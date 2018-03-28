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ООН подтверждает наличие украинских элементов в двигателях ракет КНДР

Украина подтвердила, что двигатели на северокорейских межконтинентальных баллистических ракетах могли содержать элементы, произведенные на предприятии «Южмаш», заявил эксперт группы ООН по санкциям в отношении КНДР Дмитрий Кику.

ООН подтверждает наличие украинских элементов в двигателях ракет КНДР


Группа экспертов ООН занималась изучением незаконной деятельности, связанной не только с развитием ракетно-ядерной программы, но и деятельностью, но и вопросами, связанными с запретом на осуществление любой деятельности в области вооружений... В ответ на запрос группы экспертов Украина подтвердила, что, скорее всего, северокорейские двигатели данных ракет содержат украинские элементы
– передает РИА «Новости» слова Кику.


Ранее сообщалось, что Северная Корея смогла создать межконтинентальные баллистические ракеты благодаря покупке на черном рынке мощных ракетных двигателей, возможно, советских двигателей РД-250, произведенных украинским "Южмашем"

Также известно, что конгресс Соединенных Штатов собирается начать расследование о причастности Украины к поставкам комплектующих баллистических ракет КНДР

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 16

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:58
    Все равно русские будут виноваты.Путин в рюкзаке притащил северокорейцам. laughing
    210окв
    1. ротмистр (Юрий) Сегодня, 13:22
      Цитата: 210окв
      Все равно русские будут виноваты.Путин в рюкзаке притащил северокорейцам. laughing

      А почему вы считаете, что нет? А кто перенес производство из Поволжья и Урала в-на Украину? Русские. Прочтите, что выпускал "Южмаш" до переноса производства. И зачем это русские сделали? Почему у своих забрали кусок, а чужим отдали? Правильно; ленинцы -интернационалисты.
      ротмистр
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:24
        А это случаем не деяния Никиты Хрущева?А ну да..Тогда же "великой нации" не было...
        Цитата: ротмистр
        Цитата: 210окв
        Все равно русские будут виноваты.Путин в рюкзаке притащил северокорейцам. laughing

        А почему вы считаете, что нет? А кто перенес производство из Поволжья и Урала в-на Украину? Русские. Прочтите, что выпускал "Южмаш" до переноса производства. И зачем это русские сделали? Почему у своих забрали кусок, а чужим отдали? Правильно; ленинцы -интернационалисты.
        210окв
      2. DMoroz Сегодня, 13:28
        Ни у кого не отбирали просто перепрофилировали недосторой...
        В 1944 году в городе Днепропетровске началось строительство автомобильного завода, но в 1951 неоконченная стройка была перепрофилирована.
        DMoroz
  2. словак Сегодня, 13:02
    "Он, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын..." Такое уже было в истории.Повторится с Украиной. США не будут наступать на свое г...
    словак
  3. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 13:03
    Одними комплектующими тут не обошлось. Украина могла помочь и спецами и технологиями - уж очень подозрительно быстро взлетел прогресс ядерной программы КНДР.
    Alex-a832
  4. taiga2018 (Макар) Сегодня, 13:04
    и что теперь?санкции?наивный я человек,какие санкции против страны,которая классифицируется западом,как страна с "предсказуемой и цивилизованной" политикой...
    taiga2018
  5. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:05
    Также известно, что конгресс Соединенных Штатов собирается начать расследование о причастности Украины к поставкам комплектующих баллистических ракет КНДР

    Но мы об этом не узнаем. Кстати, тов.Ын прибыл в КНР, к тов. Си. Впервые за 6 лет выехал "за пределы".
    a.s.zzz888
  6. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 13:08
    эксперт группы ООН по санкциям в отношении КНДР Дмитрий Кику

    Нигде кроме нескольких российских сайтов этого заявления нет. Так, что очередной фейк.
    Нормаль ок
  7. Иеремия (Виталий) Сегодня, 13:17
    Еще одно открытие Америки-движки могли быть с "Южмаша"..То 62-ки в Судан, то "Кольчуги", теперь движки...Наши хуторяне даже не могут спереть и не попастся
    Иеремия
  8. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:18
    Также известно, что конгресс Соединенных Штатов собирается начать расследование о причастности Украины к поставкам комплектующих баллистических ракет КНДР
    Что-то долго собирается ... Ещё пособираются , а там или ишак сдохнет , или падишах помрёт...
    КВУ-НСвД
  9. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 13:19
    Посмотрим, что ООН и Пентагон по этому поводу скажут официально, а пока это прости сообщение в Российских СМИ...а вот если бы была причастна Россия - вой уже поднялся бы до небес, хотя может быть и придумают как свернуть все на РФ.
    Alexey-74
  10. ваняватный Сегодня, 13:21
    шведский ссуд скажет , что это из за приболевшей экономики ....
    ваняватный
  11. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:25
    Это их сукин сын и да, шведский суд даст оправдание!
    rocket757
  12. лысова (владимир) Сегодня, 13:38
    А этот эксперт, что, в движке копался ? - Если бы и так, это последнее было бы, что он видел. А чтой то Украина, молчала, когда штаты визг подняли по этому поводу, а сейчас " я этот человек ". Вообще то, какая разница кто сделал, главное летают .
    лысова
  13. ASG7 (ASG) Сегодня, 13:44
    А если копнуть чуть глубже, то возможно найти следы американских денежек, в украинских элементах в двигателях северокорейских ракет.
    ASG7
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