербует не понятно.... wassat
    XXXIII
    1. sib.ataman Сегодня, 13:02
      Они не вербуются, а перемигиваются! И пальцы не веером, а крестиком-на ногах...
      sib.ataman
  11. синоби (Юрий) Сегодня, 12:48
    Это,в каком месте начинать ржать? request Типа ГРУ дружит с ЦРУ,а ФБР не может жить без ФСБ?У кого с головой непорядок? belay
    синоби
  12. sib.ataman Сегодня, 12:54
    Ещё забыли включить в списки: росзеленхоздвор, народпотребзабор, всехматьтвоюбери!
    sib.ataman
    1. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 13:00
      Цитата: sib.ataman
      Ещё забыли включить в списки: росзеленхоздвор, народпотребзабор, всехматьтвоюбери!
      это те звери, которым даже оружие не дают laughing
      Pete Mitchell
  13. Zubr Сегодня, 13:01
    laughing В очередной раз посмеялся от души.
    Zubr
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:44
      laughing Шаз-з-з в себя приду от такой новости и присоединюсь!
      rocket757
  14. словак Сегодня, 13:12
    Надо вводить санкции и высылать в США всех россиян и приблудных, кто отстаивает интересы западных стран, или ведет пропаганду против России. Список не очень велик, поэтому хватит несколько барж, на которые надо их загрузить и выдать весла, чтобы своим ходом через океан. Все эти Ройзманы, Гойзманы с Собчаками и Навальными, "Эхо" с "Дождями"- как чирей.
    словак
  15. ваняватный Сегодня, 13:25
    осталось только указ о высылке нелегалов подписать ...
    ваняватный
  16. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 13:33
    Звучит, конечно же, по идиотски, - санкции США против ФСБ и ГРУ. Добавить ещё СВР, и будет полный крах сознания.
    Сергей-8848
  17. Siegen (Валентин) Сегодня, 13:42
    Сперва 25 лет из СССР был невыездным,
    Теперь в США не попаду... yes belay
    Siegen
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