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ООН подтверждает наличие украинских элементов в двигателях ракет КНДР
Украина подтвердила, что двигатели на северокорейских межконтинентальных баллистических ракетах могли содержать элементы, произведенные на предприятии «Южмаш», заявил эксперт группы ООН по санкциям в отношении КНДР Дмитрий Кику.
Ранее сообщалось, что Северная Корея смогла создать межконтинентальные баллистические ракеты благодаря покупке на черном рынке мощных ракетных двигателей, возможно, советских двигателей РД-250, произведенных украинским "Южмашем"
Также известно, что конгресс Соединенных Штатов собирается начать расследование о причастности Украины к поставкам комплектующих баллистических ракет КНДР
Группа экспертов ООН занималась изучением незаконной деятельности, связанной не только с развитием ракетно-ядерной программы, но и деятельностью, но и вопросами, связанными с запретом на осуществление любой деятельности в области вооружений... В ответ на запрос группы экспертов Украина подтвердила, что, скорее всего, северокорейские двигатели данных ракет содержат украинские элементы– передает РИА «Новости» слова Кику.
Ранее сообщалось, что Северная Корея смогла создать межконтинентальные баллистические ракеты благодаря покупке на черном рынке мощных ракетных двигателей, возможно, советских двигателей РД-250, произведенных украинским "Южмашем"
Также известно, что конгресс Соединенных Штатов собирается начать расследование о причастности Украины к поставкам комплектующих баллистических ракет КНДР
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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