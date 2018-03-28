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Польша закупила в Италии еще 4 учебных самолета
Итальянская компания Leonardo подписала с Минобороны Польши контракт на поставку четырех реактивных учебно-боевых самолетов (УБС) М-346 Master, сообщает bmpd.
Сумма сделки составила около 115 млн. евро. Контракт должен быть выполнен к октябрю 2020 года.
Кроме самолетов, по условиям договора, Польша получит семь наземных тренажеров, запасные части и техническую поддержку.
Ранее (2016-2017 гг.) польские ВВС получили от Leonardo восемь УБС М-346 по контракту от 2013 года на общую сумму около 280 млн. евро.
Сообщается также, что самолеты М-346 (польское название Bielik) входят в состав 4-го учебного авиационного крыла (4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego) на 41-й авиационной базе в Демблине.
Всего компания Leonardo к настоящему времени построила и поставила заказчикам 68 серийных М-346 (ВВС Италии – 18, Сингапура –12, Израиля – 30 и Польше – 8).
Сумма сделки составила около 115 млн. евро. Контракт должен быть выполнен к октябрю 2020 года.
Кроме самолетов, по условиям договора, Польша получит семь наземных тренажеров, запасные части и техническую поддержку.
Ранее (2016-2017 гг.) польские ВВС получили от Leonardo восемь УБС М-346 по контракту от 2013 года на общую сумму около 280 млн. евро.
Сообщается также, что самолеты М-346 (польское название Bielik) входят в состав 4-го учебного авиационного крыла (4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego) на 41-й авиационной базе в Демблине.
Всего компания Leonardo к настоящему времени построила и поставила заказчикам 68 серийных М-346 (ВВС Италии – 18, Сингапура –12, Израиля – 30 и Польше – 8).
Использованы фотографии: Leonardo
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