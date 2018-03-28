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Российские Т-90А демонстрируют свою неуязвимость под Дамаском
В последние недели танки Т-90А в составе бригады «Силы Тигра» принимают активное участие в масштабной операции в Восточной Гуте, сообщает Российская газета.
«Танки демонстрируют исключительную живучесть во время боев в городских условиях. Этому способствуют установленные на машины комплексы оптико-электронного подавления "Штора", которые создают поле сплошных помех глубиной до 2,5 км и шириной более 800 м. В результате эффективно нейтрализуются противотанковые управляемые ракеты противника», – говорится в материале.
Отмечается, что благодаря «Шторе» танки способны также прикрывать идущие с ними в боевых порядках бронемашины старых модификаций.
Повышению эффективности Т-90А способствует и наличие современного ночного тепловизионного прицела ЭССА, позволяющего обнаруживать и уничтожать различные цели, в том числе замаскировавшихся гранатометчиков.
Еще одной особенностью танка является закрытая зенитная пулеметная установка, поражающая противника на расстоянии 2 км. Скорострельность 12,7-мм пулемета достигает 700 выстр/мин.
Газета напоминает, что Т-90 находятся на территории САР с начала октября 2015 года. Они участвовали во всех крупных сражениях последних лет, понеся при этом минимальные потери.
«Танки демонстрируют исключительную живучесть во время боев в городских условиях. Этому способствуют установленные на машины комплексы оптико-электронного подавления "Штора", которые создают поле сплошных помех глубиной до 2,5 км и шириной более 800 м. В результате эффективно нейтрализуются противотанковые управляемые ракеты противника», – говорится в материале.
Отмечается, что благодаря «Шторе» танки способны также прикрывать идущие с ними в боевых порядках бронемашины старых модификаций.
Повышению эффективности Т-90А способствует и наличие современного ночного тепловизионного прицела ЭССА, позволяющего обнаруживать и уничтожать различные цели, в том числе замаскировавшихся гранатометчиков.
Еще одной особенностью танка является закрытая зенитная пулеметная установка, поражающая противника на расстоянии 2 км. Скорострельность 12,7-мм пулемета достигает 700 выстр/мин.
Газета напоминает, что Т-90 находятся на территории САР с начала октября 2015 года. Они участвовали во всех крупных сражениях последних лет, понеся при этом минимальные потери.
Использованы фотографии: РИА Новости, https://twitter.com/Ibra_Joudeh
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