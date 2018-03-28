СК РФ объявит украинского пранкера Кувикова-Вольнова в розыск









По данным следствия, указанное лицо публично, с использованием сети Интернет и средств массовой информации, распространяло недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию.



Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста заочно. В ближайшее время он будет объявлен в розыск. По результатам проведенной проверки следователями Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети Интернет как «Евгений Вольнов».По данным следствия, указанное лицо публично, с использованием сети Интернет и средств массовой информации, распространяло недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию.Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста заочно. В ближайшее время он будет объявлен в розыск.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в связи с трагедией в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» решил принять некоторые кадровые решения. Стало известно о том, что Тулеев освободил от занимаемых должностей своего заместителя Алексея Зеленина, а также главу департамента внутренней политики региона Нину Лопатину.Отдельный вопрос состоит в том, помогут ли такого рода кадровые решения избежать кошмарных ситуаций, подобный той, что произошла в минувшее воскресенье в ТРЦ города Кемерово?Напомним, что на сегодняшний день сотрудники правоохранительных органов произвели пять задержаний. Задержаны: арендатор помещения, в котором предположительно начался пожар, техдиректора компании, являющейся собственником здания, представителей (включая руководителя) организации, обслуживающей пожарную сигнализацию в «Зимней вишне», а также сотрудника ЧОП, который нажимал кнопку отключения пожарной сигнализации, которая на тот момент, как ранее сообщалось, уже не функционировала должным образом.Также стало известно о возбуждении СК РФ уголовного дела в отношении украинского пранкера, позволившего себя дезинформационное надругательство над жертвами трагедии и их родственниками. Сообщение главы пресс-службы СК РФ Светланы Петренко: