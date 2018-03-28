13:56 28 марта
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СК РФ объявит украинского пранкера Кувикова-Вольнова в розыск

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в связи с трагедией в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» решил принять некоторые кадровые решения. Стало известно о том, что Тулеев освободил от занимаемых должностей своего заместителя Алексея Зеленина, а также главу департамента внутренней политики региона Нину Лопатину.

Отдельный вопрос состоит в том, помогут ли такого рода кадровые решения избежать кошмарных ситуаций, подобный той, что произошла в минувшее воскресенье в ТРЦ города Кемерово?

Напомним, что на сегодняшний день сотрудники правоохранительных органов произвели пять задержаний. Задержаны: арендатор помещения, в котором предположительно начался пожар, техдиректора компании, являющейся собственником здания, представителей (включая руководителя) организации, обслуживающей пожарную сигнализацию в «Зимней вишне», а также сотрудника ЧОП, который нажимал кнопку отключения пожарной сигнализации, которая на тот момент, как ранее сообщалось, уже не функционировала должным образом.


Также стало известно о возбуждении СК РФ уголовного дела в отношении украинского пранкера, позволившего себя дезинформационное надругательство над жертвами трагедии и их родственниками. Сообщение главы пресс-службы СК РФ Светланы Петренко:

По результатам проведенной проверки следователями Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети Интернет как «Евгений Вольнов».

СК РФ объявит украинского пранкера Кувикова-Вольнова в розыск


По данным следствия, указанное лицо публично, с использованием сети Интернет и средств массовой информации, распространяло недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста заочно. В ближайшее время он будет объявлен в розыск.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 52

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:51
    Эту псину приволочить в Россию и судить. Можно и при попытке к бегству...
    a.s.zzz888
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:54
      Зачем его волочь.Ставить под удар,рисковать спецами...Послать "Новичка"...пусть в коме валяется.И не надо стыдится своих комплексов.Мы-"плохие парни"!Только вот по большому счету-это пук в пустоту.
      Цитата: a.s.zzz888
      Эту псину приволочить в Россию и судить. Можно и при попытке к бегству...
      210окв
    2. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 12:57
      Цитата: a.s.zzz888
      Эту псину приволочить в Россию и судить. Можно и при попытке к бегству...

      Есть псины и "по достойней", которых надо приволочь на суд в РФ или ликвидировать.
      лаврентий павлович
    3. Хагалаз (Роман) Сегодня, 12:57
      Судить выстрелом в голову при попытке к бегству?
      Цитата: a.s.zzz888
      Эту псину приволочить в Россию и судить. Можно и при попытке к бегству...
      Хагалаз
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:08
        Цитата: Хагалаз
        Судить выстрелом в голову при попытке к бегству?

        а лучше отрубить ему ноги. по самую шею
        LSA57
    4. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 13:01
      На Цензоре аж вой стоит, переходящий в истерику. Ушлепку - чуть не хероя Скакляндии, предлагают присвоить! На других ресурсах - практически, тоже самое....
      Аж - противно. Может - вознаграждение какое предложить??? Эти НЕДОЧЕЛОВЕКИ - его сами сдадут! am
      Охотовед 2
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:10
        Цитата: Охотовед 2
        чуть не хероя Скакляндии, предлагают присвоить! На других ресурсах - практически, тоже самое....

        я только за. пусть присвоят, потом как над. посадят, а потом нам выдадут
        Эти НЕДОЧЕЛОВЕКИ - его сами сдадут! am

        это второй вариант. тут главное много не заплатить, а то разбалуем
        LSA57
        1. alex-s (Александр) Сегодня, 13:26
          На Цензоре аж вой стоит, переходящий в истерику. Ушлепку - чуть не хероя Скакляндии, предлагают присвоить! На других ресурсах - практически, тоже самое....

          Какой народ, такие и герои!!! negative
          alex-s
    5. влад66 (Владимир) Сегодня, 13:06
      Стало известно о том, что Тулеев освободил от занимаемых должностей своего заместителя Алексея Зеленина, а также главу департамента внутренней политики региона Нину Лопатину.

      А самому Тулееву не пора грядки на даче окучивать.
      В ближайшее время он будет объявлен в розыск.

      А толку what сколько уже розыскных ходят по той же Украине, легче денег дать, а голову хохлята сами принесут.
      влад66
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:11
        влад66 (Владимир) Сегодня, 13:06
        Цитата: a.s.zzz888
        В ближайшее время он будет объявлен в розыск.

        Владимир, hi . Будьте внимательней, это не мой пост.
        a.s.zzz888
        1. влад66 (Владимир) Сегодня, 13:16
          Цитата: a.s.zzz888
          Владимир, . Будьте внимательней, это не мой пост.

          Сергей hi Прошу прощения, уже отредактировал свой комментарий. hi
          влад66
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:28
            Что с этим телом делать, эт понятно. Как его до этого дела доставить, эт вопрос?
            Будем посмотреть.
            rocket757
      2. ротмистр (Юрий) Сегодня, 13:25
        "...отношении гражданина Украины Никиты Кувикова". Фамилия русская, вот что страшно, перековали ребята бандеровцы русского в украинца.
        ротмистр
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:29
          Цитата: ротмистр
          Фамилия русская, вот что страшно, перековали ребята бандеровцы русского в украинца.

          а климкин чем лучше?
          LSA57
      3. Хагалаз (Роман) Сегодня, 13:32
        [quote=влад66][quote]
        А толку what сколько уже розыскных ходят по той же Украине...[/quote]
        Это называется игра в долгую. Те же штаты и Израиль очень успешно её осуществляют. И в этом нам у них нужно поучиться.
        Хагалаз
      4. askort154 (Александр) Сегодня, 13:43
        влад66....А самому Тулееву не пора грядки на даче окучивать.

        Он хитрец, уже сам раздаёт пинки под зад своему окружению, не дождавшись официальных выводов следствия. Работает на упреждение,чтобы не окучивать грядки самому.
        askort154
    6. Hlavaty (Владимир Главатый) Сегодня, 13:28
      Все так бросились обсуждать что сделать с этим уродом, что не обратили внимание на МАЛЕНЬКИЙ нюанс:
      Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста заочно.

      То есть следствие ещё даже в суд не обратилось (не думаю, что это занимает много времени).
      Так что пока они обратятся... А там ещё суд должен решение принять...
      Вобщем когда это произойдёт, внимание публики будет же переключено на новую сенсацию.
      И "бизнесмены" потихому порешают вопросы все свои вопросы как обычно - заносом бабла в нужные кабинеты. Посадят какого-нибудь стрелочника. Если вообще кого-нибудь посадят.
      А уж до этого придурка-блоггера вообще руки никогда не дойдут.
      Hlavaty
      1. ghby (Андрей) Сегодня, 13:38
        Цитата: Hlavaty
        То есть следствие ещё даже в суд не обратилось (не думаю, что это занимает много времени).
        Так что пока они обратятся... А там ещё суд должен решение принять...

        ну если не думаете, то и наверное не нужно. Следствие у нас происходит в корне не так как показывают фильмы и сериалы, я бы даже сказал абсолютно не так.
        ghby
    7. loki565 Сегодня, 13:51
      Да это он звонил в морги представлялся МЧСником и говорил что трупов более 300, когда же ошарашеный врач сказал что столько мест нет и его предупреждали о 60-70. ОН посоветовал класть трупы детей напол друг на друга.... вобщем достойная наказания
      loki565
    8. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 13:56
      А кто притащит? Это евреи могут,ну а у нас только в розыск очередной.Яка держава,таки и розыски...
      sapporo1959
  2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:51
    Наши пранкеры Лексус и Вован постоянно звонят Порошенко, и ничего. А Кувикову пофиг, он в Украине, а уж они его не выдадут
    Аристарх Людвигович
    1. Terminol (Константин) Сегодня, 12:54
      А про эту гниду говорят, что его лечить надо. Вряд ли поможет.
      Terminol
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:12
        Цитата: Terminol
        А про эту гниду говорят, что его лечить надо.

        только "Новичком"
        [quoteВряд ли поможет.][/quote]
        этот точно поможет
        LSA57
    2. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 12:59
      и что? К чему это ваше высказывание?
      Alexey-74
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:10
        Цитата: Alexey-74
        К чему это ваше высказывание?

