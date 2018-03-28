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Российские Т-90А демонстрируют свою неуязвимость под Дамаском

В последние недели танки Т-90А в составе бригады «Силы Тигра» принимают активное участие в масштабной операции в Восточной Гуте, сообщает Российская газета.

Российские Т-90А демонстрируют свою неуязвимость под Дамаском


«Танки демонстрируют исключительную живучесть во время боев в городских условиях. Этому способствуют установленные на машины комплексы оптико-электронного подавления "Штора", которые создают поле сплошных помех глубиной до 2,5 км и шириной более 800 м. В результате эффективно нейтрализуются противотанковые управляемые ракеты противника», – говорится в материале.


Отмечается, что благодаря «Шторе» танки способны также прикрывать идущие с ними в боевых порядках бронемашины старых модификаций.

Повышению эффективности Т-90А способствует и наличие современного ночного тепловизионного прицела ЭССА, позволяющего обнаруживать и уничтожать различные цели, в том числе замаскировавшихся гранатометчиков.

Еще одной особенностью танка является закрытая зенитная пулеметная установка, поражающая противника на расстоянии 2 км. Скорострельность 12,7-мм пулемета достигает 700 выстр/мин.

Газета напоминает, что Т-90 находятся на территории САР с начала октября 2015 года. Они участвовали во всех крупных сражениях последних лет, понеся при этом минимальные потери.

Использованы фотографии: РИА Новости, https://twitter.com/Ibra_Joudeh
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Комментарии 16

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  1. kenig1 (Павел) Сегодня, 12:45
    Пот???)) Пусть бармалеи от страха потеют.
    kenig1
    1. demo (Ван) Сегодня, 12:51
      Пусть лучше не потеют, потому как мертвые.
      demo
      1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 13:09
        «Танки демонстрируют исключительную живучесть во время боев в городских условиях».
        Более лучшей рекламы УВЗ и не придумаешь.
        oleg-gr
      2. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 13:24
        Цитата: demo
        Пусть лучше не потеют, потому как мертвые.

        Врач опоздал на вызов к пациенту и тот помер. Чтобы как-то оправдаться спрашивает у родных и близких покойного:
        - Больной перед смертью потел?
        -Да.
        -Очень хорошо.
        Так что: пусть потеют!
        злой партизан
    2. Vadivak (Вадим) Сегодня, 13:09
      Отбитый у оппозиции Т-90 А
      Vadivak
  2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 12:51
    успешное действие в реальных боях-лучшая реклама...
    taiga2018
  3. Terminol (Константин) Сегодня, 13:02
    "способны также прикрывать идущие с ними в боевых порядках бронемашины старых модификаций" - ну если только через него полетит. Скорее исключение, чем правило. Так бы легче всего было спец машину сделать, которая бы специально прикрывала таким образом др технику.
    Terminol
    1. Perviy (Виктор Заварухин) Сегодня, 13:10
      Цитата: Terminol
      "способны также прикрывать идущие с ними в боевых порядках бронемашины старых модификаций" - ну если только через него полетит. Скорее исключение, чем правило. Так бы легче всего было спец машину сделать, которая бы специально прикрывала таким образом др технику.

      Прикрывают тем, что создают помехи противотанковым ракетам, тут наверно это имеется ввиду. Прикрывать другую технику самим танком глупо.
      Perviy
  4. Romka47 (Роман) Сегодня, 13:03
    Танк просто шедевральный, правда "штора" TOW2 ( именно 2 ) не глушит, зато лоб башни держит его прямое попадание bully
    Romka47
    1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 13:15
      Цитата: Romka47
      Танк просто шедевральный

      Т-90М круче
      Vadivak
  5. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 13:18
    Реклама, реклама, реклама. bully
    профессор
    1. starogil Сегодня, 13:25
      Ну не телегу же, "меркаву", здесь, в ВО, рекламировать.
      starogil
    2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:36
      А что нам "божественную колесницу" рекламировать? Сами, сами, Хезболла вам в помощь.
      rocket757
  6. denisey Сегодня, 13:28
    Цитата: профессор
    Реклама, реклама, реклама. bully

    Профессор, на ВО не раз Вам указывали, про двойные стандарты. Сейчас Вы опять подтверждаете свою репутацию - израильское оружие лучшее+, американское лучшее, натовское хорошее, российское только реклама.
    denisey
    1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 13:31
      А что же это если не реклама? "Танки демонстрируют исключительную живучесть во время боев в городских условиях." Где доказательства "исключительной живучести"? Чем обстреливали? С какого ракурса? Каковы результаты? Ничего этого не не услышим. Лишь рекламу. fellow
      профессор
  7. denisey Сегодня, 13:39
    Цитата: профессор
    А что же это если не реклама? "Танки демонстрируют исключительную живучесть во время боев в городских условиях." Где доказательства "исключительной живучести"? Чем обстреливали? С какого ракурса? Каковы результаты? Ничего этого не не услышим. Лишь рекламу. fellow

    Так и Вы рассказывая про "исключительную" защищенность "морковки", на все предложения подробнее написать про ваш танк на ВО отвечаете отказом, аргументируя отказ секретностью ( ваши двойные стандарты в действии). Но, кричите о том, что публикации про Т-90 реклама и требуете детальной информации по боевому применению Т-90. Ага, все бегут вам ( не лично, а сидящем на сайте заинтересованным личностям) расклады про танк расписывать и волосы назад.laughing
    denisey
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