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Десантный корабль HMS «Ocean» выведен из состава британских ВМС
На базе ВМС Британии в Плимуте состоялась официальная церемония вывода из эксплуатации десантного корабля HMS «Ocean» (L12), бывшего флагмана Королевского флота, сообщает ресурс Korabli.eu.
Корабль отслужил в военно-морском флоте Британии 20 лет.
Сообщается, что «почетным участником церемонии стала Ее Величество королева Елизавета, в честь которой был дан салют из 21-го орудия».
Церемония завершилась спуском флага с главной мачты корабля. Корабль будет передан ВМС Бразилии.
Ранее бразильское военное ведомство подтвердило покупку десантного корабля HMS «Ocean» (L12) у Великобритании за 84,6 млн. фунтов стерлингов.
Справка ресурса: «Десантный корабль HMS "Ocean" (L12) был заложен 30 мая 1994 года на верфи компании Kvaerner Govan Ltd (KGL) в Глазго. Спущен на воду 11 октября 1995 года. Церемония крещения состоялась 20 февраля 1998 года. Крестной матерью стала Елизавета II, королева Великобритании. Введен в эксплуатацию 30 сентября 1998 года».
Корабль отслужил в военно-морском флоте Британии 20 лет.
Сообщается, что «почетным участником церемонии стала Ее Величество королева Елизавета, в честь которой был дан салют из 21-го орудия».
Церемония завершилась спуском флага с главной мачты корабля. Корабль будет передан ВМС Бразилии.
Ранее бразильское военное ведомство подтвердило покупку десантного корабля HMS «Ocean» (L12) у Великобритании за 84,6 млн. фунтов стерлингов.
Справка ресурса: «Десантный корабль HMS "Ocean" (L12) был заложен 30 мая 1994 года на верфи компании Kvaerner Govan Ltd (KGL) в Глазго. Спущен на воду 11 октября 1995 года. Церемония крещения состоялась 20 февраля 1998 года. Крестной матерью стала Елизавета II, королева Великобритании. Введен в эксплуатацию 30 сентября 1998 года».
Использованы фотографии: http://www.seaforces.org, www.korabli.eu
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