        А я не уверен в том, что этому пранкеру-дегенерату что-то будет, тем более от СУ СК России. К примеру врач-убийца Александр Чернов, который убивал ополченцев ДНР на операционном столе, в августе 2017 года спокойно приехал в Россию и уехал вна Украину. И клал он болт на то, что 22 июня 2016 года Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела на врача-убийцу по статьям 33 и 356 Уголовного кодекса (подстрекательство к применению запрещенных средств и методов ведения войны).

        https://www.spb.kp.ru/daily/26708/3737373/
        Аристарх Людвигович
        1. ротмистр (Юрий) Сегодня, 13:30
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Цитата: Alexey-74
          К чему это ваше высказывание?

          А я не уверен в том, что этому пранкеру-дегенерату что-то будет, тем более от СУ СК России. К примеру врач-убийца Александр Чернов, который убивал ополченцев ДНР на операционном столе, в августе 2017 года спокойно приехал в Россию и уехал вна Украину. И клал он болт на то, что 22 июня 2016 года Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела на врача-убийцу по статьям 33 и 356 Уголовного кодекса (подстрекательство к применению запрещенных средств и методов ведения войны).

          https://www.spb.kp.ru/daily/26708/3737373/

          Так это по телевизору сказали и СУ сказал. А на самом деле ни кто ни кому команды на задержание не давал.Зачем наша страна возбуждает дела по украинцам воюющим в АТО? Они у нас свободно разъезжают и работают.
          ротмистр
      2. Комментарий был удален.
    3. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 13:08
      Цитата: Аристарх Людвигович
      ..пранкеры Лексус и Вован постоянно звонят ..
      и разводят лохов не нелицепрятные признания вслух.
      Если б эта дря.нь позвонил Тулееву и выяснил известные губернатору детали это одно, но когда эта тва.рь развлекалась наводя панику - вывезти, чтоб дефиницию 'заочно' не использовать и кемеровским отдать..
      Pete Mitchell
    4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 13:11
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Наши пранкеры Лексус и Вован постоянно звонят Порошенко, и ничего.

      они над мёртвыми не издеваются
      LSA57
  3. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 12:52
    А что в розыск то. Направить группу ГРУ. Пусть за причендалы подвесят польют бензином и прикурят рядом. Другой участи эта мразь не заслуживает.
    Azazelo
  4. Terminol (Константин) Сегодня, 12:53
    Сжечь урода! Привезти как Савченко и отдать толпе!
    Terminol
  5. taiga2018 (Макар) Сегодня, 12:53
    может лучше отправить к нему человечка с "новичком..."
    taiga2018
  6. котовский (Константин) Сегодня, 12:54
    Зачем арест?
    Найти и сжечь,живьем. negative
    котовский
  7. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 12:58
    Думаю "доставить" этого хохла из Украины в РФ проблем особо не составит (для "специалистов") как и в США используют такую практику
    Alexey-74
  8. Гардамир Сегодня, 13:01
    Пранк это хулиганство. Поподробнее можно узнать в википедии. Любое хулиганство уже наказуемо. Но в России последнее время заходились в радостной истерике по поводу хулиганских действий вована и лексуса.
    У людей в голове уже нет понятий о добре и зле.
    Гардамир
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 13:06
      Цитата: Гардамир
      У людей в голове уже нет понятий о добре и зле.

      Действительно...

