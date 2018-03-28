13:54 28 марта
Мы с тобой, Кемерово!
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

СМИ: Конгресс США запретил поставку военной помощи неонацистам из "Азова"

Закон о бюджетном финансировании США, в котором предусмотрена военная помощь на миллионы долларов для Украины, запрещает любую помощь в виде оружия или подготовки украинскому полку Нацгвардии "Азов", пишет украинское издание LB.ua со ссылкой на американское издание The Hill.

СМИ: Конгресс США запретил поставку военной помощи неонацистам из "Азова"


Принятые в последние три года законопроекты о расходах включали в себя запрет на то, чтобы военная помощь США была направлена в полк "Азов", но это положение обычно убирали перед окончательным утверждением, отмечает издание. Тем не менее, нынешний законопроект о бюджете США предусматривается, что никакие средства, предоставленные в рамках этого акта, не могут использоваться для обеспечения вооружения, обучения или другой помощи "Азову".


Превосходство белых и неонацизм являются неприемлемыми и не имеют места в нашем мире. И я очень рад, что принятый законопроект не позволяет США предоставлять вооружение и помощь в подготовке неонацистского батальона "Азов", воюющего в Украине
- заявил американский конгрессменами Ро Кханна.

Издание отмечает, что неизвестно, получал ли "Азов" американскую помощь раньше. В начале 2018 года пресс-служба Национальной гвардии заявила, что никакого летального вооружения (ПТРК и гранатометов) американского производства в подразделении 3057, куда входит "Азов", нет.

Использованы фотографии: facebook.com/azov.batalion
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:19
    Этому запрету же скоро год,не меньше...Хотя я не сомневаюсь-эти удоды получат все,что захотят
    210окв
    1. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 13:23
      Получат не напрямую, а через цепочку посредников. Только и всего.
      Желающих "навариться" на этом деле найдется предостаточно. А "америкосы", типа отмазались.
      Но что характерно, что они все же признают существование неонацистов на Украине. И при этом делают все, что бы прикрыть их, т. к они привели к власти тех, кто угоден Вашингтону.
      x.andvlad
      1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 13:38
        Вот незадача, игил- можно,аль-каиде- можно, душманам- можно, а хохлоазову нельзя? Прямо верю янкесам,аж не могу! Пошто хлопчиков забижаете? am
        майор Юрик
    2. Borik (Борис) Сегодня, 13:24
      Не верю. Такого просто не может быть, чтоб янкосы да защитникам демократии запретили поставку оружия. Поди они там в своём конгрессе чем-то надышались. Очередной госдеповский пиар.
      Borik
    3. влад66 (Владимир) Сегодня, 13:35
      СМИ: Конгресс США запретил поставку военной помощи неонацистам из "Азова"

      Переливание из пустого в порожнее, точно так же полосатые" не поставляют" бармалеям в Сирии, так и тут обходными путями доставят.
      влад66
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:42
        Очередная сказка венского леса . Что мешает осуществлять эти поставки через диаспору в Канаде ?
        bouncyhunter
  2. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 13:19
    А кто проконтролирует, чтобы оно из ВСУ в нацбаты не попало? К каждой винтовке и джавелину по американскому проверяющему придадут?
    Ушлый_башкорт
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:19
    А кто там проверит, откуда у нацистов оружие мерикатосов? angry
    a.s.zzz888
    1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:35
      Никто проверять не станет , более того самое новое пойдёт в самые надёжные в смысле русофобии , части . А формальный запрет не более , чем бумажка , которой на украине подотрутся , а в США прикроются , если что..И поставщики , и потребители всё понимают..
      КВУ-НСвД
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:38
        КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:35А формальный запрет не более , чем бумажка , которой на украине подотрутся , а в США прикроются , если что..И поставщики , и потребители всё понимают..

        На самом деле так оно и есть. Мерикатосы будут белые и пушистые.
        a.s.zzz888
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:23
    И что это изменит?
    Дормидонт
  5. BAI Сегодня, 13:29
    После того как оружие поступит на Украину, оно там будет распределено без учета американских законов.
    BAI
  6. Pacifist (Виктор) Сегодня, 13:29
    Смешной запрет. Чистый пиар для либерды. Даже идиоту понятно, что невозможно исключить попадания к этим уродам того, что получено УкрАиной.
    Pacifist
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 13:31
    Странный какой-то запрет, если в "Азове" экипировка haute couture, индивидуально пошитое камуфло за 70 тысяч рублей нашими, итальянские кроссовки за 19 тысяч рублей и трекинговые ботинки-берцы за 18-37 тысяч рублей. К тому же на вооружении имеется любое стрелковое оружие и новейшие российские автоматы типа типа А-103. Может там решили запретить барахло поставлять? Может запретили простые швейцарские милитари-часы за 10-30 тысяч поставлять, а сразу Tag Hauer за 300-500? laughing hi
    Altona
  8. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 13:32
    Цитата:
    Конгресс США запретил поставку военной помощи неонацистам из "Азова"

    stop Не, не так! Конгресс США ОПЯТЬ запретил поставку военной помощи неонацистам из "Азова". yes
    злой партизан
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 13:33
    Цитата: Borik
    Не верю. Такого просто не может быть, чтоб янкосы да защитникам демократии запретили поставку оружия. Поди они там в своём конгрессе чем-то надышались.

    --------------------------
    Вот я тоже не верю, чтобы любовно выращенным пчёлам прекратили поставки мёда. laughing
    Altona
  10. лысова (владимир) Сегодня, 13:45
    Ну конечно, прям из рук в руки низя, ведь пособничество получается.
    лысова
  11. Ferdinant Сегодня, 13:49
    У "Азова" и так всего в избытке.
    Ferdinant
Картина дня