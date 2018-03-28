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В Сингапуре спущен на воду очередной патрульный корабль LMV
На предприятии сингапурской компании ST Marin состоялась церемонии спуска на воду патрульного корабля прибрежной зоны LMV (Littoral Mission Vessel), предназначенного для ВМС страны, сообщает ЦАМТО.
Корабль «Фортитьюд» является 6-м из восьми кораблей класса LMV, заказанных для ВМС Сингапура.
Контракт на строительство 8-ми кораблей был заключен в начале 2014 года. Они заменят 11 стоящих на вооружении более 20 лет патрульных кораблей класса «Фирлесс», построенных подразделением ST Marine в середине 90-х годов.
Новые 80-метровые корабли предназначены для «патрулирования, защиты объектов морской инфраструктуры и морских путей сообщения, перехвата нарушителей и эскорта», говорится в релизе военного ведомства страны.
Закладка киля «Фортитьюд» состоялась в конце мая 2017 года. В настоящее время на различных стадиях постройки находятся корабли «Донтлесс» (заложен киль) и «Фирлесс» (началась резка стали).
Поставку всей партии планируется завершить к 2020 году.
Корабль «Фортитьюд» является 6-м из восьми кораблей класса LMV, заказанных для ВМС Сингапура.
Контракт на строительство 8-ми кораблей был заключен в начале 2014 года. Они заменят 11 стоящих на вооружении более 20 лет патрульных кораблей класса «Фирлесс», построенных подразделением ST Marine в середине 90-х годов.
Новые 80-метровые корабли предназначены для «патрулирования, защиты объектов морской инфраструктуры и морских путей сообщения, перехвата нарушителей и эскорта», говорится в релизе военного ведомства страны.
Закладка киля «Фортитьюд» состоялась в конце мая 2017 года. В настоящее время на различных стадиях постройки находятся корабли «Донтлесс» (заложен киль) и «Фирлесс» (началась резка стали).
Поставку всей партии планируется завершить к 2020 году.
Использованы фотографии: Ministry of Defence Singapore
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