      Одно дело - звонок по поводу "нарушения прав Бармалеем в Лимпопо", и совсем другое - то, что сделал этот под.онок.
      Володин
      1. Гардамир Сегодня, 13:34
        Одно дело - , и совсем другое - .
        Если у врага, то подлые шпионы, если свои то мужественные разведчики...
        Гардамир
  9. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:01
    Шакалу, шакалья смерть! Больше он ничего не заслуживает.
    Egorovich
  10. kenig1 (Павел) Сегодня, 13:02
    Со своими блогерами, что будем делать, которые также распускать слухи про сотни погибших ?
    kenig1
    1. KondratKo Сегодня, 13:11
      ...А они кого-то под,,,,ли после трагедий или терактов, как этот недород? Так-то да, пранкерство это вид изощрённого хулиганства, но когда некоторые cвиньи теряют берега, то из них нужно делать бекон, притом сильно пережаренный, в назидание другим свинятам.
      KondratKo
  11. tomket (Александр) Сегодня, 13:04
    Интересно, а что нажимал там ЧОПовец если там ничего не работало? Ни в одном репортаже с места трагедии, не было сообщений, что сигнализация проработала хотя бы пару секунд, а потом замолчала. Больше похоже на то, что это первая попытка найти конкретного стрелочника.
    Если честно, больше интересует , через сколько минут прибыли пожарные расчеты, сколько времени разворачивались, и что предприняли для полной эвакуации людей. Была ли попытка обследовать верхние этажи на предмет оставшихся там людей? Почему люди выпадали на козырьки? Почему простые люди растягивали одеяла? А пожарные чем в это время занимались? Где лестницы, где брезенты? Или у нас в МЧС сплошные герои и профессионалы? Если так, почему столько погибших?
    tomket
    1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 13:25
      Вот так и будет, виновным окажется охранник, а они отставки Тулеева захотели.
      DIVAN SOLDIER
  12. синоби (Юрий) Сегодня, 13:04
    У китайцев была такая казнь,человек-свинья называлась.Отрубали руки и ноги,по локоть и по колено.Вырывали язык,выжигали клеймо на лбу,иероглиф запрета оказывать помощь.Раны обрабатывали,и отпускали.Смерть,для таких не наказание.
    синоби
  13. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:06
    В розыск его , в тч в интерпол . Отслеживать передвижения и незамедлительно запрос в каждую страну пребывания .. И чтобы все меры без срока давности..Пусть всю жизнь оглядывается , нелюдь..
    КВУ-НСвД
  14. morpogr (юрий) Сегодня, 13:08
    Подать в интерпол и задержать нечисть.Судить мразь открытым судом как фашистких преступников после войны. И судить в России .
    morpogr
  15. К.А.С (Костя) Сегодня, 13:10
    Комментаторы вы чего пишите?сжечь застрелить, повесить! Это лично вы делать будете? Так покупаите билет! Или как всегда кто то другой? А за что его сжигать и вешать? За то что и...от так у нас своих таких полно ко орые пиарились на трагедии начиная от комментаторов во и заканчивая актерами!
    украина его не выдаст а на украине Никто ему ни чего не сделает потому он сказал и сделал то что у многих украинцев на уме!

    Это создание своим поступком способствовало тому что россияне будут считать украинцев ещё большими хамами и соответственно отношение к ним будет ухудшаться!
    К.А.С
  16. Равик (Сергей) Сегодня, 13:11
    "Участник боевых действий в Донбассе со стороны Киева Леонид Краснопольский погиб в аварии через сутки после того, как поглумился над смертью российского пилота Романа Филипова."

    И этого недоноска ждет Святой Петр...
    Равик
  17. Zubr Сегодня, 13:15
    Уууууу бороду то какую отпустил.....придётся её побрить....
    Zubr
  18. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:18
    Целесообразнее объявить награду за его голову. Целиком это животное не нужно
    Дормидонт
  19. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 13:20
    Мало в розыск объявлять. надо награду за тушку объявить. ну тыщ 20 зелёных-за глаза. И тогда его же родственники доставят в его Россию в оригинальной упаковке. yes
    злой партизан
  20. bratchanin3 (Геннадий) Сегодня, 13:32
    Его не обвинять надо, а ликвидировать прямо на месте, как угрозу национальной безопасности.
    bratchanin3
  21. tochila Сегодня, 13:49
    Мне кажется ему теперь всю жизнь ходить и оглядываться!!!Заработал он себе хайп на всю шею!!!
    tochila
  22. Blue Fox Сегодня, 13:51
    Было бы конечно неплохо притащить это в Россию и обязательно судить в Кемерово открытым судом, чтобы оно само в угол клетки забилось и ходило под себя чувствуя гнев людей, точно также как поступали с украинским отребьем-гитлеровскими прихвостнями. Но мечты, мечты. Хотя бы , надеюсь, возьмут его на карандаш, чтобы не получилось как с нарушившим святое псевдоврачом-палачом из 404 ,который свободно курсировал из 404 в Россию.
    Blue Fox
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