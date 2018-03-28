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Скончался оружейник Виктор Калашников

Сайт Ижевского государственного технического университета им.М.Т.Калашникова сообщает скорбную новость. Накануне на 76-м году жизни скончался советский/российский конструктор образцов стрелкового оружия Виктор Калашников. Это сын выдающегося конструктора Михаила Калашникова, мысль которого, воплощённая в образцах стрелкового оружия, не имеющего аналогов по своей надёжности, известна по всему миру.

Виктор Калашников после окончания Ижевского механического института в 1966 году работал в одном из отделов конструкторского бюро Ижмаша. В ходе своей профессиональной деятельности разработал ряд узлов и деталей, который в конечном итоге повлияли на безотказность автомата Калашникова.

Виктор Калашников принимал участие в разработке самозарядных карабинов, разработал блокировку ударника карабина «Медведь-3».
Также его имя связано с разработкой образцов пулемётов Калашникова с комбинированным питанием.

Скончался оружейник Виктор Калашников


Из сообщения вуза:
Виктор Михайлович участвовал в работах по теме "Абакан", его коллективом были разработаны пистолеты-пулеметы "Бизон-2" и "Витязь-СН". В.М. Калашников награжден Орденом «Знак Почета», медалью «В память 850-летия Москвы», Золотой медалью Государственного Комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии «Гарантия качества и безопасности», медалью «Честь и польза» Международного благотворительного фонда «Меценаты». Имеет звания: «Почетный работник промышленности вооружений», «Заслуженный конструктор Российской Федерации», «Почетный оружейник». Член-корреспондент инженерной академии Удмуртской Республики.


Военное обозрение выражает соболезнования родным и близким Виктора Калашникова.


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Комментарии 18

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:05
    Спасибо Вам,Русский Оружейник!Светлая память.
    210окв
    1. влад66 (Владимир) Сегодня, 13:12
      Светлая Память и Царствие Небесное Русскому Оружейнику. Скорбим.
      влад66
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:38
        Искренне соболезную и скорблю ...
        bouncyhunter
  2. Borik (Борис) Сегодня, 13:05
    Земля ему пухом.
    Borik
  3. Волька Сегодня, 13:06
    Светлая память, земля пухом
    Волька
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:07
    Уходит эпоха. Остаются их результаты.
    a.s.zzz888
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:12
      И этих результатов не на одну эпоху....
      Цитата: a.s.zzz888
      Уходит эпоха. Остаются их результаты.
      210окв
  5. taiga2018 (Макар) Сегодня, 13:07
    соболезнования родным и близким.светлая память.
    taiga2018
  6. василий50 (дмитрий) Сегодня, 13:10
    Светлая память. Спасибо ВАМ, ОРУЖЕЙНЫЕ МАСТЕРА.
    василий50
  7. serezhasoldatow (Сергей) Сегодня, 13:17
    Царствие небесное и светлая память.
    serezhasoldatow
  8. oleni388 (oleg) Сегодня, 13:20
    какое горе скорбим
    oleni388
  9. Дикий хорёк (Кирилл) Сегодня, 13:20
    Как это грустно, уходят настоящие Люди. Лучшие мыслители, интеллектуалы. Целое поколение покидает нас, и именно в том момент когда мы не готовы, от этого скорбь и грусть только сильнее. Спасибо Вам, Царствия Небесного...
    Дикий хорёк
  10. Alekseits (Николай) Сегодня, 13:23
    Земля ему пухом и светлая память...
    Alekseits
  11. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:23
    Светлая память настоящим сынам нашей великой Родины!
    rocket757
  12. demo (Ван) Сегодня, 13:24
    Когда в семье по стопам талантливого родителя идут не менее талантливые дети - это здорово.
    Но когда по стопам отца-жулика и мота идут такие же отпрыски - это жутко.
    Земля пухом. И Царство Небесное.
    Я даже не слышал о нем.
    Скромность - добродетель человека.
    А вот о детишках Рогозина, Патрушева и прочих наслышан.
    demo
  13. Mista_Dj (Дмитрий) Сегодня, 13:28
    Вечная память!
    Соболезнования родным и близким.
    Mista_Dj
  14. Микадо (Николай) Сегодня, 13:29
    вечная память.. земля пухом.
    Микадо
  15. Victor BG (Виктор) Сегодня, 13:32
    Соболезную родственникам и близким, вечная память.
    Victor BG
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