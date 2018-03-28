Скончался оружейник Виктор Калашников

Виктор Михайлович участвовал в работах по теме "Абакан", его коллективом были разработаны пистолеты-пулеметы "Бизон-2" и "Витязь-СН". В.М. Калашников награжден Орденом «Знак Почета», медалью «В память 850-летия Москвы», Золотой медалью Государственного Комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии «Гарантия качества и безопасности», медалью «Честь и польза» Международного благотворительного фонда «Меценаты». Имеет звания: «Почетный работник промышленности вооружений», «Заслуженный конструктор Российской Федерации», «Почетный оружейник». Член-корреспондент инженерной академии Удмуртской Республики.

Сайт Ижевского государственного технического университета им.М.Т.Калашникова сообщает скорбную новость . Накануне на 76-м году жизни скончался советский/российский конструктор образцов стрелкового оружия Виктор Калашников. Это сын выдающегося конструктора Михаила Калашникова, мысль которого, воплощённая в образцах стрелкового оружия, не имеющего аналогов по своей надёжности, известна по всему миру.Виктор Калашников после окончания Ижевского механического института в 1966 году работал в одном из отделов конструкторского бюро Ижмаша. В ходе своей профессиональной деятельности разработал ряд узлов и деталей, который в конечном итоге повлияли на безотказность автомата Калашникова.Виктор Калашников принимал участие в разработке самозарядных карабинов, разработал блокировку ударника карабина «Медведь-3».Также его имя связано с разработкой образцов пулемётов Калашникова с комбинированным питанием.Из сообщения вуза:выражает соболезнования родным и близким Виктора Калашникова.