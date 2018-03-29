Новый российский противолодочный самолёт: разработка продолжается

По материалам сайтов:

http://ilyushin.org/

http://redstar.ru/

https://rg.ru/

http://tass.ru/

https://tvzvezda.ru/

На данный момент основу российской патрульной и противолодочной авиации составляют самолеты Ил-38 и Ту-142. Существуют и реализуются проекты ремонта и модернизации такой техники, позволяющие продлить срок ее службы с заметным ростом боевого потенциала. При этом уже сейчас идут работы по созданию перспективного противолодочного самолета, которому в будущем предстоит заменить существующую технику. На днях появились новые сведения о таком проекте, в некоторой мере дополняющие имеющуюся картину.Несколько дней назад пресс-служба Авиационного комплекса «Ильюшин» разослала новый пресс-релиз, рассказывающий о текущих работах в области военной авиации. Утверждается, что в настоящее время авиастроительная организация в инициативном порядке изучает возможность создания нового противолодочного самолета. Предварительная проработка такого проекта предусматривает, среди прочего, выбор подхода к его разработке и последующему строительству.Согласно пресс-релизу, специалисты «Ильюшина» рассматривают возможность создания нового противолодочного самолета на базе одной из имеющихся машин собственной разработки. Параллельно прорабатывается альтернативная версия проекта, предусматриваются создание совершенно новой воздушной платформы, не имеющей прямой связи с существующими проектами.Пока речь идет только о поиске оптимальных путей развития противолодочного направления, а также о выборе подхода к проектированию. Большая часть технических подробностей проекта еще не определена. Кроме того, пока отсутствует заказ от министерства обороны, в соответствии с которым должна будет начаться разработка полноценного проекта. Как следствие, в настоящее время рано говорить даже о примерных сроках появления перспективного самолета.Впрочем, существующая ситуация в области морской авиации все еще позволяет оборонной промышленности работать с оптимальными темпами и без спешки. Такая обстановка позволит проработать и определить лучший облик противолодочного самолета и – при получении официального заказа – в установленные сроки наладить его строительствоНеобходимо напомнить, что обновление парка противолодочных самолетов в последние годы неоднократно становилось темой новых сообщений. Так, еще в середине 2015 года командование морской авиации ВМФ России говорило о планируемой на будущее замене некоторых образцов техники. Тогда речь шла о замене морально устаревших самолетов Ил-20 и Ил-38 перспективным образцом с требуемыми характеристиками и возможностями.Согласно сообщениям 2015 года, к началу 2016-го предполагалось выбрать новый самолет для оснащения морской авиации в будущем. Следующие несколько лет планировалось потратить на разработку необходимых проектов, а также на строительство и испытания опытных образцов. К 2020 году перспективная платформа, оснащенная тем или иным оборудованием для решения разных задач, должна была войти в строй. Считалось, что новый самолет сможет заменить все существующие машины патрульного назначения.В течение некоторого времени новые сообщения о развитии патрульной противолодочной авиации не появлялись. Только в начале 2018 года Объединенная авиастроительная корпорация рассказала о некоторых текущих работах и полученных успехах. Как оказалось, предприятия ОАК на тот момент завершали работы по созданию противолодочного самолета нового поколения. В обозримом будущем ожидается официальный заказ со стороны военного ведомства, который позволит выполнить новые этапы важной программы.Напомним, в настоящее время основой противолодочной авиации военно-морского флота являются патрульные самолеты Ил-38 и Ту-142. Эти машины отличаются большим возрастом и достаточно давно перестали в полной мере отвечать современным требованиям. Как следствие, запланированы или выполняются работы по ремонту и модернизации техники, благодаря которым имеющиеся машины не просто улучшают свое состояние, но получают новые возможности. Часть парка морской авиации уже прошла модернизацию, тогда как другим самолетам пока только предстоит получить новую аппаратуру.В конце прошлого десятилетия промышленность получила заказ на модернизацию техники строевых частей по проекту Ил-38Н «Новелла». За первые несколько лет, к 2015 году, по такому проекту перестроили пять машин. Затем ремонт и обновление прошли еще несколько. Согласно актуальным планам, модернизация морально устаревших Ил-38 будет продолжаться до середины двадцатых годов; ее пройдет около 30 самолетов. Летом прошлого года начальник морской авиации ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин заявил, что модернизацию уже прошло 60% имеющихся Ил-38.В рамках проекта с литерой «Н» самолет Ил-38 получает новый прицельно-поисковый комплекс «Новелла-П-38», построенный на основе современных комплектующих. Заявлен четырехкратный рост эффективности при поиске подлодок в сравнении со старым комплексом «Беркут-38». Также получены некоторые новые возможности и улучшен ряд характеристик. После модернизации самолет сохраняет возможность несения и применения торпед или глубинных бомб с максимальной боевой нагрузкой до 5 т.