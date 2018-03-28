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Под Дамаском замечен российский «Корд»
Крупнокалиберные пулеметы «Корд» продолжают активно применяться в Сирии в боях с террористическими группировками, пишет Вестник Мордовии.
Недавно в Сети появились новые фотографии, на которых запечатлены бойцы христианского формирования с 12,7-мм пулеметом российского производства.
Впервые эти пулеметы были замечены в Сирии в 2014 году во время боев в районе Джобар на северо-восточной окраине Дамаска.
Уже тогда отмечалось, что «Корд» 6Т19 прекрасно зарекомендовал себя во время боевых действий в условиях города.
«С его помощью можно выбивать вражеских стрелков на дистанции почти в два километра. Применяются мощные бронебойно-зажигательные пули, от которых не спасут даже кирпичные и бетонные стены», отмечает автор публикации Дмитрий Лемешко.
Темп стрельбы пулемета достигает 700 выстрелов в минуту. Начальная скорость пули – около 860 метров секунду, вес пулемета – 32 кг, ресурс ствола – 10 000 выстрелов.
Недавно в Сети появились новые фотографии, на которых запечатлены бойцы христианского формирования с 12,7-мм пулеметом российского производства.
Впервые эти пулеметы были замечены в Сирии в 2014 году во время боев в районе Джобар на северо-восточной окраине Дамаска.
Уже тогда отмечалось, что «Корд» 6Т19 прекрасно зарекомендовал себя во время боевых действий в условиях города.
«С его помощью можно выбивать вражеских стрелков на дистанции почти в два километра. Применяются мощные бронебойно-зажигательные пули, от которых не спасут даже кирпичные и бетонные стены», отмечает автор публикации Дмитрий Лемешко.
Темп стрельбы пулемета достигает 700 выстрелов в минуту. Начальная скорость пули – около 860 метров секунду, вес пулемета – 32 кг, ресурс ствола – 10 000 выстрелов.
Использованы фотографии: witter.com/ilarieyes
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