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Польша закупила в Италии еще 4 учебных самолета

Итальянская компания Leonardo подписала с Минобороны Польши контракт на поставку четырех реактивных учебно-боевых самолетов (УБС) М-346 Master, сообщает bmpd.

Польша закупила в Италии еще 4 учебных самолета


Сумма сделки составила около 115 млн. евро. Контракт должен быть выполнен к октябрю 2020 года.


Кроме самолетов, по условиям договора, Польша получит семь наземных тренажеров, запасные части и техническую поддержку.

Ранее (2016-2017 гг.) польские ВВС получили от Leonardo восемь УБС М-346 по контракту от 2013 года на общую сумму около 280 млн. евро.

Сообщается также, что самолеты М-346 (польское название Bielik) входят в состав 4-го учебного авиационного крыла (4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego) на 41-й авиационной базе в Демблине.

Всего компания Leonardo к настоящему времени построила и поставила заказчикам 68 серийных М-346 (ВВС Италии – 18, Сингапура –12, Израиля – 30 и Польше – 8).

Использованы фотографии: Leonardo
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Комментарии 14

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:09
    Наш ЯК130 пошел по миру...С другим названием...А что,там по лицензии или пиратствуют?
    210окв
    1. Zubr Сегодня, 13:18
      Изначально ЯК-130 начинался как совместный проект.
      Zubr
      1. Sefevi Сегодня, 13:35
        Ваш ЯК такой же ваш, как и М-346 Master итальянский. Или наоборот.
        Sefevi
        1. Zubr Сегодня, 13:50
          А ты не наш ? smile Смотри своим ядом не отравись.
          Zubr
    2. Siegen (Валентин) Сегодня, 13:23
      История создания М-346 начинается в конце 80 годов. В то время в Советском Союзе был объявлен конкурс на разработку и создание нового учебно-боевого самолета, который должен был заменить самолет «Л-39».

      Учебно-боевой самолет согласно предъявленных требований должен был быть универсальным самолетом с двумя двигателями для летной подготовки экипажей боевых самолетов, от азов летного обучения до боевого применения вооружения.

      В начале 2000 годов Военно-Воздушные Силы России отобрали два готовых проекта самолетов – «МиГ-АТ» и «Як-130». Так как в то время в России сложилось тяжелое экономическое положение, оба проекта создавались с привлечением иностранных авиакомпаний. «МиГ-АТ» создавался совместно с французскими авиакомпаниями, а УБС «Як-130» создавался совместно с итальянской авиакомпанией «Alenia Aermacchi». В 1993 году было подписано официально партнерское соглашение по созданию учебно-боевого самолета, между ОКБ Яковлева и итальянской авиастроительной компанией «Alenia Aermacchi».

      В 1996 году совместно созданный самолет Як-130 впервые поднимается в небо. Первый самолет доставляют в Италию для замены устаревшего самолета «МВ-339», внутренне название самолета «Yak/AEM-130».

      Но через некоторое время из-за специфических разногласий, совместное проектирование УБС Як-130 прекращается. В результате в 2000 году итальянская фирма получает проектную документацию на учебно-боевой самолет, за исключением документации на вооружение и некоторые узлы и блоки. Компания «Alenia Aermacchi» начинает разработку собственного учебно-тренировочного самолета М-346. УТС М-346 разрабатывался на основе Як-130 и является модифицированной версией данного самолета.
      На авиационном шоу в Фарнборо в 2000 году компания «Alenia Aermacchi» впервые показывает свою собственную разработку УТС М-246, а на авиационном шоу в Париже 2001 года итальянцы представили реальный макет М-346
      На всеобщее обозрение прототип М-346 «Master» компания представила в начале июня 2003 года. Первый взлет учебно-тренировочный самолет совершил в середине июля 2004 года
      Siegen
    3. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 13:27
      Цитата: 210окв
      Наш ЯК130 пошел по миру...С другим названием...А что,там по лицензии или пиратствуют?