Несколько лет назад военное ведомство приняло решение о продолжении эксплуатации патрульных самолетов семейства Ту-142, для чего следовало выполнить их модернизацию. В 2015 году появились официальные сообщения о грядущем ремонте такой техники. Процедуры восстановления технической готовности с одновременной заменой аппаратуры должны были пройти все самолеты Ту-142МР и Ту-142М3. При этом они должны были получить обновленные обозначения Ту-142МРМ и Ту-142М3М соответственно.По известным данным, проекты модернизации техники семейства Ту-142 предусматривали использование новой аппаратуры связи и управления. В частности, планировалось сохранить приборы для связи с подводными лодками, но одновременно с этим расширить их возможности. Новая аппаратура должна была обеспечивать связь с современными баллистическими и крылатыми ракетами флота. С помощью такой функции планировалось выдавать целеуказание уже запущенным ракетам.Проекты Ту-142МРМ и Ту-142М3М не предусматривают кардинальную перестройку самолетов, и потому на их реализацию отводилось не более пяти лет. Согласно данным 2015 года, к концу текущего десятилетия в строй могли бы вернуться три десятка обновленных самолетов с новыми функциями.Текущие проекты модернизации завершатся в 2020-25 годах и позволят сохранять имеющуюся технику в строю в течение длительного времени. Тем не менее, уже сейчас командование морской авиации и промышленность планируют замену существующих самолетов при помощи совершенно новой машины. Согласно последним сообщениям, работы по такому проекту продолжаются, но сроки его завершения все еще остаются неизвестными. Предварительная проработка самолета осуществляется в инициативном порядке, что накладывает на нее известные ограничения.Несколько дней назад Авиационный комплекс «Ильюшин» раскрыл рассматриваемые подходы к созданию новой техники. По официальным данным, изучается возможность строительства противолодочного самолета будущего на одной из существующих платформ или разработки совершенно новой машины. Эта информация не раскрывает подробности проекта, но все же может стать поводом для прогнозов и оценок.Как неоднократно упоминалось в прошлом, одна из главных проблем имеющихся машин Ил-38 и Ту-142 кроется в моральном и физическом устаревании. Эти самолеты разрабатывались на базе существующих образцов и строились в отдаленном прошлом. Так, основой для Ил-38 стал пассажирский самолет Ил-18, а Ту-142 разрабатывался на базе бомбардировщика Ту-95 одной из старых модификаций. Самые новые из этих самолетов были построены в начале девяностых годов. Весьма старые базовые платформы и значительный возраст техники могут негативным образом сказываться на ее технических, эксплуатационных и боевых качествах.Очевидным решением такой проблемы является перенос современной аппаратуры с, например, Ил-38Н на планер подходящего типа. В недавнем прошлом высказывались оценки о возможности создания перспективного противолодочного самолета на базе пассажирского Ил-114-300. Последний в существующей ситуации действительно может быть удачной базой для специализированной военной машиной. Более того, насколько известно фирма «Ильюшин» в свое время прорабатывала возможность использования платформы Ил-114 для строительства нового противолодочного самолета.Однако следует заметить, что гипотетический патрульный самолет на основе Ил-114, оснащенный, к примеру, комплексом «Новелла», сможет стать заменой только для устаревающего Ил-38. Равноценная замена машин семейства Ту-142 попросту исключается. Из-за в разы меньшего взлетного веса Ил-114 не сможет взять на борт всю их аппаратуру и, как следствие, не получит некоторые важнейшие возможности. Впрочем, подобные проблемы могут быть частично решены за счет использования современного приборного оснащения, отличающегося от устаревших систем малыми габаритами и весом при, как минимум, сравнимой производительности.Альтернативой использованию Ил-114 может стать разработка совершенно новой специализированной платформы. Естественно, это лишит проект очевидных преимуществ, но при этом позволит конструкторам обойтись без компромиссных решений и получить все желаемые результаты. Одновременно с этим не исключается унификация с другими образцами техники.Командование морской авиации уже упоминало свои планы на отдаленное будущее. Перспективный противолодочный самолет, проработка которого ведется в настоящее время, со временем станет основой патрульной авиации. В отдаленном будущем даже модернизированные Ил-38Н, Ту-142МРМ и Ту-142М3М выработают свой ресурс и не смогут продолжать службу. К этому моменту строевые части должны будут освоить новую технику, и последующие ее поставки обеспечат замену списываемых самолетов.Согласно новостям последних месяцев, министерство обороны намерено не только модернизировать имеющиеся патрульные самолеты, но и строить совершенно новые. Параллельно с ремонтом и обновлением существующих машин ведется разработка перспективного образца. Этот проект пока прорабатывается в инициативном порядке и без официального заказа, но уже в ближайшее время могут появиться все необходимые документы. После этого промышленность приступит к полномасштабным работам.Текущие проекты создаются с заделом на отдаленное будущее. Точные сроки появления перспективного противолодочного самолета пока не уточнялись, но, вероятнее всего, он пойдет в серию не ранее середины следующего десятилетия. Серийные самолеты нового типа появятся нескоро, но уже сейчас начата работа по их созданию. Это означает, что и в ближайшем, и в отдаленном будущем морская авиация сохранит возможность поиска и уничтожения современных подлодок вероятного противника.