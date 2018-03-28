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Десантный корабль HMS «Ocean» выведен из состава британских ВМС

На базе ВМС Британии в Плимуте состоялась официальная церемония вывода из эксплуатации десантного корабля HMS «Ocean» (L12), бывшего флагмана Королевского флота, сообщает ресурс Korabli.eu.



Корабль отслужил в военно-морском флоте Британии 20 лет.


Сообщается, что «почетным участником церемонии стала Ее Величество королева Елизавета, в честь которой был дан салют из 21-го орудия».



Церемония завершилась спуском флага с главной мачты корабля. Корабль будет передан ВМС Бразилии.

Ранее бразильское военное ведомство подтвердило покупку десантного корабля HMS «Ocean» (L12) у Великобритании за 84,6 млн. фунтов стерлингов.

Справка ресурса: «Десантный корабль HMS "Ocean" (L12) был заложен 30 мая 1994 года на верфи компании Kvaerner Govan Ltd (KGL) в Глазго. Спущен на воду 11 октября 1995 года. Церемония крещения состоялась 20 февраля 1998 года. Крестной матерью стала Елизавета II, королева Великобритании. Введен в эксплуатацию 30 сентября 1998 года».

Использованы фотографии: http://www.seaforces.org, www.korabli.eu
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Комментарии 22

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  1. Borik (Борис) Сегодня, 14:01
    Теперь лет 20-30 послужит Бразилии.
    Borik
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:06
      20 лет - не срок, хорошее приобретение за такие копейки.
      maxim947
      1. антивирус Сегодня, 14:27
        лишь бы не усиление Аргентины.
        и того достаточно для Англии.
        антивирус
    2. словак Сегодня, 14:29
      И перепродадут в кредит за 100 млн Украине?
      словак
  2. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:02
    Скоро королева без короны останется, похоже Мария Захарова завтра по королевскому семейству ударит компроматомsmile Беспокоют старушку по пустякам.
    Rusland
    1. Borik (Борис) Сегодня, 14:06
      Почему это. у них два авианосца на подходе. А ввиду того что F-35 для них ещё не готов то вертолеты на них посадят.
      Borik
      1. Wedmak (Денис) Сегодня, 14:34
        Почему это. у них два авианосца на подходе.

        Причем сам авик ничего выдающегося не представляет. Ни по ПЛО, ни по ПВО, эффективно работать не может. Уж тем более никаких ударных функций. Зато как цель - шикарное корыто.
        Ну и свой флаг показать из-за горизонта.
        Wedmak
  3. Ferdinant Сегодня, 14:04
    Будет обезьянок охранять.
    Ferdinant
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 14:08
    Бразильцев можно поздравить с хорошим кораблём по сходной цене . Правда , думаю , что бритты своё доберут "с верхом" на последующих ТО , модернизациях и ремонтах в следующие лет сорок..
    КВУ-НСвД
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:18
      Ламбадой и карнавалом будут встречать это чудо по прибытии в порт smile Здравствуй, Виктор hi
      ul_vitalii
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 14:22
        Привет hi хотя вроде уже общались сегодня.. winked
        это чудо
        Вроде вполне себе пароход.. и не старый..Да и бразильянцам в тему - они всегда чего нибудь авианесущее вроде стремились иметь , а тут такая оказия за сотню лямов всего..
        КВУ-НСвД
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:30
          Лучше здороваться больше, чем меньше laughing лишь бы ходовая у корабля не подвела.
          ul_vitalii
          1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 14:36
            лишь бы ходовая у корабля не подвела.
            Ну не думаю , что бразильцы кота в мешке покупают , да и модернизацию вроде совсем недавно бритты делали . Так , что корабль неплох , правда нафиг он бразильцам неясно . не авианосец .. и вертикалки им не светят..хотяя...
            КВУ-НСвД
  5. Симон (Вячеслав) Сегодня, 14:09
    Вроде не старый, можно было бы модернизировать и поставить в строй recourse Денег видно нет для ремонта. laughing На металлолом пустят. negative
    Симон
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:21
      Укроине продадут -там теперь сборный пункт военного металлолома со всего мира!
      Геркулесыч
      1. Симон (Вячеслав) Сегодня, 14:26
        Так, на Украине денег нет. Уже все разворовали. laughing
        Симон
      2. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 14:30
        Цитата: Симон
        Вроде не старый, можно было бы модернизировать и поставить в строй recourse Денег видно нет для ремонта. laughing На металлолом пустят. negative

        Цитата: Геркулесыч
        Укроине продадут -там теперь сборный пункт военного металлолома со всего мира!

        Вы статью вообще читали или по заголовку комментируете?
        Сказано же: Бразилия покупает. Да и не металлолом он - у нас большая часть кораблей в 2 раза старше.
        ALEXXX1983
  6. san4es Сегодня, 14:17
    Корабль отслужил...
    HMS Ocean, вертолетоносец Военно-Морского Флота, протискивается через барьер Темзы и вверх по реке в рамках учения по безопасности. 2012 г.
    san4es
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:20
    А зачем они давали такое количество залпов, или не могли по королеве сразу попасть из пушки? ?? wassat
    Геркулесыч
  8. Аскет (Станислав) Сегодня, 14:29
    Похож на вертолетоносец а не десантный корабль, Оушен если память не изменяет, он единственный десантный вертолетоносец у бритов... Был.
    вывод Ocean оставит британский флот вообще без авианесущих кораблей примерно на два с половиной или три года, поскольку первый новый британский авианосец R 08 Queen Elizabeth достигнет боеготовности не ранее 2020-2021 годов.
    Где Капцов с сильнейшим британским флотом за 50лет.? feel
    Аскет
  9. gippernano (Neo) Сегодня, 15:34
    Небыло печали, теперь и это, а Пасейдоном в брюхо?
    gippernano
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 15:35
      Эти наглеть не перестанут никогда
      gippernano
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