      И не пиратство и не лицензия, а берите круче уважаемый - тупое кидалово! Як-130 (по классификации НАТО: Mitten – рукавица) – учебно-боевой самолет УБС, который создавался ОКБ им. Яковлева в сотрудничестве с итальянской компанией Aermacchi. В процессе разработки совместная работа с итальянцами была приостановлена из-за разногласий и каждая из фирм реализовали свою концепцию самостоятельно. Одним словом, как только макаронники просекли, что они теперь могут обойтись без русских, то они быстренько нас прокинули.
      Как говорится, найдите десять отличий, на картинке выставлен наш оригинальный ЯК130.
      Проксима
      1. Vard Сегодня, 13:32
        И это не первый случай... ЯК-141 и F-35... Фирма Локхид...
        Vard
      2. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 13:33
        Цитата: Проксима
        И не пиратство и не лицензия, а берите круче уважаемый - тупое кидалово!

        Цитата: Проксима
        как только макаронники просекли, что они теперь могут обойтись без русских, то они быстренько нас прокинули.

        Типичный финал типичной "совместной разработки". Один из самых наглядных.
        Теперь вот с китайцами замутили "совместную разработку" широкофюзеляжника. Там последствия будут для России существенно тяжелее.
        Капитан Пушкин
        1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 13:45
          Цитата: Капитан Пушкин
          Типичный финал типичной "совместной разработки". Один из самых наглядных.
          Теперь вот с китайцами замутили "совместную разработку" широкофюзеляжника. Там последствия будут для России существенно тяжелее.

          Нет уж! "Чукча не д....к fool , чукча поумнел!" Поросячий восторг "западными друзьями", который был при алкаше Боре, уже давно улетучился. Сейчас уже такая халява не проходит. stop
          Проксима
  2. Borik (Борис) Сегодня, 13:10
    Редиски" эти итальянцы. Кинули КБ Яковлева а теперь пользуются их наработками.
    Borik
    1. Vadivak (Вадим) Сегодня, 13:13
      Цитата: Borik
      эти итальянцы. Кинули КБ Яковлева

      Итальянская сторона убедила, что у этого самолета блестящие перспективы экспорта. В конечном счете КБ имени Яковлева стало разрабатывать два варианта – под ТТЗ Минобороны РФ и экспортный, то есть для Италии. Поскольку проект был уже готов, в 1994 году изготовили планер. А в 1996 году новый самолет подняли в воздух. Двигатели стояли на нем российские. В 1997 году он под названием Як-130Д на московском авиасалоне МАКС-97 радовал зрителей.

      А в 1999 году русско-итальянский альянс распался. Внятного объяснения этому нет, хотя совершенно очевидно, что итальянцам больше не было смысла тратиться на совместный проект. Они уже получили все, что хотели. В первую очередь – готовый планер, на чем сэкономили сотни миллионов, если не миллиарды, и два десятка лет работы. Плюс полная программа испытаний.

      Россия, по сути, не получила ничего.
      Vadivak
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:15
        Как это "Россия не получила ничего"?А самолет?
        Цитата: Vadivak
        Цитата: Borik
        эти итальянцы. Кинули КБ Яковлева

        Итальянская сторона убедила, что у этого самолета блестящие перспективы экспорта. В конечном счете КБ имени Яковлева стало разрабатывать два варианта – под ТТЗ Минобороны РФ и экспортный, то есть для Италии. Поскольку проект был уже готов, в 1994 году изготовили планер. А в 1996 году новый самолет подняли в воздух. Двигатели стояли на нем российские. В 1997 году он под названием Як-130Д на московском авиасалоне МАКС-97 радовал зрителей.

        А в 1999 году русско-итальянский альянс распался. Внятного объяснения этому нет, хотя совершенно очевидно, что итальянцам больше не было смысла тратиться на совместный проект. Они уже получили все, что хотели. В первую очередь – готовый планер, на чем сэкономили сотни миллионов, если не миллиарды, и два десятка лет работы. Плюс полная программа испытаний.

        Россия, по сути, не получила ничего.
        210окв
        1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 13:27
          Интересно, зачем им 7 тренажеров наземных, на 12 имеющихся бортов?
          Одного, максимум два бы хватило...
          NN52
  3. Ferdinant Сегодня, 13:52
    Шляхтичи будут гордо парить,пока не шлепнуться ,а остальные завопят о коварстве Кремля.
    Ferdinant
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