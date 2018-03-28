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Под Дамаском замечен российский «Корд»

Крупнокалиберные пулеметы «Корд» продолжают активно применяться в Сирии в боях с террористическими группировками, пишет Вестник Мордовии.

Под Дамаском замечен российский «Корд»


Недавно в Сети появились новые фотографии, на которых запечатлены бойцы христианского формирования с 12,7-мм пулеметом российского производства.


Впервые эти пулеметы были замечены в Сирии в 2014 году во время боев в районе Джобар на северо-восточной окраине Дамаска.

Уже тогда отмечалось, что «Корд» 6Т19 прекрасно зарекомендовал себя во время боевых действий в условиях города.



«С его помощью можно выбивать вражеских стрелков на дистанции почти в два километра. Применяются мощные бронебойно-зажигательные пули, от которых не спасут даже кирпичные и бетонные стены», отмечает автор публикации Дмитрий Лемешко.

Темп стрельбы пулемета достигает 700 выстрелов в минуту. Начальная скорость пули – около 860 метров секунду, вес пулемета – 32 кг, ресурс ствола – 10 000 выстрелов.

Использованы фотографии: witter.com/ilarieyes
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Комментарии 21

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  1. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 13:40
    Бог им в помощь!
    ROSS_Ulair
  2. Vard Сегодня, 13:40
    Это очень хорошо что у наших там такое вооружение... В сущности это по ТТХ малокалиберная пушка...
    Vard
    1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 14:38
      Цитата: Vard
      Это очень хорошо что у наших там такое вооружение... В сущности это по ТТХ малокалиберная пушка...

      Ну, до малокалиберной пушки ему далековато.
      В сущности по ТТХ... это крупнокалиберный пулемёт
      ALEXXX1983
  3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:40
    Раньше замечали танки и самолеты...Теперь опустились до пулеметов!
    210окв
    1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:48
      Калаши не за горами... laughing Этот вестник частенько новости на ходу рисует..Такое впечатление , что там журналистам платят от объёмов текста , выложенного на сайте..
      КВУ-НСвД
    2. Piramidon (Степан) Сегодня, 14:01
      Цитата: 210окв
      Раньше замечали танки и самолеты...Теперь опустились до пулеметов!

      И в чем, по-вашему, "опущение"? Почему бы не писать про стрелковое оружие. Или для Вас только "Сарматы" и "Калибры" имеют значение?
      Piramidon
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:21
        Серьезная машинка smile
        ul_vitalii
  4. Borik (Борис) Сегодня, 13:41
    Расчленитель Бармалеев в действие.
    Borik
  5. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:46
    Приходилось пострелять из него. Убойная машина!!! good
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:50
      Сергей , привет ! hi Отличительная особенность Корда в том , что он может использоваться на лёгком станке 6Т19 с сошками , что хорошо видно на фото .
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:52
        Привет, Паша! hi Так оно и есть! Но машина - класс good кирпичи от стены летят метров на 5-7!
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:53
          Верю на слово , я только имел возможность наблюдать со стороны работу НСВ .
          bouncyhunter
  6. nikolaev Сегодня, 13:59
    Э-эх ! мне бы такой!
    nikolaev
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 14:42
      Цитата: nikolaev
      Э-эх ! мне бы такой!

      На зайцев охотиться? lol
      Piramidon
  7. bratchanin3 (Геннадий) Сегодня, 14:05
    Даже бронежилет 6-го класса не спасет.
    bratchanin3
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 14:44
      Цитата: bratchanin3
      Даже бронежилет 6-го класса не спасет.

      Это такой "шутка-юмор"? Какой там бронежилет, если он БМП пробивает.
      Piramidon
  8. Curious (Victor) Сегодня, 14:06
    А я в 2006 в Гватемале у аборигенов РПК видел. Новость?
    Curious
  9. Гардамир Сегодня, 14:11
    бойцы христианского формирования
    Сегодня принято их считать нашими? Что это за бойцы христианского формирования? А мусульманскому формированию такие пулемёты не дадут?
    Гардамир
  10. Тургон (Тургон - король Гондолина) Сегодня, 14:37
    Пришествие Зверя с Севера.
    Тургон
  11. konstantin68 (Константин) Сегодня, 16:55
    Цитата: a.s.zzz888
    Приходилось пострелять из него. Убойная машина!!! good

    Угу,ранений нет почти. Сразу туда... am к ним
    konstantin68
  12. BAI Сегодня, 17:33
    Они что, реально в бою на коврике лежат?
    BAI
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