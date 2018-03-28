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СМИ: Конгресс США запретил поставку военной помощи неонацистам из "Азова"
Закон о бюджетном финансировании США, в котором предусмотрена военная помощь на миллионы долларов для Украины, запрещает любую помощь в виде оружия или подготовки украинскому полку Нацгвардии "Азов", пишет украинское издание LB.ua со ссылкой на американское издание The Hill.
Принятые в последние три года законопроекты о расходах включали в себя запрет на то, чтобы военная помощь США была направлена в полк "Азов", но это положение обычно убирали перед окончательным утверждением, отмечает издание. Тем не менее, нынешний законопроект о бюджете США предусматривается, что никакие средства, предоставленные в рамках этого акта, не могут использоваться для обеспечения вооружения, обучения или другой помощи "Азову".
Издание отмечает, что неизвестно, получал ли "Азов" американскую помощь раньше. В начале 2018 года пресс-служба Национальной гвардии заявила, что никакого летального вооружения (ПТРК и гранатометов) американского производства в подразделении 3057, куда входит "Азов", нет.
Принятые в последние три года законопроекты о расходах включали в себя запрет на то, чтобы военная помощь США была направлена в полк "Азов", но это положение обычно убирали перед окончательным утверждением, отмечает издание. Тем не менее, нынешний законопроект о бюджете США предусматривается, что никакие средства, предоставленные в рамках этого акта, не могут использоваться для обеспечения вооружения, обучения или другой помощи "Азову".
Превосходство белых и неонацизм являются неприемлемыми и не имеют места в нашем мире. И я очень рад, что принятый законопроект не позволяет США предоставлять вооружение и помощь в подготовке неонацистского батальона "Азов", воюющего в Украине- заявил американский конгрессменами Ро Кханна.
Издание отмечает, что неизвестно, получал ли "Азов" американскую помощь раньше. В начале 2018 года пресс-служба Национальной гвардии заявила, что никакого летального вооружения (ПТРК и гранатометов) американского производства в подразделении 3057, куда входит "Азов", нет.
Использованы фотографии: facebook.com/azov.batalion
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