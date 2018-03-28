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В Сингапуре спущен на воду очередной патрульный корабль LMV

На предприятии сингапурской компании ST Marin состоялась церемонии спуска на воду патрульного корабля прибрежной зоны LMV (Littoral Mission Vessel), предназначенного для ВМС страны, сообщает ЦАМТО.

В Сингапуре спущен на воду очередной патрульный корабль LMV


Корабль «Фортитьюд» является 6-м из восьми кораблей класса LMV, заказанных для ВМС Сингапура.


Контракт на строительство 8-ми кораблей был заключен в начале 2014 года. Они заменят 11 стоящих на вооружении более 20 лет патрульных кораблей класса «Фирлесс», построенных подразделением ST Marine в середине 90-х годов.

Новые 80-метровые корабли предназначены для «патрулирования, защиты объектов морской инфраструктуры и морских путей сообщения, перехвата нарушителей и эскорта», говорится в релизе военного ведомства страны.

Закладка киля «Фортитьюд» состоялась в конце мая 2017 года. В настоящее время на различных стадиях постройки находятся корабли «Донтлесс» (заложен киль) и «Фирлесс» (началась резка стали).

Поставку всей партии планируется завершить к 2020 году.

Использованы фотографии: Ministry of Defence Singapore
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Комментарии 4

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  1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:29
    Чтоб лучше представить, что за зверь, фотка:
    Натуральный корвет, если не фрегат.
    voyaka uh
    1. donavi49 Сегодня, 13:43
      Нет - это просто патрульник здорового человека.
      Только с третьего корпуса начали ставить 2х8 Мики.
      Есть слотик для 2х2 ПКР.

      Есть конвертируемые площади.

      Есть хорошее противопиратское-противошахидное-противонарушител
      ьное вооружение.
      У Быкова и ко - 76 мм пушка + 2 установки МТПУ открытые с матросом стрелком.
      Тут Мелара 76мм + 2х25мм стабилизированные пушки дистанционно управляемые + 2х12,7мм стабилизированных пулемета с возможностью удаленного управления + водометные пушки с ДУ + акустические пушки.

      Ангара нет.

      На ходу сбрасывают только полужесткие лодки с досмотровыми-штурмовыми лодками. У Быкова возможно брать десантных катера с элементами бронирования.
      donavi49
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:30
    Строятся для ВМФ Сингапура, а названия кораблей не китайские, западные... request
    a.s.zzz888
    1. Borik (Борис) Сегодня, 13:51
      А причем тут Китай. Сингапур бывшая колония бритов.. А до этого земли малайцев Так там официальный язык бритов и малайцев. Оттого и названия кораблей не Китайские.
      Borik
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